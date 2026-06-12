🧠 Что такое Radar Trade Analytic?

📊 Radar Trade Analytic 2.0 – Количественная панель для MT5

Radar Trade Analytic — это количественный модуль экосистемы Radar Trade. Он открывается в отдельном окне под основным графиком и отображает четыре синхронизированных слоя, построенных на едином фирменном движке Sigma, что обеспечивает прямое соответствие между тем, что вы видите на графике, и тем, что читаете на панели.

Никаких сигналов на покупку или продажу. Никаких целей. Никаких алертов. Radar Trade Analytic структурирует действительно важные данные, чтобы вы могли принимать решения с ясным пониманием ситуации.

🆕 Что изменилось в версии 2.0?

№ Улучшение Предыдущая версия (1.00) Версия 2.0 1 Delta Flow (CVD) Рассчитывалась только по свечам M1 (оценка на низшем таймфрейме) Реальная дельта агрессии по тикам с флагами TICK_FLAG_BUY/SELL — те же данные, что используют профессиональные платформы 2 Автоматический Fallback При недоступности M1 использовалось направление свечи (геометрическая оценка) Если тики недоступны, используются свечи M1; если и это невозможно, применяется сама свеча. Три уровня резервного механизма 3 Параметр управления Опция отсутствовала Новый параметр UsarDeltaReal (по умолчанию true ) позволяет переключаться между реальной дельтой и традиционными методами 4 Дневное накопление Сброс только в полночь Дневной сброс сохранён, но теперь внутрибарная дельта рассчитывается в реальном времени (тик за тиком)

🚀 Как это работает

Индикатор использует фирменный сглаживающий движок (Sigma), который автоматически адаптируется к волатильности любого актива и таймфрейма. Ручная настройка периодов или параметров не требуется.

Слои панели

Слой Тип Описание Sigma Волатильность Гистограмма скорости волатильности. Столбцы, удаляющиеся от нуля, = нарастающая интенсивность. Столбцы, сжимающиеся к нулю, = потеря интенсивности и потенциальный разворот. Delta Flow (CVD) Order Flow Линия, отражающая реальный баланс исполненных ордеров (на основе реальных тиков агрессии). Растущая и положительная = активный поток покупок. Падающая и отрицательная = активный поток продаж. Строится с тик-за-тиковой точностью на текущем баре. Volume Index Подтверждение On-balance объём, обработанный тем же движком Sigma. Когда совпадает с направлением Sigma и Delta, объём подтверждает движение. При расхождении направлений следует проявлять осторожность в отношении устойчивости движения. Momentum HiLo Ускорение Осциллятор перекупленности/перепроданности на основе максимумов и минимумов свечей. Зелёный = нарастающее ускорение. Красный = снижающееся ускорение.

✅ Ключевые преимущества и отличия

Отличие Описание Без перерисовки (No Repainting) Все значения рассчитываются в реальном времени и никогда не меняются задним числом. Автоматическая адаптация Работает на любом активе и таймфрейме без ручных настроек. Нулевая настройка Не требует настройки периодов. Просто перетащите на график. Реальная дельта агрессии Линия Delta Flow использует реальные тики с флагами агрессии — самые детализированные данные, доступные в MT5. 3-уровневый Fallback 1) Реальные тики → 2) Свечи M1 → 3) Отдельная свеча. Индикатор всегда находит способ рассчитать дельту. Единый движок Sigma Совместим с модулем Radar Trade Graphic — при совместном использовании расхождений в задержке нет. Тёмная и светлая темы Выберите тему, которая подходит именно вам. Образовательная направленность Разработан, чтобы помочь вам развить навыки количественного анализа рынка.

🎓 Кому подходит этот индикатор?

Дневным и свинг-трейдерам, торгующим индексами, форекс, золотом, биткоином и акциями.

Профессионалам, стремящимся измерять скорость волатильности, поток ордеров и ускорение.

Количественным трейдерам, желающим подтверждать ценовое действие объёмом.

Всем, кто устал от перегруженных, субъективных индикаторов.

⚙️ Входные параметры

Параметр Тип По умолчанию Описание Theme Enum Light Тёмная или светлая тема MostrarSigma bool true Отображение гистограммы Sigma SigmaColorir bool false true = раскраска положительных/отрицательных значений; false = нейтральный цвет CorPositiva color clrBlue Цвет положительных столбцов CorNegativa color clrPurple Цвет отрицательных столбцов CorNeutra color C'120,123,134' Цвет столбцов по умолчанию MostrarDelta bool true Отображение линии Delta (CVD) CorDelta color clrBlack Цвет линии Delta UsarDeltaReal bool true 🆕 Включает реальную дельту агрессии по тикам MostrarVolumeIndex bool true Отображение линии Volume Index CorVolumeIndex color clrBlue Цвет линии Volume Index MostrarMomentum bool true Отображение свечей Momentum CorMomentumAlta color clrGreen Цвет свечей нарастающего ускорения CorMomentumBaixa color clrRed Цвет свечей снижающегося ускорения

📈 Примеры сценариев анализа

🟢 Сильный бычий сценарий

Sigma: положительные столбцы расширяются от нуля

Delta Flow: растёт и положительна (на основе реальных тиков покупок)

Volume Index: движется вместе с Sigma и Delta

Momentum: последовательные зелёные свечи

🔴 Сильный медвежий сценарий

Sigma: отрицательные столбцы расширяются от нуля

Delta Flow: снижается и отрицательна (на основе реальных тиков продаж)

Volume Index: движется вместе с Sigma и Delta

Momentum: последовательные красные свечи

🟡 Сценарий консолидации

Sigma: столбцы сжимаются к нулю

Delta Flow: колеблется около нулевой линии без выраженного направления

Volume Index: разнонаправлен или плоский

Momentum: чередование цветов свечей

Индикатор отображает состояние рынка, а не сигналы на покупку/продажу. Итоговое решение всегда остаётся за вами.

🧭 Дополните модулем Radar Trade Graphic

👉 Чтобы визуализировать структуру рынка на основном графике, используйте модуль Radar Trade Graphic 2.0 (продаётся отдельно). Он добавляет:

Динамическую центральную скользящую среднюю

Быструю и медленную цветовые линии

Волатильные облака (поддержка/сопротивление)

Вспомогательные линии

Динамическую окраску свечей

Панели Delta (DT) и Order Flow (OF) с реальной тиковой агрессией и стаканом (DOM)

Оба индикатора используют один и тот же движок Sigma и общую базу реальной дельты, гарантируя полную синхронизацию между тем, что вы видите на основном графике, и количественной панелью.

📌 Техническая информация

Параметр Описание Версия 2.0 Совместимость MetaTrader 5 (отдельное подокно) Рекомендуемые активы Индексы, форекс, золото, биткоин, акции Таймфреймы Любой (рекомендуется: M5, M15, H1, H4) Без перерисовки ✅ Да Реальная дельта ✅ Да (по тикам) Автоматический Fallback ✅ Да (3 уровня) Темы Тёмная / светлая

💬 Образовательная заметка

Radar Trade Analytic 2.0 создан как практическая обучающая платформа.

Каждый слой — Sigma, Delta Flow, Volume Index, Momentum — существует для того, чтобы развивать ваше количественное понимание рынка: скорость волатильности, реальный баланс потока ордеров (тик за тиком), подтверждение объёмом и ускорение цены — всё без рыночного шума.

Относитесь к нему как к своей ежедневной лаборатории. Со временем вы не просто начнёте лучше торговать — вы поймёте, почему рынок движется именно так.

В этом и заключается настоящая эволюция трейдера.