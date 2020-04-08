Rossi Campos Arrows Indicator

Rossi Campos Arrows Indicator – Opera con un indicador que realmente funciona

Si buscas más claridad a la hora de entrar y salir del mercado, este indicador fue hecho para ti.
Desarrollé un indicador exclusivo para MetaTrader 5 que combina dos de los filtros más respetados del análisis técnico: Bandas de Bollinger y RSI, al mismo tiempo.

El algoritmo hace todo el trabajo pesado por ti:

  • Cuando surge una oportunidad real de compra, aparece una flecha verde en el gráfico.

  • Cuando es momento de vender, se muestra una flecha roja.
    Simple, directo y visual.

¿Por qué funciona tan bien?
Porque solo muestra señales cuando ambos indicadores están de acuerdo.
Es decir, solo verás flechas cuando haya:

  • Volatilidad favorable (Bandas de Bollinger),

  • Confirmación de la fuerza o debilidad de la tendencia (RSI).

Esta combinación reduce el ruido y aumenta la confiabilidad de las señales — perfecta para quienes buscan operar con más seguridad, ya sea scalping, day trade o swing trade.

Ventajas del Indicador:
✔ Señales rápidas y extremadamente claras
✔ Ideal para cualquier activo: índice, dólar, acciones, forex o criptomonedas
✔ Totalmente visual y fácil de usar
✔ Funciona en cualquier marco temporal
✔ Excelente para principiantes o traders avanzados que buscan precisión
✔ No repinta las señales (puedo adaptar el texto si lo deseas)

Si deseas más precisión en tus entradas, menos dudas y una guía más objetiva en el gráfico, este indicador elevará tu nivel operativo.

Ha llegado la hora de operar con confianza.
Adquiere ahora el indicador y transforma tu MT5 en una herramienta mucho más inteligente y rentable.


