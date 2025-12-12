FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD

低回撤 • 资金保护 • 长期稳定性

FlixTrade Guardian PRO 是一款专业的 MetaTrader 5 智能交易系统（EA），专为重视 资金保护、风险控制和长期稳定性 的交易者设计，而非激进且不稳定的策略。

该 EA 专门为 XAUUSD（黄金） 打造，能够适应不同的市场周期，包括 高波动时期、趋势行情以及震荡整理阶段。

这不是一个高风险机器人。

这是一个以风险控制为核心、旨在长期稳定运行的交易系统。

🚫 Guardian PRO 不使用的策略

不使用马丁格尔

不使用网格系统

不使用恢复型加仓系统

不进行过度交易

不使用危险的复利机制

不做不现实的盈利承诺

风险控制永远是第一位。

🧠 交易逻辑 – 简单且透明

Guardian PRO 采用 量化与波动率感知策略，仅在市场条件有利时才进行交易。

识别市场的主要趋势方向

过滤低质量的价格噪音

仅在可接受的波动条件下交易

基于 ATR 计算动态调整风险

在市场不稳定阶段保护账户权益

优先生存，其次增长。

📊 5 年历史回测（真实市场环境）

回测周期： 2021 – 2025

交易品种： XAUUSD

时间周期： M15

初始资金： $5,000

净利润： $32,486

$32,486 最大回撤： ~11%

~11% 盈利因子： 2.11

2.11 恢复因子： 7.48

7.48 交易总数： 3,700+

3,700+ 胜率： ~89%

资金曲线表现出 平稳且可控的增长，没有激进的风险波动。

过往业绩不代表未来结果，请在实盘交易前务必进行测试。

⚙️ 推荐设置

交易品种： XAUUSD

XAUUSD 时间周期： M15

M15 最低入金： $200 起

$200 起 风险等级： 低 / 保守

低 / 保守 交易平台： MetaTrader 5

内置 预设风险配置，设置简单。

👥 适合哪些交易者？

重视资金安全的交易者

保守且自律的交易者

厌倦马丁和网格系统的用户

追求长期稳定性的交易者

重视一致性而非炒作的人

如果你追求快速赌博式收益，这款 EA 不适合你。

🧪 先试用再购买

提供模拟账户版本。

强烈建议先在模拟账户中运行 Guardian PRO，充分了解其行为后再进行实盘交易。

💰 定价与更新

该 EA 近期刚发布。

当前价格为 首发优惠价，随着更多实盘数据和用户反馈的积累将进行调整。

持续更新

主动技术支持

长期开发规划

更聪明地交易。

保护你的资金。

让 Guardian PRO 发挥它的作用。