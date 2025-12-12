FlixTrade Guardian PRO

1

FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD

Baixo Drawdown • Proteção de Capital • Consistência de Longo Prazo

FlixTrade Guardian PRO é um Expert Advisor profissional para MetaTrader 5, desenvolvido para traders que priorizam proteção de capital, risco controlado e consistência no longo prazo, em vez de estratégias agressivas e instáveis.

Desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro), este EA foi projetado para sobreviver a diferentes ciclos de mercado, incluindo períodos de alta volatilidade, fases de tendência e ambientes de consolidação.

Este não é um robô de alto risco.
É um sistema de trading consciente do risco, criado para permanecer no mercado por anos.

🚫 O que o Guardian PRO NÃO utiliza

  • NÃO utiliza Martingale
  • NÃO utiliza Grid
  • NÃO utiliza sistemas de recuperação
  • NÃO faz overtrading
  • NÃO utiliza compounding perigoso
  • NÃO promete lucros irreais

O controle de risco vem sempre em primeiro lugar.

🧠 Lógica de Trading – Simples & Transparente

O Guardian PRO segue uma abordagem quantitativa e sensível à volatilidade, operando apenas quando as condições de mercado são favoráveis.

  • Identifica a direção dominante do mercado
  • Filtra ruídos de preço de baixa qualidade
  • Opera apenas sob condições aceitáveis de volatilidade
  • Adapta o risco dinamicamente com cálculos baseados em ATR
  • Protege o capital em fases de instabilidade do mercado

Projetado para sobreviver primeiro. Crescer depois.

📊 Backtest Histórico de 5 Anos (Condições Reais de Mercado)

Período: 2021 – 2025
Ativo: XAUUSD
Timeframe: M15
Depósito Inicial: $5,000

  • Lucro Líquido: $32,486
  • Drawdown Máximo: ~11%
  • Profit Factor: 2.11
  • Recovery Factor: 7.48
  • Total de Trades: 3,700+
  • Taxa de Acerto: ~89%

A curva de capital mostra um crescimento suave e controlado, sem picos agressivos de risco.

Resultados passados não garantem resultados futuros. Sempre teste antes de operar ao vivo.

⚙️ Configurações Recomendadas

  • Ativo: XAUUSD
  • Timeframe: M15
  • Depósito Mínimo: a partir de $200
  • Nível de Risco: Baixo / Conservador
  • Plataforma: MetaTrader 5

Inclui perfis de risco pré-configurados para fácil configuração.

👥 Para quem é este EA?

  • Traders focados na preservação de capital
  • Traders conservadores e disciplinados
  • Usuários cansados de sistemas martingale e grid
  • Traders que buscam estabilidade no longo prazo
  • Pessoas que valorizam consistência acima de hype

Se você busca resultados rápidos e especulativos, este EA não é para você.

🧪 Teste Antes de Comprar

Versão demo disponível.
Recomendamos fortemente rodar o Guardian PRO primeiro em uma conta demo para compreender totalmente seu comportamento antes de operar com dinheiro real.

💰 Preço & Atualizações

Este EA foi lançado recentemente.
O preço atual é promocional e será ajustado conforme mais dados reais e feedback dos usuários estiverem disponíveis.

  • Atualizações contínuas
  • Suporte técnico ativo
  • Visão de desenvolvimento a longo prazo

Opere com inteligência.
Proteja seu capital.
Deixe o Guardian PRO fazer o trabalho.