Productos recomendados
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Indicadores
Vaya con la tendencia. Sí, espere la señal de entrada, ya sea de compra o venta, en un cuadro de 15 minutos, y verifique la señal si aparece en un cuadro de 30 minutos (a veces la señal tarda una hora o más en aparecer. Puede regresar al cuadro de 15 minutos y regrese al cuadro de 30 minutos, y repita esto hasta que le aparezca la señal principal. Si la señal aparece en el cuadro de 30 minutos, ingrese con el precio y se obtendrá la ganancia cuando cambie la línea del dibujo. , se registran gan
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
Indicadores
El indicador Urgently está diseñado para determinar rápidamente la situación del mercado, reflejar su estado y señalar niveles rentables para la apertura de operaciones. Las condiciones del mercado cambian con bastante rapidez, lo que requiere una calibración constante de las estrategias de negociación. Se recomienda su uso junto con cualquiera de los osciladores. El indicador de tendencia del mercado de divisas Urgently muestra la dirección de la tendencia y los puntos de entrada. Suaviza las f
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indicadores
El indicador Advanced Trend Scalper MT5 está diseñado para ayudar tanto a los operadores principiantes como a los profesionales. El indicador analiza el mercado y le da señales de compra y venta. No utiliza ningún otro indicador, funciona sólo con las acciones del mercado. La señal aparece justo después del cierre de la vela y no se vuelve a pintar. El algoritmo eficiente proporciona un alto grado de fiabilidad de tales señales. Advanced Trend Scalper para el terminal MetaTrader 4 : https://www.
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
Indicadores
TradingDashboardPro - Indicador Profesional de Análisis de Trading para MT5 Descripción General TradingDashboardPro es un panel integral de análisis de trading en tiempo real que transforma su gráfico MT5 en una poderosa estación de monitoreo de cuenta. Este indicador de nivel profesional proporciona visualización instantánea de su rendimiento de trading con soporte multiidioma, ayudándole a tomar decisiones informadas con actualizaciones de datos en vivo cada 5 segundos. Características Princip
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
1. Visión general El indicador Scalping PullBack Signal es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de scalping basadas en posibles señales de retroceso y reversión. Esta herramienta es especialmente útil en plazos más cortos (inferiores a 15 minutos), pero también puede aplicarse en plazos más largos para operaciones a más largo plazo. Este indicador integra varios componentes analíticos clave, proporcionando una visión comple
FREE
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Nombre del Indicador: Fibaction - acción del precio vela Detector Descripción: Cajas de señales de Fibo es un poderoso Smart Money Concept (SMC)-indicador inspirado que auto-detecta las velas de acción de precios. martillos alcistas y estrellas fugaces, a continuación, dibuja zonas de entrada de Fibonacci precisos y múltiples niveles de take-profit directamente en el gráfico.En cuanto a la SL personalmente uso 40 pips reglas Características principales: Detecta martillo alcista y velas
Arrow Trends
Saad Janah
Indicadores
Arrow Trends - Señales de entrada claras para MetaTrader 5 Arrow Trends es un indicador de flecha profesional para MetaTrader 5 diseñado para proporcionar señales de entrada en la dirección de la tendencia predominante. Si usted está scalping, day trading, o swing trading, Arrow Trends le ayuda a identificar oportunidades fuertes. Características principales: Señales sin repintado: Una vez que aparece una flecha, nunca desaparece. Entradas centradas en la tendencia: Las señales se alinean con la
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indicadores
Un potente oscilador que proporciona señales de compra y venta calculando la liquidez del inversor. Cuanta más liquidez , más posibilidades de compra. A menor liquidez , más posibilidades de venta. ¡Por favor, descargue la demo y ejecute un backtest! CÓMO FUNCIONA: El oscilador pondrá flecha de compra y venta en el gráfico sólo en tiempo de ejecución . El valor superior es de 95 a 100 -> Los inversores están dispuestos a comprar y usted debe seguir. Valor inferior es de 5 a 0 -> Los inversores
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indicadores
Sistema KasTon Trend: La Estrategia Completa 2 en 1 Identifique la tendencia, confirme la señal y opere con confianza. ¿Sufre de confusión al operar? ¿Le resulta difícil determinar la dirección del mercado? ¿Está cansado de perder dinero por señales falsas? KasTon Trend System es la solución integrada a todos estos problemas. No se trata sólo de un indicador, sino de una estrategia de trading completa basada en la sinergia de dos potentes indicadores creados a medida. Nuestro principal objetiv
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Asesores Expertos
BollingerPro - Su Solución Completa para Aprovechar las Bandas de Bollinger y el Volumen BollingerPro es un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para los operadores que quieren sacar provecho de las Bandas de Bollinger, el volumen y el ATR (Average True Range). Este robot es ideal para los operadores que buscan utilizar una estrategia automatizada basada en señales de reversión, incorporando indicadores técnicos probados para maximizar las ganancias potenciales mientras se controla el riesgo
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Convierta su gráfico en un tablero de operaciones profesional que le muestre hacia dónde fluyen los precios y cuándo se producirá la próxima sacudida, sin cargar ni una sola ventana adicional. Este indicador combina una cinta MA de seguimiento de precios con un radar de noticias en directo directamente en el gráfico, lo que le ofrece tanto la tendencia como el riesgo de eventos de un solo vistazo. Cinta de tendencia - Lea la tendencia del mercado al instante Una suave cinta de media móvil escalo
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
Introducción a Smart Engulfing MT5: Adéntrate en el mundo del trading refinado con Smart Engulfing MT5, tu indicador profesional para identificar patrones envolventes de alta calidad. Diseñada con precisión y facilidad de uso en mente, esta herramienta está creada exclusivamente para usuarios de MetaTrader 5. Descubre oportunidades de trading lucrativas sin esfuerzo, ya que Smart Engulfing MT5 te guía con alertas, flechas y tres niveles de toma de beneficios distintos, convirtiéndolo en el compa
Fib Auto Trendline
Nhlanhla Brilliant Mashavha
Indicadores
INTRODUCCIÓN La Autolínea de Fibra es una herramienta básica que los analistas utilizan para averiguar cuándo se está invirtiendo la tendencia de un valor. Al determinar las zonas de soporte y resistencia , ayuda a identificar cambios significativos en el precio al tiempo que filtra las fluctuaciones a corto plazo, eliminando así el ruido de las condiciones cotidianas del mercado. Es una herramienta excelente para cualquier operador que siga indicadores que utilicen máximos y mínimos oscilantes
Visual Momentum Wave Sync Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual Momentum Wave Sync: Domine el Momento del Mercado con Claridad Inigualable ¡Desbloquee el ritmo del mercado y opere con confianza por sólo $30! ¿Está cansado de los indicadores ruidosos que saturan sus gráficos y proporcionan señales contradictorias? ¿Le cuesta medir con precisión el impulso del mercado e identificar puntos de entrada y salida de alta probabilidad? El indicador Visual Momentum Wave Sync es la herramienta definitiva diseñada para resolver estos problemas, ofreciendo una v
Authentic Signal
Windinogdo Caleb Sankara
Indicadores
AUTHENTIC SIGNAL es una herramienta avanzada para la toma de posiciones, basada en la lógica del algoritmo Authentic Bot, diseñada para detectar automáticamente las estructuras clave del mercado (Soportes y Resistencias, Doble Techo, Doble Suelo, Rupturas, Re-tests) y enviar alertas en tiempo real a través de notificaciones de MT5. Ideal para traders técnicos que desean recibir señales estructuradas sin tener que monitorear constantemente sus gráficos. Características principales • Detección au
Yawabeh SD Volume Suit V1
SHEHZADA BEHRAM
Indicadores
Yawabeh SD Pro - Indicador Profesional de Oferta y Demanda Opere de forma más inteligente con zonas de oferta/demanda confirmadas por volumen Nuestro algoritmo de grado institucional identifica zonas de reversión de alta probabilidad antes de que el precio reaccione, dándole ventaja en Forex, Cripto y Acciones. Características principales Confirmación Multi-Tiempo - Vea la fuerza de la tendencia a través de múltiples marcos de tiempo simultáneamente - Alinee sus operaciones con el impulso del
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Limitless MT5 es un indicador universal apto para todos los traders principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, cryptocurrencies, acciones en bruto Limitless MT5 - ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué Limitless MT5? 1 ausencia total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en trading 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 buen rendimiento en el comercio durante la publi
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indicadores
¡ Hola Allí, Hoy quiero mostrarles mi nuevo indicador investigable fore COMPRA VENTA, funciona todos los activos, y también funciona Derive activo volatilidad! que el trabajo de todos los plazos, pero recomiendo empezar 5 minutos a H1 cuando reciba una señal acaba de tomar el comercio y la estancia esperar a que su toma de beneficios activo Todos los principales pares y menores TRABAJA TAMBIÉN XAUUSD resultados fantásticos, para obtener más información,,, mensaje gracias
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicadores
ATREND: Cómo Funciona y Cómo Usarlo #### Cómo Funciona El indicador "ATREND" para la plataforma MT5 está diseñado para proporcionar a los traders señales de compra y venta robustas mediante una combinación de metodologías de análisis técnico. Este indicador utiliza principalmente el Rango Verdadero Promedio (ATR) para medir la volatilidad, junto con algoritmos de detección de tendencias para identificar posibles movimientos del mercado. Deja un mensaje después de la compra y recibe un regalo es
Binary Option KBO
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Muy bien. Este indicador funciona en MT5 y mt4 y es muy fácil de usar. Cuando usted recibe una señal de él, se espera a que la vela con la señal de cerrar y entrar en su comercio en el comienzo de la nueva vela siguiente. Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿te parece bien? vela 1 minuto expira 1 minuto si necesitas ayuda. no dudes en enviarme un mensaje, gracias
