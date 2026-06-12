Radar Trade Analytic

📊 Radar Trade Analytic 2.0 – Количественная панель для MT5

🧠 Что такое Radar Trade Analytic?

Radar Trade Analytic — это количественный модуль экосистемы Radar Trade. Он открывается в отдельном окне под основным графиком и отображает четыре синхронизированных слоя, построенных на едином фирменном движке Sigma, что обеспечивает прямое соответствие между тем, что вы видите на графике, и тем, что читаете на панели.

Никаких сигналов на покупку или продажу. Никаких целей. Никаких алертов. Radar Trade Analytic структурирует действительно важные данные, чтобы вы могли принимать решения с ясным пониманием ситуации.

🆕 Что изменилось в версии 2.0?

Улучшение Предыдущая версия (1.00) Версия 2.0
1 Delta Flow (CVD) Рассчитывалась только по свечам M1 (оценка на низшем таймфрейме) Реальная дельта агрессии по тикам с флагами TICK_FLAG_BUY/SELL — те же данные, что используют профессиональные платформы
2 Автоматический Fallback При недоступности M1 использовалось направление свечи (геометрическая оценка) Если тики недоступны, используются свечи M1; если и это невозможно, применяется сама свеча. Три уровня резервного механизма
3 Параметр управления Опция отсутствовала Новый параметр UsarDeltaReal (по умолчанию true ) позволяет переключаться между реальной дельтой и традиционными методами
4 Дневное накопление Сброс только в полночь Дневной сброс сохранён, но теперь внутрибарная дельта рассчитывается в реальном времени (тик за тиком)

🚀 Как это работает

Индикатор использует фирменный сглаживающий движок (Sigma), который автоматически адаптируется к волатильности любого актива и таймфрейма. Ручная настройка периодов или параметров не требуется.

Слои панели

Слой Тип Описание
Sigma Волатильность Гистограмма скорости волатильности. Столбцы, удаляющиеся от нуля, = нарастающая интенсивность. Столбцы, сжимающиеся к нулю, = потеря интенсивности и потенциальный разворот.
Delta Flow (CVD) Order Flow Линия, отражающая реальный баланс исполненных ордеров (на основе реальных тиков агрессии). Растущая и положительная = активный поток покупок. Падающая и отрицательная = активный поток продаж. Строится с тик-за-тиковой точностью на текущем баре.
Volume Index Подтверждение On-balance объём, обработанный тем же движком Sigma. Когда совпадает с направлением Sigma и Delta, объём подтверждает движение. При расхождении направлений следует проявлять осторожность в отношении устойчивости движения.
Momentum HiLo Ускорение Осциллятор перекупленности/перепроданности на основе максимумов и минимумов свечей. Зелёный = нарастающее ускорение. Красный = снижающееся ускорение.

✅ Ключевые преимущества и отличия

Отличие Описание
Без перерисовки (No Repainting) Все значения рассчитываются в реальном времени и никогда не меняются задним числом.
Автоматическая адаптация Работает на любом активе и таймфрейме без ручных настроек.
Нулевая настройка Не требует настройки периодов. Просто перетащите на график.
Реальная дельта агрессии Линия Delta Flow использует реальные тики с флагами агрессии — самые детализированные данные, доступные в MT5.
3-уровневый Fallback 1) Реальные тики → 2) Свечи M1 → 3) Отдельная свеча. Индикатор всегда находит способ рассчитать дельту.
Единый движок Sigma Совместим с модулем Radar Trade Graphic — при совместном использовании расхождений в задержке нет.
Тёмная и светлая темы Выберите тему, которая подходит именно вам.
Образовательная направленность Разработан, чтобы помочь вам развить навыки количественного анализа рынка.

🎓 Кому подходит этот индикатор?

  • Дневным и свинг-трейдерам, торгующим индексами, форекс, золотом, биткоином и акциями.
  • Профессионалам, стремящимся измерять скорость волатильности, поток ордеров и ускорение.
  • Количественным трейдерам, желающим подтверждать ценовое действие объёмом.
  • Всем, кто устал от перегруженных, субъективных индикаторов.