Produtos recomendados
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experts
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Guard Scalper
Entus Sofian
Experts
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versão 2025 249$ Apenas para os primeiros 5 compradores! Sinal ao Vivo Verifique o desempenho ao vivo do Sonic R Pro Enhanced: Estratégia de Trading Sonic R Pro Enhanced é uma versão aprimorada da estratégia Sonic R, automatizando operações com base na Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e incorporando algoritmos avançados para maximizar o desempenho. Timeframes: M15, M30 Pares suportados: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trading - Retrações e
Ai ACE
Zheng Zhi Yuan
5 (1)
Experts
Devido às limitações de capacidade do mercado, esta estratégia é licenciada em quantidade limitada. Assim que o limite for atingido, será retirada. Não haverá segunda chance. AI ACE utiliza um modelo puro de ação do preço, combinando análise de séries temporais com tecnologia de aprendizado profundo para criar uma estratégia de negociação inteligente que dispensa indicadores técnicos. Compatível com 28 pares de moedas principais, foi testada com mais de 20 anos de dados históricos, demonstrando
Murray Grid EA
Dzmitry Kurylenka
Experts
Murray Grid EA: Advanced Trading with Murray Math and Grid Strategy Murray Grid EA is a professional trading robot that combines the precision of Murray Math Levels with the power of a grid trading strategy. It is designed to identify key support and resistance levels and execute trades with high accuracy, while a built-in grid system helps to average positions and maximize profit potential during trending markets. Key Features: Murray Math Levels:   Automatically calculates and draws all 13 cr
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Fund Trading Ultimate
Thannawut Khankhat
Experts
Fund Trading Ultimate MT5 - Expert Advisor Elevate your trading experience with Fund Trading Ultimate MT5 ! A powerful Expert Advisor designed for traders of all levels Optimized for MetaTrader 5 , combining efficient strategies with robust risk management Usage Details Main Currency Pair : EUR/USD or USD/JPY ️ Timeframe : M15 Starting Lot Size : 0.01 (for $200 capital) | 0.05 (for $1,000 capital) Prop Firm Compatible : Proven performance on Prop Firm accounts Recommende
Fibonacci Scalper Pro Seller
Ofer Dvir
Experts
Fibonacci Scalper Pro is a seller based scalper on a dynamic fibonacci retracement * look back in hours will control the Fibonacci calculation * trailing loss tracker will keep you happy recommend setting is at least 48hours with with a trailing setting of around 400 and 300 spread  of course with your own optimization you can get better and better results  but the normal out come from this ea and my buy fibonacci ea are pretty amazing and stable  Im looking forward to here your comments and r
Crush
Yvan Musatov
Experts
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
Rebatron MT5
Agus Santoso
Experts
Blogs MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – EA de Hedge Triangular para Estratégia Multipar com Baixa Flutuação O Rebatron é um Expert Advisor totalmente automatizado que utiliza um método de cobertura triangular em três pares de moedas principais (exemplo): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Ao abrir posições sincronizadas entre estes pares, o Rebatron forma um triâ
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
Experts
NOTE: FOR SETTINGS AND TECHNICAL SUPPORT HERE IS OUR SMART MONEY TELEGRAM LINK:  https://t.me/ +g51Apb2W5Ck0ZGFk WHAT IS SMART MONEY EA? Smart Money EA is not just another trading robot. It's a high precision trend following EA that leverages the Smart Money concept, price action, and market momentum to enter trades with exceptional accuracy." It's your all-in-one solution for trading EURUSD, Crude Oil, Nasdaq 100, Germany 40, and even volatility indices, including Step index . STAY INFORMED AN
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Experts
Trader Propfirm Pró - Expert Advisor para Traders Profissionais O Trader Propfirm Pró é um Expert Advisor avançado desenvolvido exclusivamente para traders de mesas proprietárias, compatível tanto com contas de teste quanto contas aprovadas. Este sistema utiliza redes neurais e inteligência artificial para otimizar a análise gráfica, identificar tendências do mês e realizar entradas precisas no gráfico de menores tempos. Com um sistema baseado em redes neurais , o EA faz o rastreamento da tendên
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experts
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven vai ficar com valor promocional de lançamento até 08/12/2025 Esse Expert Advisor se adapta a qualquer ativo. Ele é universal.  O   Multi-Asset Scalper EA   é um sistema de trading automatizado profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, projetado para operações de scalping em múltiplos ativos simultaneamente. A versão 8.2 incorpora tecnologia multi-timeframe com confirmação tripla e gestão de risco integrada. Arquitetura Técnica 1.   Sis
YOLO Gold go go
Inrexea Limited
4.33 (6)
Experts
Full auto combines with concept of yolo and openea https://www.mql5.com/en/market/product/97471 Instruction : Here The best match with indicator :  Here Hello traders ,  This is JoanneYip and HusonChow from Hong Kong . We learnt building trading systems since 2016 and trade our own fund in the last 15 years . We have developed over hundred trading systems to manage our own fund and we invest part of the fund into testing new strategies as a laboratory before selling to the market .  Our exper
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
ForexM
Marius Civilis
Experts
