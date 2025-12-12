FlixTrade Guardian PRO

1

FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD

Низкий Drawdown • Защита капитала • Долгосрочная стабильность

FlixTrade Guardian PRO — это профессиональный MetaTrader 5 Expert Advisor, предназначенный для трейдеров, которые отдают предпочтение защите капитала, контролируемому риску и долгосрочной стабильности вместо агрессивных и нестабильных стратегий.

Разработан специально для XAUUSD (Золото), этот EA построен для выживания в различных рыночных циклах, включая периоды высокой волатильности, фазы тренда и консолидации.

Это не робот с высоким риском.
Это система торговли с осознанием рисков, предназначенная для того, чтобы оставаться на рынке в течение многих лет.

🚫 Что НЕ использует Guardian PRO

  • NO Martingale
  • NO Grid
  • NO Системы восстановления
  • NO Перегрузка сделок
  • NO Опасная компоновка
  • NO Нереалистичные обещания прибыли

Контроль риска всегда на первом месте.

🧠 Логика торговли – Просто и Прозрачно

Guardian PRO использует количественный и волатильностно-осознанный подход, предназначенный для торговли только тогда, когда рыночные условия благоприятны.

  • Определяет доминирующее направление рынка
  • Фильтрует низкокачественные рыночные шумы
  • Торгуется только при приемлемых волатильных условиях
  • Динамически адаптирует риски с использованием расчетов на основе ATR
  • Защищает капитал в нестабильные рыночные фазы

Сначала выжить, затем расти.

📊 Исторический бэктест за 5 лет (Реальные рыночные условия)

Период бэктеста: 2021 – 2025
Символ: XAUUSD
Таймфрейм: M15
Начальный депозит: $5,000

  • Чистая прибыль: $32,486
  • Максимальный drawdown: ~11%
  • Фактор прибыли: 2.11
  • Фактор восстановления: 7.48
  • Общее количество сделок: 3,700+
  • Выигравшие сделки: ~89%

Кривая equity показывает плавный и контролируемый рост, без агрессивных пиков рисков.

Прошлые результаты не гарантируют будущие. Всегда тестируйте перед реальной торговлей.

⚙️ Рекомендуемые настройки

  • Символ: XAUUSD
  • Таймфрейм: M15
  • Минимальный депозит: от $200
  • Уровень риска: Низкий / Консервативный
  • Платформа: MetaTrader 5

Включает предустановленные профили риска для легкой настройки.

👥 Для кого этот EA?

  • Трейдеры, ориентированные на защиту капитала
  • Консервативные и дисциплинированные трейдеры
  • Пользователи, усталые от систем martingale и grid
  • Трейдеры, ищущие долгосрочную стабильность
  • Те, кто ценит стабильность больше, чем гиперболу

Если вы ищете быстрые результаты на основе случайности, этот EA не для вас.

🧪 Попробуйте перед покупкой

Доступна демо-версия.
Мы настоятельно рекомендуем запускать Guardian PRO на демо-счете, чтобы полностью понять его поведение перед торговлей на реальном счете.

💰 Цены и обновления

Этот EA был недавно выпущен.
Текущая цена является вступительной и будет скорректирована по мере получения более данных и отзывов пользователей.

  • Постоянные обновления
  • Активная техническая поддержка
  • Долгосрочное видение разработки

Торгуйте умно.
Защитите свой капитал.
Дайте Guardian PRO выполнять свою работу.

Фильтр:
baderbader
1398
baderbader 2025.12.15 08:27 
 

one of the worst strategy i have ever seen, i dont know why i buy it !!! dont take it even if its for free.

Lucas Leguisamo Mallo
192
Ответ разработчика Lucas Leguisamo Mallo 2025.12.16 02:25
Thank you for your feedback. FlixTrade Guardian PRO is a conservative, risk-controlled EA designed for capital protection and long-term consistency, not for aggressive or high-risk trading. The strategy, risk profile, and historical results are clearly described on the product page, and a demo version is available so users can evaluate it before purchasing. This EA is built for disciplined traders who value stability over fast gains. If you need assistance with proper setup or understanding how the EA is designed to be used, feel free to contact me via private message.
Ответ на отзыв