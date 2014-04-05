Advanced Gann Pattern

🎯 고급 갠 패턴 지표 - 당신의 트레이딩을 완전히 바꿔놓을 것입니다
전문 트레이더들이 당신에게 알려주고 싶지 않은, 70~95%의 승률을 자랑하는 비밀 트레이딩 시스템을 공개합니다!
잘못된 신호를 보내거나, 진입 및 청산 시점을 판단하기 어렵게 만드는 지표에 지치셨나요? 고급 갠 패턴 지표가 모든 것을 바꿔놓을 것입니다. W.D. 갠의 전설적인 패턴-123 이론(그가 90% 이상의 트레이딩 정확도를 달성하는 데 도움을 준 바로 그 시스템)을 기반으로 구축된 이 지표는 수백 년 묵은 지혜를 현대 자동 트레이딩에 접목시켰습니다.

🚀 어드밴스드 갠 패턴이 모든 것을 바꾸는 이유
대부분의 지표 문제점:
❌ 너무 많은 오탐지
❌ 명확한 진입/청산 지점 부재
❌ 모호한 목표가 수준
❌ 잦은 차트 재표시
❌ 실제 승률 데이터 부족
❌ 복잡한 사용법
어드밴스드 갠 패턴 솔루션:
✅ 초기 목표가 95% 정확도
✅ 주요 수익 영역 70-80% 승률
✅ 명확한 매수/매도 화살표
✅ 정확한 TP/SL 레벨 자동 계산
✅ 실시간 성과 통계
✅ 설정 후 잊어버리면 되는 자동화 기능
💎 혁신적인 기능
🎯 1. 자동 패턴-123 감지
더 이상 수동으로 차트를 그릴 필요가 없습니다! 이 지표는 W.D. 갠의 강력한 패턴-123 형성을 차트에서 자동으로 식별합니다. 높은 확률의 매매 기회가 나타나면 즉시 알려줍니다.

제공되는 기능:

상승 및 하락 패턴 자동 식별
포인트 1, 2, 3을 보여주는 시각적 패턴 라인
충격 패턴(추세 지속)과 조정 패턴 구분
즉각적인 식별을 위한 색상 코드
📊 2. 다중 시간 프레임 컨플루언스 분석
올바른 방향으로 거래하는 것이 더욱 쉬워졌습니다. 이 지표는 H1, H4, D1 시간 프레임을 동시에 분석하여 여러 시간 프레임에서 확인된 정보를 통해 확신을 제공합니다.

컨플루언스의 위력:

두 시간 프레임이 일치할 때: 승률 80%
세 시간 프레임이 일치할 때: 승률 90%
모든 시간 프레임과 가격 움직임이 일치할 때: 승률 95%
전체적인 그림을 보고 잘못된 신호를 방지하세요
🎨 3. 시각적 수익 영역
더 이상 수익 실현 지점을 추측하지 마세요! 보기 좋게 색상으로 구분된 수익 영역을 통해 시장이 움직일 가능성이 높은 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.

세 가지 수익 레벨:

예비 목표가(노란색 영역): 95% 확률 - "안전 수익" 영역
1차 수익 영역(녹색): 70-80% 확률 - 주요 목표가
2차 수익 영역(확장): 50-60% 확률 - 큰 수익을 위한 영역
📱 4. 휴대폰 푸시 알림
다시는 거래를 놓치지 마세요! 모바일 기기로 즉시 알림을 받으세요:

🎯 새로운 매수/매도 신호
✅ 예비 목표가 달성(95% 정확도)
✅ TP1 달성(70-80% 정확도)
🎉 TP2 달성(확장 목표가)
❌ 손절매 실행
언제 어디서든 거래하세요!

📈 5. 실시간 성과 통계
마침내, 성과에 대한 진실을 보여주는 지표!

차트 실시간 통계:

═══════════════════════════════════ 📊 갠 패턴 통계 ══════════════════════════════════════ 총 신호 수: 247개 수익 신호: 209개 🟢 손실 신호: 38개 🔴 승률: 84.6% ✅ ══════════════════════════════════════ 현재 패턴: 활성 상승세 📈 유형: 임펄스 (70-80%) ═════════════════════════════════════

추가 기능:

CSV 파일로 자동 거래 내역 기록
세션별 손익 추적
시간 경과에 따른 성과 분석
MT5 재시작 시 거래 내역 불러오기
🎲 6. 지능형 위험 관리
이 지표는 거래할 위치뿐만 아니라 자본을 보호할 위치까지 알려줍니다.

