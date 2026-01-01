Falcon Eyes Personal Edition

🟧 Falcon Eyes – Personal Edition

■ Descripción general

Falcon Eyes – Personal Edition es un Asesor Experto de tipo recuperación, basado en:

  • Diseño matemático de margen de seguridad

  • Modelado estadístico del rango de precio

  • Sistema de promediado estructurado en Fibonacci

Este EA no está diseñado bajo la idea de “no habrá pérdidas”.
Por el contrario, asume que las pérdidas y los drawdowns ocurrirán inevitablemente,
y su lógica está construida para funcionar bajo esa realidad.

Por eso es obligatorio separar el capital de operación del capital de reserva
(fondos destinados a recuperar la cuenta).
Esta edición no incluye un mecanismo automático de recuperación,
por lo que la gestión del riesgo recae totalmente en el usuario.

■ Características principales (Personal Edition)

🔹 Escalado de lotes basado en Fibonacci

Sistema fijo de 10 niveles de promediado, con coeficientes internos de Fibonacci.

🔹 SafetyMultiplier (Margen de seguridad)

El EA calcula su tolerancia al movimiento adverso usando:

El peor rango de 7 días observado en los últimos 5 años
(como referencia estadística fija).

Reducir SafetyMultiplier → aumenta la ganancia potencial,
pero incrementa significativamente el riesgo estadístico
(aplica a todos los pares, no solo a EURUSD).

Es el clásico trade-off riesgo/beneficio.

🔹 Disparador RSI (valores fijos)

  • RSI ≥ 86 → Entrada Buy contra tendencia

  • RSI ≤ 14 → Entrada Sell contra tendencia

Estos valores fijos evitan la sobreoptimización
y garantizan un comportamiento estable en distintos mercados.

🔹 Lógica de toma de ganancias (cierre grupal por dirección)

Cuando la ganancia flotante total de una dirección supera:

(balance + crédito) × TargetProfitPct%

todas las posiciones de esa dirección se cierran simultáneamente.

Esto permite una recuperación eficiente utilizando el precio promedio.

🔹 MODOS de operación

  • Buy only

  • Sell only

  • Both

  • Force Close (sin nuevas operaciones + cierre total)

El control direccional evita que un mercado altamente tendencial
se convierta inmediatamente en un escenario de fallo.

■ Comportamiento en el mercado y características de beneficio

  • Prácticamente independiente del spread,
    rango de corto plazo y volatilidad general

  • Resistente a tendencias prolongadas gracias al control de dirección

  • Puede generar beneficios muy altos en mercados laterales amplios o estables

Los escenarios de riesgo extremo surgen únicamente cuando el mercado
produce un movimiento unidireccional fuera del rango estadístico asumido por SafetyMultiplier.

■ Sobre las pérdidas (importante)

Falcon Eyes se basa en los siguientes principios:

✔ Las pérdidas y los drawdowns ocurrirán

No existe una configuración que los evite completamente en términos estadísticos.

✔ El capital operativo y el capital de reserva deben separarse

  • Cuenta operativa → fondos para la actividad normal del EA

  • Cuenta de reserva → fondos para reponer manualmente la cuenta
    en caso de pérdida total

Como esta edición no posee recuperación automática,
la gestión del capital es responsabilidad total del usuario.

■ Pasos obligatorios de configuración

🟧 1. Strategy Tester (obligatorio)

Debe probar y ajustar:

  • SafetyMultiplier

  • TargetProfitPct

  • MODE

  • Nivel personal de tolerancia al riesgo

Ajuste los parámetros según su estrategia de inversión.

🟧 2. Pruebas en cuenta real/demos (obligatorio)

Antes de usar dinero real:

  • Pruebe su configuración en el Strategy Tester

  • Después, ejecútelo en una cuenta demo o real por varias semanas

  • Confirme que el comportamiento corresponde a lo esperado

🟧 Notas sobre SafetyMultiplier (datos reales)

A finales de 2025:

  • Safety = 100 en EURUSD es estadísticamente insuficiente
    si se busca estabilidad a largo plazo

  • Fenómenos similares ocurren en otros pares principales

  • No es un problema exclusivo del EURUSD, sino un patrón estadístico general

■ Especificaciones resumidas

  • Niveles máximos de promediado: 10

  • Escalado Fibonacci: interno y fijo

  • Recuperación automática: no incluida

  • SafetyMultiplier: ajustable por el usuario

  • RSI: valores fijos 86 / 14

  • Cierre de ganancias: cierre total por dirección

  • Pares compatibles: todos

  • Capital mínimo recomendado: ≥ 600 USD

■ Recomendado para

  • Traders que buscan un EA estable basado en promediado

  • Usuarios que valoran diseño matemático y transparencia,
    en vez de “cajas negras”

  • Operadores que pueden ajustar parámetros según su estrategia

  • Personas que comprenden la importancia crítica de la gestión del capital


