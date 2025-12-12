FlixTrade Guardian PRO

1

FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD

低ドローダウン • 資本保護 • 長期的な一貫性

FlixTrade Guardian PRO は、資本保護、リスク管理、長期的な一貫性 を最優先するトレーダーのために設計された、プロフェッショナルな MetaTrader 5 エキスパートアドバイザー です。攻撃的で不安定な戦略を目的としたものではありません。

本 EA は XAUUSD（ゴールド） 専用に開発されており、高ボラティリティ局面、トレンド相場、レンジ（持ち合い）環境 など、さまざまな市場サイクルに対応できるよう設計されています。

これは高リスクのロボットではありません。
長年にわたり市場で生き残ることを目的とした、リスク認識型のトレーディングシステムです。

🚫 Guardian PRO が使用しないもの

  • マーチンゲールなし
  • グリッド取引なし
  • リカバリーシステムなし
  • 過剰取引なし
  • 危険な複利運用なし
  • 非現実的な利益の主張なし

常にリスク管理を最優先します。

🧠 トレードロジック – シンプル & 透明

Guardian PRO は、市場環境が有利な場合にのみ取引を行う 定量的かつボラティリティを考慮したアプローチ を採用しています。

  • 市場の主要な方向性を識別
  • 低品質な価格ノイズを排除
  • 許容可能なボラティリティ条件下のみで取引
  • ATR ベースの計算 によりリスクを動的に調整
  • 不安定な市場局面で資金を保護

まず生き残ること。成長はその後。

📊 5 年間のヒストリカルバックテスト（実市場環境）

バックテスト期間： 2021 – 2025
銘柄： XAUUSD
時間足： M15
初期資金： $5,000

  • 純利益： $32,486
  • 最大ドローダウン： 約11%
  • プロフィットファクター： 2.11
  • リカバリーファクター： 7.48
  • 総取引数： 3,700+
  • 勝率： 約89%

エクイティカーブは、攻撃的なリスクスパイクのない 滑らかで管理された成長 を示しています。

過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。必ずデモでテストしてから実運用してください。

⚙️ 推奨設定

  • 銘柄： XAUUSD
  • 時間足： M15
  • 最低入金額： $200 から
  • リスクレベル： 低 / 保守的
  • プラットフォーム： MetaTrader 5

簡単にセットアップできる 事前設定済みのリスクプロファイル を含みます。

👥 この EA は誰向けか？

  • 資本保全を重視するトレーダー
  • 保守的で規律あるトレーダー
  • マーチンゲールやグリッドに疲れたユーザー
  • 長期的な安定性を求めるトレーダー
  • 誇張よりも一貫性を重視する方