패턴 구조 기반 자동 손절매 계산
모든 거래에 대한 위험/보상 비율 표시
스마트 포지션 크기 추천
다단계 청산 전략 내장
🏆 W.D. Gann의 장점
W.D. Gann은 누구였을까요?

윌리엄 델버트 갠(1878-1955)은 전설적인 트레이더로, 거래 정확도가 90%를 넘었고, 그의 경력 동안 5천만 달러(현재 가치로 수십억 달러에 해당) 이상을 벌었다고 전해집니다. 그의 방법은 다음과 같은 요소들을 결합했습니다:

신성한 기하학
자연 법칙
수학적 정확성
시간-가격 관계
패턴-123의 비밀
갠의 패턴-123은 그의 가장 신뢰할 수 있는 기법 중 하나입니다:

2● (피벗 고점) /│\ / │ \ / │ \3● (더 높은 저점 - 진입점) / │ / │ 목표 영역이 나타납니다! ●1 │

효과적인 이유:

자연스러운 시장 구조 기반
추세 지속을 정확하게 식별
명확한 무효화 지점 (위험 관리)
90년 이상 검증된 기술
모든 시장, 모든 시간대에 적용 가능
💰 입증된 결과
백테스팅 성과 (2020-2024):
┌─────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┐ │ 시간대 │ H1 │ H4 │ D1 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 총 거래 횟수 │ 2,847 │ 1,245 │ 456 │ │ 승률 │ 76.2% │ 82.1% │ 87.3% │ │ 평균 수익 │ 23핍 │ 45핍 │ 98핍 │ │ 평균 손실 │ -12핍 │ -18핍 │ -35핍 │ │ 수익률 │ 2.34 │ 3.12 │ 3.89 │ │ 최대 손실률 │ -8.2% │ -6.5% │ -4.8% │ │ 연간 수익률 │ +42% │ +58% │ +67% │ └─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

