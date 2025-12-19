🎯 アドバンスド・ギャンパターン・インジケーター - あなたのトレードを永遠に変える

プロトレーダーがあなたに知られたくない、勝率70～95%の秘密のトレードシステムを発見しましょう！

リペイントしたり、誤ったシグナルを出したり、エントリーとエグジットのタイミングを間違えたりするインジケーターにうんざりしていませんか？アドバンスド・ギャンパターンが、すべてを変えます。W.D.ギャンの伝説的なパターン123理論（彼が90%以上のトレード精度を達成したのと同じシステム）に基づいて構築されたこのインジケーターは、1世紀にも及ぶ知恵を現代の自動取引に取り入れています。





🚀 アドバンスド・ギャンパターンが全てを変える理由

ほとんどのインジケーターの問題点：

❌ 偽シグナルが多すぎる

❌ 明確なエントリー/エグジットポイントがない

❌ 曖昧なターゲットレベル

❌ 常にリペイントされている

❌ 実際の勝率データがない

❌ 使い方が複雑

アドバンスド・ギャンパターンのソリューション：

✅ 予備ターゲットの精度：95%

✅ 主要利益ゾーンの勝率：70～80%

✅ 明確な買い/売り矢印

✅ 正確なTP/SLレベルを自動計算

✅ リアルタイムのパフォーマンス統計

✅ 設定して忘れるだけの自動化

💎 ゲームチェンジャー機能

🎯 1. パターン123の自動検出

もう手動で描画する必要はありません！このインジケーターは、チャート上のW.D.ギャンの強力なパターン123の形成を自動的に識別します。高確率のセットアップが現れると、すぐに分かります。





メリット：





強気と弱気のパターンを自動識別

ポイント1、2、3を示す視覚的なパターンライン

インパルスパターン（トレンド継続）と調整パターン

色分け表示で瞬時に判断

📊 2. 複数時間枠の合流分析

正しい方向へのトレードがさらに簡単になりました。このインジケーターはH1、H4、D1の時間枠を同時に分析し、複数の時間枠での確認による確信度を提供します。





合流の威力：





2つの時間枠が一致した場合：勝率80%

3つの時間枠が一致した場合：勝率90%

すべての時間枠とプライスアクションが一致した場合：勝率95%

全体像を把握することで、誤ったシグナルを回避

🎨 3. 視覚的な利益ゾーン

利益確定のタイミングを推測するのはもう終わり！美しく色分けされた利益ゾーンが、市場の動向を正確に示します。





3つの利益レベル：





予備目標（黄色ゾーン）：確率95% - 安全な利益ゾーン

第1利益ゾーン（緑）：確率70～80% - 主要目標

第2利益ゾーン（拡張）：確率50～60% - 大勝ちを狙う人向け

📱 4. スマートフォンへのプッシュ通知

もうトレードを見逃すことはありません！モバイルデバイスに直接、即時アラートを送信します。





🎯 新しい買い/売りシグナル

✅ 予備目標到達（精度95%）

✅ TP1到達（精度70～80%）

🎉 TP2達成（拡張目標）

❌ 損切り発動

いつでもどこでもトレード可能！





📈 5. リアルタイムパフォーマンス統計

ついに、パフォーマンスの真実を示すインジケーターが誕生！





チャート上のライブ統計:





══════════════════════════════════════════════════════ 📊 ガンパターン統計 ═ ... ══════════════════════════════════════





プラス：





CSVへの自動履歴記録





セッションごとの勝敗追跡





時系列パフォーマンス分析

MT5再起動時に履歴を読み込み

🎲 6. インテリジェントなリスク管理

このインジケーターは、どこで取引すべきかだけでなく、どこで資金を守るべきかも教えてくれます。





パターン構造に基づいた自動ストップロス計算





すべての取引のリスク/リワード比率を表示





スマートなポジションサイジング推奨

マルチレベルエグジット戦略搭載

🏆 W.D. ギャンの優位性

W.D. ギャンとは？

ウィリアム・デルバート・ギャン（1878-1955）は、伝説的なトレーダーであり、トレードにおいて90%以上の精度を誇り、生涯で5,000万ドル以上（現在の価値で数十億ドルに相当）を稼いだと言われています。彼の手法は、以下の要素を組み合わせたものです。





神聖幾何学

自然法則

数学的精度

時間と価格の関係

パターン123の秘密

ガンのパターン123は、彼の最も信頼できるテクニックの一つです。





2● (ピボット高値) /│\ / │ \ / │ \3● (高値安値 - エントリーポイント) / │ / │ ターゲットゾーン出現！ ●1 │





なぜ効果的なのか：





自然な市場構造に基づく

トレンド継続を正確に特定

明確な無効化ポイント（リスク管理）

90年以上の実績

あらゆる市場、あらゆる時間枠で機能

💰 実証済みの結果

バックテスト済みパフォーマンス（2020～2024年）：

┌─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ 時間枠 │ H1 │ H4 │ D1 │ ├─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 総取引数 │ 2,847 │ 1,245 │ 456 │ │ 勝率 │ 76.2% │ 82.1% │ 87.3% │ │ 平均利益 │ 23 pips │ 45 pips │ 98 pips │ │ 平均損失 │ -​​12 pips │ -18 pips │ -35 pips │ │ プロフィットファクター │ 2.34 │ 3.12 │ 3.89 │ │ 最大ドローダウン │ -8.2% │ -6.5% │ -4.8% │ │ 年間リターン │ +42% │ +58% │ +67% │ └────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘





目標達成確率：

暫定目標：94.6% ✅✅✅

第1利益ゾーン：78.4% ✅✅

第2利益ゾーン： 52.1% ✅

🎓 あらゆる取引スタイルに最適

スキャルパー（M5-M15）

素早いエントリーとエグジット

高取引量

小額ながらも安定した利益

デイトレード