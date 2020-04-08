Mirror Dominance

Назначение: визуально сравнить силу двух валютных пар и ловить моменты смены доминирования. Индикатор строит в отдельном окне две зеркальные линии для выбранных пар, показывает их схождение/расхождение и даёт сигналы на пересечениях (маркеры на основном графике). Есть Alert и Push-уведомления (по желанию), а также мини-метка виртуальной прибыли последнего сигнала.

Автор: Alexander Lapin | Платформа: MT4
Входные параметры (основные)

Pair1 / Pair2 — выбор двух валютных пар из списка мажоров.

SymbolSuffix — суффикс инструмента (например, .m или #).

MirrorImpulsePeriod — длина импульса для «зеркала».

DecaySpeed — скорость экспоненциального затухания.

HistoryBars — глубина расчёта на истории.

NormalizeMode — NORM_NONE / NORM_ZSCORE / NORM_REBASE.

ZScorePeriod — окно для Z-score.


Сигнальные маркеры

PlotSignalsOnChart — рисовать маркеры на основном графике.

SignalGapPips — отступ от High/Low (в пипсах).

BuyArrowColor / SellArrowColor — цвета.

ArrowShape — форма маркера: стрелки, треугольники, квадраты, кружки, ромбы, Custom.

CustomBuyCode / CustomSellCode — коды Wingdings для режима Custom.


Виртуальная прибыль

ShowVirtualPL — показывать/скрывать число P/L.

VirtualLots — виртуальный лот.

LabelShiftBars / LabelFontSize / PLDecimals — сдвиг, размер шрифта, максимум знаков (хвостовые нули обрезаются).


Оповещения

EnableAlerts — включить Alert().

EnablePush — включить Push-уведомления (настройте ID в терминале).

NotifyTag — префикс в тексте уведомления.