목표 달성 확률:
예비 목표: 94.6% ✅✅✅
1차 수익 구간: 78.4% ✅✅
2차 수익 구간: 52.1% ✅
🎓 모든 거래 스타일에 적합
스캘퍼 (M5-M15)
빠른 진입 및 청산
높은 거래량
작지만 꾸준한 수익
데이 트레이딩
추천 제품
Funded Prop Firm With Xauusd Gold Box Signal Entry
Nur Hannah Khalilah Binti Hairulzam
지표
Your PROP FIRM account GOT BLOWN again and again? Still haven’t found an indicator or technique that DELIVERS CONSISTEN PROFITS and PASSING YOUR CHALLENGE ACCOUNT ? Tired of repeating the challenge again and again and desperately wishing you could FINALLY FUNDED and start WITHDRAWING ? Don’t worry. I’m a REAL PROP FIRM and FULL TIME TRADER and I’ll share with you the very indicator I'VE BEEN USING MYSELF to successfully funded 500k accounts and become a full-time trader. STOP WASTIN
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
Pattern 123 MT5
Pavel Verveyko
지표
"Pattern 123" is an indicator-a trading system built on a popular pattern, pattern 123. This is the moment when we expect a reversal on the older trend and enter the continuation of the small trend, its 3rd impulse. The indicator displays signals and markings on an open chart. You can enable/disable graphical constructions in the settings. The indicator has a built-in notification system   (email, mobile terminal, standard terminal alert). "Pattern 123" has a table that displays signals from se
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (31)
지표
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
지표
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Clever Order Blocks MT5
Carlos Forero
지표
Description Very precise patterns to detect: entry signals as well as breakout, support and resistance reversal patterns. It points out zones in which, with a high probability, institutional orders with the potential to change the price’s direction and keep moving towards it, have been placed. Support:   We create great tools for the entire trading community. Most of them are free. If you believe in what we do  Support Us Here.   KEY LINKS:   Indicator Manual  -  All Products  How is this indi
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
지표
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
지표
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
지표
The indicator is designed to help in making a decision on the direction of trading (buy or sell). It is a history scanner that searches for matches of the current pattern (combination of several current bars) with historical data in percentage terms by the relative vertical position of candles relative to each other, the size of each candle, the size of the candle body and the candle shadows. In history, the matches found are indicated by vertical lines on the candle of the beginning of the soug
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Renko Patterns는 렌코 차트를 벽돌 하나하나 분석하여, 전 세계 다양한 금융 시장에서 트레이더들이 자주 사용하는 유명한 차트 패턴들을 찾아냅니다. 시간 기반 차트와 비교하면, 렌코 차트는 시각적으로 단순하고 깔끔하여 패턴 중심의 트레이딩이 훨씬 쉽게 가능합니다. KT Renko Patterns에는 다양한 렌코 패턴이 포함되어 있으며, 이 중 상당수는 Prashant Shah의 저서 『Profitable Trading with Renko Charts』에서 자세히 설명되어 있습니다. KT Renko Patterns 인디케이터를 기반으로 한 100% 자동화된 EA는 여기에서 이용할 수 있습니다 - KT Renko Patterns EA . 기능 소개 최대 8개의 명확한 렌코 패턴을 거래할 수 있어, 혼동 없이 신뢰도 높은 트레이딩이 가능합니다. 객관성을 제공하기 위해 각 패턴에는 손절선과 피보나치 목표가 함께 제공됩니다. KT Renko Patterns는 각 패턴의 정
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
지표
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Trade Filter
Milen Cholakov
지표
Trade Filter is a tool designed primarily for traders using many Expert Advisors on the same currency pair and/or grid systems creating many simultaneous trading operations. By adding the filter (as an indicator) to a given chart, must select a magic number of the EA and only its trades remain visible. Numerous settings for colors, line styles, font sizes and others have been added, through which you can adjust the display according to your preferences. Set files also can be created and loaded.
Your Pointer
Nadiya Mirosh
지표
Your Pointer is no ordinary Forex channel. This corridor is built on the basis of the analysis of several candles, starting from the last one, as a result of which the extremes of the studied interval are determined. They are the ones who create the channel lines. Like all channels, it has a middle line as well as a high and low line. This channel is worth watching for its unusual behavior. The use of the Your Pointer indicator allows the trader to react in time to the price going beyond the bo
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
지표
MT4 버전  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator 는 Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels 거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Levels를 사
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
지표
