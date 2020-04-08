Advanced Gann Pattern

🎯 Индикатор паттернов Ганна Advanced Gann Pattern - навсегда изменит вашу торговлю
Откройте для себя секретную торговую систему с вероятностью выигрыша 70-95%, о которой профессиональные трейдеры не хотят, чтобы вы знали!
Устали от индикаторов, которые перерисовываются, дают ложные сигналы или сбивают с толку относительно того, когда входить и выходить из сделки? Индикатор Advanced Gann Pattern изменит все. Созданный на основе легендарной теории паттерна Pattern-123 У. Д. Ганна — той же системы, которая помогла ему достичь точности торговли более 90% — этот индикатор переносит вековую мудрость в современную автоматизированную торговлю.

🚀 Почему продвинутый паттерн Ганна меняет всё
Проблемы большинства индикаторов:
❌ Слишком много ложных сигналов
❌ Нет четких точек входа/выхода
❌ Нечеткие целевые уровни
❌ Постоянное перерисовывание
❌ Отсутствие реальных данных о проценте выигрышей
❌ Сложность использования
Решение с помощью продвинутого паттерна Ганна:
✅ 95% точность на предварительных целевых уровнях
✅ 70-80% процент выигрышей в основных зонах прибыли
✅ Кристально четкие стрелки покупки/продажи
✅ Точные уровни TP/SL, рассчитываемые автоматически
✅ Статистика производительности в реальном времени
✅ Автоматическая настройка и забывание
💎 Революционные функции
🎯 1. Автоматическое обнаружение паттерна 123
Больше никаких ручных рисунков! Индикатор автоматически определяет мощные формации паттерна 123 У. Д. Ганна на ваших графиках. Когда появляется высоковероятная ситуация, вы узнаете об этом мгновенно.

Что вы получаете:

Автоматическое определение бычьих и медвежьих паттернов
Визуальные линии паттернов, показывающие точки 1, 2 и 3
Импульсные паттерны (продолжение тренда) против паттернов коррекции
Цветовая кодировка для мгновенного распознавания
📊 2. Анализ совпадений на нескольких таймфреймах
Торговля в правильном направлении стала проще. Индикатор анализирует таймфреймы H1, H4 и D1 одновременно, обеспечивая уверенность, которая возникает благодаря подтверждению на нескольких таймфреймах.

Сила совпадений:

Когда совпадают 2 таймфрейма: 80% успешных сделок
Когда совпадают 3 таймфрейма: 90% успешных сделок
Когда подтверждаются все таймфреймы + ценовое движение: 95% успешных сделок
Избегайте ложных сигналов, видя общую картину
🎨 3. Визуальные зоны прибыли
Перестаньте гадать, где фиксировать прибыль! Красивые, цветовые зоны прибыли показывают вам ТОЧНО, куда, вероятно, пойдет рынок.

Три уровня прибыли:

Предварительная цель (Желтая зона): вероятность 95% - Ваша «безопасная зона прибыли»
1-я зона прибыли (Зеленая): вероятность 70-80% - Ваша основная цель
2-я зона прибыли (Расширенная): вероятность 50-60% - Для крупных выигрышей
📱 4. Push-уведомления на ваш телефон
Больше никогда не пропускайте сделки! Получайте мгновенные оповещения прямо на ваше мобильное устройство:

🎯 Новые сигналы на покупку/продажу
✅ Достигнута предварительная цель (точность 95%)
✅ Достигнута TP1 (точность 70-80%)
🎉 Достигнута TP2 (расширенные цели)
❌ Сработал стоп-лосс
Торгуйте где угодно и когда угодно!

📈 5. Статистика эффективности в реальном времени
Наконец-то индикатор, который показывает вам ПРАВДУ о своей эффективности!

Статистика в реальном времени на вашем графике:

════════════════════════════════════ 📊 СТАТИСТИКА ПАТТЕРНОВ ГАННА ════════════════════════════════════ Всего сигналов: 247 сигналов на победу: 209 🟢 Сигналов на поражение: 38 🔴 Процент выигрышей: 84,6% ✅ ════════════════════════════════════ Текущий паттерн: АКТИВНЫЙ БЫЧИЙ 📈 Тип: Импульсный (70-80%) ═══════════════════════════════════

Плюс:

Автоматическая запись истории в CSV
Отслеживание выигрышей/проигрышей за сессию
Аналитика производительности с течением времени
Загрузка истории при перезапуске MT5
🎲 6. Интеллектуальное управление рисками
Индикатор не просто указывает, ГДЕ торговать, он указывает, где защитить свой капитал:

Автоматический расчет стоп-лосса на основе структуры паттерна
Отображение соотношения риска и прибыли для каждой сделки
Умные рекомендации по размеру позиции
Встроенная многоуровневая стратегия выхода
🏆 Преимущества W.D. Gann
Кто Был ли У. Д. Ганн?
Уильям Делберт Ганн (1878-1955) был легендарным трейдером, который, по сообщениям, достиг точности своих сделок более 90% и заработал более 50 миллионов долларов за свою карьеру (что эквивалентно миллиардам сегодня). Его методы сочетали в себе:

Священную геометрию
Законы природы
Математическая точность
Взаимосвязь времени и цены
Секрет паттерна 123
Паттерн 123 Ганна — одна из его самых надежных техник:

2● (Максимум разворота) /│\ / │ \ / │ \3● (Более высокий минимум — точка входа) / │ / │ Появляются целевые зоны! ●1 │

Почему это работает:

Основано на естественной структуре рынка
Точное определение продолжения тренда
Четкие точки аннулирования (управление рисками)
Проверено временем на протяжении более 90 лет
Работает на ЛЮБОМ рынке, ЛЮБОМ временном интервале
💰 Доказанные результаты
Результаты тестирования на исторических данных (2020-2024):
┌──────────────────────┬──────────┬───────────┐ │ Временной интервал │ H1 │ H4 │ D1 │ ├─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ Всего сделок │ 2847 │ 1245 │ 456 │ │ Процент выигрышных сделок │ 76,2% │ 82,1% │ 87,3% │ │ Средний выигрыш │ 23 пункта │ 45 пунктов │ 98 пунктов │ │ Средний проигрыш │ -12 пунктов │ -18 пунктов │ -35 пунктов │ │ Коэффициент прибыли │ 2,34 │ 3,12 │ 3,89 │ │ Максимальная просадка │ -8,2% │ -6,5% │ -4,8% │ │ Годовая доходность │ +42% │ +58% │ +67% │ └──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Вероятность попадания в цель:
Предварительная цель: 94,6% ✅✅✅
1-я зона прибыли: 78,4% ✅✅
2-я зона прибыли: 52,1% ✅
🎓 Идеально Для всех стилей торговли
Скальперы (M5-M15)
Быстрые входы и выходы
Большой объем сделок
Небольшая, но стабильная прибыль
Дневная торговля
