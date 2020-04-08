New Trend Stage

New Trend Stage— это уникальный индикатор нового поколения, создающий динамические проекции рыночного движения на основе реальных данных текущего дня.
Это не классические  каналы.
Это — улучшенная система авторской геометрии, построенная на принципах временных смещений, динамики диапазонов и адаптивных уровней.

Индикатор автоматически определяет, вычисляет реальный диапазон за последние N часа относительно каждого экстремума и строит точные направленные проекции будущего движения цены.

Это даёт трейдеру инструмент для опережающего анализа:

цена ещё не пришла туда, а уровни уже рассчитаны.

После приобретения свяжись со мной по Телеграмм   @Lapinsania,или прямо здесь!
Рекомендуем также
New Trend Stage 2
Alexandr Lapin
Индикаторы
New Trend Stage— это уникальный индикатор нового поколения, создающий динамические проекции рыночного движения на основе реальных данных текущего дня. Это не классические  каналы. Это — улучшенная система авторской геометрии, построенная на принципах временных смещений, динамики диапазонов и адаптивных уровней. Индикатор автоматически определяет, вычисляет реальный диапазон за последние N часа относительно каждого экстремума и строит точные направленные проекции будущего движения цены. Это даёт
Double Stochastic MT5
Andrei Salanevich
Индикаторы
Форекс индикатор Double Stochastic RSI   – это модификация   осциллятора Стохастик для платформы MetaTrader 5. ИНФОРМАЦИЯ О ИНДИКАТОРЕ В форекс индикаторе Double Stochastic реализован двойной Стохастик, примененный к RSI, с применением плавающих уровней вместо фиксированных для оценки перепроданности и перекупленности. В случаях, когда период RSI <=1, вы получаете просто двойной Стохастик. Можно использовать дополнительное сглаживание результатов (для этого используется встроенная EMA). Доступ
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
Индикаторы
Лучший инструмент для ловли стрелы и ударов шипов, как профессионал !!! Вы хотите стать трейдером с постоянным бумом и крахом Это расширенный индикатор, используемый для предварительного обнаружения всплесков индексов бума и падения. Он предупреждает о входах с высокой вероятностью с удивительной вероятностью успеха. Мы рекомендуем использовать виртуальный частный сервер для круглосуточного получения уведомлений по электронной почте или телефону. Как торговать с Mega Spikes Max 1.4? Когда н
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет сигналы дивергенции - расхождения пиков цены и показаний осцилятора MACD. Сигналы отображаются стрелками в дополнительном окне и сопровождаются сообщениями во всплывающем окне, на электронную почту и на мобильное устройство. На графике и в окне индикатора линиями отмечаются условия, при которых сформирован сигнал. Параметры индикатора MacdFast - период быстрой линии MACD MacdSlow - период медленной линии MACD MacdSignal - период сигнальной линии MACD MacdPrice - цены индика
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
Индикаторы
MetaCOT 2 - набор индикаторов и специализированных утилит для анализа отчетов американской комиссии по товарным рынкам CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission). Благодаря отчетам, издаваемым комиссией, можно анализировать размер и направление позиций крупных участников рынка, что выводит точность долгосрочного прогнозирования цены на новый, более качественный уровень, недоступный большинству трейдеров. Данные индикаторы, относящиеся к фундаментальному анализу, также можно использовать ка
TPTSyncX
Arief
Индикаторы
Получите БЕСПЛАТНЫЙ индикатор AUX, поддержку EA и полное руководство, посетив – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Определи тренд. Прочти паттерн. Выбери момент входа. 3 шага менее чем за 30 секунд! Торгуйте легко — никакого анализа не требуется. Ваш умный помощник готов упростить ваш рабочий процесс Больше никакой перегрузки графиков. Торгуйте уверенно с помощью интеллектуального определения направления. Совместим со всеми валютами, криптовалютами, акциями, металлами, индексами и любыми
Gekko MACD Plus
Rodrigo Galeote
3 (3)
Индикаторы
Тип: осциллятор Индикатор схождения/расхождение скользящих средних Gekko (MACD) — это модифицированная версия знаменитого индикатора MACD. Индикатор сочетает стандартный индикатор MACD с различными расчетами сигналов входа и оповещением о потенциальной точке входа. Входные параметры Fast MA Period - период быстрой скользящей средней индикатора MACD (по умолчанию 12); Slow MA Period - - период медленной скользящей средней индикатора MACD (по умолчанию 26); Signal Average Offset Period - период у
