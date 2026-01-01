Falcon Eyes Personal Edition
- Asesores Expertos
- Junsai Yamazaki
- Versión: 2.51
- Actualizado: 1 enero 2026
- Activaciones: 5
■ Descripción general
Falcon Eyes – Personal Edition es un Asesor Experto de tipo recuperación, basado en:
-
Diseño matemático de margen de seguridad
-
Modelado estadístico del rango de precio
-
Sistema de promediado estructurado en Fibonacci
Este EA no está diseñado bajo la idea de “no habrá pérdidas”.
Por el contrario, asume que las pérdidas y los drawdowns ocurrirán inevitablemente,
y su lógica está construida para funcionar bajo esa realidad.
Por eso es obligatorio separar el capital de operación del capital de reserva
(fondos destinados a recuperar la cuenta).
Esta edición no incluye un mecanismo automático de recuperación,
por lo que la gestión del riesgo recae totalmente en el usuario.
■ Características principales (Personal Edition)
🔹 Escalado de lotes basado en Fibonacci
Sistema fijo de 10 niveles de promediado, con coeficientes internos de Fibonacci.
🔹 SafetyMultiplier (Margen de seguridad)
El EA calcula su tolerancia al movimiento adverso usando:
El peor rango de 7 días observado en los últimos 5 años
(como referencia estadística fija).
Reducir SafetyMultiplier → aumenta la ganancia potencial,
pero incrementa significativamente el riesgo estadístico
(aplica a todos los pares, no solo a EURUSD).
Es el clásico trade-off riesgo/beneficio.
🔹 Disparador RSI (valores fijos)
-
RSI ≥ 86 → Entrada Buy contra tendencia
-
RSI ≤ 14 → Entrada Sell contra tendencia
Estos valores fijos evitan la sobreoptimización
y garantizan un comportamiento estable en distintos mercados.
🔹 Lógica de toma de ganancias (cierre grupal por dirección)
Cuando la ganancia flotante total de una dirección supera:
(balance + crédito) × TargetProfitPct%
→ todas las posiciones de esa dirección se cierran simultáneamente.
Esto permite una recuperación eficiente utilizando el precio promedio.
🔹 MODOS de operación
-
Buy only
-
Sell only
-
Both
-
Force Close (sin nuevas operaciones + cierre total)
El control direccional evita que un mercado altamente tendencial
se convierta inmediatamente en un escenario de fallo.
■ Comportamiento en el mercado y características de beneficio
-
Prácticamente independiente del spread,
rango de corto plazo y volatilidad general
-
Resistente a tendencias prolongadas gracias al control de dirección
-
Puede generar beneficios muy altos en mercados laterales amplios o estables
Los escenarios de riesgo extremo surgen únicamente cuando el mercado
produce un movimiento unidireccional fuera del rango estadístico asumido por SafetyMultiplier.
■ Sobre las pérdidas (importante)
Falcon Eyes se basa en los siguientes principios:
✔ Las pérdidas y los drawdowns ocurrirán
No existe una configuración que los evite completamente en términos estadísticos.
✔ El capital operativo y el capital de reserva deben separarse
-
Cuenta operativa → fondos para la actividad normal del EA
-
Cuenta de reserva → fondos para reponer manualmente la cuenta
en caso de pérdida total
Como esta edición no posee recuperación automática,
la gestión del capital es responsabilidad total del usuario.
■ Pasos obligatorios de configuración
🟧 1. Strategy Tester (obligatorio)
Debe probar y ajustar:
-
SafetyMultiplier
-
TargetProfitPct
-
MODE
-
Nivel personal de tolerancia al riesgo
Ajuste los parámetros según su estrategia de inversión.
🟧 2. Pruebas en cuenta real/demos (obligatorio)
Antes de usar dinero real:
-
Pruebe su configuración en el Strategy Tester
-
Después, ejecútelo en una cuenta demo o real por varias semanas
-
Confirme que el comportamiento corresponde a lo esperado
🟧 Notas sobre SafetyMultiplier (datos reales)
A finales de 2025:
-
Safety = 100 en EURUSD es estadísticamente insuficiente
si se busca estabilidad a largo plazo
-
Fenómenos similares ocurren en otros pares principales
-
No es un problema exclusivo del EURUSD, sino un patrón estadístico general
■ Especificaciones resumidas
-
Niveles máximos de promediado: 10
-
Escalado Fibonacci: interno y fijo
-
Recuperación automática: no incluida
-
SafetyMultiplier: ajustable por el usuario
-
RSI: valores fijos 86 / 14
-
Cierre de ganancias: cierre total por dirección
-
Pares compatibles: todos
-
Capital mínimo recomendado: ≥ 600 USD
■ Recomendado para
-
Traders que buscan un EA estable basado en promediado
-
Usuarios que valoran diseño matemático y transparencia,
en vez de “cajas negras”
-
Operadores que pueden ajustar parámetros según su estrategia
-
Personas que comprenden la importancia crítica de la gestión del capital