Rossi Campos Arrows Indicator

Rossi Campos Arrows Indicator —— 一个真正有效的交易指标

如果你想在进出市场时获得更清晰的指引，这个指标正是为你打造的。
我开发了一个专属的 MetaTrader 5 指标，同时结合了两种最受尊敬的技术分析过滤器：布林带和 RSI。

算法会为你完成所有繁重的分析工作：

  • 当出现真正的买入机会时，图表上会出现绿色箭头。

  • 当出现卖出时机时，会显示红色箭头。
    简单、直观、明确。

为什么它如此有效？
因为只有当两个指标同时给出一致信号时，它才会提示。
你只会在以下情况看到箭头：

  • 有利的波动性（布林带），

  • 趋势强弱得到确认（RSI）。

这种组合减少噪音，提高信号可靠性——非常适合剥头皮、日内交易或波段交易。

指标优势：
✔ 信号快速且极其清晰
✔ 适用于任何资产：指数、美元、股票、外汇或加密货币
✔ 全视图化，使用简单
✔ 适用于任何时间周期
✔ 适合初学者和追求精度的高级交易员
✔ 不会重绘信号（可根据需求调整文本）

如果你想获得更精准的入场点、更少的犹豫以及更客观的图表指导，这款指标会提升你的交易水平。

现在是自信交易的时候了。
立即获取这款指标，让你的 MT5 变得更智能、更盈利。


推荐产品
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
指标
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
指标
順應潮流。是的，在 15 分鐘的框架上等待進場信號，無論是買入還是賣出，並檢查信號是否出現在 30 分鐘的框架上（有時信號需要一個小時或更長時間才會出現。您可以返回到15分鐘框架並返回到30分鐘框架，重複此操作，直到主要訊號出現在您面前。被記錄，或當相反的訊號出現時它非常簡單並且適用於所有主要貨幣。  金屬、指標和所有框架，但最好的結果是 30 分鐘框架。 始終將止損設置在蠟燭底部下方，資金管理不得超過 資本的10% 順應潮流。是的，在 15 分鐘的框架上等待進場信號，無論是買入還是賣出，並檢查信號是否出現在 30 分鐘的框架上（有時信號需要一個小時或更長時間才會出現。您可以返回到15分鐘框架並返回到30分鐘框架，重複此操作，直到主要訊號出現在您面前。被記錄，或當相反的訊號出現時它非常簡單並且適用於所有主要貨幣。  金屬、指標和所有框架，但最好的結果是 30 分鐘框架。 始終將止損設置在蠟燭底部下方，資金管理不得超過 資本的10% 順應潮流。是的，在 15 分鐘的框架上等待進場信號，無論是買入還是賣出，並檢查信號是否出現在 30 分鐘的框架上（有時信號需要一個小時或更長時間才會
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
指标
The Urgently indicator is designed to quickly determine the situation in the market, reflect the state of the market and signal profitable levels for opening trades. Market conditions change quickly enough, requiring constant calibration of trading strategies. Recommended for use in conjunction with any of the oscillators. The Urgently forex market trend indicator shows the trend direction and entry points. It smooths out price fluctuations when generating a signal by averaging the data and the
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
指标
The   Advanced Trend Scalper MT5  indicator is designed to help both novices and professional traders. The indicator analyses the market and gives you buy and sell signals. It does not use any other indicators, it works only with the market actions. The signal appears right after the candle close and it does not repaint. The efficient algorithm provides a high degree of reliability of such signals.  Advanced Trend Scalpe r  for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
指标
TradingDashboardPro - MT5专业交易分析指标 概述 TradingDashboardPro是一款综合性实时交易分析仪表板，可将您的MT5图表转变为强大的账户监控站。这款专业级指标提供交易表现的即时可视化并支持多语言，通过每5秒更新一次的实时数据帮助您做出明智决策。 主要功能 多语言支持 内置10种语言翻译： English, Russian, Chinese, Spanish, Portuguese,  Vietnamese,   French, Italian, Korean, and Japanese 。所有界面元素包括标题、标签和状态消息都会根据您选择的语言自动翻译。 实时账户监控 通过实时更新跟踪您的账户健康状况，显示余额、净值、保证金水平和杠杆。仪表板自动对风险级别进行颜色编码：绿色表示安全区域，黄色表示警告，红色表示危险区域。在接近临界阈值时通过即时视觉警报监控保证金水平。 实时持仓跟踪 三个动态摘要框显示您当前的市场敞口：买入持仓显示总数量、交易量和盈亏（绿色显示），卖出持仓显示红色，综合总计显示蓝色以汇总所有持仓的视图。 多时间框架业绩分析 该指
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
指标
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
指标
