Trend tier

        Trend tier-профессиональный индикатор визуализации каналов, разработанный для быстрого анализа дневной структуры цены и удобного мониторинга ключевых уровней. Индикатор автоматически определяет текущий максимум и минимум торгового дня по таймфрейму M5 и строит две отдельные проекции (High и Low), которые можно настраивать отдельно по процентному и фиксированному сдвигу. Каждая проекция формирует набор уровней (уровни вверх/вниз), опциональные P1-линии и рамки, а также «overlay» — чёрные линии поверх основных для удобного визуального контроля и триггеров.

Две отдельные проекции (High / Low) с собственными параметрами процентов и фиксированного сдвига.

Overlay-линии (чёрные, толщина 3) рисуются поверх основных линий — идеальны для визуальных пересечений и алертов.


Система уведомлений: локальные Alerts и Push-уведомления с cooldown (по умолчанию 60 минут) для каждой overlay-линии. Формат сообщения: SYMBOL PRICE HH:MM.

Рекомендуем также
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Индикаторы
Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Индикаторы
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Эксперты
Робот использует торговую стратегию пробоя линий индикатора  Bollinger Bands . Суть этой стратегии заключается в постоянном анализе линий индикатора и поиске максимально эффективных точке пробоя его линий. Когда цена пробивает линию индикатора в каком-то из направлений, робот открывает сделку в эту сторону и начинает ее сопровождать Но робот открывает сделки не при каждом пробитии линий индикатора, а только в тех местах, где он считает, что это будет максимально эффективным. Это очень надежная с
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Vizzion
Joel Protusada
Эксперты
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Эксперты
Робот скальпер для таймфрейма M5. Торгует на валютной паре GBPUSD. Этот робот был специально разработан компанией профессиональных трейдеров для торговли на фунте стерлинге. Робот примерно открывает от 5 до 15 торговых сделок каждый день. Лучше всего торгует с брокерами у которых низкий спред по GBPUSD до 10 пунктов. Рекомендуемы минимальный депозит для старта от 500$ и больше. Преимущества: не использует мартингейл. не сеточник. каждая сделка имеет стоплосс. профессиональный бот специально для
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend PA для определения тренда использует  Price Action  и собственный алгоритм фильтрации. Такой подход помогает точно определять точки входа и текущий тренд на любом таймфрейме. Индикатор использует собственный алгоритм анализа изменения цены и Price Action. Что дает Вам преимущество без задержек распознать новый зарождающийся тренд с меньшим количеством ложных срабатываний. Условия фильтрации тренда можно подобрать в настройках индивидуально под Ваш стиль торговли. Индикатор отмеча
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Эксперты
Requirements Optimized to work with   EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD For timeframe 4H. *(Minimum recommended deposit is $300 for each Pair) for initial lot set to 0.10, My favorite Pair are (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$  You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very e
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Индикаторы
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Эксперты
H4 GBPUSD Trend Scalper - Трендовый сигнальный скальпер Советник торгует по трендовой стратегии с использованием оригинального встроенного индикатора для открытия и закрытия ордеров. Доступны внешние настройки для ограничения входа в рынок по пятницам и понедельникам. Цель стратегии - максимально выгодно использовать текущий тренд. По результатам тестирования и работы на демо и реальных счетах, наилучшие результаты достигаются при использовании таймфрейма Н4 на паре GBP/USD Работает на МТ4 Build
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Эксперты
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Эксперты
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Эксперты
Сканер гармонических паттернов и трейдер. Некоторые графические паттерны тоже Шаблоны включены: шаблон ABCD Узор Гартли Летучая мышь Шаблон шифрования Шаблон 3Drives Черный лебедь Белый лебедь Паттерн Квазимодо или паттерн Over Under Альтернативная летучая мышь Шаблон бабочки Глубокий краб Краб шаблон Шаблон акулы Паттерн FiveO Узор «Голова и плечи» Восходящий треугольник Раз, два, три И 8 пользовательских шаблонов Voenix — это сканер гармонических паттернов с несколькими таймфреймами и нескольк
Boumn Fibo
Daffa Ramadhani Sukma
Эксперты
