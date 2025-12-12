FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD

低ドローダウン • 資本保護 • 長期的な一貫性

FlixTrade Guardian PRO は、資本保護、リスク管理、長期的な一貫性 を最優先するトレーダーのために設計された、プロフェッショナルな MetaTrader 5 エキスパートアドバイザー です。攻撃的で不安定な戦略を目的としたものではありません。

本 EA は XAUUSD（ゴールド） 専用に開発されており、高ボラティリティ局面、トレンド相場、レンジ（持ち合い）環境 など、さまざまな市場サイクルに対応できるよう設計されています。

これは高リスクのロボットではありません。

長年にわたり市場で生き残ることを目的とした、リスク認識型のトレーディングシステムです。

🚫 Guardian PRO が使用しないもの

マーチンゲールなし

グリッド取引なし

リカバリーシステムなし

過剰取引なし

危険な複利運用なし

非現実的な利益の主張なし

常にリスク管理を最優先します。

🧠 トレードロジック – シンプル & 透明

Guardian PRO は、市場環境が有利な場合にのみ取引を行う 定量的かつボラティリティを考慮したアプローチ を採用しています。

市場の主要な方向性を識別

低品質な価格ノイズを排除

許容可能なボラティリティ条件下のみで取引

ATR ベースの計算 によりリスクを動的に調整

によりリスクを動的に調整 不安定な市場局面で資金を保護

まず生き残ること。成長はその後。

📊 5 年間のヒストリカルバックテスト（実市場環境）

バックテスト期間： 2021 – 2025

銘柄： XAUUSD

時間足： M15

初期資金： $5,000

純利益： $32,486

$32,486 最大ドローダウン： 約11%

約11% プロフィットファクター： 2.11

2.11 リカバリーファクター： 7.48

7.48 総取引数： 3,700+

3,700+ 勝率： 約89%

エクイティカーブは、攻撃的なリスクスパイクのない 滑らかで管理された成長 を示しています。

過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。必ずデモでテストしてから実運用してください。

⚙️ 推奨設定

銘柄： XAUUSD

XAUUSD 時間足： M15

M15 最低入金額： $200 から

$200 から リスクレベル： 低 / 保守的

低 / 保守的 プラットフォーム： MetaTrader 5

簡単にセットアップできる 事前設定済みのリスクプロファイル を含みます。

👥 この EA は誰向けか？

資本保全を重視するトレーダー

保守的で規律あるトレーダー

マーチンゲールやグリッドに疲れたユーザー

長期的な安定性を求めるトレーダー

誇張よりも一貫性を重視する方

短期的なギャンブル的結果を求める方には、この EA は適していません。

🧪 購入前にお試しください

デモ版を提供しています。

実口座で取引する前に、Guardian PRO をデモ口座で十分にテストし、その挙動を理解することを強く推奨します。

💰 価格 & アップデート

本 EA は 最近リリースされた 製品です。

現在の価格は 導入価格 であり、より多くの実運用データやユーザーフィードバックが集まり次第、調整される予定です。

継続的なアップデート

アクティブな技術サポート

長期的な開発ビジョン

より賢く取引を。

資本を守れ。

Guardian PRO に任せてください。