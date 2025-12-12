FlixTrade Guardian PRO
- Эксперты
- Lucas Leguisamo Mallo
FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD
Низкий Drawdown • Защита капитала • Долгосрочная стабильность
FlixTrade Guardian PRO — это профессиональный MetaTrader 5 Expert Advisor, предназначенный для трейдеров, которые отдают предпочтение защите капитала, контролируемому риску и долгосрочной стабильности вместо агрессивных и нестабильных стратегий.
Разработан специально для XAUUSD (Золото), этот EA построен для выживания в различных рыночных циклах, включая периоды высокой волатильности, фазы тренда и консолидации.
Это не робот с высоким риском.
Это система торговли с осознанием рисков, предназначенная для того, чтобы оставаться на рынке в течение многих лет.
🚫 Что НЕ использует Guardian PRO
- NO Martingale
- NO Grid
- NO Системы восстановления
- NO Перегрузка сделок
- NO Опасная компоновка
- NO Нереалистичные обещания прибыли
Контроль риска всегда на первом месте.
🧠 Логика торговли – Просто и Прозрачно
Guardian PRO использует количественный и волатильностно-осознанный подход, предназначенный для торговли только тогда, когда рыночные условия благоприятны.
- Определяет доминирующее направление рынка
- Фильтрует низкокачественные рыночные шумы
- Торгуется только при приемлемых волатильных условиях
- Динамически адаптирует риски с использованием расчетов на основе ATR
- Защищает капитал в нестабильные рыночные фазы
Сначала выжить, затем расти.
📊 Исторический бэктест за 5 лет (Реальные рыночные условия)
Период бэктеста: 2021 – 2025
Символ: XAUUSD
Таймфрейм: M15
Начальный депозит: $5,000
- Чистая прибыль: $32,486
- Максимальный drawdown: ~11%
- Фактор прибыли: 2.11
- Фактор восстановления: 7.48
- Общее количество сделок: 3,700+
- Выигравшие сделки: ~89%
Кривая equity показывает плавный и контролируемый рост, без агрессивных пиков рисков.
Прошлые результаты не гарантируют будущие. Всегда тестируйте перед реальной торговлей.
⚙️ Рекомендуемые настройки
- Символ: XAUUSD
- Таймфрейм: M15
- Минимальный депозит: от $200
- Уровень риска: Низкий / Консервативный
- Платформа: MetaTrader 5
Включает предустановленные профили риска для легкой настройки.
👥 Для кого этот EA?
- Трейдеры, ориентированные на защиту капитала
- Консервативные и дисциплинированные трейдеры
- Пользователи, усталые от систем martingale и grid
- Трейдеры, ищущие долгосрочную стабильность
- Те, кто ценит стабильность больше, чем гиперболу
Если вы ищете быстрые результаты на основе случайности, этот EA не для вас.
🧪 Попробуйте перед покупкой
Доступна демо-версия.
Мы настоятельно рекомендуем запускать Guardian PRO на демо-счете, чтобы полностью понять его поведение перед торговлей на реальном счете.
💰 Цены и обновления
Этот EA был недавно выпущен.
Текущая цена является вступительной и будет скорректирована по мере получения более данных и отзывов пользователей.
- Постоянные обновления
- Активная техническая поддержка
- Долгосрочное видение разработки
Торгуйте умно.
Защитите свой капитал.
Дайте Guardian PRO выполнять свою работу.
one of the worst strategy i have ever seen, i dont know why i buy it !!! dont take it even if its for free.