Rossi Campos Arrows Indicator
- Indicadores
- Heber Henrique Penow Campos
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Rossi Campos Arrows Indicator – Opera con un indicador que realmente funciona
Si buscas más claridad a la hora de entrar y salir del mercado, este indicador fue hecho para ti.
Desarrollé un indicador exclusivo para MetaTrader 5 que combina dos de los filtros más respetados del análisis técnico: Bandas de Bollinger y RSI, al mismo tiempo.
El algoritmo hace todo el trabajo pesado por ti:
-
Cuando surge una oportunidad real de compra, aparece una flecha verde en el gráfico.
-
Cuando es momento de vender, se muestra una flecha roja.
Simple, directo y visual.
¿Por qué funciona tan bien?
Porque solo muestra señales cuando ambos indicadores están de acuerdo.
Es decir, solo verás flechas cuando haya:
-
Volatilidad favorable (Bandas de Bollinger),
-
Confirmación de la fuerza o debilidad de la tendencia (RSI).
Esta combinación reduce el ruido y aumenta la confiabilidad de las señales — perfecta para quienes buscan operar con más seguridad, ya sea scalping, day trade o swing trade.
Ventajas del Indicador:
✔ Señales rápidas y extremadamente claras
✔ Ideal para cualquier activo: índice, dólar, acciones, forex o criptomonedas
✔ Totalmente visual y fácil de usar
✔ Funciona en cualquier marco temporal
✔ Excelente para principiantes o traders avanzados que buscan precisión
✔ No repinta las señales (puedo adaptar el texto si lo deseas)
Si deseas más precisión en tus entradas, menos dudas y una guía más objetiva en el gráfico, este indicador elevará tu nivel operativo.
Ha llegado la hora de operar con confianza.
Adquiere ahora el indicador y transforma tu MT5 en una herramienta mucho más inteligente y rentable.