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Arrow Trends
Saad Janah
指标
Arrow Trends – Clear Trade Entry Signals for MetaTrader 5 Arrow Trends is a professional arrow indicator for MetaTrader 5 designed to provide trade entry signals in the direction of the prevailing trend. Whether you are scalping, day trading, or swing trading, Arrow Trends helps you identify strong opportunities. Key Features: Non-Repainting Signals: Once an arrow appears, it never disappears. Trend-Focused Entries: Signals align with the dominant market direction. Multi-Timeframe Ready: From 1-
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
指标
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
指标
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
专家
BollingerPro - Your Complete Solution for Leveraging Bollinger Bands and Volume BollingerPro is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders who want to capitalize on Bollinger Bands, volume, and ATR (Average True Range). This robot is ideal for traders looking to use an automated strategy based on reversal signals, incorporating proven technical indicators to maximize potential gains while controlling risk. Key Data Utilized: Bollinger Bands : to identify dynamic support and resista
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
VisualVol
Maxim Kuznetsov
指标
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. The indicator displays: T
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
指标
Turn your chart into a professional trading dashboard that shows where price is flowing and when the next shock is coming —without loading a single extra window. This indicator combines a price-following MA ribbon with a live news radar directly on the chart, giving you both trend and event risk in one glance. Trend Ribbon – Read the market bias instantly A smooth, step-style moving average ribbon follows price action bar by bar. Color change shows the active trend: aqua for bullish flow , gold
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
指标
智能吞噬 MT5 简介： 踏入精致交易领域，使用 Smart Engulfing MT5，这是您辨别顶级吞噬模式的专业指标。这款工具专为 MetaTrader 5 用户而设计，注重精准性和易用性。轻松揭示有利可图的交易机会，Smart Engulfing MT5 通过警报、箭头和三个独特的获利水平引导您，使其成为追求简单和高效的交易者的终极伴侣。 第二部分：释放纯吞噬模式的力量 深入了解市场运动的复杂性，使用 Pure Engulf 模式分析器。与传统工具不同，它以精湛的方式运作，过滤掉无关的模式，仅关注最有利可图的机会。其独特算法拥有超过 70% 的显著成功率，确保每笔交易都得到智能决策的支持。 第三部分：自适应信号查看模式 使用 Smart Engulfing MT5 创新的信号查看模式——反向和方向。这两种模式适用于不同的市场情景，使交易者能够利用区间和趋势条件。 反向模式 ：适用于导航市场回撤，反向模式智能地识别相反方向的信号。在区间市场中表现出色，它帮助交易者在逆转时实现盈利动作。 方向模式 ：专为趋势市场设计，方向模式专注于与市场趋势一致的信号。它使交易者能够顺势而为，在
Fib Auto Trendline
Nhlanhla Brilliant Mashavha
指标
INTRODUCTION The  Fib Autotrendline   is a basic tool that analysts use to find out when a security's trend is reversing. By determining the   support and resistance areas , it helps to identify significant changes in price while filtering out short-term fluctuations, thus eliminating the noise of everyday market conditions. It is an excellent tool for any trader who follows indicators that use   swing highs  and   swing lows . How to Use the fib Auto Trendline Indicator The Fib Auto Trendline
