New Trend Stage 2

New Trend Stage es un indicador único de nueva generación que crea proyecciones dinámicas del movimiento del mercado basadas en datos reales del día actual.
No se trata de canales clásicos.
Se trata de un sistema mejorado de geometría propia construido sobre los principios de los desplazamientos temporales, la dinámica de rangos y los niveles adaptativos.

El indicador detecta y calcula automáticamente el rango real de las últimas N horas en relación con cada extremo y construye proyecciones precisas, basadas en la dirección, del movimiento futuro de los precios.
De este modo, el operador dispone de una herramienta de análisis prospectivo:
el precio aún no ha alcanzado el nivel - pero los niveles ya están calculados.