Renko System
Marco Montemari
Индикаторы
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
Break of Structure and Change of Character
Odaine Ramon Mcmillan
5 (1)
Индикаторы
Presenting the uGenesys Break of Structure and Change of Character Indicator The uGenesys Market Structure Indicator is the advanced solution designed specifically for forex traders seeking a competitive edge. This innovative tool goes beyond merely identifying Break of Structure (BoS) and Change of Character (CHoC); it also illuminates optimal entry and exit points on your forex charts, transforming your trading experience.  While the uGenesys Market Structure Indicator can reveal pivotal pat
Stochastic Advanced MT5
Siarhei Vashchylka
Индикаторы
Индикатор " Stochastic Advanced "  отображает сигналы индикатора ' Stochastic " прямо на графике без наличия самой кривой индикатора в нижней части экрана. Сигналы индикатора могут отображаться не только по текущему таймфрейму, но и по таймфрейму на уровень старше. Кроме этого мы реализовали систему фильтров по средней скользящей Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Отображение сигналов индикатора "Stochastic" прямо на графике без наличия
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Индикаторы
Stargogs Spike Catcher V4.0 This Indicator is Developed To milk the BOOM and CRASH indices . Now Also work on weltrade for PAIN and GAIN indices. Send me Message if you need any help with the indicator.  CHECK OUT THE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: CLICK HERE ALSO CHECK OUT SECOND TO NONEFX SPIKE CATCHER:   CLICK HERE STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WHATS NEW! Brand New Strategy. This is the Indicator you need for 2025. New Trend Filter to minimize losses and maximize profits. New Trendline th
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Индикаторы
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
Boom 1k sniper spike detector
David Chokumanyara
1 (1)
Индикаторы
Boom and Crash Sniper Spike Detector - Boom 1000 The Boom and Crash Sniper Spike Detector is the ultimate tool for spike trading on Boom 1000, offering clear and reliable signals to help you capture high-probability trades. This advanced indicator is designed to enhance your trading strategy by simplifying spike detection and maximizing your profits. Key Features: Multi-Timeframe Compatibility : The indicator can be used on M1, M5, M15, M30, and H1 timeframes, but it works best on the M1 timefra
Legacy of Gann for MT5
Pavel Zamoshnikov
5 (5)
Индикаторы
Индикатор очень точно определяет уровни возможного окончания тренда и фиксации профита. Метод определения уровней основан на идеях В.Д.Ганна (W.D.Gann), с использованием алгоритма, разработанного его последователем Кириллом Боровским. Чрезвычайно высокая достоверность достижения уровней (по словам К.Боровского  – 80-90%) Незаменим для любой торговой стратегии – каждому трейдеру необходимо определить точку выхода из рынка! Точно определяет цели на любых таймфремах и любых инструментах (форекс, ме
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Индикаторы
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
PD Universal Oscillator
Denis Povtorenko
Индикаторы
Технический индикатор Universal Oscillator является комбинацией торговых сигналов самых популярных и широко используемых осцилляторов. Индикатор представлен гистограммами, а также линиями fast и slow MA, что позволяет расширить список получаемых торговых рекомендаций и работать как по тренду, так и в боковом движении рынка. Таким образом, гистограммы позволяют определить момент пробоя ценовых значений и движение в новой фазе рынка, а линии указывают на зоны перекупленности и перепроданности.  Ос
ATR Line
Evgeny Levchenko
Индикаторы
Индикатор -  ATR Line   определяет текущий тренд и подаёт сигналы на покупку (зелёная стрелка в верх) или на продажу (красная стрелка вниз). Расчёт индикатора основан на отклонении средней цены инструмента от её среднего истинного диапазона- ATR. Для уменьшения "рыночного шума" используется скользящее среднее цен. Если основная линия индикатора - "ATR Line" находится ниже графика цены инструмента, значит на рынке "бычий" тренд. Если основная линия индикатора выше графика цены значит тренд "медв
