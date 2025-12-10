New Trend Stage 2
- Göstergeler
- Alexandr Lapin
- Sürüm: 1.0
Отличный индикатор! очень помогает мне
Хороший инструмент. Удобно определять цели куда идет цена, а так же возможные точки разворота. Автор всегда быстро отвечает на сообщения если нужна помощь или возникает вопрос по работе.
Индикатор Интересный Ждем торгового робота написаному по его сигналам ! должно хорошо получиться )