Visual Momentum Wave Sync Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Visual Momentum Wave Sync: Master Market Momentum with Unmatched Clarity Unlock the market's rhythm and trade with confidence for just $30! Are you tired of noisy indicators that clutter your charts and provide conflicting signals? Do you struggle to accurately gauge market momentum and identify high-probability entry and exit points? The Visual Momentum Wave Sync indicator is the definitive tool designed to solve these problems, offering a crystal-clear view of market dynamics for traders who
Authentic Signal
Windinogdo Caleb Sankara
指标
描述 (Miáoshù) AUTHENTIC SIGNAL 是一款基于 Authentic Bot 算法逻辑的先进头寸建立工具，旨在自动检测关键市场结构（支撑位与阻力位、双顶、双底、突破、回测）并通过 MT5 通知发送实时警报。 非常适合希望接收结构化信号而无需持续监控图表的技术交易者。 主要功能 (Zhǔyào Gōngnéng) • 自动检测市场情景（支撑位与阻力位、双顶、突破、重新入场、延续）。 • 多时间周期 (M5 / H1 / H4) 以进行交叉验证。 • 即时发送信号。 • 自动绘制结构区域（颈线、回测区域）。 • 信号防重复保护（智能冷却）。 • 灵活的参数设置（容差、固定止损/止盈等）。 • 兼容所有交易品种（外汇、XAUUSD、指数、加密货币等）。 如何使用 (Rúhé Shǐyòng) 1️⃣ 将指标拖放到您的 MT5 图表上。 2️⃣ 在“专家”选项卡中自动接收信号。 建议 (Jiànyì) • 用于主要货币对或 XAUUSD。 • 请勿将此指标用作独立的交易系统。 • 兼容 MetaTrader 5 build 3800+。 
Yawabeh SD Volume Suit V1
SHEHZADA BEHRAM
指标
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
指标
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
指标
Hello There, Today I want to show you my new researchable fore BUY SELL indicator, it work all asset, and also work Derive Volatility asset! it work all time frame, but i recommend start 5 minute to H1 when you receive a signal just take trade and stay wait for your take profit asset All Major Pair And minor IT WORK ALSO XAUUSD Fantastic results,  for more info,,, message us thank you   
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
指标
ATREND： 工作原理及使用方法 工作原理 “ATREND”指标针对MT5平台设计，旨在通过结合多种技术分析方法为交易者提供强有力的买卖信号。该指标主要利用平均真实波幅（ATR）来测量波动性，并结合趋势检测算法来识别潜在的市场动向。 购买后请留言，您将获得特别的赠品。 主要特点： - 动态趋势检测：该指标评估市场趋势并相应调整信号，帮助交易者与当前市场条件对齐策略。 - 波动性测量：通过使用ATR，该指标衡量市场波动性，这对于确定最佳止损（SL）和止盈（TP）水平至关重要。 - 信号可视化：该指标在图表上直观地表示买卖信号，增强交易者的决策能力。 操作步骤 输入和设置： - 时间框架：此输入允许您设置指标计算的主要时间框架，默认值为15分钟。 - 时间框架2：此输入可用于定义额外分析的辅助时间框架，默认值为1分钟。 - 移动：此参数允许您将指标的计算向回移动，默认值为0。 - SLATR：此输入定义用于根据ATR计算止损水平的乘数，默认值为2.56。 - TPATR：此输入定义用于根据ATR计算止盈水平的乘数，默认值也为2.56。 - AlertsOn：启用或禁用交易信号的警报，
Binary Option KBO
Md Meraz Mahmud
指标
Alright. This indicator works on MT5 and mt4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle. A red arrow means sell and a green arrow means buy.  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? candle 1 minute  expire 1 minute if you need any help. please feel free to message me, thank you
