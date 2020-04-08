Rossi Campos Arrows Indicator
- Indicadores
- Heber Henrique Penow Campos
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Rossi Campos Arrows Indicator - Faça trades com um indicador que funciona
Se você busca mais clareza na hora de entrar e sair do mercado, este indicador foi feito para você.
Desenvolvi um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que combina dois dos filtros mais respeitados da análise técnica: Bandas de Bollinger e RSI — ao mesmo tempo.
O algoritmo faz todo o trabalho pesado por você:
- Quando surge uma oportunidade real de compra, uma seta verde aparece no gráfico.
- Quando o momento é de venda, uma seta vermelha é mostrada.
Simples, direto e visual.
Por que ele funciona tão bem?
Porque ele só mostra sinais quando ambos os indicadores concordam.
Ou seja, você só vê setas quando há:
-
Volatilidade favorável (Bandas de Bollinger),
-
Confirmação de força ou fraqueza da tendência (RSI).
Essa combinação reduz ruídos e aumenta a confiabilidade dos sinais — perfeito para quem quer operar com mais segurança, seja em scalping, day trade ou swing trade.
Vantagens do Indicador:
✔ Sinais rápidos e extremamente claros
✔ Ideal para qualquer ativo: índice, dólar, ações, forex ou criptos
✔ Totalmente visual e simples de usar
✔ Funciona em qualquer timeframe
✔ Excelente para iniciantes ou traders avançados que buscam precisão
✔ Não repinta os sinais (se desejar posso adaptar o texto)
Se você quer mais assertividade nas entradas, menos dúvida e um guia mais objetivo no gráfico, este indicador vai elevar o seu nível operacional.
Chegou a hora de operar com confiança.
Adquira agora o indicador e transforme seu MT5 em uma ferramenta muito mais inteligente e lucrativa.