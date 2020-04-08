Rossi Campos Arrows Indicator – Торгуйте с индикатором, который действительно работает

Если вы ищете больше ясности при входе и выходе с рынка, этот индикатор создан для вас.

Я разработал эксклюзивный индикатор для MetaTrader 5, который одновременно сочетает два самых уважаемых технических фильтра: Полосы Боллинджера и RSI.

Алгоритм выполняет всю тяжёлую работу за вас:

Когда появляется реальная возможность для покупки, на графике отображается зелёная стрелка.

Когда приходит время продавать, появляется красная стрелка.

Просто, наглядно и понятно.

Почему он работает так хорошо?

Потому что он показывает сигналы только тогда, когда оба индикатора совпадают.

Вы увидите стрелки только при:

Благоприятной волатильности (Полосы Боллинджера),

Подтверждении силы или слабости тренда (RSI).

Эта комбинация снижает рыночный шум и повышает надёжность сигналов — идеально для скальпинга, дневной и свинг-торговли.

Преимущества индикатора:

✔ Быстрые и очень чёткие сигналы

✔ Подходит для любых активов: индексы, доллар, акции, форекс, криптовалюты

✔ Полностью визуальный и простой в использовании

✔ Работает на любых таймфреймах

✔ Отлично подходит как новичкам, так и опытным трейдерам

✔ Не перерисовывает сигналы (текст можно адаптировать)

Если вы хотите более точных входов, меньше сомнений и более объективного анализа на графике, этот индикатор поднимет ваш торговый уровень.

Пора торговать уверенно.

Приобретите индикатор сейчас и сделайте ваш MT5 гораздо умнее и прибыльнее.