■ Descripción general

Falcon Eyes – Personal Edition es un Asesor Experto de tipo recuperación, basado en:

Diseño matemático de margen de seguridad

Modelado estadístico del rango de precio

Sistema de promediado estructurado en Fibonacci

Este EA no está diseñado bajo la idea de “no habrá pérdidas”.

Por el contrario, asume que las pérdidas y los drawdowns ocurrirán inevitablemente,

y su lógica está construida para funcionar bajo esa realidad.

Por eso es obligatorio separar el capital de operación del capital de reserva

(fondos destinados a recuperar la cuenta).

Esta edición no incluye un mecanismo automático de recuperación,

por lo que la gestión del riesgo recae totalmente en el usuario.

■ Características principales (Personal Edition)

🔹 Escalado de lotes basado en Fibonacci

Sistema fijo de 10 niveles de promediado, con coeficientes internos de Fibonacci.

🔹 SafetyMultiplier (Margen de seguridad)

El EA calcula su tolerancia al movimiento adverso usando:

El peor rango de 7 días observado en los últimos 5 años

(como referencia estadística fija).

Reducir SafetyMultiplier → aumenta la ganancia potencial,

pero incrementa significativamente el riesgo estadístico

(aplica a todos los pares, no solo a EURUSD).

Es el clásico trade-off riesgo/beneficio.

🔹 Disparador RSI (valores fijos)

RSI ≥ 86 → Entrada Buy contra tendencia

RSI ≤ 14 → Entrada Sell contra tendencia

Estos valores fijos evitan la sobreoptimización

y garantizan un comportamiento estable en distintos mercados.

🔹 Lógica de toma de ganancias (cierre grupal por dirección)

Cuando la ganancia flotante total de una dirección supera:

(balance + crédito) × TargetProfitPct%

→ todas las posiciones de esa dirección se cierran simultáneamente.

Esto permite una recuperación eficiente utilizando el precio promedio.

🔹 MODOS de operación

Buy only

Sell only

Both

Force Close (sin nuevas operaciones + cierre total)

El control direccional evita que un mercado altamente tendencial

se convierta inmediatamente en un escenario de fallo.

■ Comportamiento en el mercado y características de beneficio

Prácticamente independiente del spread ,

rango de corto plazo y volatilidad general

Resistente a tendencias prolongadas gracias al control de dirección

Puede generar beneficios muy altos en mercados laterales amplios o estables

Los escenarios de riesgo extremo surgen únicamente cuando el mercado

produce un movimiento unidireccional fuera del rango estadístico asumido por SafetyMultiplier.

■ Sobre las pérdidas (importante)

Falcon Eyes se basa en los siguientes principios:

✔ Las pérdidas y los drawdowns ocurrirán

No existe una configuración que los evite completamente en términos estadísticos.

✔ El capital operativo y el capital de reserva deben separarse

Cuenta operativa → fondos para la actividad normal del EA

Cuenta de reserva → fondos para reponer manualmente la cuenta

en caso de pérdida total

Como esta edición no posee recuperación automática,

la gestión del capital es responsabilidad total del usuario.

■ Pasos obligatorios de configuración

🟧 1. Strategy Tester (obligatorio)

Debe probar y ajustar:

SafetyMultiplier

TargetProfitPct

MODE

Nivel personal de tolerancia al riesgo

Ajuste los parámetros según su estrategia de inversión.

🟧 2. Pruebas en cuenta real/demos (obligatorio)

Antes de usar dinero real:

Pruebe su configuración en el Strategy Tester

Después, ejecútelo en una cuenta demo o real por varias semanas

Confirme que el comportamiento corresponde a lo esperado

🟧 Notas sobre SafetyMultiplier (datos reales)

A finales de 2025:

Safety = 100 en EURUSD es estadísticamente insuficiente

si se busca estabilidad a largo plazo

Fenómenos similares ocurren en otros pares principales

No es un problema exclusivo del EURUSD, sino un patrón estadístico general

■ Especificaciones resumidas

Niveles máximos de promediado: 10

Escalado Fibonacci: interno y fijo

Recuperación automática: no incluida

SafetyMultiplier: ajustable por el usuario

RSI: valores fijos 86 / 14

Cierre de ganancias: cierre total por dirección

Pares compatibles: todos

Capital mínimo recomendado: ≥ 600 USD

■ Recomendado para