Боумн Фибоначчи Boumn Fibo design для трейдера Фибоначчи и используйте мой специальный индикатор тренда для создания линии Фибоначчи. Советник будет открывать ордера в зависимости от направления тренда. Советник использует стратегию МАРТИНГЕЙЛ, поэтому всегда контролируйте советник и внимательно следите за своим балансом. Если советнику требуется длинная позиция для открытия ордера, этот советник также можно использовать в качестве помощника, нажав «Открыть покупку»/«Открыть продажу»/«Открыть л
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT4 - уникальный советник, который может торговать по сигналам MT4 индикатора Matrix Arrow с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически. Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих средни
Project Infinity
Sergey Yarmish
Эксперты
Советник Infinity является скальпером, сделки совершаются при пробитии уровней сопротивления и поддержки в сторону движения цены. Управление открытыми позициями осуществляется по нескольким сценариям / алгоритмам в зависимости от ситуации на рынке (фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, трейлинг-стоп, удержание позиции, в случае индикации тренда и др.). Требования к брокеру Cоветник чувствителен к спреду, проскальзываниям и скорости исполнения сделок. Не рекомендуется использовать советник при
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Индикаторы
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Индикаторы
Уникальная мультивалютная авторская стратегия, одновременно определяющая силу трендов и точки входа в рынок, визуализируя это с помощью гистограмм на графике. Индикатор оптимально адаптирован для торговли на временных периодах М5, М15, М30, Н1. При этом для удобства пользователя по определенной точке всегда появляется точка входа (в виде стрелки), рекомендуемые уровни получения прибыли (TP1, TP2 с текстовыми метками) и рекомендация по установке Стоп Лосс. Уровни получения прибыли (TP1, TP2) авто
С этим продуктом покупают
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Индикаторы
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Индикаторы
Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Индикаторы
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Индикаторы
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет ключевой сигнал на вход в рынок, обнаруживая особую модель пробоя. Индикатор непрерывно сканирует график на наличие стабилизирующегося импульса в одном направлении и выдает точный сигнал перед значительным рыночным движением.  Получите сканер с поддержкой мульти-символов и мульти-таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT4 Ключевые особенности Уровни Стоп-лосса и Тейк-профита задаются индикатором. Поставляется с панелью сканера MTF, которая
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Индикаторы
Adaptive Volatility Range [AVR] - это мощнейший инструмент для определения ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Вы получаете не просто индикатор,а  профессиональную автоматизированную торго
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Индикаторы
TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ4, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки   для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT5 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Индикаторы
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими числами и статистикой повсюду , но после использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Вам не следует доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная верс
Price Action Entry Alerts
Stephen Sanjeeve Sahayam
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор проверяет каждый бар на наличие давления покупателей или продавцов и определяет 4 типа свечных паттернов с наибольшим объемом. Затем эти свечи фильтруются с помощью нескольких линейных фильтров, чтобы показать сигналы покупки или продажи. Сигналы работают лучше всего в сочетании с более высоким направлением таймфрейма и при торговле в часы больших объемов. Все фильтры настраиваются и работают независимо. Может просматривать сигналы одного направления одним нажатием кнопки. Этот и
Delta Swing Pro
Yuki Miyake
Индикаторы
Delta Swing Pro - The Guardian of Trends [ Concept ] "Stop Gambling. Start Investing." If you are tired of repainting arrows and losing money on fake signals, Delta Swing Pro is your solution. This is not a toy. It is a professional "Market Navigation System" designed to capture the Elliott Wave 3 with the highest precision. It acts as a "Guardian" that protects your capital from noise and only signals when the market is truly ready. [ The 3 Iron Rules ] 1. 100% Non-Repainting (The Absolute Law)
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Индикаторы
