🎯 Indicateur de modèle Gann avancé - Transformez votre trading à jamais





Découvrez le système de trading secret avec un taux de réussite de 70 à 95 % que les traders professionnels ne veulent pas que vous connaissiez !





Vous en avez assez des indicateurs qui se repeignent, donnent de faux signaux ou vous laissent perplexe quant aux points d'entrée et de sortie ? L'indicateur de modèle Gann avancé est là pour tout changer. Basé sur la légendaire théorie du Modèle-123 de W.D. Gann – le même système qui lui a permis d'atteindre une précision de trading supérieure à 90 % – cet indicateur intègre un savoir-faire ancestral au trading automatisé moderne.





🚀 Pourquoi le modèle Gann avancé change tout





Les problèmes de la plupart des indicateurs :





❌ Trop de faux signaux

❌ Absence de points d'entrée/sortie clairs

❌ Niveaux cibles imprécis

❌ Redessinage constant

❌ Absence de données fiables sur le taux de réussite

❌ Complexité d'utilisation





La solution du modèle Gann avancé :





✅ Précision de 95 % sur les objectifs préliminaires

✅ Taux de réussite de 70 à 80 % dans les zones de profit principales

✅ Flèches d'achat/vente d'une clarté exceptionnelle

✅ Niveaux TP/SL précis calculés automatiquement

✅ Statistiques de rendement en temps réel

✅ Automatisation simplifiée

💎 Fonctionnalités révolutionnaires

🎯 1. Détection automatique du modèle 123

Plus de traçage à la main ! L'indicateur identifie automatiquement les puissantes formations du modèle 123 de W.D. Gann sur vos graphiques. Dès qu'une configuration à probabilité élevée apparaît, vous en êtes informé instantanément.





Ce que vous obtenez :





Identification automatique des figures haussières et baissières

Lignes de figures visuelles indiquant les points 1, 2 et 3

Figures d'impulsion (continuation de tendance) vs figures de correction

Code de couleur pour une reconnaissance instantanée

📊 2. Analyse de confluence multi-unités de temps

Trader dans la bonne direction est maintenant plus facile. L'indicateur analyse simultanément les unités de temps H1, H4 et D1, vous offrant ainsi la confiance que procure la confirmation sur plusieurs unités de temps.





La puissance de la confluence :





Lorsque 2 unités de temps convergent : taux de réussite de 80 %

Lorsque 3 unités de temps convergent : taux de réussite de 90 %

Lorsque toutes les unités de temps et l'action des prix confirment : taux de réussite de 95 %

Évitez les faux signaux en ayant une vue d'ensemble

🎨 3. Zones de profit visuelles

Plus de devinettes sur le moment de prendre vos profits ! De superbes zones de profit, codées par couleur, vous indiquent EXACTEMENT où le marché est susceptible d'aller.





Trois niveaux de profits :





Objectif préliminaire (zone jaune) : Probabilité de 95 % - Votre zone de profit sécurisée

1re zone de profit (Verte) : Probabilité de 70 à 80 % - Votre objectif principal

2e zone de profit (Étendue) : Probabilité de 50 à 60 % - Pour les gros gains





📱 4. Notifications poussées sur votre téléphone





Ne manquez plus jamais une occasion ! Recevez des alertes instantanées directement sur votre cellulaire :





🎯 Nouveaux signaux d'achat/vente





✅ Objectif préliminaire atteint (précision de 95 %)





✅ TP1 atteint (précision de 70 à 80 %)





🎉 TP2 atteint (objectifs élargis)





❌ Arrêt Loss déclenché





Tradez où que vous soyez, quand vous le voulez !





📈 5. Statistiques de rendement en temps réel





Enfin, un indicateur qui vous montre LA VÉRITÉ sur ses performances !





Statistiques en direct sur votre graphique :





═══════════════════════════════════ 📊 STATISTIQUES DU MODÈLE DE GANN ════════════════════ ════════════════════ Nombre total de signaux : 247 gagnants Signaux : 209 🟢 Signaux perdants : 38 🔴 Taux de réussite : 84,6 % ✅ ══════════════════════════════════ Tendance actuelle : HAUSSIÈRE ACTIVE 📈 Type Impulsif (70-80 %) ═════════════════════════════════␕═





De plus :





Enregistrement automatique de l'historique au format CSV

Suivi des gains et des pertes par session

Analyse du rendement au fil du temps

Chargement de l'historique au redémarrage de MT5

🎲 6. Gestion intelligente des risques





Cet indicateur ne se contente pas de vous indiquer OÙ trader ; il vous indique aussi comment protéger votre capital :





Calcul automatique du Stop Loss basé sur la structure des figures chartistes

Affichage des ratios risque-rendement pour chaque transaction

Recommandations intelligentes pour le dimensionnement des positions

Stratégie de sortie multiniveau intégrée

🏆 L'avantage W.D. Gann





Qui était W.D. Gann ?





William Delbert Gann (1878-1955) était un trader légendaire qui aurait atteint un taux de réussite de plus de 90 % et amassé plus de 50 millions de dollars au cours de sa carrière (l'équivalent de milliards aujourd'hui). Ses méthodes combinaient :





Géométrie sacrée

Loi naturelle

Précision mathématique

Relations temps-prix

Le secret du Pattern-123





Le Pattern-123 de Gann est l'une de ses techniques les plus fiables :





2● (Pivot haut) /│\ / │ \ / │ \3● (Plus bas - Point d'entrée) / │ / │ Les zones cibles apparaissent ! ●1 │





Pourquoi ça marche :





Basé sur la structure naturelle du marché

Identifie précisément la poursuite de la tendance

Points clairs d'invalidation (gestion des risques)

Éprouvé depuis plus de 90 ans

Fonctionne sur n'importe quel marché, sur n'importe quelle unité de temps

💰 Résultats prouvés

Performances testées rétrospectivement (2020-2024) :





┌─────────────────────┬───── ─────┬───────────┬──────────┐ │ Période │ S1 │ S4 │ J1 │ ├─────────────────────┼───── ─────┼──────────┼──────────┤ │ Nombre total de transactions │ 2 847 │ 1 245 │ 456 │ │ Taux de réussite │ 76,2 % │ 82,1 % │ 87,3 % │ │ Gain moyen │ 23 pips │ 45 pips │ 98 pips │ │ Perte moyenne │ -12 pips │ -18 pips │ -35 pips │ │ Facteur de profit │ 2,34 │ 3,12 │ 3,89 │ │ Perte maximale │ -8,2 % │ -6,5 % │ -4,8 % │ │ Rendement annuel │ +42 % │ +58 % │ +67 % │ └─────────────────────┴───── ─────┴──────────┴──────────┘





Probabilité d'atteindre l'objectif :





Objectif préliminaire : 94,6 % ✅✅✅





1re zone de profit : 78,4 % ✅✅





2e zone de profit : 52,1 % ✅





🎓 Idéal pour tous les types de trading Styles





Scalpers (M5-M15)

Entrées et sorties rapides

Volume élevé de transactions

Bénéfices modestes mais réguliers

Journée Trading