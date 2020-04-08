Rossi Campos Arrows Indicator – Opera con un indicador que realmente funciona

Si buscas más claridad a la hora de entrar y salir del mercado, este indicador fue hecho para ti.

Desarrollé un indicador exclusivo para MetaTrader 5 que combina dos de los filtros más respetados del análisis técnico: Bandas de Bollinger y RSI, al mismo tiempo.

El algoritmo hace todo el trabajo pesado por ti:

Cuando surge una oportunidad real de compra, aparece una flecha verde en el gráfico.

Cuando es momento de vender, se muestra una flecha roja.

Simple, directo y visual.

¿Por qué funciona tan bien?

Porque solo muestra señales cuando ambos indicadores están de acuerdo.

Es decir, solo verás flechas cuando haya:

Volatilidad favorable (Bandas de Bollinger),

Confirmación de la fuerza o debilidad de la tendencia (RSI).

Esta combinación reduce el ruido y aumenta la confiabilidad de las señales — perfecta para quienes buscan operar con más seguridad, ya sea scalping, day trade o swing trade.

Ventajas del Indicador:

✔ Señales rápidas y extremadamente claras

✔ Ideal para cualquier activo: índice, dólar, acciones, forex o criptomonedas

✔ Totalmente visual y fácil de usar

✔ Funciona en cualquier marco temporal

✔ Excelente para principiantes o traders avanzados que buscan precisión

✔ No repinta las señales (puedo adaptar el texto si lo deseas)

Si deseas más precisión en tus entradas, menos dudas y una guía más objetiva en el gráfico, este indicador elevará tu nivel operativo.

Ha llegado la hora de operar con confianza.

Adquiere ahora el indicador y transforma tu MT5 en una herramienta mucho más inteligente y rentable.