⚙️ Входные параметры

Параметр Тип По умолчанию Описание
Theme Enum Light Тёмная или светлая тема
MostrarSigma bool true Отображение гистограммы Sigma
SigmaColorir bool false true = раскраска положительных/отрицательных значений; false = нейтральный цвет
CorPositiva color clrBlue Цвет положительных столбцов
CorNegativa color clrPurple Цвет отрицательных столбцов
CorNeutra color C'120,123,134' Цвет столбцов по умолчанию
MostrarDelta bool true Отображение линии Delta (CVD)
CorDelta color clrBlack Цвет линии Delta
UsarDeltaReal bool true 🆕 Включает реальную дельту агрессии по тикам
MostrarVolumeIndex bool true Отображение линии Volume Index
CorVolumeIndex color clrBlue Цвет линии Volume Index
MostrarMomentum bool true Отображение свечей Momentum
CorMomentumAlta color clrGreen Цвет свечей нарастающего ускорения
CorMomentumBaixa color clrRed Цвет свечей снижающегося ускорения

📈 Примеры сценариев анализа

🟢 Сильный бычий сценарий

  • Sigma: положительные столбцы расширяются от нуля
  • Delta Flow: растёт и положительна (на основе реальных тиков покупок)
  • Volume Index: движется вместе с Sigma и Delta
  • Momentum: последовательные зелёные свечи

🔴 Сильный медвежий сценарий

  • Sigma: отрицательные столбцы расширяются от нуля
  • Delta Flow: снижается и отрицательна (на основе реальных тиков продаж)
  • Volume Index: движется вместе с Sigma и Delta
  • Momentum: последовательные красные свечи

🟡 Сценарий консолидации

  • Sigma: столбцы сжимаются к нулю
  • Delta Flow: колеблется около нулевой линии без выраженного направления
  • Volume Index: разнонаправлен или плоский
  • Momentum: чередование цветов свечей

Индикатор отображает состояние рынка, а не сигналы на покупку/продажу. Итоговое решение всегда остаётся за вами.

🧭 Дополните модулем Radar Trade Graphic

👉 Чтобы визуализировать структуру рынка на основном графике, используйте модуль Radar Trade Graphic 2.0 (продаётся отдельно). Он добавляет:

  • Динамическую центральную скользящую среднюю
  • Быструю и медленную цветовые линии
  • Волатильные облака (поддержка/сопротивление)
  • Вспомогательные линии
  • Динамическую окраску свечей
  • Панели Delta (DT) и Order Flow (OF) с реальной тиковой агрессией и стаканом (DOM)

Оба индикатора используют один и тот же движок Sigma и общую базу реальной дельты, гарантируя полную синхронизацию между тем, что вы видите на основном графике, и количественной панелью.

📌 Техническая информация

Параметр Описание
Версия 2.0
Совместимость MetaTrader 5 (отдельное подокно)
Рекомендуемые активы Индексы, форекс, золото, биткоин, акции
Таймфреймы Любой (рекомендуется: M5, M15, H1, H4)
Без перерисовки ✅ Да
Реальная дельта ✅ Да (по тикам)
Автоматический Fallback ✅ Да (3 уровня)
Темы Тёмная / светлая

💬 Образовательная заметка

Radar Trade Analytic 2.0 создан как практическая обучающая платформа.

Каждый слой — Sigma, Delta Flow, Volume Index, Momentum — существует для того, чтобы развивать ваше количественное понимание рынка: скорость волатильности, реальный баланс потока ордеров (тик за тиком), подтверждение объёмом и ускорение цены — всё без рыночного шума.

Относитесь к нему как к своей ежедневной лаборатории. Со временем вы не просто начнёте лучше торговать — вы поймёте, почему рынок движется именно так.

В этом и заключается настоящая эволюция трейдера.

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Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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Radar Trade Graphic
Jeverson Rodrigues Ferreira
Индикаторы
Radar Trade Graphic 2.0 – Панель структуры рынка и обучения для MT5 Что такое Radar Trade Graphic? Radar Trade Graphic — это индикатор структуры цены в реальном времени для MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые хотят видеть рынок ясно, без шума, без «магических» сигналов и без сложных настроек. Индикатор работает как визуальная панель управления прямо поверх свечей, отображая динамическую центральную среднюю, быструю и медленную линии, облака волатильности, вспомогательные линии,
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