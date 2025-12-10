New Trend Stage 2

Trend Graf Alexandr Lapin 4 (1) Indicateurs

Trend Graf - это инструмент позволяющий видеть тренд текущего момента,имея стартовые диапозоны которые появляются каждые шесть часов ,способен давать нам уровень предела коррекции как по тренду так и на смену ему.Работает на всех валютных парах!В настройках мы имеем смещение для проекции стартового диапозона от текущей установки ,для каждой валютной пары можно подобрать то смещение, которое лучшим образом будет показывать предел коррекции.Следующее обновление будет включать сигнальные указатели!