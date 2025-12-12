FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD

낮은 드로우다운 • 자본 보호 • 장기적 일관성

FlixTrade Guardian PRO는 공격적이고 불안정한 전략이 아닌, 자본 보호, 통제된 리스크, 장기적인 일관성을 최우선으로 하는 트레이더를 위해 설계된 전문 MetaTrader 5 자동매매(EA)입니다.

본 EA는 XAUUSD(금) 전용으로 개발되었으며, 높은 변동성 구간, 추세 시장, 박스권(횡보) 환경 등 다양한 시장 사이클에서 생존하도록 설계되었습니다.

이 EA는 고위험 로봇이 아닙니다.

수년간 시장에 남아 있도록 설계된 리스크 인지형 트레이딩 시스템입니다.

🚫 Guardian PRO가 사용하지 않는 요소

마틴게일 없음

그리드 전략 없음

복구 시스템 없음

과도한 매매 없음

위험한 복리 운용 없음

비현실적인 수익 약속 없음

리스크 관리는 항상 최우선입니다.

🧠 트레이딩 로직 – 단순 & 투명

Guardian PRO는 시장 조건이 유리할 때만 거래하도록 설계된 정량적이며 변동성을 고려한 접근 방식을 따릅니다.

지배적인 시장 방향을 식별

저품질 가격 노이즈 필터링

허용 가능한 변동성 조건에서만 거래

ATR 기반 계산 을 통해 리스크를 동적으로 조정

을 통해 리스크를 동적으로 조정 불안정한 시장 국면에서 자본 보호

먼저 생존하고, 그 다음에 성장합니다.

📊 5년 히스토리컬 백테스트 (실제 시장 조건)

백테스트 기간: 2021 – 2025

종목: XAUUSD

타임프레임: M15

초기 자본: $5,000

순이익: $32,486

$32,486 최대 드로우다운: 약 11%

약 11% 프로핏 팩터: 2.11

2.11 리커버리 팩터: 7.48

7.48 총 거래 수: 3,700+

3,700+ 승률: 약 89%

에쿼티 곡선은 공격적인 리스크 급등 없이 부드럽고 통제된 성장을 보여줍니다.

과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 실거래 전 반드시 테스트하세요.

⚙️ 권장 설정

종목: XAUUSD

XAUUSD 타임프레임: M15

M15 최소 입금액: $200부터

$200부터 리스크 수준: 낮음 / 보수적

낮음 / 보수적 플랫폼: MetaTrader 5

간편한 설정을 위한 사전 구성된 리스크 프로필이 포함되어 있습니다.

👥 이 EA는 누구에게 적합한가?

자본 보존을 중시하는 트레이더

보수적이고 규율 있는 트레이더

마틴게일 및 그리드 시스템에 지친 사용자

장기적인 안정성을 추구하는 트레이더

과장보다 일관성을 중시하는 사람

빠른 도박성 수익을 원한다면, 이 EA는 적합하지 않습니다.

🧪 구매 전 테스트

데모 버전 제공.

실계좌로 거래하기 전에 Guardian PRO를 데모 계좌에서 먼저 실행하여 동작을 충분히 이해할 것을 강력히 권장합니다.

💰 가격 & 업데이트

본 EA는 최근 출시되었습니다.

현재 가격은 출시 기념가이며, 더 많은 실거래 데이터와 사용자 피드백이 축적되면 조정될 예정입니다.

지속적인 업데이트

활성 기술 지원

장기 개발 비전

더 현명하게 거래하세요.

자본을 보호하세요.

Guardian PRO에 맡기세요.