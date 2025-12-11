Rossi Campos Arrows Indicator

Rossi Campos Arrows Indicator – Gerçekten çalışan bir indikatörle işlem yapın

Piyasaya giriş ve çıkışlarda daha fazla netlik arıyorsanız, bu indikatör sizin için üretildi.
MetaTrader 5 için Bollinger Bantları ve RSI gibi en saygın iki teknik filtreyi aynı anda birleştiren özel bir indikatör geliştirdim.

Algoritma sizin yerinize tüm ağır işi yapar:

  • Gerçek bir alım fırsatı oluştuğunda grafikte yeşil bir ok belirir.

  • Satış zamanı geldiğinde kırmızı bir ok gösterilir.
    Basit, direkt ve görseldir.

Neden bu kadar iyi çalışıyor?
Çünkü yalnızca her iki indikatör aynı yönde sinyal verdiğinde oklar görünür.
Okları sadece şu durumlarda görürsünüz:

  • Uygun volatilite (Bollinger Bantları),

  • Trend gücü veya zayıflığı teyidi (RSI).

Bu kombinasyon gürültüyü azaltır ve sinyal güvenilirliğini artırır — scalping, gün içi işlem veya swing trade için mükemmeldir.

İndikatörün Avantajları:
✔ Hızlı ve son derece net sinyaller
✔ Her varlık için ideal: endeks, dolar, hisse, forex veya kripto
✔ Tamamen görsel ve kullanımı kolay
✔ Her zaman diliminde çalışır
✔ Yeni başlayanlar ve profesyonel traderlar için mükemmel
✔ Sinyal repaint yapmaz (yazı uyarlanabilir)

Daha kesin girişler, daha az tereddüt ve grafikte daha objektif bir rehber istiyorsanız, bu indikatör işlem seviyenizi yükseltecektir.

Artık güvenle işlem yapma zamanı.
İndikatörü hemen satın alın ve MT5 platformunuzu çok daha akıllı ve kârlı bir araca dönüştürün.


