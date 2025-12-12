FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD

Bajo Drawdown • Protección de Capital • Consistencia a Largo Plazo

FlixTrade Guardian PRO es un Asesor Experto profesional de MetaTrader 5 diseñado para traders que priorizan la protección de capital, riesgo controlado y consistencia a largo plazo sobre estrategias agresivas e inestables.

Desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro), este EA está diseñado para sobrevivir a diferentes ciclos de mercado, incluyendo periodos de alta volatilidad, fases de tendencia y entornos de consolidación.

Este no es un robot de alto riesgo.

Este es un sistema de trading consciente del riesgo, diseñado para mantenerse en el mercado durante años.

🚫 Lo que Guardian PRO NO utiliza

NO Martingale

NO Grid

NO Sistemas de Recuperación

NO Sobrecarga de Operaciones

NO Composición Peligrosa

NO Promesas de Beneficios Irrealistas

El control de riesgo es lo primero. Siempre.

🧠 Lógica de Trading – Simple & Transparente

Guardian PRO sigue un enfoque cuantitativo y consciente de la volatilidad, diseñado para operar solo cuando las condiciones del mercado son favorables.

Identifica la dirección dominante del mercado

Filtra el ruido de precios de baja calidad

Opera solo bajo condiciones de volatilidad aceptables

Adapta dinámicamente el riesgo usando cálculos basados en ATR

Protege el capital durante fases inestables del mercado

Diseñado para sobrevivir primero. Crecer después.

📊 Backtest Histórico de 5 Años (Condiciones Reales del Mercado)

Periodo de Backtest: 2021 – 2025

Símbolo: XAUUSD

Periodo de Tiempo: M15

Depósito Inicial: $5,000

Beneficio Neto: $32,486

$32,486 Máxima Reducción: ~11%

~11% Factor de Beneficio: 2.11

2.11 Factor de Recuperación: 7.48

7.48 Total de Operaciones: 3,700+

3,700+ Operaciones Ganadoras: ~89%

La curva de equity muestra un crecimiento suave y controlado, sin picos de riesgo agresivos.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Siempre prueba antes de operar en vivo.

⚙️ Configuración Recomendada

Símbolo: XAUUSD

XAUUSD Periodo de Tiempo: M15

M15 Depósito Mínimo: desde $200

desde $200 Nivel de Riesgo: Bajo / Conservador

Bajo / Conservador Plataforma: MetaTrader 5

Incluye perfiles de riesgo preconfigurados para una fácil configuración.

👥 ¿Para Quién Es Este EA?

Traders enfocados en la preservación de capital

Traders conservadores y disciplinados

Usuarios cansados de los sistemas martingale y grid

Traders que buscan estabilidad a largo plazo

Quienes valoran la consistencia por encima de la exageración

Si estás buscando resultados rápidos de tipo “azar”, este EA no es para ti.

🧪 Prueba Antes de Comprar

Versión demo disponible.

Te recomendamos ejecutar Guardian PRO en una cuenta demo primero para entender completamente su comportamiento antes de operar en una cuenta real.

💰 Precios y Actualizaciones

Este EA ha sido recientemente lanzado.

El precio actual es introductorio y será ajustado a medida que se obtengan más datos en vivo y comentarios de los usuarios.

Actualizaciones continuas

Soporte técnico activo

Visión de desarrollo a largo plazo

Opera de manera más inteligente.

Protege tu capital.

Deja que Guardian PRO haga su trabajo.