Visual Renko Trend Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Desbloquee el poder de la pura acción del precio y revolucione sus operaciones de tendencia con el Indicador de Tendencia Visual Renko. Por sólo 30 $, esta poderosa herramienta para MetaTrader 4 le ayudará a filtrar el ruido del mercado y centrarse en la verdadera tendencia subyacente, proporcionando una visión clara y procesable. El Indicador Visual de Tendencia Renko muestra gráficos Renko clásicos en una ventana separada debajo de su gráfico principal, ofreciendo una visión limpia y despejada
Visual Keltner Volatility Expansion
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Visual Keltner de Expansión de la Volatilidad ¡Libere el poder de la volatilidad con precisión! El Indicador de Expansión de Volatilidad Visual Keltner es una herramienta de vanguardia meticulosamente diseñada para los operadores que buscan dominar la volatilidad del mercado e identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad. Con un precio de sólo 65 dólares, este indicador ofrece una combinación sin igual de simplicidad y eficacia, que le permite adaptarlo y optimizarlo
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador encuentra los patrones de retroceso AB = CD. El patrón de retroceso AB = CD es una estructura de precios de 4 puntos en la que el segmento de precios inicial está parcialmente retrocedido y seguido de un movimiento equidistante desde la finalización del retroceso, y es la base básica de todos los patrones armónicos. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Tamaños de patrones personalizables Relaciones de CA y BD perso
CandleIntelligence MTF MA Combined Pro
Wojciech Jerzy Magda
Indicadores
CandleIntelligence MTF MA Combined Pro v3.22 - Sistema Profesional de Análisis de Velas Japonesas ¿Qué Es Este Indicador? CandleIntelligence MTF MA Combined Pro es una herramienta educativa avanzada que combina el análisis de formaciones de velas japonesas con el contexto de Medias Móviles (Moving Average) en múltiples marcos temporales. El indicador reconoce 11 formaciones clave de velas japonesas y las presenta en el contexto de tendencia del mercado, niveles Swing High/Low y posición relat
StudentK RVI
Chui Yu Lui
Indicadores
--- EstudianteK RVI --- 1. Estrategia avanzada basada en RVI 2. EA adaptada (especialmente para la EA de StudentK) --- Contexto --- StudentK no se indica como un maestro o K Sir para persona con conocimientos que afirma para ganar todo el tiempo. (Pero muchos comerciantes deben saber el hecho de que rara vez es verdad, especialmente en período fluctuado de tiempo) StudentK es un grupo de comerciantes con años de experiencia que quieren compartir herramientas increíbles en versiones gratuitas
The Alpha
Francois Phillipus Van Niekerk
Indicadores
El Alfa: La mejor herramienta de seguimiento de tendencias Sumérjase en los mercados con The Alpha , un indicador dinámico de MetaTrader 5 que potencia sus operaciones con su componente central SuperTrend. Construido sobre el robusto Average True Range (ATR), The Alpha ofrece señales claras y codificadas por colores para ayudar a los operadores de todos los niveles a conquistar las tendencias con precisión y estilo. Cómo funciona The Alpha : Precisión potenciada por el ATR : El Alpha utiliza el
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indicadores
Las líneas de tendencia son la herramienta más esencial del análisis técnico en el comercio de divisas. Desafortunadamente, la mayoría de los comerciantes no los dibujan correctamente. El indicador de líneas de tendencia automatizadas es una herramienta profesional para comerciantes serios que lo ayuda a visualizar el movimiento de tendencia de los mercados. Hay dos tipos de Trendlines Bullish Trendlines y Bearish Trendlines. En la tendencia alcista, la línea de tendencia de Forex se dibuja a
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Rossi Campos Trailing Stop Auto EA
Heber Henrique Penow Campos
Utilidades
ROSSI CAMPOS TRAILING STOP AUTO EA - ¡El Guardián Inteligente de Tus Ganancias! ¿Por qué fue creado? Perder operaciones rentables por no contar con un trailing stop eficiente era frustrante. Las soluciones existentes eran demasiado complejas, pesadas o poco fiables. Decidí crear algo ligero, preciso y confiable — un asistente que protege tus ganancias automáticamente, sin complicaciones. ¿Cómo funciona? (Para no programadores) Tú configuras: Stop Loss y Take Profit iniciales como protección bási
Rossi Campos Ultra Trader Bollinger Bands EA
Heber Henrique Penow Campos
Utilidades
ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA – ¡El Guardián Inteligente de Tus Ganancias! ¿Por qué fue creado? Las soluciones disponibles en el mercado eran complejas, pesadas o simplemente no funcionaban correctamente. Decidí crear algo ligero, preciso y confiable. Características Exclusivas: Ligero y estable — Cero bloqueos o conflictos. Configuración intuitiva — ¡Solo completa los campos y listo! Precisión milimétrica — Cálculos basados en el tick actual. Universal — Funciona en cualquier activo y marco tem
Rossi Campos Timing Indicator
Heber Henrique Penow Campos
Indicadores
ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR ESPAÑOL (ESPAÑA) El 70% de los robots operan en apertura/cierre de barras   - necesitas saber cuándo actuarán Los algoritmos crean volatilidad extrema en transiciones   - sin timing eres víctima El conocimiento del tiempo restante permite anticipación estratégica Iguala el campo contra traders institucionales y sus sistemas automatizados Aumento comprobado de precisión en entradas/salidas Elimina el "factor sorpresa" del cierre de vela Esencial para scalpers que op
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario