Rossi Campos Arrows Indicator

Rossi Campos Arrows Indicator - Faça trades com um indicador que funciona

Se você busca mais clareza na hora de entrar e sair do mercado, este indicador foi feito para você.
Desenvolvi um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que combina dois dos filtros mais respeitados da análise técnica: Bandas de Bollinger e RSI — ao mesmo tempo.

O algoritmo faz todo o trabalho pesado por você:
- Quando surge uma oportunidade real de compra, uma seta verde aparece no gráfico.
- Quando o momento é de venda, uma seta vermelha é mostrada.
Simples, direto e visual.

Por que ele funciona tão bem?

Porque ele só mostra sinais quando ambos os indicadores concordam.
Ou seja, você só vê setas quando há:

  • Volatilidade favorável (Bandas de Bollinger),

  • Confirmação de força ou fraqueza da tendência (RSI).

Essa combinação reduz ruídos e aumenta a confiabilidade dos sinais — perfeito para quem quer operar com mais segurança, seja em scalping, day trade ou swing trade.

Vantagens do Indicador:
✔ Sinais rápidos e extremamente claros
✔ Ideal para qualquer ativo: índice, dólar, ações, forex ou criptos
✔ Totalmente visual e simples de usar
✔ Funciona em qualquer timeframe
✔ Excelente para iniciantes ou traders avançados que buscam precisão
✔ Não repinta os sinais (se desejar posso adaptar o texto)

Se você quer mais assertividade nas entradas, menos dúvida e um guia mais objetivo no gráfico, este indicador vai elevar o seu nível operacional.

Chegou a hora de operar com confiança.
Adquira agora o indicador e transforme seu MT5 em uma ferramenta muito mais inteligente e lucrativa.


Mais do autor
Rossi Campos Trailing Stop Auto EA
Heber Henrique Penow Campos
Utilitários
ROSSI CAMPOS TRAILING STOP AUTO EA - O Guardião Inteligente dos Seus Lucros! Por que ele foi criado? Perder operações lucrativas por falta de um trailing stop eficiente era uma frustração constante. As soluções disponíveis no mercado eram complexas, pesadas ou simplesmente não funcionavam como deveriam. Decidi criar algo   leve, preciso e confiável   — um assistente que protege os ganhos automaticamente, sem complicação. Como funciona? (Para não programadores) Você configura: Stop Loss e Take
Rossi Campos Ultra Trader Bollinger Bands EA
Heber Henrique Penow Campos
Utilitários
ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA – O Guardião Inteligente dos Seus Lucros! Por que ele foi criado? As soluções disponíveis no mercado eram complexas, pesadas ou simplesmente não funcionavam como deveriam. Decidi criar algo leve, preciso e confiável. Diferenciais Exclusivos: Leve e estável — Zero travamentos ou conflitos. Configuração intuitiva — Preencha os campos e pronto! Precisão milimétrica — Cálculos baseados no tick atual. Universal — Funciona em qualquer ativo e timeframe. Totalmente automáti
Rossi Campos Timing Indicator
Heber Henrique Penow Campos
Indicadores
ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR PORTUGUÊS 70% dos robôs operam no fechamento/abertura de barras   - você precisa saber quando eles vão agir Algoritmos geram volatilidade extrema nas transições   - sem timing você é vítima Conhecimento do tempo restante permite antecipação estratégica Nível o campo contra traders institucionais e seus sistemas automatizados Aumento comprovado de acerto em operações de entrada/saída Elimina o "fator surpresa" do fechamento de candle Essencial para scalpers que oper