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
CVD Divergence – Профессиональный анализ потока ордеров и дивергенций CVD Divergence — это технический индикатор, созданный для выявления надёжных дивергенций между ценой и Cumulative Delta Volume (CVD). Он точно определяет моменты, когда реальный поток ордеров не подтверждает движение цены, указывая на возможные развороты, истощение участников рынка и институциональные манипуляции. Индикатор сочетает анализ агрессивного объёма с чтением структурного движения цены, предоставляя чёткие, объективн
Williams Fractals Indicator
Ahmad Aghili Zadeh
Индикаторы
Williams Fractals   (v2)   — чище   сигн алы , меньше шу ма Оптимизированный   инд икатор   фракт алов : отмечает   подтверждённые экстремумы , считает   только на новых   барах и отсекает   лишние   сигн алы   с помощью ATR   и кла стерной   лог ики . К люч евые возможности Оптимизация : расчёт   на новых   свечах ; полный перес ч ёт только при   необходимости Чистые стрелки : настра иваем ые цвет , размер и зазор Фильтры (опц. ) : ATR‑дистанция и   выбор сильней шего фракт ала в к ластере М ул
Breaking Pro MT5
Tais Miranda Hoffmann
5 (2)
Индикаторы
A indicator to show saturation in buying or selling With fast and complex mathematical calculations Easily find saturation points for buying or selling Can be used in all symbols and time frames with many signals Can be combined with different indicators and different time frames With simple settings and simple working methods Features: Can be used on all symbols Can be used in all time frames Can be used in all markets (Forex, stock, etc.) Large number of signals Same performance on all time
Broken Trendline Alert
Giovanna Talio
Индикаторы
GIVE A LOOK TO MY OTHER PRODUCTS ! 100 % PER MONTH PROFIT---- MY NEW SIGNAL HERE ------->   https://www.mql5.com/en/signals/2162238?source=Site+Signals+My# BROKEN TRENDLINE ALERT IS A SIMPLE TOOL INDICATOR. JUST DRAW IN YOUR CHART A DYNAMIC OR STATIC TRENDLINE,AND THE INDICATOR WILL SEND YOU ALERT WHENEVER THE PRICE CROSSES BELOW OR ABOVE YOUR DRAWN TRENDLINE. IT WORKS IN ANY TIMEFRAME AND ANY CHART YOU WANT.JUST GOT A VPS AND DON'T STRESS IN FRONT OF YOUR COMPUTER. FOR ANY KIND OF QUESTION ,
SessionsRangeZone
Vladimir Utkin
Индикаторы
Инструкция по использованию индикатора   RangeZone Общие сведения: Глобальная биржевая торговля от востока к западу Мировые финансовые рынки работают по принципу непрерывной торговой сессии, где активность перемещается вслед за солнцем от одного финансового центра к другому. Понимание этой динамики - ключ к успешной торговле! Как движется торговля по миру: Азиатская сессия   (Сидней, Токио): Открывается первой, задает тон дневной волатильности Японская иена, австралийский доллар, азиатские ин
Heiken Ashi Dynamic Smoothing
Elsier Salvador Jimenez Malla
5 (2)
Индикаторы
Heiken Ashi Dynamic — это индикатор для MetaTrader 5, который показывает свечи Heiken Ashi прямо на графике. Можно выбрать классический режим или сглаженный, чтобы изменения цвета были понятнее и легче для восприятия. Зелёный цвет показывает движение вверх, красный — движение вниз. Классический режим реагирует быстрее и помогает заметить ранние развороты, а Сглаженный делает длинные тренды более чистыми и плавными. Тени свечей сохраняются, чтобы форма рынка оставалась реалистичной. Работает с л
FREE
Linear Regressions Convergence Divergence
Vladimir Komov
Индикаторы
Linear Regressions Convergence Divergence - это индикатор-осциллятор направленного движения, построенный как разница двух линейных регрессий с меньшим и большим периодом. Метод развивает идеи, заложенные в классический осциллятор MACD, однако обладает рядом преимуществ за счет использования линейных регрессий вместо скользящих средних. Индикатор отображается в отдельном окне в виде гистограммы. Сигнальная линия - простое среднее гистограммы. Значение гистограммы выше нуля указывает на восходящий
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Индикаторы
Индикатор Ichimoku Kinko Hyo, предназначенный для торговли по тренду, успешно используется практически на всех рынках. Данный индикатор уникален во многих отношениях, однако его главное преимущество заключается в предоставлении трейдерам множества ориентиров, позволяющих составить более глубокое и полное представление о движении цены. Эта глубина анализа и исключительная наглядность индикатора позволяет трейдерам быстро увидеть торговые возможности и выделить среди них наиболее перспективные. Пр
