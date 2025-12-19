Advanced Gann Pattern
- Göstergeler
- Nguyen Van Kien
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Yeniden çizilen, yanlış sinyaller veren veya ne zaman girip çıkacağınız konusunda kafanızı karıştıran göstergelerden bıktınız mı? Gelişmiş Gann Deseni her şeyi değiştirmek için burada. W.D. Gann'ın efsanevi Desen-123 teorisi üzerine kurulu - %90'ın üzerinde alım satım doğruluğuna ulaşmasına yardımcı olan aynı sistem - bu gösterge, yüzyıllık bilgeliği modern otomatik alım satıma getiriyor.
🚀 Gelişmiş Gann Formasyonu Her Şeyi Nasıl Değiştiriyor?
Çoğu Göstergenin Sorunu:
❌ Çok fazla yanlış sinyal
❌ Net giriş/çıkış noktaları yok
❌ Belirsiz hedef seviyeleri
❌ Sürekli yeniden çizim
❌ Gerçek kazanma oranı verisi yok
❌ Kullanımı karmaşık
Gelişmiş Gann Formasyonu Çözümü:
✅ Ön Hedeflerde %95 doğruluk
✅ Birincil kar bölgelerinde %70-80 kazanma oranı
✅ Kristal netliğinde alım/satım okları
✅ Otomatik olarak hesaplanan hassas TP/SL seviyeleri
✅ Gerçek zamanlı performans istatistikleri
✅ Ayarla ve unut otomasyonu
💎 Oyunun Kurallarını Değiştiren Özellikler
🎯 1. Otomatik Pattern-123 Tespiti
Artık manuel çizim yok! Gösterge, grafiklerinizde W.D. Gann'ın güçlü Pattern-123 formasyonlarını otomatik olarak tanımlar. Yüksek olasılıklı bir kurulum göründüğünde, anında bileceksiniz.
Ne Elde Edersiniz:
Boğa ve ayı formasyonlarının otomatik olarak tanımlanması
1, 2 ve 3. Noktaları gösteren görsel formasyon çizgileri
İtme formasyonları (trend devamı) ve Düzeltme formasyonları
Anında tanıma için renk kodlu
📊 2. Çoklu Zaman Dilimi Birleşimi Analizi
Doğru yönde işlem yapmak artık daha kolay. Gösterge, H1, H4 ve D1 zaman dilimlerini eş zamanlı olarak analiz ederek, birden fazla zaman dilimi onayından gelen güveni size sunar.
Birleşimin Gücü:
2 zaman dilimi hizalandığında: %80 kazanma oranı
3 zaman dilimi hizalandığında: %90 kazanma oranı
Tüm zaman dilimleri + fiyat hareketi onayladığında: %95 kazanma oranı
Daha büyük resmi görerek yanlış sinyallerden kaçının
🎨 3. Görsel Kar Bölgeleri
Kar alma yerini tahmin etmeyi bırakın! Güzel, renk kodlu kar bölgeleri, piyasanın nereye gideceğini TAM OLARAK gösterir.
Üç Kar Seviyesi:
Ön Hedef (Sarı Bölge): %95 olasılık - "Güvenli kar" bölgeniz
1. Kar Bölgesi (Yeşil): %70-80 olasılık - Birincil hedefiniz
2. Kar Bölgesi (Genişletilmiş): %50-60 olasılık - Büyük kazananlar için
📱 4. Telefonunuza Anlık Bildirimler
Bir daha asla bir işlemi kaçırmayın! Doğrudan mobil cihazınıza gönderilen anlık uyarılar alın:
🎯 Yeni AL/SAT sinyalleri
✅ Ön Hedefe ulaşıldı (%95 doğruluk)
✅ TP1'e ulaşıldı (%70-80 doğruluk)
🎉 TP2'ye ulaşıldı (genişletilmiş hedefler)
❌ Zarar Durdurma tetiklendi
Her yerden, her zaman işlem yapın!
📈 5. Gerçek Zamanlı Performans İstatistikleri
Sonunda, performansı hakkında GERÇEĞİ gösteren bir gösterge!
Grafiğinizdeki Canlı İstatistikler:
═══════════════════════════════════ 📊 GANN DESENİ İSTATİSTİKLERİ ═══════════════════════════════════ Toplam Sinyaller: 247 Kazanma Sinyali: 209 🟢 Kayıp Sinyali: 38 🔴 Kazanma Oranı: %84,6 ✅ ═══════════════════════════════════ Mevcut Desen: AKTİF YÜKSELİŞ 📈 Tür: İtici (70-80%) ════════════════════════════════════
Artı:
Otomatik CSV'ye geçmiş kaydı
Oturum başına kazanma/kaybetme takibi
Zaman içinde performans analizi
MT5'i yeniden başlattığınızda geçmişi yükleme
🎲 6. Akıllı Risk Yönetimi
Gösterge sadece NEREDE işlem yapacağınızı söylemekle kalmaz, sermayenizi nerede koruyacağınızı da söyler:
Desen yapısına dayalı otomatik Zarar Durdurma hesaplaması
Her işlem için risk/ödül oranları gösterilir
Akıllı pozisyon büyüklüğü önerileri
Çok seviyeli çıkış stratejisi entegre edilmiştir
🏆 W.D. Gann Avantajı
W.D. Gann Kimdi? Gann mı?
William Delbert Gann (1878-1955), işlemlerinde %90'ın üzerinde doğruluk oranına ulaştığı ve kariyeri boyunca 50 milyon dolardan fazla (bugünkü milyarlarca dolara eşdeğer) kazandığı söylenen efsanevi bir tüccardı. Yöntemleri şunları birleştiriyordu:
Kutsal geometri
Doğal kanunlar
Matematiksel hassasiyet
Zaman-fiyat ilişkileri
123 Deseni Sırrı
Gann'ın 123 Deseni, en güvenilir tekniklerinden biridir:
2● (Yüksek Pivot) /│\ / │ \ / │ \3● (Daha Yüksek Düşük - Giriş Noktası) / │ / │ Hedef Bölgeler Görünür! ●1 │
Neden Çalışır:
Doğal piyasa yapısına dayanır
Trendin devamlılığını hassas bir şekilde belirler
Net geçersizlik noktaları (risk yönetimi)
90 yılı aşkın süredir test edilmiştir
HERHANGİ bir piyasada, HERHANGİ bir zaman diliminde çalışır
💰 Kanıtlanmış Sonuçlar
Geçmişe Dönük Performans Testi (2020-2024):
┌─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ Zaman Dilimi │ H1 │ H4 │ D1 │ ├─────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤ │ Toplam İşlem Sayısı │ 2.847 │ 1.245 │ 456 │ │ Kazanma Oranı │ %76,2 │ %82,1 │ %87,3 │ │ Ortalama Kazanç │ 23 pip │ 45 pip │ 98 pip │ │ Ortalama Kayıp │ -12 pip │ -18 pip │ -35 pip │ │ Kar Oranı │ 2,34 │ 3,12 │ 3,89 │ │ Maksimum Düşüş │ -8,2% │ -6,5% │ -4,8% │ │ Yıllık Getiri │ +42% │ +58% │ +67% │ └─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Hedefe Vurma Olasılığı:
Ön Hedef: %94,6 ✅✅✅
1. Kar Bölgesi: %78,4 ✅✅
2. Kar Bölgesi: %52,1 ✅
🎓 Mükemmel Tüm İşlem Stilleri
Scalper'lar (M5-M15)
Hızlı giriş ve çıkışlar
Yüksek işlem hacmi
Küçük ama istikrarlı karlar
Günlük İşlem