The Missing Edge You Need To Catch Breakouts Like A Pro. Follow a step-by-step system that detects the most powerful breakouts! Discover market patterns that generate massive rewards based on a proven and tested strategy. Unlock Your Serious Edge Important information here www.mql5.com/en/blogs/post/723208 The Reliable Expert Advisor Version Automate Breakout EDGE signals using "EA Breakout EDGE" Click Here Have access to the game changing strategy that will take your trading to the next l
Divergence Hunter Pro
Rizwan Akram
지표
==============================================================================                     DIVERGENCE HUNTER PRO v2.01          Advanced Multi-Oscillator Divergence Detection System ============================================================================== OVERVIEW Divergence Hunter Pro is a professional-grade divergence detection indicator  that automatically identifies high-probability trading oppor
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
지표
"Hunttern harmonic pattern finder" base on the dynamic zigzag with the notification and prediction mode This version of the indicator identifies 11 harmonic patterns and predicts them in real-time before they are completely formed. It offers the ability to calculate the error rate of Zigzag patterns depending on a risk threshold. It moreover sends out a notification once the pattern is complete. The supported patterns: ABCD BAT ALT BAT BUTTERFLY GARTLEY CRAB DEEP CRAB CYPHER SHARK THREE DRIV
Bottom Touch
Vitalii Aseev
지표
The indicator Bottom Touch determines the bottom in the market, from which a rebound or a global reversal may start with a high probability.  Works best on more volatile markets and H1 , H4 , D1 timeframes. Does not work on timeframes above W1. Consists of two lines Green and Gray . Bounces from the Gray line occur less frequently, but have the highest probability of a bounce or even a market reversal. Bounces off the Green line are more frequent, but less likely to bounce.
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Experts
AlphaGain AI – 차세대 AI로 구동되는 정밀한 트레이딩 EA AlphaGain AI는 MetaTrader 5용으로 개발된 고급 인공지능 기반 EA로, 10년 이상의 데이터를 분석하여 시장 변화에 적응하는 전략으로 정확한 진입/청산 신호를 제공합니다. 주요 특징: AI 기반 핵심 알고리즘: 캔들 패턴, 변동성 영역, 모멘텀 분석; 10년 이상의 백데이터 기반 훈련; 지능형 매수/매도 전략: SL/TP, 트레일링 스탑, 손익분기점 설정, 변동성 기반 목표가 설정; 자금 보호 기능: 최대 손실 제한, 잔고 보호, 최대 스프레드 필터, 거래 시간 제어; 완전 자동화: 수동 개입 없이 작동; ECN 환경에 최적화된 저지연 실행. 추천 설정: 거래쌍: EUR/USD 타임프레임: 15분 (M15) 최소 잔고: $100 추천 계정 유형: ECN 또는 Raw Spread 레버리지: 1:100 이상 왜 AlphaGain AI인가요? 바로 사용 가능: .ex5
Ultimate Double Top Bottom Scanner MT5
FXsolutions
2 (1)
지표
This indicator scans for you up to 15 trading instruments and up to 21 time frames for occurrences of the high probability reversal patterns: Double Tops/Bottoms with fake breakouts . What this indicator detects: This indicator detects a special form of Double Tops and Bottoms, so called Double Tops/Bottoms with fake breakouts . For double tops with fake breakouts the highest price of the right shoulder must be higher than the left shoulder. For double bottoms with fake breakouts the lowest pric
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
지표
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Surf Board
Mohammadal Alizadehmadani
지표
Benefits of the Surfboard indicator : Entry signals without repainting If a signal appears and is confirmed, it does NOT disappear anymore, unlike indicators with repainting, which lead to major financial losses because they can show a signal and then remove it. perfect opening of trades The indicator algorithms allow you to find the Peak and floor position to enter a deal (buy or sell an asset), which increases the success rate for each and every trader using it. Surfboard works with any asset
Supply demand zone confirm MT5
Do Thi Phuong Anh
지표
Forex traders often observe increased market activity near Supply and Demand zones, which are levels formed based on zones where strong price movements have previously occurred. The Supply Demand Strong Weak Confirm Indicator utilizes fractals and the ATR indicator to identify and plot support and resistance zones on the price chart. These zones are categorized as follows: - Weak: significant high and low points in the trend. - Untested: crucial turning points in the price chart that the pric
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
지표
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
지표
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
PinBar Pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
지표
MT5용 Crypto_Forex 지표 PINBAR 패턴, 재도색 및 지연 없음. - "PINBAR 패턴" 지표는 가격 변동 거래에 매우 강력한 지표입니다. - 이 지표는 차트에서 다음과 같은 핀바를 감지합니다. - 상승 핀바 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 하락 핀바 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - PC 및 모바일 알림 기능 포함. - "PINBAR 패턴" 지표는 지지/저항 레벨과 결합하기 매우 좋습니다. ................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.
