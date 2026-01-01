Falcon Eyes Personal Edition
- Experts
- Junsai Yamazaki
- Versão: 2.51
- Atualizado: 1 janeiro 2026
- Ativações: 5
■ Visão Geral
Falcon Eyes – Personal Edition é um Expert Advisor de recuperação baseado em:
-
Modelagem matemática de margem de segurança
-
Estrutura de Fibonacci aplicada ao aumento de posições
-
Análise estatística do pior movimento de preço
Este EA não parte da ideia de “não haverá perdas”.
Ele é projetado assumindo que perdas e drawdowns inevitavelmente ocorrem,
e que a lógica deve funcionar mesmo nessas condições.
Por isso, é obrigatório separar o capital de operação do capital de reserva
(fundos destinados à recuperação em caso de perda total).
Esta edição não inclui lógica de recuperação automática da conta,
então a gestão de risco depende inteiramente do usuário.
■ Funcionalidades Principais (Personal Edition)
🔹 Aumento de lotes baseado em Fibonacci
Estrutura fixa de 10 níveis de martingale com coeficientes internos de Fibonacci.
🔹 SafetyMultiplier (Margem de Segurança)
A resistência a movimentos adversos é calculada usando:
O pior movimento de 7 dias dos últimos 5 anos como referência estatística.
Reduzir SafetyMultiplier → aumenta o potencial de lucro,
mas eleva significativamente o risco estatístico
(isso vale para todos os pares, não apenas EURUSD).
É o clássico trade-off risco/retorno.
🔹 Gatilho de RSI (valores fixos)
-
RSI ≥ 86 → entrada Buy contra tendência
-
RSI ≤ 14 → entrada Sell contra tendência
Esses valores fixos evitam overfitting
e garantem comportamento consistente em diferentes mercados.
🔹 Lógica de Take-Profit (fechamento total por direção)
Quando o lucro total da direção atinge:
(saldo + crédito) × TargetProfitPct%
→ Todas as posições da direção são fechadas simultaneamente.
Sistema ideal para recuperação utilizando preço médio da posição.
🔹 MODOS de operação
-
Buy only
-
Sell only
-
Both
-
Force Close (sem novas entradas + fechamento total)
Esse controle direcional reduz o impacto de fortes tendências unilaterais.
■ Comportamento no Mercado
-
Pouco dependente de spread, faixa de preço e volatilidade geral
-
Forte resiliência mesmo durante tendências prolongadas
-
Pode gerar altos lucros em mercados laterais amplos
O risco extremo surge apenas quando o mercado produz
um movimento unidirecional além do limite estatístico previsto por SafetyMultiplier.
■ Sobre as Perdas (Importante)
Falcon Eyes considera os seguintes princípios:
✔ Perdas e drawdowns ocorrerão
Não existe configuração capaz de evitá-los completamente.
✔ É obrigatório separar capital operacional e capital de reserva
-
Conta operacional → usada pelo EA
-
Conta de reserva → usada para recuperação manual em caso de perda total
Como esta edição não possui reparação automática,
a gestão de capital é responsabilidade do usuário.
■ Configuração Obrigatória
🟧 1. Teste no Strategy Tester (obrigatório)
O usuário precisa ajustar:
-
SafetyMultiplier
-
TargetProfitPct
-
MODE
-
Nível pessoal de tolerância ao risco
Escolha valores que combinem com sua estratégia de investimento.
🟧 2. Teste em Conta Demo/Real (obrigatório)
Antes de operar com dinheiro real:
-
Teste no Strategy Tester
-
Execute por algumas semanas em conta demo ou real
-
Verifique se o comportamento está de acordo com sua expectativa
🟧 Observações sobre SafetyMultiplier
Com base nos dados mais recentes (final de 2025):
-
Em EURUSD, Safety = 100 é estatisticamente insuficiente
se a prioridade for operação estável de longo prazo
-
Outros pares apresentam comportamento semelhante
-
Não é um problema específico do EURUSD, mas um padrão estatístico geral
■ Especificações Resumidas
-
Máx. níveis de martingale: 10
-
Escalonamento Fibonacci: fixo, interno
-
Recuperação automática: não incluída
-
SafetyMultiplier: ajustável
-
RSI: fixo 86 / 14
-
Take-profit: fechamento total por direção
-
Pares suportados: todos
-
Capital mínimo recomendado: ≥ 600 USD
■ Recomendado para
-
Traders que buscam um EA de recuperação estável
-
Usuários que preferem lógica matemática clara em vez de sistemas opacos
-
Pessoas capazes de ajustar parâmetros corretamente
-
Traders que entendem a importância da gestão de capital