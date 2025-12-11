Rossi Campos Arrows Indicator

Rossi Campos Arrows Indicator – Fai trading con un indicatore che funziona

Se cerchi più chiarezza nei momentos de entrada e uscita dal mercato, questo indicatore è fatto per te.
Ho sviluppato un indicatore esclusivo per MetaTrader 5 che combina due dei filtri più rispettati dell’analisi tecnica: Bande di Bollinger e RSI — contemporaneamente.

L’algoritmo fa tutto il lavoro pesante per te:

  • Quando appare una reale opportunità di acquisto, una freccia verde compare sul grafico.

  • Quando è il momento di vendere, una freccia rossa viene mostrata.
    Semplice, diretto e visivo.

Perché funziona così bene?
Perché mostra segnali solo quando entrambi gli indicatori concordano.
Vedrai frecce solo quando c’è:

  • Volatilità favorevole (Bande di Bollinger),

  • Conferma di forza o debolezza del trend (RSI).

Questa combinazione riduce il rumore e aumenta l’affidabilità dei segnali — perfetta per scalping, day trade o swing trade.

Vantaggi dell’Indicatore:
✔ Segnali rapidi e molto chiari
✔ Ideale per qualsiasi asset: indice, valute, azioni, forex o crypto
✔ Completamente visivo e semplice da usare
✔ Funziona in qualsiasi timeframe
✔ Ottimo per principianti o trader esperti
✔ Non ridisegna i segnali (testo adattabile se necessario)

Se vuoi più precisione nelle entrate, meno dubbi e un guia più oggettivo sul grafico, questo indicatore farà salire il tuo livello operativo.

È ora di operare con sicurezza.
Acquista subito l’indicatore e trasforma il tuo MT5 in uno strumento molto più intelligente e redditizio.