Introducing Trend Pulse , a unique and robust indicator capable of detecting bullish, bearish, and even ranging trends! Trend Pulse uses a special algorithm to filter out market noise with real precision. If the current symbol is moving sideways, Trend Pulse will send you a ranging signal, letting you know that it's not a good time to enter a trade. This excellent system makes Trend Pulse  one of the best tools for traders! Why Choose Trend Pulse ? Never lags and never repaints:  Signals appea
Royal Wave Pro M4
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Индикаторы
Royal Wave is a Trend-Power oscillator which has been programmed to locate and signal low-risk entry and exit zones. Its core algorithm statistically analyzes the market and generates trading signals for overbought, oversold and low volatile areas. By using a well-designed alerting system, this indicator makes it easier to make proper decisions regarding where to enter and where to exit trades. Features Trend-Power Algorithm Low risk Entry Zones and Exit Zones Predictions for Overbought and Over
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Индикаторы
Индикатор обнаружения блоков ордеров мультитаймфреймов MT4. Функции - Полностью настраиваемая панель управления графиком, обеспечивает полное взаимодействие. - Скрыть и показать панель управления где угодно. - Обнаружение OB на нескольких таймфреймах. - Выберите количество OB для отображения. - Различные пользовательские интерфейсы OB. - Различные фильтры по OB. - Оповещение о близости OB. - Линии ADR High и Low. - Служба уведомлений (Экранные оповещения | Push-уведомления). Резюме
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Индикаторы
Система анализа индикаторов ZhiBiJuJi использует мощный внутренний цикл для вызова собственных внешних индикаторов, а затем вызывает анализ до и после цикла. Расчет данных этой системы анализа индикатора очень сложен (вызов до и после цикла), поэтому гистерезис сигнала уменьшается, и достигается точность предварительного прогноза. Этот индикатор может использоваться во всех циклах на МТ4 и наиболее подходит для 15 минут, 30 минут, 1 часа, 4 часов. Купить:        Когда появляется линия пурпурный
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Wave Price Channel - Торговая аналитическая система, предназначенная для поиска импульса и коррекции. Индикатор дает возможность работать по направлению ценового канала, который строится на основе волатильности. Когда на канале рисуется стрелка вверх или вниз, появляется возможность идти в этом направлении, подтверждением сигнала в этом направлении является точечный индикатор, чувствительный к изменениям цены. Пока продолжаются точки такого же цвета, продолжается действие сигнала. Если есть стр
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT4 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 4. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
Другие продукты этого автора
New Trend Stage
Alexandr Lapin
Индикаторы
New Trend Stage— это уникальный индикатор нового поколения, создающий динамические проекции рыночного движения на основе реальных данных текущего дня. Это не классические  каналы. Это — улучшенная система авторской геометрии, построенная на принципах временных смещений, динамики диапазонов и адаптивных уровней. Индикатор автоматически определяет, вычисляет реальный диапазон за последние N часа относительно каждого экстремума и строит точные направленные проекции будущего движения цены. Это даё
Mason
Alexandr Lapin
5 (1)
Индикаторы
MASONS - инструмент который зделает из вас профессионального аналитика! Метод определения волновых движений при помощи наклонных каналов,качественно передаёт схематику движения любого инструмента,показывая не только возможные развороты на рынке,но и цели дальнейших движений!Разрушает миф о том что рынок живой ,чётко показывая схематику движениями от одного диапозона к другому! Профессиональный инструмент,подходит для среднесрочной перспективы с определением текущего тренда!
FREE
Grand signal
Alexandr Lapin
5 (2)
Индикаторы
Индикатор Grand Signal -это уникальный инструмент благодаря которому происходит не только понимание природы рынка,но и точное определение точех входа по тренду ,после предела коррекции внутри дня,с точностью до пяти минутной свечи!Имеются индивидуальные настройки для каждой валютной пары!После преобретение обязательно напишите мне в личное сообщение для обсуждения инструкций! Телеграм @Lapinsania или здесь в Маркете!
GraphicShapes
Alexandr Lapin
Индикаторы
Graphic Shapes -используя историю,проецирует в текущий момент четыре вида графических фигур, позволяющих определить основные диапазоны движения цены в будущем,а так же даёт понимание основных разворотов рынка ,при этом давая точки входа по приоритету!В панели расположены три вида величины фигур выраженные таймфреймами. Позволяют проводить полный анализ рынка,не используя дополнительные инструменты! Индикатор является мощным инструментом прогноза движения цены на рынке форекс!
