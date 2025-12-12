FlixTrade Guardian PRO
- 专家
- Lucas Leguisamo Mallo
- 版本: 6.1
- 激活: 5
FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD
低回撤 • 资金保护 • 长期稳定性
FlixTrade Guardian PRO 是一款专业的 MetaTrader 5 智能交易系统（EA），专为重视 资金保护、风险控制和长期稳定性 的交易者设计，而非激进且不稳定的策略。
该 EA 专门为 XAUUSD（黄金） 打造，能够适应不同的市场周期，包括 高波动时期、趋势行情以及震荡整理阶段。
这不是一个高风险机器人。
这是一个以风险控制为核心、旨在长期稳定运行的交易系统。
🚫 Guardian PRO 不使用的策略
- 不使用马丁格尔
- 不使用网格系统
- 不使用恢复型加仓系统
- 不进行过度交易
- 不使用危险的复利机制
- 不做不现实的盈利承诺
风险控制永远是第一位。
🧠 交易逻辑 – 简单且透明
Guardian PRO 采用 量化与波动率感知策略，仅在市场条件有利时才进行交易。
- 识别市场的主要趋势方向
- 过滤低质量的价格噪音
- 仅在可接受的波动条件下交易
- 基于 ATR 计算动态调整风险
- 在市场不稳定阶段保护账户权益
优先生存，其次增长。
📊 5 年历史回测（真实市场环境）
回测周期： 2021 – 2025
交易品种： XAUUSD
时间周期： M15
初始资金： $5,000
- 净利润： $32,486
- 最大回撤： ~11%
- 盈利因子： 2.11
- 恢复因子： 7.48
- 交易总数： 3,700+
- 胜率： ~89%
资金曲线表现出 平稳且可控的增长，没有激进的风险波动。
过往业绩不代表未来结果，请在实盘交易前务必进行测试。
⚙️ 推荐设置
- 交易品种： XAUUSD
- 时间周期： M15
- 最低入金： $200 起
- 风险等级： 低 / 保守
- 交易平台： MetaTrader 5
内置 预设风险配置，设置简单。
👥 适合哪些交易者？
- 重视资金安全的交易者
- 保守且自律的交易者
- 厌倦马丁和网格系统的用户
- 追求长期稳定性的交易者
- 重视一致性而非炒作的人
如果你追求快速赌博式收益，这款 EA 不适合你。
🧪 先试用再购买
提供模拟账户版本。
强烈建议先在模拟账户中运行 Guardian PRO，充分了解其行为后再进行实盘交易。
💰 定价与更新
该 EA 近期刚发布。
当前价格为 首发优惠价，随着更多实盘数据和用户反馈的积累将进行调整。
- 持续更新
- 主动技术支持
- 长期开发规划
更聪明地交易。
保护你的资金。
让 Guardian PRO 发挥它的作用。
one of the worst strategy i have ever seen, i dont know why i buy it !!! dont take it even if its for free.