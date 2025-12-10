New Trend Stage 2
- Индикаторы
- Alexandr Lapin
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Это даёт трейдеру инструмент для опережающего анализа:
цена ещё не пришла туда, а уровни уже рассчитаны.
Это даёт трейдеру инструмент для опережающего анализа:
цена ещё не пришла туда, а уровни уже рассчитаны.
Пользователь не оставил комментарий к оценке
Пользователь не оставил комментарий к оценке
Пользователь не оставил комментарий к оценке
Пользователь не оставил комментарий к оценке
Пользователь не оставил комментарий к оценке
Пользователь не оставил комментарий к оценке
Пользователь не оставил комментарий к оценке
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie.
Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться.
Пользователь не оставил комментарий к оценке