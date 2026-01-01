Falcon Eyes Personal Edition

🟦 Falcon Eyes – Personal Edition

■ Visão Geral

Falcon Eyes – Personal Edition é um Expert Advisor de recuperação baseado em:

  • Modelagem matemática de margem de segurança

  • Estrutura de Fibonacci aplicada ao aumento de posições

  • Análise estatística do pior movimento de preço

Este EA não parte da ideia de “não haverá perdas”.
Ele é projetado assumindo que perdas e drawdowns inevitavelmente ocorrem,
e que a lógica deve funcionar mesmo nessas condições.

Por isso, é obrigatório separar o capital de operação do capital de reserva
(fundos destinados à recuperação em caso de perda total).

Esta edição não inclui lógica de recuperação automática da conta,
então a gestão de risco depende inteiramente do usuário.

■ Funcionalidades Principais (Personal Edition)

🔹 Aumento de lotes baseado em Fibonacci

Estrutura fixa de 10 níveis de martingale com coeficientes internos de Fibonacci.

🔹 SafetyMultiplier (Margem de Segurança)

A resistência a movimentos adversos é calculada usando:

O pior movimento de 7 dias dos últimos 5 anos como referência estatística.

Reduzir SafetyMultiplier → aumenta o potencial de lucro,
mas eleva significativamente o risco estatístico
(isso vale para todos os pares, não apenas EURUSD).

É o clássico trade-off risco/retorno.

🔹 Gatilho de RSI (valores fixos)

  • RSI ≥ 86 → entrada Buy contra tendência

  • RSI ≤ 14 → entrada Sell contra tendência

Esses valores fixos evitam overfitting
e garantem comportamento consistente em diferentes mercados.

🔹 Lógica de Take-Profit (fechamento total por direção)

Quando o lucro total da direção atinge:

(saldo + crédito) × TargetProfitPct%

→ Todas as posições da direção são fechadas simultaneamente.

Sistema ideal para recuperação utilizando preço médio da posição.

🔹 MODOS de operação

  • Buy only

  • Sell only

  • Both

  • Force Close (sem novas entradas + fechamento total)

Esse controle direcional reduz o impacto de fortes tendências unilaterais.

■ Comportamento no Mercado

  • Pouco dependente de spread, faixa de preço e volatilidade geral

  • Forte resiliência mesmo durante tendências prolongadas

  • Pode gerar altos lucros em mercados laterais amplos

O risco extremo surge apenas quando o mercado produz
um movimento unidirecional além do limite estatístico previsto por SafetyMultiplier.

■ Sobre as Perdas (Importante)

Falcon Eyes considera os seguintes princípios:

✔ Perdas e drawdowns ocorrerão

Não existe configuração capaz de evitá-los completamente.

✔ É obrigatório separar capital operacional e capital de reserva

  • Conta operacional → usada pelo EA

  • Conta de reserva → usada para recuperação manual em caso de perda total

Como esta edição não possui reparação automática,
a gestão de capital é responsabilidade do usuário.

■ Configuração Obrigatória

🟧 1. Teste no Strategy Tester (obrigatório)

O usuário precisa ajustar:

  • SafetyMultiplier

  • TargetProfitPct

  • MODE

  • Nível pessoal de tolerância ao risco

Escolha valores que combinem com sua estratégia de investimento.

🟧 2. Teste em Conta Demo/Real (obrigatório)

Antes de operar com dinheiro real:

  • Teste no Strategy Tester

  • Execute por algumas semanas em conta demo ou real

  • Verifique se o comportamento está de acordo com sua expectativa

🟧 Observações sobre SafetyMultiplier

Com base nos dados mais recentes (final de 2025):

  • Em EURUSD, Safety = 100 é estatisticamente insuficiente
    se a prioridade for operação estável de longo prazo

  • Outros pares apresentam comportamento semelhante

  • Não é um problema específico do EURUSD, mas um padrão estatístico geral

■ Especificações Resumidas

  • Máx. níveis de martingale: 10

  • Escalonamento Fibonacci: fixo, interno

  • Recuperação automática: não incluída

  • SafetyMultiplier: ajustável

  • RSI: fixo 86 / 14

  • Take-profit: fechamento total por direção

  • Pares suportados: todos

  • Capital mínimo recomendado: ≥ 600 USD

■ Recomendado para

  • Traders que buscam um EA de recuperação estável

  • Usuários que preferem lógica matemática clara em vez de sistemas opacos

  • Pessoas capazes de ajustar parâmetros corretamente

  • Traders que entendem a importância da gestão de capital


Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário