FlixTrade Guardian PRO

1

FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD

低回撤 • 资金保护 • 长期稳定性

FlixTrade Guardian PRO 是一款专业的 MetaTrader 5 智能交易系统（EA），专为重视 资金保护、风险控制和长期稳定性 的交易者设计，而非激进且不稳定的策略。

该 EA 专门为 XAUUSD（黄金） 打造，能够适应不同的市场周期，包括 高波动时期、趋势行情以及震荡整理阶段

这不是一个高风险机器人。
这是一个以风险控制为核心、旨在长期稳定运行的交易系统。

🚫 Guardian PRO 不使用的策略

  • 不使用马丁格尔
  • 不使用网格系统
  • 不使用恢复型加仓系统
  • 不进行过度交易
  • 不使用危险的复利机制
  • 不做不现实的盈利承诺

风险控制永远是第一位。

🧠 交易逻辑 – 简单且透明

Guardian PRO 采用 量化与波动率感知策略，仅在市场条件有利时才进行交易。

  • 识别市场的主要趋势方向
  • 过滤低质量的价格噪音
  • 仅在可接受的波动条件下交易
  • 基于 ATR 计算动态调整风险
  • 在市场不稳定阶段保护账户权益

优先生存，其次增长。

📊 5 年历史回测（真实市场环境）

回测周期： 2021 – 2025
交易品种： XAUUSD
时间周期： M15
初始资金： $5,000

  • 净利润： $32,486
  • 最大回撤： ~11%
  • 盈利因子： 2.11
  • 恢复因子： 7.48
  • 交易总数： 3,700+
  • 胜率： ~89%

资金曲线表现出 平稳且可控的增长，没有激进的风险波动。

过往业绩不代表未来结果，请在实盘交易前务必进行测试。

⚙️ 推荐设置

  • 交易品种： XAUUSD
  • 时间周期： M15
  • 最低入金： $200 起
  • 风险等级： 低 / 保守
  • 交易平台： MetaTrader 5

内置 预设风险配置，设置简单。

👥 适合哪些交易者？

  • 重视资金安全的交易者
  • 保守且自律的交易者
  • 厌倦马丁和网格系统的用户
  • 追求长期稳定性的交易者
  • 重视一致性而非炒作的人

如果你追求快速赌博式收益，这款 EA 不适合你。

🧪 先试用再购买

提供模拟账户版本。
强烈建议先在模拟账户中运行 Guardian PRO，充分了解其行为后再进行实盘交易。

💰 定价与更新

该 EA 近期刚发布
当前价格为 首发优惠价，随着更多实盘数据和用户反馈的积累将进行调整。

  • 持续更新
  • 主动技术支持
  • 长期开发规划

更聪明地交易。
保护你的资金。
让 Guardian PRO 发挥它的作用。

baderbader
1398
baderbader 2025.12.15 08:27 
 

one of the worst strategy i have ever seen, i dont know why i buy it !!! dont take it even if its for free.

Lucas Leguisamo Mallo
194
来自开发人员的回复 Lucas Leguisamo Mallo 2025.12.16 02:25
Thank you for your feedback. FlixTrade Guardian PRO is a conservative, risk-controlled EA designed for capital protection and long-term consistency, not for aggressive or high-risk trading. The strategy, risk profile, and historical results are clearly described on the product page, and a demo version is available so users can evaluate it before purchasing. This EA is built for disciplined traders who value stability over fast gains. If you need assistance with proper setup or understanding how the EA is designed to be used, feel free to contact me via private message.
回复评论