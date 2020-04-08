New Trend Stage
- Индикаторы
- Alexandr Lapin
- Версия: 1.0
- Активации: 5
New Trend Stage— это уникальный индикатор нового поколения, создающий динамические проекции рыночного движения на основе реальных данных текущего дня.
Это не классические каналы.
Это — улучшенная система авторской геометрии, построенная на принципах временных смещений, динамики диапазонов и адаптивных уровней.
Индикатор автоматически определяет, вычисляет реальный диапазон за последние N часа относительно каждого экстремума и строит точные направленные проекции будущего движения цены.
Это даёт трейдеру инструмент для опережающего анализа:
цена ещё не пришла туда, а уровни уже рассчитаны.
После приобретения свяжись со мной по Телеграмм @Lapinsania,или прямо здесь!