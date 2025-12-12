FlixTrade Guardian PRO
- Experts
- Lucas Leguisamo Mallo
- Versão: 6.1
- Ativações: 5
FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD
Baixo Drawdown • Proteção de Capital • Consistência de Longo Prazo
FlixTrade Guardian PRO é um Expert Advisor profissional para MetaTrader 5, desenvolvido para traders que priorizam proteção de capital, risco controlado e consistência no longo prazo, em vez de estratégias agressivas e instáveis.
Desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro), este EA foi projetado para sobreviver a diferentes ciclos de mercado, incluindo períodos de alta volatilidade, fases de tendência e ambientes de consolidação.
Este não é um robô de alto risco.
É um sistema de trading consciente do risco, criado para permanecer no mercado por anos.
🚫 O que o Guardian PRO NÃO utiliza
- NÃO utiliza Martingale
- NÃO utiliza Grid
- NÃO utiliza sistemas de recuperação
- NÃO faz overtrading
- NÃO utiliza compounding perigoso
- NÃO promete lucros irreais
O controle de risco vem sempre em primeiro lugar.
🧠 Lógica de Trading – Simples & Transparente
O Guardian PRO segue uma abordagem quantitativa e sensível à volatilidade, operando apenas quando as condições de mercado são favoráveis.
- Identifica a direção dominante do mercado
- Filtra ruídos de preço de baixa qualidade
- Opera apenas sob condições aceitáveis de volatilidade
- Adapta o risco dinamicamente com cálculos baseados em ATR
- Protege o capital em fases de instabilidade do mercado
Projetado para sobreviver primeiro. Crescer depois.
📊 Backtest Histórico de 5 Anos (Condições Reais de Mercado)
Período: 2021 – 2025
Ativo: XAUUSD
Timeframe: M15
Depósito Inicial: $5,000
- Lucro Líquido: $32,486
- Drawdown Máximo: ~11%
- Profit Factor: 2.11
- Recovery Factor: 7.48
- Total de Trades: 3,700+
- Taxa de Acerto: ~89%
A curva de capital mostra um crescimento suave e controlado, sem picos agressivos de risco.
Resultados passados não garantem resultados futuros. Sempre teste antes de operar ao vivo.
⚙️ Configurações Recomendadas
- Ativo: XAUUSD
- Timeframe: M15
- Depósito Mínimo: a partir de $200
- Nível de Risco: Baixo / Conservador
- Plataforma: MetaTrader 5
Inclui perfis de risco pré-configurados para fácil configuração.
👥 Para quem é este EA?
- Traders focados na preservação de capital
- Traders conservadores e disciplinados
- Usuários cansados de sistemas martingale e grid
- Traders que buscam estabilidade no longo prazo
- Pessoas que valorizam consistência acima de hype
Se você busca resultados rápidos e especulativos, este EA não é para você.
🧪 Teste Antes de Comprar
Versão demo disponível.
Recomendamos fortemente rodar o Guardian PRO primeiro em uma conta demo para compreender totalmente seu comportamento antes de operar com dinheiro real.
💰 Preço & Atualizações
Este EA foi lançado recentemente.
O preço atual é promocional e será ajustado conforme mais dados reais e feedback dos usuários estiverem disponíveis.
- Atualizações contínuas
- Suporte técnico ativo
- Visão de desenvolvimento a longo prazo
Opere com inteligência.
Proteja seu capital.
Deixe o Guardian PRO fazer o trabalho.
