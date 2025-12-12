FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD

Низкий Drawdown • Защита капитала • Долгосрочная стабильность

FlixTrade Guardian PRO — это профессиональный MetaTrader 5 Expert Advisor, предназначенный для трейдеров, которые отдают предпочтение защите капитала, контролируемому риску и долгосрочной стабильности вместо агрессивных и нестабильных стратегий.

Разработан специально для XAUUSD (Золото), этот EA построен для выживания в различных рыночных циклах, включая периоды высокой волатильности, фазы тренда и консолидации.

Это не робот с высоким риском.

Это система торговли с осознанием рисков, предназначенная для того, чтобы оставаться на рынке в течение многих лет.

🚫 Что НЕ использует Guardian PRO

NO Martingale

NO Grid

NO Системы восстановления

NO Перегрузка сделок

NO Опасная компоновка

NO Нереалистичные обещания прибыли

Контроль риска всегда на первом месте.

🧠 Логика торговли – Просто и Прозрачно

Guardian PRO использует количественный и волатильностно-осознанный подход, предназначенный для торговли только тогда, когда рыночные условия благоприятны.

Определяет доминирующее направление рынка

Фильтрует низкокачественные рыночные шумы

Торгуется только при приемлемых волатильных условиях

Динамически адаптирует риски с использованием расчетов на основе ATR

Защищает капитал в нестабильные рыночные фазы

Сначала выжить, затем расти.

📊 Исторический бэктест за 5 лет (Реальные рыночные условия)

Период бэктеста: 2021 – 2025

Символ: XAUUSD

Таймфрейм: M15

Начальный депозит: $5,000

Чистая прибыль: $32,486

$32,486 Максимальный drawdown: ~11%

~11% Фактор прибыли: 2.11

2.11 Фактор восстановления: 7.48

7.48 Общее количество сделок: 3,700+

3,700+ Выигравшие сделки: ~89%

Кривая equity показывает плавный и контролируемый рост, без агрессивных пиков рисков.

Прошлые результаты не гарантируют будущие. Всегда тестируйте перед реальной торговлей.

⚙️ Рекомендуемые настройки

Символ: XAUUSD

XAUUSD Таймфрейм: M15

M15 Минимальный депозит: от $200

от $200 Уровень риска: Низкий / Консервативный

Низкий / Консервативный Платформа: MetaTrader 5

Включает предустановленные профили риска для легкой настройки.

👥 Для кого этот EA?

Трейдеры, ориентированные на защиту капитала

Консервативные и дисциплинированные трейдеры

Пользователи, усталые от систем martingale и grid

Трейдеры, ищущие долгосрочную стабильность

Те, кто ценит стабильность больше, чем гиперболу

Если вы ищете быстрые результаты на основе случайности, этот EA не для вас.

🧪 Попробуйте перед покупкой

Доступна демо-версия.

Мы настоятельно рекомендуем запускать Guardian PRO на демо-счете, чтобы полностью понять его поведение перед торговлей на реальном счете.

💰 Цены и обновления

Этот EA был недавно выпущен.

Текущая цена является вступительной и будет скорректирована по мере получения более данных и отзывов пользователей.

Постоянные обновления

Активная техническая поддержка

Долгосрочное видение разработки

Торгуйте умно.

Защитите свой капитал.

Дайте Guardian PRO выполнять свою работу.