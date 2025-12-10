New Trend Stage 2

Индикатор Hi Low Last Day ( Hi Lo Last Day ) показывает максимум и минимум прошлого торгового дня и второго торгового дня, а так же минимум и максимум прошлой недели. Существует множество торговых стратегий по дневным уровням. Этот индикатор незаменим при использовании таких торговых стратегий. На самом деле, в торговле все просто, нужно только это понять и принять для себя. Есть только цена!!! А что такое цена? На графике это уровень. Уровень - это цена, которую сдерживает покупатель и про