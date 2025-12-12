FlixTrade Guardian PRO
- Asesores Expertos
- Lucas Leguisamo Mallo
- Versión: 6.1
- Activaciones: 5
FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD
Bajo Drawdown • Protección de Capital • Consistencia a Largo Plazo
FlixTrade Guardian PRO es un Asesor Experto profesional de MetaTrader 5 diseñado para traders que priorizan la protección de capital, riesgo controlado y consistencia a largo plazo sobre estrategias agresivas e inestables.
Desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro), este EA está diseñado para sobrevivir a diferentes ciclos de mercado, incluyendo periodos de alta volatilidad, fases de tendencia y entornos de consolidación.
Este no es un robot de alto riesgo.
Este es un sistema de trading consciente del riesgo, diseñado para mantenerse en el mercado durante años.
🚫 Lo que Guardian PRO NO utiliza
- NO Martingale
- NO Grid
- NO Sistemas de Recuperación
- NO Sobrecarga de Operaciones
- NO Composición Peligrosa
- NO Promesas de Beneficios Irrealistas
El control de riesgo es lo primero. Siempre.
🧠 Lógica de Trading – Simple & Transparente
Guardian PRO sigue un enfoque cuantitativo y consciente de la volatilidad, diseñado para operar solo cuando las condiciones del mercado son favorables.
- Identifica la dirección dominante del mercado
- Filtra el ruido de precios de baja calidad
- Opera solo bajo condiciones de volatilidad aceptables
- Adapta dinámicamente el riesgo usando cálculos basados en ATR
- Protege el capital durante fases inestables del mercado
Diseñado para sobrevivir primero. Crecer después.
📊 Backtest Histórico de 5 Años (Condiciones Reales del Mercado)
Periodo de Backtest: 2021 – 2025
Símbolo: XAUUSD
Periodo de Tiempo: M15
Depósito Inicial: $5,000
- Beneficio Neto: $32,486
- Máxima Reducción: ~11%
- Factor de Beneficio: 2.11
- Factor de Recuperación: 7.48
- Total de Operaciones: 3,700+
- Operaciones Ganadoras: ~89%
La curva de equity muestra un crecimiento suave y controlado, sin picos de riesgo agresivos.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Siempre prueba antes de operar en vivo.
⚙️ Configuración Recomendada
- Símbolo: XAUUSD
- Periodo de Tiempo: M15
- Depósito Mínimo: desde $200
- Nivel de Riesgo: Bajo / Conservador
- Plataforma: MetaTrader 5
Incluye perfiles de riesgo preconfigurados para una fácil configuración.
👥 ¿Para Quién Es Este EA?
- Traders enfocados en la preservación de capital
- Traders conservadores y disciplinados
- Usuarios cansados de los sistemas martingale y grid
- Traders que buscan estabilidad a largo plazo
- Quienes valoran la consistencia por encima de la exageración
Si estás buscando resultados rápidos de tipo “azar”, este EA no es para ti.
🧪 Prueba Antes de Comprar
Versión demo disponible.
Te recomendamos ejecutar Guardian PRO en una cuenta demo primero para entender completamente su comportamiento antes de operar en una cuenta real.
💰 Precios y Actualizaciones
Este EA ha sido recientemente lanzado.
El precio actual es introductorio y será ajustado a medida que se obtengan más datos en vivo y comentarios de los usuarios.
- Actualizaciones continuas
- Soporte técnico activo
- Visión de desarrollo a largo plazo
Opera de manera más inteligente.
Protege tu capital.
Deja que Guardian PRO haga su trabajo.
