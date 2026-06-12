Radar Trade Analytic
- Индикаторы
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- Версия: 2.0
- Обновлено: 6 августа 2026
- Активации: 10
🧠 Что такое Radar Trade Analytic?
Radar Trade Analytic — это количественный модуль экосистемы Radar Trade. Он открывается в отдельном окне под основным графиком и отображает четыре синхронизированных слоя, построенных на едином фирменном движке Sigma, что обеспечивает прямое соответствие между тем, что вы видите на графике, и тем, что читаете на панели.
Никаких сигналов на покупку или продажу. Никаких целей. Никаких алертов. Radar Trade Analytic структурирует действительно важные данные, чтобы вы могли принимать решения с ясным пониманием ситуации.
🆕 Что изменилось в версии 2.0?
|№
|Улучшение
|Предыдущая версия (1.00)
|Версия 2.0
|1
|Delta Flow (CVD)
|Рассчитывалась только по свечам M1 (оценка на низшем таймфрейме)
|Реальная дельта агрессии по тикам с флагами TICK_FLAG_BUY/SELL — те же данные, что используют профессиональные платформы
|2
|Автоматический Fallback
|При недоступности M1 использовалось направление свечи (геометрическая оценка)
|Если тики недоступны, используются свечи M1; если и это невозможно, применяется сама свеча. Три уровня резервного механизма
|3
|Параметр управления
|Опция отсутствовала
|Новый параметр UsarDeltaReal (по умолчанию true ) позволяет переключаться между реальной дельтой и традиционными методами
|4
|Дневное накопление
|Сброс только в полночь
|Дневной сброс сохранён, но теперь внутрибарная дельта рассчитывается в реальном времени (тик за тиком)
🚀 Как это работает
Индикатор использует фирменный сглаживающий движок (Sigma), который автоматически адаптируется к волатильности любого актива и таймфрейма. Ручная настройка периодов или параметров не требуется.
Слои панели
|Слой
|Тип
|Описание
|Sigma
|Волатильность
|Гистограмма скорости волатильности. Столбцы, удаляющиеся от нуля, = нарастающая интенсивность. Столбцы, сжимающиеся к нулю, = потеря интенсивности и потенциальный разворот.
|Delta Flow (CVD)
|Order Flow
|Линия, отражающая реальный баланс исполненных ордеров (на основе реальных тиков агрессии). Растущая и положительная = активный поток покупок. Падающая и отрицательная = активный поток продаж. Строится с тик-за-тиковой точностью на текущем баре.
|Volume Index
|Подтверждение
|On-balance объём, обработанный тем же движком Sigma. Когда совпадает с направлением Sigma и Delta, объём подтверждает движение. При расхождении направлений следует проявлять осторожность в отношении устойчивости движения.
|Momentum HiLo
|Ускорение
|Осциллятор перекупленности/перепроданности на основе максимумов и минимумов свечей. Зелёный = нарастающее ускорение. Красный = снижающееся ускорение.
✅ Ключевые преимущества и отличия
|Отличие
|Описание
|Без перерисовки (No Repainting)
|Все значения рассчитываются в реальном времени и никогда не меняются задним числом.
|Автоматическая адаптация
|Работает на любом активе и таймфрейме без ручных настроек.
|Нулевая настройка
|Не требует настройки периодов. Просто перетащите на график.
|Реальная дельта агрессии
|Линия Delta Flow использует реальные тики с флагами агрессии — самые детализированные данные, доступные в MT5.
|3-уровневый Fallback
|1) Реальные тики → 2) Свечи M1 → 3) Отдельная свеча. Индикатор всегда находит способ рассчитать дельту.
|Единый движок Sigma
|Совместим с модулем Radar Trade Graphic — при совместном использовании расхождений в задержке нет.
|Тёмная и светлая темы
|Выберите тему, которая подходит именно вам.
|Образовательная направленность
|Разработан, чтобы помочь вам развить навыки количественного анализа рынка.
🎓 Кому подходит этот индикатор?
- Дневным и свинг-трейдерам, торгующим индексами, форекс, золотом, биткоином и акциями.
- Профессионалам, стремящимся измерять скорость волатильности, поток ордеров и ускорение.