ForexM Negociação Totalmente Automatizada EA ForexM EA negocia ações de acordo com análise de mercado profissional em tempo real. Todas as ordens colocadas são do tipo de execução de mercado e bem ponderadas devido ao trabalho em tempo real dos analistas de mercado. A EA vem com as configurações iniciais mais bem avaliadas e pronta para usar. Características: - Negociação totalmente automatizada. - Gerenciamento de riscos. - Funciona em qualquer número de instrumentos simultaneamente. - Sem D
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá Comerciantes! Apresento a Estratégia "Duende", Duende é um algoritmo que detecta padrões de diferentes níveis altos e baixos, onde eles permanecem constantes para fazer boas entradas, com um sistema de recuperação consultando várias coisas como ponto de equilíbrio e cruzamentos entre pares Comprovou controlar várias moedas sem problemas, com um poderoso controle de notícias durante o mercado é possível gerenciá-lo com todos os símbolos que você precisa Minha estratégia é otimizada para "A
Scout The Smart Hunter
Daniel Eduardo San Martin
Experts
Procura operar sem complicações técnicas? Scout The Smart Hunter foi projetado para você: Um fiel companheiro que combina inteligência e prudência, ideal para quem prioriza a proteção do capital enquanto explora oportunidades no mercado. Por Que Escolher o Scout? Sem análise técnica avançada  · Não precisa interpretar gráficos complexos. O Scout seleciona automaticamente os cruzamentos de médias móveis relevantes com base no impulso do mercado. Proteção automática  · Stop loss flexível (configu
KingEA
Bonginkosi Innocent Khumalo
Experts
Elevate your trading experience the royal way with the King's EA and become King of King's in market. This EA is a cutting-edge automated trading solution designed to enhance your Forex trading experience. Our advanced algorithm utilizes machine learning and technical analysis to identify high-potential trades and execute them with precision.King-EA is 100% automated , trades 24/5 on currency pairs and 24/7 on crypto using an advanced strategy for market analysis and an adjustable risk managemen
Portfolio Swing King
Trinity Castle
Experts
Portfolio Swing King is an advanced expert advisor trading a tested, simple swing trading strategy using only 2 techincal indicators (Bollinger Bands & MACD), with solid trade and money management and very importantly, multi-asset diversity. The EA is designed to be a long term wealth builder, not a get rich quick scam bot.  No Martingale No Grid No Hedge It trades all preset pairs from a single chart setup.  Set files are available for M15, H1, H4 and D1 both for personal accounts and for Prop
Golden Auto Bot MT5
Mai Van Thang
Experts
Golden Auto Bot one year running! Fully Futomated Trading System, with 8 trading setup for signals.  The EA has been subjected to stress tests for a period of  all time and passes every year . We   DO NOT use Grid   or   Martingale. 80% off now! We backtest again, backtest real - running real As of now, the Golden Auto Bot primarily operates on the main pair XAUUSD   and the secondary pair EUR-USD. With a minimum investment capital of 300 USD, the bot utilizes a micro lot size of 0.01. For the X
G Edge
Krzysztof Sitko
Experts
G Edge MT5: The Ultimate Trading Advantage G Edge is not just a trading robot—it is your technological dominance in the market. Engineered for surgical precision, this bot redefines algorithmic trading standards. By utilizing advanced entry algorithms, G Edge achieves a stunning 96.5% win rate while keeping the drawdown below 2% . This tool is designed for traders who demand maximum capital growth with minimal risk exposure . Key Performance Achievements (2025 Backtest) The numbers speak for
XD FlashScalp EA
Nguyen Xuan Danh Tran
Experts
XD FlashScalp EA is a lightweight and fast scalping Expert Advisor designed for precision trading at key market levels. It automatically detects overbought and oversold zones to SELL at local highs and BUY at local lows, using an adaptive flash-scalping logic. The EA is fully optimized for accounts with bonus lots and supports flexible lot scaling based on balance and risk. Main Features Intelligent flash-scalping algorithm with price-level recognition Works on all major currency pairs (
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experts
Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5  - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- For Back test Use 1 Mint OHLC Mode Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Introducing Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 — a next-generation Expert Advisor built to trade Bitcoin/BTCUSD with intelligent precision, using a unique blend of technical mastery and AI-driven decision-maki
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experts
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Filtro:
baderbader
1398
baderbader 2025.12.15 08:27 
 

one of the worst strategy i have ever seen, i dont know why i buy it !!! dont take it even if its for free.

Lucas Leguisamo Mallo
197
Resposta do desenvolvedor Lucas Leguisamo Mallo 2025.12.16 02:25
Thank you for your feedback. FlixTrade Guardian PRO is a conservative, risk-controlled EA designed for capital protection and long-term consistency, not for aggressive or high-risk trading. The strategy, risk profile, and historical results are clearly described on the product page, and a demo version is available so users can evaluate it before purchasing. This EA is built for disciplined traders who value stability over fast gains. If you need assistance with proper setup or understanding how the EA is designed to be used, feel free to contact me via private message.
Responder ao comentário