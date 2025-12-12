FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD

Baixo Drawdown • Proteção de Capital • Consistência de Longo Prazo

FlixTrade Guardian PRO é um Expert Advisor profissional para MetaTrader 5, desenvolvido para traders que priorizam proteção de capital, risco controlado e consistência no longo prazo, em vez de estratégias agressivas e instáveis.

Desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro), este EA foi projetado para sobreviver a diferentes ciclos de mercado, incluindo períodos de alta volatilidade, fases de tendência e ambientes de consolidação.

Este não é um robô de alto risco.

É um sistema de trading consciente do risco, criado para permanecer no mercado por anos.

🚫 O que o Guardian PRO NÃO utiliza

NÃO utiliza Martingale

NÃO utiliza Grid

NÃO utiliza sistemas de recuperação

NÃO faz overtrading

NÃO utiliza compounding perigoso

NÃO promete lucros irreais

O controle de risco vem sempre em primeiro lugar.

🧠 Lógica de Trading – Simples & Transparente

O Guardian PRO segue uma abordagem quantitativa e sensível à volatilidade, operando apenas quando as condições de mercado são favoráveis.

Identifica a direção dominante do mercado

Filtra ruídos de preço de baixa qualidade

Opera apenas sob condições aceitáveis de volatilidade

Adapta o risco dinamicamente com cálculos baseados em ATR

Protege o capital em fases de instabilidade do mercado

Projetado para sobreviver primeiro. Crescer depois.

📊 Backtest Histórico de 5 Anos (Condições Reais de Mercado)

Período: 2021 – 2025

Ativo: XAUUSD

Timeframe: M15

Depósito Inicial: $5,000

Lucro Líquido: $32,486

$32,486 Drawdown Máximo: ~11%

~11% Profit Factor: 2.11

2.11 Recovery Factor: 7.48

7.48 Total de Trades: 3,700+

3,700+ Taxa de Acerto: ~89%

A curva de capital mostra um crescimento suave e controlado, sem picos agressivos de risco.

Resultados passados não garantem resultados futuros. Sempre teste antes de operar ao vivo.

⚙️ Configurações Recomendadas

Ativo: XAUUSD

XAUUSD Timeframe: M15

M15 Depósito Mínimo: a partir de $200

a partir de $200 Nível de Risco: Baixo / Conservador

Baixo / Conservador Plataforma: MetaTrader 5

Inclui perfis de risco pré-configurados para fácil configuração.

👥 Para quem é este EA?

Traders focados na preservação de capital

Traders conservadores e disciplinados

Usuários cansados de sistemas martingale e grid

Traders que buscam estabilidade no longo prazo

Pessoas que valorizam consistência acima de hype

Se você busca resultados rápidos e especulativos, este EA não é para você.

🧪 Teste Antes de Comprar

Versão demo disponível.

Recomendamos fortemente rodar o Guardian PRO primeiro em uma conta demo para compreender totalmente seu comportamento antes de operar com dinheiro real.

💰 Preço & Atualizações

Este EA foi lançado recentemente.

O preço atual é promocional e será ajustado conforme mais dados reais e feedback dos usuários estiverem disponíveis.

Atualizações contínuas

Suporte técnico ativo

Visão de desenvolvimento a longo prazo

Opere com inteligência.

Proteja seu capital.

Deixe o Guardian PRO fazer o trabalho.