- Количественным трейдерам, желающим подтверждать ценовое действие объёмом.
- Всем, кто устал от перегруженных, субъективных индикаторов.
⚙️ Входные параметры
|Параметр
|Тип
|По умолчанию
|Описание
|Theme
|Enum
|Light
|Тёмная или светлая тема
|MostrarSigma
|bool
|true
|Отображение гистограммы Sigma
|SigmaColorir
|bool
|false
|true = раскраска положительных/отрицательных значений; false = нейтральный цвет
|CorPositiva
|color
|clrBlue
|Цвет положительных столбцов
|CorNegativa
|color
|clrPurple
|Цвет отрицательных столбцов
|CorNeutra
|color
|C'120,123,134'
|Цвет столбцов по умолчанию
|MostrarDelta
|bool
|true
|Отображение линии Delta (CVD)
|CorDelta
|color
|clrBlack
|Цвет линии Delta
|UsarDeltaReal
|bool
|true
|🆕 Включает реальную дельту агрессии по тикам
|MostrarVolumeIndex
|bool
|true
|Отображение линии Volume Index
|CorVolumeIndex
|color
|clrBlue
|Цвет линии Volume Index
|MostrarMomentum
|bool
|true
|Отображение свечей Momentum
|CorMomentumAlta
|color
|clrGreen
|Цвет свечей нарастающего ускорения
|CorMomentumBaixa
|color
|clrRed
|Цвет свечей снижающегося ускорения
📈 Примеры сценариев анализа
🟢 Сильный бычий сценарий
- Sigma: положительные столбцы расширяются от нуля
- Delta Flow: растёт и положительна (на основе реальных тиков покупок)
- Volume Index: движется вместе с Sigma и Delta
- Momentum: последовательные зелёные свечи
🔴 Сильный медвежий сценарий
- Sigma: отрицательные столбцы расширяются от нуля
- Delta Flow: снижается и отрицательна (на основе реальных тиков продаж)
- Volume Index: движется вместе с Sigma и Delta
- Momentum: последовательные красные свечи
🟡 Сценарий консолидации
- Sigma: столбцы сжимаются к нулю
- Delta Flow: колеблется около нулевой линии без выраженного направления
- Volume Index: разнонаправлен или плоский
- Momentum: чередование цветов свечей
Индикатор отображает состояние рынка, а не сигналы на покупку/продажу. Итоговое решение всегда остаётся за вами.
🧭 Дополните модулем Radar Trade Graphic
👉 Чтобы визуализировать структуру рынка на основном графике, используйте модуль Radar Trade Graphic 2.0 (продаётся отдельно). Он добавляет:
- Динамическую центральную скользящую среднюю
- Быструю и медленную цветовые линии
- Волатильные облака (поддержка/сопротивление)
- Вспомогательные линии
- Динамическую окраску свечей
- Панели Delta (DT) и Order Flow (OF) с реальной тиковой агрессией и стаканом (DOM)
Оба индикатора используют один и тот же движок Sigma и общую базу реальной дельты, гарантируя полную синхронизацию между тем, что вы видите на основном графике, и количественной панелью.
📌 Техническая информация
|Параметр
|Описание
|Версия
|2.0
|Совместимость
|MetaTrader 5 (отдельное подокно)
|Рекомендуемые активы
|Индексы, форекс, золото, биткоин, акции
|Таймфреймы
|Любой (рекомендуется: M5, M15, H1, H4)
|Без перерисовки
|✅ Да
|Реальная дельта
|✅ Да (по тикам)
|Автоматический Fallback
|✅ Да (3 уровня)
|Темы
|Тёмная / светлая
💬 Образовательная заметка
Radar Trade Analytic 2.0 создан как практическая обучающая платформа.
Каждый слой — Sigma, Delta Flow, Volume Index, Momentum — существует для того, чтобы развивать ваше количественное понимание рынка: скорость волатильности, реальный баланс потока ордеров (тик за тиком), подтверждение объёмом и ускорение цены — всё без рыночного шума.
Относитесь к нему как к своей ежедневной лаборатории. Со временем вы не просто начнёте лучше торговать — вы поймёте, почему рынок движется именно так.
В этом и заключается настоящая эволюция трейдера.