FREE
Trend Graf
Alexandr Lapin
4 (1)
Индикаторы
Trend Graf - это инструмент позволяющий видеть тренд текущего момента,имея стартовые диапозоны которые появляются каждые шесть часов ,способен давать нам уровень предела коррекции как по тренду так и на смену ему.Работает на всех валютных парах!В настройках мы имеем смещение для проекции стартового диапозона от текущей установки ,для каждой валютной пары можно подобрать то смещение, которое лучшим образом будет показывать предел коррекции.Следующее обновление будет включать сигнальные указатели!
FREE
Graphic shapes
Alexandr Lapin
5 (1)
Индикаторы
Graphic Shapes -используя историю,проецирует в текущий момент четыре вида графических фигур, позволяющих определить основные диапазоны движения цены в будущем,а так же даёт понимание основных разворотов рынка ,при этом давая точки входа по приоритету!В панели расположены три вида величины фигур выраженные таймфреймами. Позволяют проводить полный анализ рынка,не используя дополнительные инструменты! Индикатор является мощным инструментом прогноза движения цены на рынке форекс!
FREE
Graf Mason
Alexandr Lapin
5 (9)
Индикаторы
После приобретения инструмента напишите мне в личном сообщении,скину инструкцию для качественного отображения диапозонов,и работы индикатора! Graf Mason - инструмент который зделает из вас профессионального аналитика! Метод определения волновых движений при помощи наклонных каналов,качественно передаёт схематику движения любого инструмента,показывая не только возможные развороты на рынке,но и цели дальнейших движений!Разрушает миф о том что рынок живой ,чётко показывая схематику движениями от од
Grand auto signal
Alexandr Lapin
Эксперты
GRAND AUTO SIGNAL — это автоматическая торговая система, предназначенная для работы с валютными парами EURUSD и GBPUSD! Используя предел коррекции текущего дня, система генерирует сигнал разворота тренда. После этого советник использует этот предел коррекции для торговли по тренду. Советник уже оптимизирован, и единственное, что требуется настроить, — это размер лота в зависимости от депозита. Рекомендации по размеру лота На каждые $100 депозита: Лот первой сделки: 0.01 Лот первой разворот
Kinetic Trend
Alexandr Lapin
5 (1)
Индикаторы
Автор: Александр Лапин --- Описание: Kinetic Trend — уникальный индикатор, основанный на математической модели затухания кинетической энергии цены. Он строит три независимые инерционные линии (основную, реверсную и зеркальную), а также отображает адаптивные зоны отклонения и их пересечения. Индикатор не использует стандартные индикаторы, такие как Moving Average или RSI, и предлагает абсолютно новый способ визуализации тренда и силы движения. --- ️ Что делает индикатор: Три инерц
Elastic Tension
Alexandr Lapin
Индикаторы
Elastic Tension MTF (M5 Only) Индикатор многотаймфреймового натяжения цены Автор: Александр Лапин Профиль на MQL5 --- Описание Elastic Tension MTF — это интеллектуальный авторский индикатор, основанный на концепции «упругой силы» в движении цены. Он анализирует рыночные данные с нескольких таймфреймов и визуализирует потенциальные уровни натяжения цены, отображая их на графике M5. Индикатор моделирует поведение цены как движение под действием силы упругости, рассчитываемой по
Mirror Dominance
Alexandr Lapin
Индикаторы
Mirror Dominance Назначение: визуально сравнить силу двух валютных пар и ловить моменты смены доминирования. Индикатор строит в отдельном окне две зеркальные линии для выбранных пар, показывает их схождение/расхождение и даёт сигналы на пересечениях (маркеры на основном графике). Есть Alert и Push-уведомления (по желанию), а также мини-метка виртуальной прибыли последнего сигнала. Автор: Alexander Lapin | Платформа: MT4 Входные параметры (основные) Pair1 / Pair2 — выбор двух валютных пар из
New Trend Stage 2
Alexandr Lapin
Индикаторы
New Trend Stage— это уникальный индикатор нового поколения, создающий динамические проекции рыночного движения на основе реальных данных текущего дня. Это не классические  каналы. Это — улучшенная система авторской геометрии, построенная на принципах временных смещений, динамики диапазонов и адаптивных уровней. Индикатор автоматически определяет, вычисляет реальный диапазон за последние N часа относительно каждого экстремума и строит точные направленные проекции будущего движения цены. Это даёт
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв