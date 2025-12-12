FlixTrade Guardian PRO

1

FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD

낮은 드로우다운 • 자본 보호 • 장기적 일관성

FlixTrade Guardian PRO는 공격적이고 불안정한 전략이 아닌, 자본 보호, 통제된 리스크, 장기적인 일관성을 최우선으로 하는 트레이더를 위해 설계된 전문 MetaTrader 5 자동매매(EA)입니다.

본 EA는 XAUUSD(금) 전용으로 개발되었으며, 높은 변동성 구간, 추세 시장, 박스권(횡보) 환경 등 다양한 시장 사이클에서 생존하도록 설계되었습니다.

이 EA는 고위험 로봇이 아닙니다.
수년간 시장에 남아 있도록 설계된 리스크 인지형 트레이딩 시스템입니다.

🚫 Guardian PRO가 사용하지 않는 요소

  • 마틴게일 없음
  • 그리드 전략 없음
  • 복구 시스템 없음
  • 과도한 매매 없음
  • 위험한 복리 운용 없음
  • 비현실적인 수익 약속 없음

리스크 관리는 항상 최우선입니다.

🧠 트레이딩 로직 – 단순 & 투명

Guardian PRO는 시장 조건이 유리할 때만 거래하도록 설계된 정량적이며 변동성을 고려한 접근 방식을 따릅니다.

  • 지배적인 시장 방향을 식별
  • 저품질 가격 노이즈 필터링
  • 허용 가능한 변동성 조건에서만 거래
  • ATR 기반 계산을 통해 리스크를 동적으로 조정
  • 불안정한 시장 국면에서 자본 보호

먼저 생존하고, 그 다음에 성장합니다.

📊 5년 히스토리컬 백테스트 (실제 시장 조건)

백테스트 기간: 2021 – 2025
종목: XAUUSD
타임프레임: M15
초기 자본: $5,000

  • 순이익: $32,486
  • 최대 드로우다운: 약 11%
  • 프로핏 팩터: 2.11
  • 리커버리 팩터: 7.48
  • 총 거래 수: 3,700+
  • 승률: 약 89%

에쿼티 곡선은 공격적인 리스크 급등 없이 부드럽고 통제된 성장을 보여줍니다.

과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 실거래 전 반드시 테스트하세요.

⚙️ 권장 설정

  • 종목: XAUUSD
  • 타임프레임: M15
  • 최소 입금액: $200부터
  • 리스크 수준: 낮음 / 보수적
  • 플랫폼: MetaTrader 5

간편한 설정을 위한 사전 구성된 리스크 프로필이 포함되어 있습니다.

👥 이 EA는 누구에게 적합한가?

  • 자본 보존을 중시하는 트레이더
  • 보수적이고 규율 있는 트레이더
  • 마틴게일 및 그리드 시스템에 지친 사용자
  • 장기적인 안정성을 추구하는 트레이더
  • 과장보다 일관성을 중시하는 사람

빠른 도박성 수익을 원한다면, 이 EA는 적합하지 않습니다.

🧪 구매 전 테스트

데모 버전 제공.
실계좌로 거래하기 전에 Guardian PRO를 데모 계좌에서 먼저 실행하여 동작을 충분히 이해할 것을 강력히 권장합니다.

💰 가격 & 업데이트

본 EA는 최근 출시되었습니다.
현재 가격은 출시 기념가이며, 더 많은 실거래 데이터와 사용자 피드백이 축적되면 조정될 예정입니다.

  • 지속적인 업데이트
  • 활성 기술 지원
  • 장기 개발 비전

더 현명하게 거래하세요.
자본을 보호하세요.
Guardian PRO에 맡기세요.

baderbader
1393
baderbader 2025.12.15 08:27 
 

one of the worst strategy i have ever seen, i dont know why i buy it !!! dont take it even if its for free.

Lucas Leguisamo Mallo
210
개발자의 답변 Lucas Leguisamo Mallo 2025.12.16 02:25
Thank you for your feedback. FlixTrade Guardian PRO is a conservative, risk-controlled EA designed for capital protection and long-term consistency, not for aggressive or high-risk trading. The strategy, risk profile, and historical results are clearly described on the product page, and a demo version is available so users can evaluate it before purchasing. This EA is built for disciplined traders who value stability over fast gains. If you need assistance with proper setup or understanding how the EA is designed to be used, feel free to contact me via private message.
리뷰 답변