ICT Turtle Soup
Rizwan Akram
5 (2)
Индикаторы
ICT Turtle Soup Complete System - MT5 Indicator Overview The ICT Turtle Soup Complete System is an advanced MT5 indicator that combines Inner Circle Trader (ICT) concepts with the classic Turtle Soup trading pattern. This sophisticated tool identifies liquidity sweep reversals at key levels, providing high-probability trade setups with complete risk management calculations. Key Features 1. Multi-Timeframe Liquidity Detection Tracks Daily, 4H, 1H, and Yesterday's High/Low levels Identifies
FREE
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Индикаторы
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Swing Tracer
Ely Alsedy
5 (1)
Индикаторы
it depends on ATR period to get swing points to help make better trading decisions  blue dot and red dot is the default color scheme of course you can change it later if you'd like  you can change the following : ATR PERIOD  sending notifications number of times to send notifications  sending notifications to your smart phone that's it very simple to use just drag and drop and follow the trend 
Impulse Angle MT5
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Impulse Angle - индикатор, который идентифицирует на рынке импульсы и отображает на графике угол их наклона. Рекомендации Вы можете использовать данный индикатор для определения тренда (импульса) и соответственно для определения направления открытия позиции или закрытия противоположной позиции. Параметры ===== _INDICATOR_SETTINGS_ ===== - настройки расчета индикатора Maximum History Bars - максимальное количество баров истории для расчета индикатора. Average True Range Period - пе
StructureFlow MT5
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Расширенный индикатор анализа микроструктуры рынка Этот индикатор анализирует ценовое движение на микроскопическом уровне, чтобы обнаружить скрытые дисбалансы перед крупными движениями. В отличие от традиционных индикаторов, которые учитывают только цену, StructureFlow исследует три критически важных измерения: Основной анализ Микроструктура свечей Анализ соотношения тени и тела Положение тела внутри диапазона Обнаружение расширения/сжатия Аномалии внутренней волатильности Распознавание паттерно
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Другие продукты этого автора
Mason
Alexandr Lapin
5 (1)
Индикаторы
MASONS - инструмент который зделает из вас профессионального аналитика! Метод определения волновых движений при помощи наклонных каналов,качественно передаёт схематику движения любого инструмента,показывая не только возможные развороты на рынке,но и цели дальнейших движений!Разрушает миф о том что рынок живой ,чётко показывая схематику движениями от одного диапозона к другому! Профессиональный инструмент,подходит для среднесрочной перспективы с определением текущего тренда!
FREE
Grand signal
Alexandr Lapin
5 (2)
Индикаторы
Индикатор Grand Signal -это уникальный инструмент благодаря которому происходит не только понимание природы рынка,но и точное определение точех входа по тренду ,после предела коррекции внутри дня,с точностью до пяти минутной свечи!Имеются индивидуальные настройки для каждой валютной пары!После преобретение обязательно напишите мне в личное сообщение для обсуждения инструкций! Телеграм @Lapinsania или здесь в Маркете!
GraphicShapes
Alexandr Lapin
Индикаторы
Graphic Shapes -используя историю,проецирует в текущий момент четыре вида графических фигур, позволяющих определить основные диапазоны движения цены в будущем,а так же даёт понимание основных разворотов рынка ,при этом давая точки входа по приоритету!В панели расположены три вида величины фигур выраженные таймфреймами. Позволяют проводить полный анализ рынка,не используя дополнительные инструменты! Индикатор является мощным инструментом прогноза движения цены на рынке форекс!
FREE
Trend Graf
Alexandr Lapin
4 (1)
Индикаторы
Trend Graf - это инструмент позволяющий видеть тренд текущего момента,имея стартовые диапозоны которые появляются каждые шесть часов ,способен давать нам уровень предела коррекции как по тренду так и на смену ему.Работает на всех валютных парах!В настройках мы имеем смещение для проекции стартового диапозона от текущей установки ,для каждой валютной пары можно подобрать то смещение, которое лучшим образом будет показывать предел коррекции.Следующее обновление будет включать сигнальные указатели!
