FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD

Geringer Drawdown • Kapitalschutz • Langfristige Konsistenz

FlixTrade Guardian PRO ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Kapitalschutz, kontrolliertes Risiko und langfristige Beständigkeit über aggressive und instabile Strategien stellen.

Speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt, ist dieses EA darauf ausgelegt, verschiedene Marktzyklen zu überstehen – einschließlich Phasen hoher Volatilität, Trendmärkte und Konsolidierungsphasen.

Dies ist kein Hochrisiko-Roboter.

Es handelt sich um ein risikobewusstes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, über Jahre hinweg im Markt zu bestehen.

🚫 Was Guardian PRO NICHT verwendet

KEIN Martingale

KEIN Grid-System

KEINE Recovery-Systeme

KEIN Overtrading

KEIN gefährliches Compounding

KEINE unrealistischen Gewinnversprechen

Risikokontrolle hat immer höchste Priorität.

🧠 Handelslogik – Einfach & Transparent

Guardian PRO folgt einem quantitativen und volatilitätsbewussten Ansatz und handelt nur, wenn die Marktbedingungen günstig sind.

Identifiziert die dominante Marktrichtung

Filtert minderwertiges Kursrauschen

Handelt nur unter akzeptablen Volatilitätsbedingungen

Passt das Risiko dynamisch anhand von ATR-basierten Berechnungen an

an Schützt das Kapital in instabilen Marktphasen

Erst überleben. Später wachsen.

📊 5-Jahres-Historischer Backtest (Reale Marktbedingungen)

Backtest-Zeitraum: 2021 – 2025

Symbol: XAUUSD

Zeiteinheit: M15

Anfangskapital: $5,000

Nettogewinn: $32,486

$32,486 Maximaler Drawdown: ~11%

~11% Profitfaktor: 2.11

2.11 Recovery-Faktor: 7.48

7.48 Gesamtanzahl Trades: 3,700+

3,700+ Gewinntrades: ~89%

Die Equity-Kurve zeigt ein gleichmäßiges und kontrolliertes Wachstum ohne aggressive Risikospitzen.

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate. Testen Sie immer vor dem Live-Handel.

⚙️ Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

XAUUSD Zeiteinheit: M15

M15 Mindestkapital: ab $200

ab $200 Risikostufe: Niedrig / Konservativ

Niedrig / Konservativ Plattform: MetaTrader 5

Enthält vorkonfigurierte Risikoprofile für eine einfache Einrichtung.

👥 Für wen ist dieses EA geeignet?

Trader mit Fokus auf Kapitalerhalt

Konservative und disziplinierte Trader

Nutzer, die genug von Martingale- und Grid-Systemen haben

Trader, die langfristige Stabilität suchen

Menschen, die Konsistenz höher bewerten als Hype

Wenn Sie schnelle, spekulative Ergebnisse suchen, ist dieses EA nicht für Sie geeignet.

🧪 Testen Sie vor dem Kauf

Demoversion verfügbar.

Wir empfehlen dringend, Guardian PRO zunächst auf einem Demokonto zu testen, um sein Verhalten vollständig zu verstehen, bevor Sie live handeln.

💰 Preisgestaltung & Updates

Dieses EA wurde kürzlich veröffentlicht.

Der aktuelle Preis ist ein Einführungspreis und wird angepasst, sobald mehr Live-Daten und Nutzerfeedback vorliegen.

Kontinuierliche Updates

Aktiver technischer Support

Langfristige Entwicklungsvision

Handeln Sie intelligenter.

Schützen Sie Ihr Kapital.

Lassen Sie Guardian PRO seine Arbeit machen.