■ Visão Geral

Falcon Eyes – Personal Edition é um Expert Advisor de recuperação baseado em:

Modelagem matemática de margem de segurança

Estrutura de Fibonacci aplicada ao aumento de posições

Análise estatística do pior movimento de preço

Este EA não parte da ideia de “não haverá perdas”.

Ele é projetado assumindo que perdas e drawdowns inevitavelmente ocorrem,

e que a lógica deve funcionar mesmo nessas condições.

Por isso, é obrigatório separar o capital de operação do capital de reserva

(fundos destinados à recuperação em caso de perda total).

Esta edição não inclui lógica de recuperação automática da conta,

então a gestão de risco depende inteiramente do usuário.

■ Funcionalidades Principais (Personal Edition)

🔹 Aumento de lotes baseado em Fibonacci

Estrutura fixa de 10 níveis de martingale com coeficientes internos de Fibonacci.

🔹 SafetyMultiplier (Margem de Segurança)

A resistência a movimentos adversos é calculada usando:

O pior movimento de 7 dias dos últimos 5 anos como referência estatística.

Reduzir SafetyMultiplier → aumenta o potencial de lucro,

mas eleva significativamente o risco estatístico

(isso vale para todos os pares, não apenas EURUSD).

É o clássico trade-off risco/retorno.

🔹 Gatilho de RSI (valores fixos)

RSI ≥ 86 → entrada Buy contra tendência

RSI ≤ 14 → entrada Sell contra tendência

Esses valores fixos evitam overfitting

e garantem comportamento consistente em diferentes mercados.

🔹 Lógica de Take-Profit (fechamento total por direção)

Quando o lucro total da direção atinge:

(saldo + crédito) × TargetProfitPct%

→ Todas as posições da direção são fechadas simultaneamente.

Sistema ideal para recuperação utilizando preço médio da posição.

🔹 MODOS de operação

Buy only

Sell only

Both

Force Close (sem novas entradas + fechamento total)

Esse controle direcional reduz o impacto de fortes tendências unilaterais.

■ Comportamento no Mercado

Pouco dependente de spread , faixa de preço e volatilidade geral

Forte resiliência mesmo durante tendências prolongadas

Pode gerar altos lucros em mercados laterais amplos

O risco extremo surge apenas quando o mercado produz

um movimento unidirecional além do limite estatístico previsto por SafetyMultiplier.

■ Sobre as Perdas (Importante)

Falcon Eyes considera os seguintes princípios:

✔ Perdas e drawdowns ocorrerão

Não existe configuração capaz de evitá-los completamente.

✔ É obrigatório separar capital operacional e capital de reserva

Conta operacional → usada pelo EA

Conta de reserva → usada para recuperação manual em caso de perda total

Como esta edição não possui reparação automática,

a gestão de capital é responsabilidade do usuário.

■ Configuração Obrigatória

🟧 1. Teste no Strategy Tester (obrigatório)

O usuário precisa ajustar:

SafetyMultiplier

TargetProfitPct

MODE

Nível pessoal de tolerância ao risco

Escolha valores que combinem com sua estratégia de investimento.

🟧 2. Teste em Conta Demo/Real (obrigatório)

Antes de operar com dinheiro real:

Teste no Strategy Tester

Execute por algumas semanas em conta demo ou real

Verifique se o comportamento está de acordo com sua expectativa

🟧 Observações sobre SafetyMultiplier

Com base nos dados mais recentes (final de 2025):

Em EURUSD , Safety = 100 é estatisticamente insuficiente

se a prioridade for operação estável de longo prazo

Outros pares apresentam comportamento semelhante

Não é um problema específico do EURUSD, mas um padrão estatístico geral

■ Especificações Resumidas

Máx. níveis de martingale: 10

Escalonamento Fibonacci: fixo, interno

Recuperação automática: não incluída

SafetyMultiplier: ajustável

RSI: fixo 86 / 14

Take-profit: fechamento total por direção

Pares suportados: todos

Capital mínimo recomendado: ≥ 600 USD

■ Recomendado para