短期的なギャンブル的結果を求める方には、この EA は適していません。

🧪 購入前にお試しください

デモ版を提供しています。
実口座で取引する前に、Guardian PRO をデモ口座で十分にテストし、その挙動を理解することを強く推奨します。

💰 価格 & アップデート

本 EA は 最近リリースされた 製品です。
現在の価格は 導入価格 であり、より多くの実運用データやユーザーフィードバックが集まり次第、調整される予定です。

  • 継続的なアップデート
  • アクティブな技術サポート
  • 長期的な開発ビジョン

より賢く取引を。
資本を守れ。
Guardian PRO に任せてください。

おすすめのプロダクト
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
エキスパート
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Guard Scalper
Entus Sofian
エキスパート
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
エキスパート
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
エキスパート
Sonic R Pro Enhanced EA - バージョン 2025 249ドル - 最初の5名様限定！ ライブシグナル Sonic R Pro Enhancedのライブパフォーマンスを確認： トレード戦略 Sonic R Pro Enhancedは、Dragon Band (EMA 34とEMA 89) を基にした自動トレード戦略の改良版であり、先進的なアルゴリズムを搭載しています。 タイムフレーム: M15, M30 対応通貨ペア: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY トレードスタイル: スイングトレード - リトレースメント & 逆張り 最低資金: 500 USD レバレッジ: 1:200 以上 ユーザーガイド Sonic R Pro Enhancedはシンプルさを追求しています。設定するのは1つのパラメータ： RiskAmount のみです。 RiskAmount < 0 の場合：口座残高のパーセンテージでリスクを計算 RiskAmount > 0 の場合：1回のトレードあたりの固定リスク金額 (USD) 例: RiskA
Ai ACE
Zheng Zhi Yuan
5 (1)
エキスパート
この戦略は市場容量の制約を受けるため、ライセンスは数量限定です。定員に達し次第、販売終了となります。再販はありません。 AI ACEは純粋なプライスアクションモデルを採用し、時系列分析とディープラーニング技術を融合した、テクニカル指標不要のインテリジェントなトレーディング戦略です。主要28通貨ペアに対応し、20年以上の過去データによるバックテストを通じて、極めて低いドローダウンと高い安定性を実現。長期的かつ安定した収益を目指すトレーダーに最適です。 私たちの原則：安全性、透明性、厳密性 マーチンゲールやグリッドなどの高リスク戦略は一切使用せず、ロスカットのリスクを排除。 すべての取引に明確なエグジットロジックがあり、運任せの取引はしません。 戦略の構築と検証は、データに基づいた厳密なプロセスで行われます。 バックテストの改ざんや損失回避のためのハードコードは一切行いません。誠実さが私たちの信条です。 戦略の特徴：堅牢・スマート・完全自動 テクニカル指標に一切依存せず、価格の動きのみで判断。 主要28通貨ペアをカバーし、相関性テストを通じてリスクを分散。 20年以上の過去データによるバ
Murray Grid EA
Dzmitry Kurylenka
エキスパート
Murray Grid EA: Advanced Trading with Murray Math and Grid Strategy Murray Grid EA is a professional trading robot that combines the precision of Murray Math Levels with the power of a grid trading strategy. It is designed to identify key support and resistance levels and execute trades with high accuracy, while a built-in grid system helps to average positions and maximize profit potential during trending markets. Key Features: Murray Math Levels:   Automatically calculates and draws all 13 cr
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Fund Trading Ultimate
Thannawut Khankhat
エキスパート
Fund Trading Ultimate MT5 - Expert Advisor Elevate your trading experience with Fund Trading Ultimate MT5 ! A powerful Expert Advisor designed for traders of all levels Optimized for MetaTrader 5 , combining efficient strategies with robust risk management Usage Details Main Currency Pair : EUR/USD or USD/JPY ️ Timeframe : M15 Starting Lot Size : 0.01 (for $200 capital) | 0.05 (for $1,000 capital) Prop Firm Compatible : Proven performance on Prop Firm accounts Recommende
Fibonacci Scalper Pro Seller
Ofer Dvir
エキスパート
Fibonacci Scalper Pro is a seller based scalper on a dynamic fibonacci retracement * look back in hours will control the Fibonacci calculation * trailing loss tracker will keep you happy recommend setting is at least 48hours with with a trailing setting of around 400 and 300 spread  of course with your own optimization you can get better and better results  but the normal out come from this ea and my buy fibonacci ea are pretty amazing and stable  Im looking forward to here your comments and r
Crush
Yvan Musatov
エキスパート
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
Rebatron MT5
Agus Santoso
エキスパート
MQL5 ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – 低浮動マルチペア戦略​​向け三角ヘッジ EA Rebatron は、3 つの主要通貨ペア（例）で三角ヘッジ手法を利用する完全自動化エキスパートアドバイザーです。 EURUSD – GBPUSD – EURGBP これらの通貨ペア間で同期したポジションを開くことで、Rebatron は自己均衡トライアングルを形成し、全体的なエクスポージャーを削減し、浮動ドローダウンを最小限に抑えます。 戦略概要: Rebatron は市場の方向性に依存しません。 代わりに、Rebatronは3つの通貨ペア間の相関関係を利用して均衡を維持します。つまり、1つの通貨ペアが変動すると、他の通貨ペアがその影響を相殺します。 これにより、以下の方に最適な
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
エキスパート
NOTE: FOR SETTINGS AND TECHNICAL SUPPORT HERE IS OUR SMART MONEY TELEGRAM LINK:  https://t.me/ +g51Apb2W5Ck0ZGFk WHAT IS SMART MONEY EA? Smart Money EA is not just another trading robot. It's a high precision trend following EA that leverages the Smart Money concept, price action, and market momentum to enter trades with exceptional accuracy." It's your all-in-one solution for trading EURUSD, Crude Oil, Nasdaq 100, Germany 40, and even volatility indices, including Step index . STAY INFORMED AN
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
エキスパート
マトリックスアローEAMT4 は、 マトリックスアローインジケーターのMT5 シグナルをチャート上のトレードパネルと手動または100％自動でトレードできるユニークなエキスパートアドバイザーです。 マトリックスアローインジケーターMT5 は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。平均方向移動指数（ADX ） 、 商品チャネルインデックス（CCI） 、 クラシック平研アシキャンドル 、 移動平均 、 移動平均収束発散（MACD） 、 相対活力指数（RVI） 、 相対力指数（RSI） 、 放物線SAR 、 ストキャスティクス 、 ウィリアムズのパーセント範囲 。 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。   Matrix Arrow EA MT5 を使用すると、チャートのトレードパネルから直接、または100％アルゴリ
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
エキスパート
Trader Propfirm Pro - プロフェッショナルトレーダー3向けのエキスパートアドバイザー ニューラルネットワークベースのシステムを使用して、EAは月間の大きなトレンドを追跡し、その後、小さなタイムフレームでチャート分析を行い、最適なエントリーポイントを見つけます。また、サポートとレジスタンスレベルを通じてエントリーを最適化し、価格の修正に適応し、高精度のグリッドで失われた注文を回復し、利益を最大化します。 Trader Propfirm Proには、高いボラティリティ時に取引を防ぐ内部保護システム、スプレッドフィルター、およびパフォーマンスを最適化するための時間フィルターが含まれています。さらに、毎日の目標設定機能と、引き出しを最小限に抑えるための厳格なリスク管理システムを提供します。 リスクと日次ドローダウンの完全な制御：EAは、日次ドローダウンに基づいた追加のストップフィルターを含んでおり、リスク制限を超えないようにし、トレーダーにアカウントを回復する機会を提供します。 外部インディケーターは、ニューラルシステムによって自動的に調整され、Trader Propfir
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
エキスパート
GER40 NovaAI — 人間の感情を超えるトレーディングAI 「疑い」「恐怖」「貪欲」—— あらゆる感情を排除し、純粋な論理と精密さが支配する新時代が始まる。 GER40 NovaAI は、DAX40（GER40）専用に設計された完全自律型トレーディングAIです。 数千時間におよぶ最適化を経て、市場ノイズを徹底的に排除し、 利益の核心部分のみを狙い撃ち します。 感情でのトレードはもう終わり。 AIに意思決定を任せ、理性で資産を増やす時代へ。 NovaAIが他のEAを圧倒する理由 自律的意思決定 × 適応的進化 GER40 NovaAIは固定的なルールに依存しません。 リアルタイムで市場構造を解析し、トレンド・ボラティリティ・タイミングを自動調整します。 過去の相場に合わせたEAではなく、 “今この瞬間の相場”に適応するAI です。 ダイナミックインテリジェンス — チャンスを逃さないAI テイクプロフィットやストップロスを手動で設定する必要はありません。 AIが常にボラティリティを監視し、 強さに乗り、弱さから逃げる戦略 を自動で
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
エキスパート
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakevenは、2025年12月8日までプロモーション価格にて販売開始いたします。 このエキスパートアドバイザーはあらゆる資産に対応し、汎用性も備えています。 マルチアセットスキャルパーEAは、MetaTrader 5プラットフォーム向けに開発されたプロフェッショナルな自動取引システムで、複数の資産で同時にスキャルピング取引を行うように設計されています。バージョン8.2では、トリプルコンファームと統合リスク管理機能を備えたマルチタイムフレーム技術が採用されています。 テクニカルアーキテクチャ 1. インテリジェントシグナルシステム マルチタイムフレーム計算：トリプル分析（操作、高速および低速コンファーム） 投票システム：調整可能なウェイトを備えた3つの主要指標（EMA、MACD、RSI） リスクモード：感応度に影響を与える5段階（超アグレッシブ→超保守） 2. 高度なリスク管理 ハイブリッドロット計算：固定またはリスクベース（USD） Infinite Breakeven：pipsではなくドル単位のプ
YOLO Gold go go
Inrexea Limited
4.33 (6)
エキスパート
Full auto combines with concept of yolo and openea https://www.mql5.com/en/market/product/97471 Instruction : Here The best match with indicator :  Here Hello traders ,  This is JoanneYip and HusonChow from Hong Kong . We learnt building trading systems since 2016 and trade our own fund in the last 15 years . We have developed over hundred trading systems to manage our own fund and we invest part of the fund into testing new strategies as a laboratory before selling to the market .  Our exper
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
ForexM
Marius Civilis
エキスパート
ForexM 全自動取引EA ForexM EAは、専門的なリアルタイム市場分析に従って株式を取引します。 すべての発注注文は市場執行タイプであり、市場アナリストのリアルタイム作業により適切に重み付けされます。 EA には最高評価の初期設定が付属しており、すぐに使用できます。 特徴： - 完全に自動化された取引。 - 危機管理。 - 任意の数の機器で同時に動作します。 - DLL なし - VPS (クラウドベースの取引) が完全にサポートされています。 - 任意のブローカー。 - 任意のデポジット。 - 年中無休の取引。 - サポートと使用上の推奨事項。 - アップデート。 重要： - 価格 (428USD) は 1 年目のライセンスの料金です。 使用初年度以降は月額32ドルが適用されます。 - MT4 バージョンはリクエストに応じて提供します。 - 最初の 10 人の購入者の価格 - 99 ユーロ。 クーポンコードを使用 - FRXMF10 直接支払いリンク: https://buy. Stripe.com/9AQ8Ab5WUdaIdeU144
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
こんにちはトレーダー！ 私は「デュエンデ」戦略を提示し、 Duende は、さまざまな高低レベルのパターンを検出するアルゴリズムであり、それらは一定のままで良好なエントリを作成し、回復システムは損益分岐点などのさまざまなことを照会し、ピア間をクロスします。 マーケット中のニュースを強力にコントロールし、複数の通貨を問題なくコントロールできることが証明されています 必要なすべてのシンボルで管理できます 私の戦略は「すべての外国為替市場」向けに最適化されていますが、USDCAD、EURCAD、EURCHF、USDCHF、EURJPY の最高のペアもあります。他の通貨と比較して最も安定した通貨であり、他のシンボルへの道を見つけることができますが、 私がデザインしたものを使用することをお勧めします デュエンデ 残高×額のリスクを負うシステムが内蔵されており、相場が不安定になった場合のリカバリー機能も備えています また、組み込みのシークレットインジケーターから正しい予測を検出すると、TP が一部のポジションをクローズし、他のポジションをクローズできないスマートアルゴリズムシステムも
Scout The Smart Hunter
Daniel Eduardo San Martin
エキスパート
テクニカルな複雑さを気にせず取引したいですか？ Scout The Smart Hunter はあなたのための設計です。知性と慎重さを兼ね備えた忠実な相棒であり、市場機会を探求しながら資本保護を優先する人に最適です。 Scoutを選ぶ理由 高度なテクニカル分析は不要 · 複雑なチャートを解釈する必要はありません。すべての移動平均クロスシグナルが使用に値するわけではありません。Scoutは市場の勢いに基づいてそれらを選択します。 自動保護 · 柔軟なストップロス（ローソク足または固定距離で設定可能）と動的なトレーリングストップは、価格が予測不能になった場合でも、番犬のようにあなたのアカウントを保護します。 スマートな利益確定 · 固定テイクプロフィットまたはストップロス乗数？リスクに基づいて目標を調整するシステムで、取引をクローズする方法を選択してください。 Scoutを際立たせる機能 自己調整型RSI · Scoutは弱いシグナルを自動的にフィルタリングします。手動でのレベル調整は不要です。 アーリー scaling · 早めに部分的な利益を確定します。機会を逃さずに利益を確保するた
KingEA
Bonginkosi Innocent Khumalo
エキスパート
Elevate your trading experience the royal way with the King's EA and become King of King's in market. This EA is a cutting-edge automated trading solution designed to enhance your Forex trading experience. Our advanced algorithm utilizes machine learning and technical analysis to identify high-potential trades and execute them with precision.King-EA is 100% automated , trades 24/5 on currency pairs and 24/7 on crypto using an advanced strategy for market analysis and an adjustable risk managemen
Portfolio Swing King
Trinity Castle
エキスパート
Portfolio Swing King is an advanced expert advisor trading a tested, simple swing trading strategy using only 2 techincal indicators (Bollinger Bands & MACD), with solid trade and money management and very importantly, multi-asset diversity. The EA is designed to be a long term wealth builder, not a get rich quick scam bot.  No Martingale No Grid No Hedge It trades all preset pairs from a single chart setup.  Set files are available for M15, H1, H4 and D1 both for personal accounts and for Prop
