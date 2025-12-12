FlixTrade Guardian PRO
- Experten
- Lucas Leguisamo Mallo
- Version: 6.1
- Aktivierungen: 5
FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD
Geringer Drawdown • Kapitalschutz • Langfristige Konsistenz
FlixTrade Guardian PRO ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Kapitalschutz, kontrolliertes Risiko und langfristige Beständigkeit über aggressive und instabile Strategien stellen.
Speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt, ist dieses EA darauf ausgelegt, verschiedene Marktzyklen zu überstehen – einschließlich Phasen hoher Volatilität, Trendmärkte und Konsolidierungsphasen.
Dies ist kein Hochrisiko-Roboter.
Es handelt sich um ein risikobewusstes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, über Jahre hinweg im Markt zu bestehen.
🚫 Was Guardian PRO NICHT verwendet
- KEIN Martingale
- KEIN Grid-System
- KEINE Recovery-Systeme
- KEIN Overtrading
- KEIN gefährliches Compounding
- KEINE unrealistischen Gewinnversprechen
Risikokontrolle hat immer höchste Priorität.
🧠 Handelslogik – Einfach & Transparent
Guardian PRO folgt einem quantitativen und volatilitätsbewussten Ansatz und handelt nur, wenn die Marktbedingungen günstig sind.
- Identifiziert die dominante Marktrichtung
- Filtert minderwertiges Kursrauschen
- Handelt nur unter akzeptablen Volatilitätsbedingungen
- Passt das Risiko dynamisch anhand von ATR-basierten Berechnungen an
- Schützt das Kapital in instabilen Marktphasen
Erst überleben. Später wachsen.
📊 5-Jahres-Historischer Backtest (Reale Marktbedingungen)
Backtest-Zeitraum: 2021 – 2025
Symbol: XAUUSD
Zeiteinheit: M15
Anfangskapital: $5,000
- Nettogewinn: $32,486
- Maximaler Drawdown: ~11%
- Profitfaktor: 2.11
- Recovery-Faktor: 7.48
- Gesamtanzahl Trades: 3,700+
- Gewinntrades: ~89%
Die Equity-Kurve zeigt ein gleichmäßiges und kontrolliertes Wachstum ohne aggressive Risikospitzen.
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate. Testen Sie immer vor dem Live-Handel.
⚙️ Empfohlene Einstellungen
- Symbol: XAUUSD
- Zeiteinheit: M15
- Mindestkapital: ab $200
- Risikostufe: Niedrig / Konservativ
- Plattform: MetaTrader 5
Enthält vorkonfigurierte Risikoprofile für eine einfache Einrichtung.
👥 Für wen ist dieses EA geeignet?
- Trader mit Fokus auf Kapitalerhalt
- Konservative und disziplinierte Trader
- Nutzer, die genug von Martingale- und Grid-Systemen haben
- Trader, die langfristige Stabilität suchen
- Menschen, die Konsistenz höher bewerten als Hype
Wenn Sie schnelle, spekulative Ergebnisse suchen, ist dieses EA nicht für Sie geeignet.
🧪 Testen Sie vor dem Kauf
Demoversion verfügbar.
Wir empfehlen dringend, Guardian PRO zunächst auf einem Demokonto zu testen, um sein Verhalten vollständig zu verstehen, bevor Sie live handeln.
💰 Preisgestaltung & Updates
Dieses EA wurde kürzlich veröffentlicht.
Der aktuelle Preis ist ein Einführungspreis und wird angepasst, sobald mehr Live-Daten und Nutzerfeedback vorliegen.
- Kontinuierliche Updates
- Aktiver technischer Support
- Langfristige Entwicklungsvision
Handeln Sie intelligenter.
Schützen Sie Ihr Kapital.
Lassen Sie Guardian PRO seine Arbeit machen.
one of the worst strategy i have ever seen, i dont know why i buy it !!! dont take it even if its for free.