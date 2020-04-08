Rossi Campos Arrows Indicator

Rossi Campos Arrows Indicator – Торгуйте с индикатором, который действительно работает

Если вы ищете больше ясности при входе и выходе с рынка, этот индикатор создан для вас.
Я разработал эксклюзивный индикатор для MetaTrader 5, который одновременно сочетает два самых уважаемых технических фильтра: Полосы Боллинджера и RSI.

Алгоритм выполняет всю тяжёлую работу за вас:

  • Когда появляется реальная возможность для покупки, на графике отображается зелёная стрелка.

  • Когда приходит время продавать, появляется красная стрелка.
    Просто, наглядно и понятно.

Почему он работает так хорошо?
Потому что он показывает сигналы только тогда, когда оба индикатора совпадают.
Вы увидите стрелки только при:

  • Благоприятной волатильности (Полосы Боллинджера),

  • Подтверждении силы или слабости тренда (RSI).

Эта комбинация снижает рыночный шум и повышает надёжность сигналов — идеально для скальпинга, дневной и свинг-торговли.

Преимущества индикатора:
✔ Быстрые и очень чёткие сигналы
✔ Подходит для любых активов: индексы, доллар, акции, форекс, криптовалюты
✔ Полностью визуальный и простой в использовании
✔ Работает на любых таймфреймах
✔ Отлично подходит как новичкам, так и опытным трейдерам
✔ Не перерисовывает сигналы (текст можно адаптировать)

Если вы хотите более точных входов, меньше сомнений и более объективного анализа на графике, этот индикатор поднимет ваш торговый уровень.

Пора торговать уверенно.
Приобретите индикатор сейчас и сделайте ваш MT5 гораздо умнее и прибыльнее.


С этим продуктом покупают
Другие продукты этого автора
Rossi Campos Trailing Stop Auto EA
Heber Henrique Penow Campos
Утилиты
ROSSI CAMPOS TRAILING STOP AUTO EA - Интеллектуальный хранитель вашей прибыли! Зачем он был создан? Потеря прибыльных сделок из-за отсутствия эффективного трейлинг-стопа была постоянным разочарованием. Доступные решения были либо слишком сложными, либо ненадежными. Поэтому я решил создать что-то легкое, точное и надежное — помощника, который автоматически защищает вашу прибыль без лишних усилий. Как это работает? (Для непрофессионалов) Вы задаете: Начальный Stop Loss и Take Profit в качестве баз
Rossi Campos Ultra Trader Bollinger Bands EA
Heber Henrique Penow Campos
Утилиты
ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA – Интеллектуальный хранитель вашей прибыли! Почему он был создан? Существующие на рынке решения были сложными, тяжёлыми или просто не работали должным образом. Я решил создать что-то лёгкое, точное и надёжное. Уникальные преимущества: Лёгкий и стабильный — никаких зависаний и конфликтов. Интуитивная настройка — просто заполните поля, и всё готово! Микронная точность — расчёты основаны на текущем тике. Универсальность — работает с любым активом и таймфреймом. Полность