FREE
Graphic shapes
Alexandr Lapin
5 (1)
Индикаторы
Graphic Shapes -используя историю,проецирует в текущий момент четыре вида графических фигур, позволяющих определить основные диапазоны движения цены в будущем,а так же даёт понимание основных разворотов рынка ,при этом давая точки входа по приоритету!В панели расположены три вида величины фигур выраженные таймфреймами. Позволяют проводить полный анализ рынка,не используя дополнительные инструменты! Индикатор является мощным инструментом прогноза движения цены на рынке форекс!
FREE
Graf Mason
Alexandr Lapin
5 (9)
Индикаторы
После приобретения инструмента напишите мне в личном сообщении,скину инструкцию для качественного отображения диапозонов,и работы индикатора! Graf Mason - инструмент который зделает из вас профессионального аналитика! Метод определения волновых движений при помощи наклонных каналов,качественно передаёт схематику движения любого инструмента,показывая не только возможные развороты на рынке,но и цели дальнейших движений!Разрушает миф о том что рынок живой ,чётко показывая схематику движениями от од
Grand auto signal
Alexandr Lapin
Эксперты
GRAND AUTO SIGNAL — это автоматическая торговая система, предназначенная для работы с валютными парами EURUSD и GBPUSD! Используя предел коррекции текущего дня, система генерирует сигнал разворота тренда. После этого советник использует этот предел коррекции для торговли по тренду. Советник уже оптимизирован, и единственное, что требуется настроить, — это размер лота в зависимости от депозита. Рекомендации по размеру лота На каждые $100 депозита: Лот первой сделки: 0.01 Лот первой разворот
Kinetic Trend
Alexandr Lapin
5 (1)
Индикаторы
Автор: Александр Лапин --- Описание: Kinetic Trend — уникальный индикатор, основанный на математической модели затухания кинетической энергии цены. Он строит три независимые инерционные линии (основную, реверсную и зеркальную), а также отображает адаптивные зоны отклонения и их пересечения. Индикатор не использует стандартные индикаторы, такие как Moving Average или RSI, и предлагает абсолютно новый способ визуализации тренда и силы движения. --- ️ Что делает индикатор: Три инерц
Elastic Tension
Alexandr Lapin
Индикаторы
Elastic Tension MTF (M5 Only) Индикатор многотаймфреймового натяжения цены Автор: Александр Лапин Профиль на MQL5 --- Описание Elastic Tension MTF — это интеллектуальный авторский индикатор, основанный на концепции «упругой силы» в движении цены. Он анализирует рыночные данные с нескольких таймфреймов и визуализирует потенциальные уровни натяжения цены, отображая их на графике M5. Индикатор моделирует поведение цены как движение под действием силы упругости, рассчитываемой по
Mirror Dominance
Alexandr Lapin
Индикаторы
Mirror Dominance Назначение: визуально сравнить силу двух валютных пар и ловить моменты смены доминирования. Индикатор строит в отдельном окне две зеркальные линии для выбранных пар, показывает их схождение/расхождение и даёт сигналы на пересечениях (маркеры на основном графике). Есть Alert и Push-уведомления (по желанию), а также мини-метка виртуальной прибыли последнего сигнала. Автор: Alexander Lapin | Платформа: MT4 Входные параметры (основные) Pair1 / Pair2 — выбор двух валютных пар из
Trend tier
Alexandr Lapin
Индикаторы
Trend tier-профессиональный индикатор визуализации каналов, разработанный для быстрого анализа дневной структуры цены и удобного мониторинга ключевых уровней. Индикатор автоматически определяет текущий максимум и минимум торгового дня по таймфрейму M5 и строит две отдельные проекции (High и Low), которые можно настраивать отдельно по процентному и фиксированному сдвигу. Каждая проекция формирует набор уровней (уровни вверх/вниз), опциональные P1-линии и рамки, а также «overlay» — чёрные
New Trend Stage 2
Alexandr Lapin
Индикаторы
New Trend Stage— это уникальный индикатор нового поколения, создающий динамические проекции рыночного движения на основе реальных данных текущего дня. Это не классические  каналы. Это — улучшенная система авторской геометрии, построенная на принципах временных смещений, динамики диапазонов и адаптивных уровней. Индикатор автоматически определяет, вычисляет реальный диапазон за последние N часа относительно каждого экстремума и строит точные направленные проекции будущего движения цены. Это даёт
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв