Rossi Campos Arrows Indicator – Tradez avec un indicateur qui fonctionne vraiment

Si vous recherchez plus de clarté pour vos entrées et sorties de marché, cet indicateur est fait pour vous.

J’ai développé un indicateur exclusif pour MetaTrader 5 qui combine deux des filtres techniques les plus respectés : les Bandes de Bollinger et le RSI — simultanément.

L’algorithme fait tout le travail à votre place :

Lorsqu’une véritable opportunité d’achat apparaît, une flèche verte s'affiche sur le graphique.

Lorsque c’est le moment de vendre, une flèche rouge apparaît.

Simple, direct et visuel.

Pourquoi fonctionne-t-il aussi bien ?

Parce qu’il n’affiche des signaux que lorsque les deux indicateurs sont d’accord.

Vous ne voyez des flèches que lorsqu’il y a :

Volatilité favorable (Bandes de Bollinger),

Confirmation de la force ou de la faiblesse de la tendance (RSI).

Cette combinaison réduit le bruit et augmente la fiabilité des signaux — parfaite pour le scalping, le day trading ou le swing trading.

Avantages de l’indicateur :

✔ Signaux rapides et extrêmement clairs

✔ Idéal pour tout actif : indices, dollar, actions, forex ou cryptos

✔ Entièrement visuel et facile à utiliser

✔ Fonctionne sur toutes les unités de temps

✔ Excellent pour débutants et traders avancés

✔ Ne redessine pas les signaux (texte adaptable)

Si vous souhaitez plus de précision, moins de doute et un guide objectif sur le graphique, cet indicateur élèvera votre niveau de trading.

Il est temps de trader avec confiance.

Obtenez l’indicateur maintenant et transformez votre MT5 en un outil beaucoup plus intelligent et rentable.