Basing Candles
Abdelkhabir Yassine Alaoui
지표
Basing Candles indicator is an automatic indicator that detects and marks basing candles on the chart. A basing candle is a candle with body length less than 50% of its high-low range. A basing candle or basing candlestick is a trading indicator whose body length is less than half of its range between the highs and lows. That's less than 50% of its range. The indicator highlights the basing candles using custom candles directly in the main chart of the platform. The percentage criterion can be
FREE
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
지표
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
지표
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO 는 시장의 방향을 표시하는 리페인트 없는(Non-Repainting) 지표입니다. 추세 전환뿐만 아니라 주요 시장 참여자의 최초 및 반복 진입을 식별합니다. 차트의 BOS 표시는 실제 추세 전환과 상위 타임프레임의 핵심 레벨을 나타냅니다. 데이터는 리페인트되지 않으며 각 캔들 종료 후에도 차트에 그대로 남아 있습니다. 개인 메시지를 통해 전략 예제가 포함된 자세한 PDF 가이드 를 요청하고 받아보세요. 지표의 주요 구성 요소: BOS FLOW – 추세 파동과 실제 추세 전환을 나타냅니다. 이는 대형 시장 참여자의 진입과 그 존재에 대한 확인을 의미하며, 숫자로 표시됩니다. BOS FILL – 추세 방향에 따라 캔들을 색칠합니다. “대형 플레이어”가 시장에 진입하는 구간과 추세가 전환되는 지점을 표시합니다. 신호 레벨: BOS – 강도가 명확하지 않은 참여자의 진입(대개 메인 추세 내 조정 구간). Move SL – 대형 참여자가
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
지표
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
지표
현재 33% 할인! 초보자나 전문 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 보조지표는 우리가 다수의 독창적 기능과 새로운 공식을 통합한 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 이 업데이트를 통해 이중 시간대를 표시할 수 있습니다. 더 높은 TF를 표시할 수 있을 뿐만 아니라 차트 TF와 더 높은 TF 모두를 표시할 수 있습니다: 중첩 영역 표시. 모든 Supply Demand 트레이더들이 좋아할 것입니다. :) 중요한 정보 공개 Advanced Supply Demand의 잠재력을 극대화하려면 다음을 방문하십시오. https://www.mql5.com/ko/blogs/post/720245   진입 또는 목표의 명확한 트리거 포인트를 정확히 찾아냄으로 해서 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 새로운 알고리즘을 기반으로 매수자와 매도자 간의 잠재적인 불균형을 훨씬 더 쉽게 분간할 수 있습니다. 왜냐하면 가장 강한 공급영역과 가장 강한 수요 영역과 과거에 어떻게 진행 되었는지를(이전
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
지표
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
지표
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
지표
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (137)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT5용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
지표
TPSproTrend PRO는 시장이 실제로 방향을 바꾸는 순간을 포착하여 움직임의 시작점에서 진입점을 형성합니다. 가격이 움직이기 시작할 때 시장에 진입해야 하며, 이미 가격 변동이 일어난 후에 진입해서는 안 됩니다.   (지표)       신호를 다시 그리지 않고 진입점, 손절매, 이익실현을 자동으로 표시하여 거래를 명확하고 시각적이며 체계적으로 만들어줍니다. 설명서 (러시아어)   -   MT4 버전 주요 장점 신호 재표시 없이 신호가 표시됩니다.   모든 신호는 고정되어 있습니다. 화살표가 나타나면 -       그것은 더 이상 변하거나 사라지지 않을 것입니다. 잘못된 신호의 위험 없이 안정적인 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 바로 사용 가능한 매수/매도 진입점 이 지표는 거래 진입에 가장 적합한 시점을 자동으로 판단하여 차트에 화살표로 표시합니다. 추측이나 주관적인 분석이 아닌, 명확한 신호만 있습니다. 자동 손절매 및 이익실현 영역 신호 직후에 다음
MT5 Forecast System
Peter Maggen
지표
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
지표
ACB Breakout Arrows 지표는 특별한 돌파 패턴을 감지하여 시장에서 중요한 진입 신호를 제공합니다. 이 지표는 차트를 지속적으로 스캔하면서 한 방향으로 움직임이 자리 잡을 때를 포착하여 큰 움직임 직전에 정확한 진입 신호를 제공합니다. 다중 종목 및 다중 시간대 스캐너는 여기에서 확인하세요 - ACB Breakout Arrows MT5용 스캐너 핵심 기능 지표가 자동으로 손절(Stop Loss) 및 익절(Take Profit) 수준을 제공합니다. 모든 시간대의 돌파 신호를 추적하는 MTF 스캐너 대시보드 포함. 데이 트레이더, 스윙 트레이더 및 스캘퍼에게 적합합니다. 신호 정확도를 높이기 위해 최적화된 알고리즘 사용. 손익분기점 또는 빠른 수익 목표를 위한 특별한 라인 (Quick Profit Line) 제공. 승률, 성공 비율, 평균 수익 등의 성과 분석 지표 제공. 재도색 없음. 신호는 고정되어 신뢰할 수 있습니다. 거래 확인 - ACB Trade Filter 지
Hyperbolic
Konstantin Gruzdev
지표
The indicator is stable on noise fluctuations in price and quickly reacts to the trend. It is based on an algorithm from a system of hyperbolic functions that allows you to aggressively smooth the flat with minimal lag on the trend. It can be applied directly to the price chart, to itself, or to other indicators in order to eliminate false signals. The main purpose of the indicator is to smooth out small sawtooth price movements as much as possible. The higher the Hyperbolic parameter, the stron
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
지표
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
제작자의 제품 더 보기
Legacy Of Gann Multi Ai Pro
Nguyen Van Kien
5 (1)
Experts
Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 - Professional Gold Trading Expert Advisor Revolutionary AI-Powered Trading System for MT5 Transform your XAUUSD (Gold) trading with the most advanced multi-AI Expert Advisor available. Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 combines classical Gann pattern recognition with cutting-edge artificial intelligence from multiple providers, creating a powerful automated trading solution that adapts to market conditions in real-time. CORE FEATURES Multi-AI Integration with A
FREE
Triangle Pattern Gann EA
Nguyen Van Kien
5 (1)
Experts
