FlixTrade Guardian PRO
- エキスパート
- Lucas Leguisamo Mallo
- バージョン: 6.1
- アクティベーション: 5
FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD
低ドローダウン • 資本保護 • 長期的な一貫性
FlixTrade Guardian PRO は、資本保護、リスク管理、長期的な一貫性 を最優先するトレーダーのために設計された、プロフェッショナルな MetaTrader 5 エキスパートアドバイザー です。攻撃的で不安定な戦略を目的としたものではありません。
本 EA は XAUUSD（ゴールド） 専用に開発されており、高ボラティリティ局面、トレンド相場、レンジ（持ち合い）環境 など、さまざまな市場サイクルに対応できるよう設計されています。
これは高リスクのロボットではありません。
長年にわたり市場で生き残ることを目的とした、リスク認識型のトレーディングシステムです。
🚫 Guardian PRO が使用しないもの
- マーチンゲールなし
- グリッド取引なし
- リカバリーシステムなし
- 過剰取引なし
- 危険な複利運用なし
- 非現実的な利益の主張なし
常にリスク管理を最優先します。
🧠 トレードロジック – シンプル & 透明
Guardian PRO は、市場環境が有利な場合にのみ取引を行う 定量的かつボラティリティを考慮したアプローチ を採用しています。
- 市場の主要な方向性を識別
- 低品質な価格ノイズを排除
- 許容可能なボラティリティ条件下のみで取引
- ATR ベースの計算 によりリスクを動的に調整
- 不安定な市場局面で資金を保護
まず生き残ること。成長はその後。
📊 5 年間のヒストリカルバックテスト（実市場環境）
バックテスト期間： 2021 – 2025
銘柄： XAUUSD
時間足： M15
初期資金： $5,000
- 純利益： $32,486
- 最大ドローダウン： 約11%
- プロフィットファクター： 2.11
- リカバリーファクター： 7.48
- 総取引数： 3,700+
- 勝率： 約89%
エクイティカーブは、攻撃的なリスクスパイクのない 滑らかで管理された成長 を示しています。
過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。必ずデモでテストしてから実運用してください。
⚙️ 推奨設定
- 銘柄： XAUUSD
- 時間足： M15
- 最低入金額： $200 から
- リスクレベル： 低 / 保守的
- プラットフォーム： MetaTrader 5
簡単にセットアップできる 事前設定済みのリスクプロファイル を含みます。
👥 この EA は誰向けか？
- 資本保全を重視するトレーダー
- 保守的で規律あるトレーダー
- マーチンゲールやグリッドに疲れたユーザー
- 長期的な安定性を求めるトレーダー
- 誇張よりも一貫性を重視する方
短期的なギャンブル的結果を求める方には、この EA は適していません。
🧪 購入前にお試しください
デモ版を提供しています。
実口座で取引する前に、Guardian PRO をデモ口座で十分にテストし、その挙動を理解することを強く推奨します。
💰 価格 & アップデート
本 EA は 最近リリースされた 製品です。
現在の価格は 導入価格 であり、より多くの実運用データやユーザーフィードバックが集まり次第、調整される予定です。
- 継続的なアップデート
- アクティブな技術サポート
- 長期的な開発ビジョン
より賢く取引を。
資本を守れ。
Guardian PRO に任せてください。
one of the worst strategy i have ever seen, i dont know why i buy it !!! dont take it even if its for free.