Golden Auto Bot MT5
Mai Van Thang
エキスパート
Golden Auto Bot one year running! Fully Futomated Trading System, with 8 trading setup for signals.  The EA has been subjected to stress tests for a period of  all time and passes every year . We   DO NOT use Grid   or   Martingale. 80% off now! We backtest again, backtest real - running real As of now, the Golden Auto Bot primarily operates on the main pair XAUUSD   and the secondary pair EUR-USD. With a minimum investment capital of 300 USD, the bot utilizes a micro lot size of 0.01. For the X
G Edge
Krzysztof Sitko
エキスパート
G Edge MT5: The Ultimate Trading Advantage G Edge is not just a trading robot—it is your technological dominance in the market. Engineered for surgical precision, this bot redefines algorithmic trading standards. By utilizing advanced entry algorithms, G Edge achieves a stunning 96.5% win rate while keeping the drawdown below 2% . This tool is designed for traders who demand maximum capital growth with minimal risk exposure . Key Performance Achievements (2025 Backtest) The numbers speak for
XD FlashScalp EA
Nguyen Xuan Danh Tran
エキスパート
XD FlashScalp EA is a lightweight and fast scalping Expert Advisor designed for precision trading at key market levels. It automatically detects overbought and oversold zones to SELL at local highs and BUY at local lows, using an adaptive flash-scalping logic. The EA is fully optimized for accounts with bonus lots and supports flexible lot scaling based on balance and risk. Main Features Intelligent flash-scalping algorithm with price-level recognition Works on all major currency pairs (
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
エキスパート
Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5  - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- For Back test Use 1 Mint OHLC Mode Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Introducing Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 — a next-generation Expert Advisor built to trade Bitcoin/BTCUSD with intelligent precision, using a unique blend of technical mastery and AI-driven decision-maki
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
エキスパート
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
エキスパート
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
フィルタ:
baderbader
1398
baderbader 2025.12.15 08:27 
 

one of the worst strategy i have ever seen, i dont know why i buy it !!! dont take it even if its for free.

Lucas Leguisamo Mallo
197
開発者からの返信 Lucas Leguisamo Mallo 2025.12.16 02:25
Thank you for your feedback. FlixTrade Guardian PRO is a conservative, risk-controlled EA designed for capital protection and long-term consistency, not for aggressive or high-risk trading. The strategy, risk profile, and historical results are clearly described on the product page, and a demo version is available so users can evaluate it before purchasing. This EA is built for disciplined traders who value stability over fast gains. If you need assistance with proper setup or understanding how the EA is designed to be used, feel free to contact me via private message.
レビューに返信