Visual Renko Trend Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Unlock the power of pure price action and revolutionize your trend trading with the Visual Renko Trend Indicator. For just $30, this powerful tool for MetaTrader 4 will help you filter out market noise and focus on the true underlying trend, providing clear and actionable insights. The Visual Renko Trend Indicator displays classic Renko charts in a separate window below your main chart, offering a clean and uncluttered view of price movement. By focusing solely on price changes of a predefined m
Visual Keltner Volatility Expansion
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Visual Keltner Volatility Expansion Indicator Unleash the Power of Volatility with Precision! The Visual Keltner Volatility Expansion Indicator is a cutting-edge tool meticulously crafted for traders who seek to master market volatility and identify high-probability trading opportunities. Priced at just $65, this indicator offers an unparalleled combination of simplicity and effectiveness, empowering you to adapt and optimize it to your unique trading style. What Does It Do? This indicator leve
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
指标
该指标找到AB = CD回撤形态。 AB = CD回调模式是一种4点价格结构，其中初始价格区间被部分回调，然后与回调完成后等距移动，这是所有谐波模式的基本基础。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 可定制的图案尺寸 可定制的AC和BD比率 可定制的突破时间 可定制的线条，颜色和大小 它根据CD纤维水平显示SL和TP水平 视觉/声音/推送/邮件警报，用于模式和突破 AB = CD Retracements可以扩展和重新绘制很多内容。为了使事情变得更容易，该指标实施了一个转折：它在向交易发出信号之前等待正确方向的Donchian突破。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。输入donchian突破时段作为输入。 看涨回撤是蓝色的 空头回撤是红色的 请注意，价格模式（例如AB = CD）可以扩展，指标必须重新绘制以跟随该模式的扩展。如果图案重涂超出了参数中输入的AC / BD / AB = CD比率，则该图案将消失，因为它将不再有效。要交易这些模式，请求助于donchian突破信号。 输入参数 幅度：AB = CD模式的大小 突围
CandleIntelligence MTF MA Combined Pro
Wojciech Jerzy Magda
指标
CandleIntelligence MTF MA Combined Pro v3.22 - Professional Japanese Candlestick Analysis System What Is This Indicator? CandleIntelligence MTF MA Combined Pro is an advanced educational tool combining candlestick pattern analysis with Moving Average context across multiple timeframes. The indicator recognizes 11 key Japanese candlestick formations and presents them in the context of market trend, Swing High/Low levels, and position relative to moving averages. Main Features 1. Candlestick
StudentK RVI
Chui Yu Lui
指标
--- StudentK RVI --- 1. Advanced strategy based on RVI 2. EA adapted (especially for StudentK's EA) --- Context --- StudentK is not indicated as a master or K Sir for knowledgeable person who claims for winning all the time. (But lots of traders should know the fact that it is rarely truth, especially in fluctuated period of time) StudentK is a group of years-experienced traders who want to share amazing tools in Free and Paid versions. Aiming helping people getting out of "The Rat Race" by u
The Alpha
Francois Phillipus Van Niekerk
指标