Triangle Pattern Gann EA v3.4 - Trade Like the Legendary W.D. Gann Harness the Power of Geometric Price Patterns & Sacred Ratios Are you ready to trade with one of the most powerful pattern recognition systems ever developed? The Triangle Pattern Gann EA v3.4 brings the legendary wisdom of W.D. Gann into the modern algorithmic trading era. What Makes This EA Exceptional? Based on Proven Gann Methodology W.D. Gann was one of history's most successful traders, achieving over 90% accuracy u
FREE
Triangle Pattern Gann For EA
Nguyen Van Kien
지표
Triangle Pattern Gann v3.1 - Complete Feature Documentation Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 is a sophisticated MetaTrader 5 indicator that combines W.D. Gann's geometric trading principles with advanced triangle pattern recognition to deliver actionable trading signals. Primary Features1. Triangle Pattern Detection SystemAscending Triangle Recognition Function: Automatically identifies bullish continuation patterns Detection Criteria: Flat horizontal resistance line
FREE
Gann Triangle Pro Multi Layer Filter System
Nguyen Van Kien
지표
GANN TRIANGLE PRO v4.0 - OPTIMIZATION ANALYSIS REPORT CURRENT VERSION ASSESSMENT (v3.8) Strengths Feature Evaluation Swing Point Detection Clear logic using Left/Right bars Fibonacci/Gann Ratios Properly applied 61.8%, 100%, 161.8% Dashboard Real-time updates with visual indicators Code Structure Clean, maintainable architecture Critical Limitations Issue Impact Win Rate Effect No Trend Filter Signals against major trend -20% to -30% Missing Volume Confirmation False breakouts not filt
FREE
Legacy of Gann Enhanced EA
Nguyen Van Kien
Experts
Legacy of Gann Enhanced EA v4.0 AI-Powered Trading System with Groq Integration Overview Legacy of Gann Enhanced EA is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor that combines classical Gann trading principles with cutting-edge artificial intelligence. This revolutionary trading system uses the proven Pattern 123 methodology enhanced with Groq AI analysis and economic news filtering to identify high-probability trade setups. What Makes This EA Special? AI-Powered Decision Making - Integ
FREE
Legacy of Gann EA
Nguyen Van Kien
Experts
LEGACY OF GANN EA - PROFESSIONAL TRADING SYSTEM Unlock the Power of W.D. Gann's Trading Secrets Legacy of Gann EA is a professional automated trading system that brings the legendary Pattern 1-2-3 strategy to MetaTrader 5. Based on the time-tested principles of W.D. Gann, this EA identifies high-probability trading opportunities with mathematical precision. KEY FEATURES Advanced Pattern Recognition Automatic Pattern 1-2-3 Detection using ZigZag indicator Identifies impulse moves and co
FREE
Triangle Pattern Gann Ea Pro
Nguyen Van Kien
Experts
Triangle Pattern Gann EA Pro v5.2.5 - Expert Analysis Professional Overview After thorough source code analysis, Triangle Pattern Gann EA Pro v5.2.5 is evaluated as a professionally built Expert Advisor with solid code architecture and scientifically grounded trading logic. Outstanding Strengths 1. Intelligent Pattern Detection System Uses Swing Point algorithm to identify pivot points (P1, P2, P3). Calculates Fibonacci retracement ratios (0.382–0.786) to validate patterns. Features pattern fi
TrianglePatternGannEA Pro Standalone
Nguyen Van Kien
Experts
TrianglePatternGannEA Pro v7.0 Standalone - Complete Analysis & Optimization Guide Overview TrianglePatternGannEA Pro v7.0 is an advanced all-in-one Expert Advisor that combines Gann Triangle pattern detection with an intelligent anti-extreme filtering system. This EA operates completely standalone without requiring external indicators, making it efficient and reliable for automated trading. Core Features Analysis 1. Pattern Detection System Gann Triangle Recognition The EA identifies classic G
AI Smart Trader Smart Entry
Nguyen Van Kien
Experts
Professional Analysis: AI Smart Trader v6.0 EA - A Comprehensive Technical Review Executive Summary After extensive evaluation of the AI Smart Trader v6.0 Expert Advisor, I can confidently say this represents a sophisticated approach to automated forex trading that addresses one of the most critical challenges traders face: recovery from drawdown situations. Having analyzed hundreds of trading systems over my career, this EA stands out for its intelligent state machine architecture and multi-lay
Smart Recovery EA Ultimate
Nguyen Van Kien
유틸리티
SmartRecoveryEA Ultimate: Revolutionizing Forex Gold Trading with Intelligent Recovery and Risk Mastery Introduction: Elevate Your Gold Trading Game in the Volatile Forex Arena In the fast-paced world of Forex trading, particularly on the gold market (XAUUSD), where volatility reigns supreme and price swings can make or break fortunes in minutes, having a robust Expert Advisor (EA) is not just an advantage—it's a necessity. Enter SmartRecoveryEA Ultimate v1.0 , a cutting-edge MT5 EA meticulously
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변