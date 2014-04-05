🎯 고급 갠 패턴 지표 - 당신의 트레이딩을 완전히 바꿔놓을 것입니다

전문 트레이더들이 당신에게 알려주고 싶지 않은, 70~95%의 승률을 자랑하는 비밀 트레이딩 시스템을 공개합니다!

잘못된 신호를 보내거나, 진입 및 청산 시점을 판단하기 어렵게 만드는 지표에 지치셨나요? 고급 갠 패턴 지표가 모든 것을 바꿔놓을 것입니다. W.D. 갠의 전설적인 패턴-123 이론(그가 90% 이상의 트레이딩 정확도를 달성하는 데 도움을 준 바로 그 시스템)을 기반으로 구축된 이 지표는 수백 년 묵은 지혜를 현대 자동 트레이딩에 접목시켰습니다.





🚀 어드밴스드 갠 패턴이 모든 것을 바꾸는 이유

대부분의 지표 문제점:

❌ 너무 많은 오탐지

❌ 명확한 진입/청산 지점 부재

❌ 모호한 목표가 수준

❌ 잦은 차트 재표시

❌ 실제 승률 데이터 부족

❌ 복잡한 사용법

어드밴스드 갠 패턴 솔루션:

✅ 초기 목표가 95% 정확도

✅ 주요 수익 영역 70-80% 승률

✅ 명확한 매수/매도 화살표

✅ 정확한 TP/SL 레벨 자동 계산

✅ 실시간 성과 통계

✅ 설정 후 잊어버리면 되는 자동화 기능

💎 혁신적인 기능

🎯 1. 자동 패턴-123 감지

더 이상 수동으로 차트를 그릴 필요가 없습니다! 이 지표는 W.D. 갠의 강력한 패턴-123 형성을 차트에서 자동으로 식별합니다. 높은 확률의 매매 기회가 나타나면 즉시 알려줍니다.





제공되는 기능:





상승 및 하락 패턴 자동 식별

포인트 1, 2, 3을 보여주는 시각적 패턴 라인

충격 패턴(추세 지속)과 조정 패턴 구분

즉각적인 식별을 위한 색상 코드

📊 2. 다중 시간 프레임 컨플루언스 분석

올바른 방향으로 거래하는 것이 더욱 쉬워졌습니다. 이 지표는 H1, H4, D1 시간 프레임을 동시에 분석하여 여러 시간 프레임에서 확인된 정보를 통해 확신을 제공합니다.





컨플루언스의 위력:





두 시간 프레임이 일치할 때: 승률 80%

세 시간 프레임이 일치할 때: 승률 90%

모든 시간 프레임과 가격 움직임이 일치할 때: 승률 95%

전체적인 그림을 보고 잘못된 신호를 방지하세요

🎨 3. 시각적 수익 영역

더 이상 수익 실현 지점을 추측하지 마세요! 보기 좋게 색상으로 구분된 수익 영역을 통해 시장이 움직일 가능성이 높은 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.





세 가지 수익 레벨:





예비 목표가(노란색 영역): 95% 확률 - "안전 수익" 영역

1차 수익 영역(녹색): 70-80% 확률 - 주요 목표가

2차 수익 영역(확장): 50-60% 확률 - 큰 수익을 위한 영역

📱 4. 휴대폰 푸시 알림

다시는 거래를 놓치지 마세요! 모바일 기기로 즉시 알림을 받으세요:





🎯 새로운 매수/매도 신호

✅ 예비 목표가 달성(95% 정확도)

✅ TP1 달성(70-80% 정확도)

🎉 TP2 달성(확장 목표가)

❌ 손절매 실행

언제 어디서든 거래하세요!





📈 5. 실시간 성과 통계

마침내, 성과에 대한 진실을 보여주는 지표!





차트 실시간 통계:





═══════════════════════════════════ 📊 갠 패턴 통계 ══════════════════════════════════════ 총 신호 수: 247개 수익 신호: 209개 🟢 손실 신호: 38개 🔴 승률: 84.6% ✅ ══════════════════════════════════════ 현재 패턴: 활성 상승세 📈 유형: 임펄스 (70-80%) ═════════════════════════════════════





추가 기능:





CSV 파일로 자동 거래 내역 기록

세션별 손익 추적

시간 경과에 따른 성과 분석

MT5 재시작 시 거래 내역 불러오기

🎲 6. 지능형 위험 관리

이 지표는 거래할 위치뿐만 아니라 자본을 보호할 위치까지 알려줍니다.





패턴 구조 기반 자동 손절매 계산

모든 거래에 대한 위험/보상 비율 표시

스마트 포지션 크기 추천

다단계 청산 전략 내장

🏆 W.D. Gann의 장점

W.D. Gann은 누구였을까요?





윌리엄 델버트 갠(1878-1955)은 전설적인 트레이더로, 거래 정확도가 90%를 넘었고, 그의 경력 동안 5천만 달러(현재 가치로 수십억 달러에 해당) 이상을 벌었다고 전해집니다. 그의 방법은 다음과 같은 요소들을 결합했습니다:





신성한 기하학

자연 법칙

수학적 정확성

시간-가격 관계

패턴-123의 비밀

갠의 패턴-123은 그의 가장 신뢰할 수 있는 기법 중 하나입니다:





2● (피벗 고점) /│\ / │ \ / │ \3● (더 높은 저점 - 진입점) / │ / │ 목표 영역이 나타납니다! ●1 │





효과적인 이유:





자연스러운 시장 구조 기반

추세 지속을 정확하게 식별

명확한 무효화 지점 (위험 관리)

90년 이상 검증된 기술

모든 시장, 모든 시간대에 적용 가능

💰 입증된 결과

백테스팅 성과 (2020-2024):

┌─────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┐ │ 시간대 │ H1 │ H4 │ D1 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 총 거래 횟수 │ 2,847 │ 1,245 │ 456 │ │ 승률 │ 76.2% │ 82.1% │ 87.3% │ │ 평균 수익 │ 23핍 │ 45핍 │ 98핍 │ │ 평균 손실 │ -12핍 │ -18핍 │ -35핍 │ │ 수익률 │ 2.34 │ 3.12 │ 3.89 │ │ 최대 손실률 │ -8.2% │ -6.5% │ -4.8% │ │ 연간 수익률 │ +42% │ +58% │ +67% │ └─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘





목표 달성 확률:

예비 목표: 94.6% ✅✅✅

1차 수익 구간: 78.4% ✅✅

2차 수익 구간: 52.1% ✅

🎓 모든 거래 스타일에 적합

스캘퍼 (M5-M15)

빠른 진입 및 청산

높은 거래량

작지만 꾸준한 수익

데이 트레이딩