The Alpha: Your Ultimate Trend-Tracking Powerhouse Dive into the markets with The Alpha , a dynamic MetaTrader 5 indicator that supercharges your trading with its core SuperTrend component. Built on the robust Average True Range (ATR), The Alpha delivers crystal-clear, color-coded signals to help traders of all levels conquer trends with precision and flair. How The Alpha’s  Works : ATR-Powered Precision : The Alpha uses the ATR (default period: 20) and a multiplier (default: 1.5) to calculate a
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
指标
趋势线是外汇交易中最重要的技术分析工具。不幸的是，大多数交易者没有正确绘制它们。自动趋势线指标是专业交易者的专业工具，可帮助您可视化市场的趋势运动。 有两种类型的趋势线看涨趋势线和看跌趋势线。 在上升趋势中，外汇趋势线是通过价格变动的最低摆动点绘制的。 连接至少两个“最低点”将创建一条趋势线。 在下跌趋势中，趋势线是通过价格走势的最高摆动点绘制的。 连接至少两个“最高点”将创建一条趋势线。 趋势线何时突破？ 当看跌蜡烛收于看涨​​趋势线下方并且蜡烛的高点在趋势线上方时，看涨趋势线会被打破。 当看涨蜡烛收于看跌趋势线上方并且蜡烛的低点低于趋势线时，看跌趋势线会被打破。 趋势线何时删除？ 当一根完整的蜡烛在看涨趋势线下方形成时，看涨趋势线将被删除。 当完整的蜡烛在看跌趋势线上方形成时，看跌趋势线将被删除。 您可以从输入参数更改看涨和看跌趋势线的颜色和宽度。
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
指标
支撑和阻力筛选器是 MetaTrader 的一个级别指标，它在一个指标内提供多种工具。 可用的工具有： 1. 市场结构筛选器。 2. 看涨回调区。 3. 看跌回调区。 4.每日枢轴点 5.每周枢轴点 6. 每月枢轴点 7. 基于谐波形态和成交量的强大支撑和阻力。 8. 银行级区域。 限时优惠：HV 支撑和阻力指示器仅售 50 美元且终生可用。 （原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有带有分析示例的高级指标： 单击此处 主要特点 基于谐波和音量算法的强大支撑和阻力区域。 基于谐波和成交量算法的看涨和看跌回调区域。 市场结构筛选器 每日、每周和每月的枢轴点。 文档 所有支持和阻力筛选器文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
指标
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的指标， 用于自动分析 市场结构 以及 ICT / Smart Money 概念。 该工具 不会开仓或管理订单 ， 它是一个 可视化分析工具 ，而不是自动交易机器人。 指标显示的内容 指标会扫描图表，并突出显示以下关键信息： 市场结构：重要摆动点（swings），HH、HL、LH、LL 结构突破：Break of Structure (BOS) 和 Change of Character (ChoCH) 多头（demand）和空头（supply）Order Block，并带有强度提示 仍然有效的 Fair Value Gaps (FVG，公平价值缺口) 流动性区域（equal highs / equal lows）以及流动性扫单（liquidity sweeps） 亚洲、伦敦、纽约交易时段，以及 Kill Zones 本地成交量分布（volume profile）：POC、V
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
The 1 2 3 Pattern Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (33)
指标
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
作者的更多信息
Rossi Campos Trailing Stop Auto EA
Heber Henrique Penow Campos
实用工具
ROSSI CAMPOS TRAILING STOP AUTO EA - 您利润的智能守护者！ 为什么创建它？ 由于缺乏高效的追踪止损机制而导致盈利交易亏损，这令人非常沮丧。现有的解决方案要么太复杂、太臃肿，要么根本不可靠。因此我决定打造一个轻量、精准、值得信赖的助手——自动保护你的利润，无需任何麻烦。 如何运作？（面向非程序员） 你只需设置： 初始止损和止盈，作为基本保护。 触发点：达到多少点盈利后启动追踪止损。 步长：止损随着价格“跟随”而移动的点数。 一旦市场触发点被达到，EA 会自动调整止损，锁定利润并降低风险。就像有个 24/7 的专家在你身边！ 独特功能： 轻量 & 稳定 —— 不会崩溃或冲突。 设置直观 —— 填写字段即可！ 精准计算 —— 基于实时行情。 通用 —— 适用于任何资产和时间周期。 全自动 —— 不需要手动操作。
Rossi Campos Ultra Trader Bollinger Bands EA
Heber Henrique Penow Campos
实用工具
ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA – 您利润的智能守护者！ 为什么要创建它？   市面上的解决方案复杂、笨重，或根本无法正常运行。我决定开发一种轻量、精准且可靠的智能系统。 独特优势： 轻量且稳定 — 零卡顿、零冲突。 直观设置 — 填写参数即可运行！ 毫米级精度 — 基于当前行情 tick 的计算。 通用性强 — 适用于任何品种与周期。 全自动运行 — 无需人工干预。 性能表现： 绩效：在2025年6月3日至7月31日期间，ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA 在回测中达到了94%的准确率，交易WIN$N迷你期货合约，延迟为10毫秒，1份合约，并启用了马丁格尔策略。测试基于真实市场流动性进行，没有任何人为调整。 注意：ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER 可用于并适配全球任何交易代码，但此处展示的回测是针对 WIN$N 进行的——这是巴西 B3 证券交易所的高流动性迷你股指期货合约（Ibovespa 指数）。您只需根据自己的货币或指数进行调整，直到找到最佳参数。
筛选:
无评论
回复评论