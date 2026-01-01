■ 概述

Falcon Eyes – Personal Edition 是一款基于

数学安全边际设计、统计区间建模

以及 斐波那契分层加仓体系 的平均化恢复型智能交易系统（EA）。

本 EA 并非以“不会亏损”为前提设计。

它从一开始就假设——

亏损与回撤一定会发生，系统必须在这种前提下稳定运行。

因此，您必须 将交易资金与备用资金分离管理

（备用资金用于账户亏损后的恢复）。

本版本 不包含自动账户恢复机制，

风险管理完全依赖用户自身。

■ 主要特性（Personal Edition）

🔹 斐波那契加仓体系

内置斐波那契系数，最多支持 10 层固定加仓结构。

🔹 SafetyMultiplier（安全倍数）

EA 使用过去 5 年内最糟糕的 7 天波动区间

来计算理论最大逆行承受范围（固定统计基准）。

降低 SafetyMultiplier → 利润提高

但 统计风险显著上升

（适用于 所有货币对，不仅是 EURUSD）。

这是典型的 风险—收益权衡关系。

🔹 RSI 入场触发（固定值）

RSI ≥ 86 → 逆势做多

RSI ≤ 14 → 逆势做空

固定阈值可避免过度优化，

确保在不同市场环境下保持一致行为。

🔹 盈利触发逻辑（按方向整体平仓）

当某一方向的 总浮动盈利 超过：

（余额 + 信用）× TargetProfitPct%

→ 该方向所有持仓将被同时平仓。

此机制利用平均价格差实现高效恢复，

是 Falcon Eyes 独特的回收结构。

🔹 MODE（交易方向控制）

仅做多（Buy only）

仅做空（Sell only）

双向（Both）

强制平仓（Force Close：停止下单 + 平掉所有单）

方向控制可避免“单边趋势 = 立即爆仓”这种情况。

■ 市场行为与收益特性

对 点差、短期波动区间、一般波动率 不敏感

由于方向可控，对长期趋势具有一定抗性

在 宽幅震荡或稳定区间市场 中可能出现 极高收益

风险出现的唯一情形是：

市场形成 远超 SafetyMultiplier 所假设范围的极端单边行情。

■ 关于亏损（重点）

Falcon Eyes 基于以下原则：

✔ 亏损与回撤必然发生

任何参数组合都无法在统计意义上完全避免。

✔ 必须分离“交易资金”和“备用资金”

交易账户 → 系统正常运行的资金

备用账户 → 若交易账户归零，用于手动补充（恢复资金）

由于本版本 没有自动恢复功能，

资金管理完全由用户负责。

■ 必须执行的设置步骤

🟧 1. 策略测试器（必须）

必须通过测试确认：

SafetyMultiplier

TargetProfitPct

MODE

可接受的风险水平

并根据您的 投资策略 进行调整。

🟧 2. 真实账户测试（必须）

在正式投入资金前：

必须先在策略测试器中验证

然后在模拟/真实账户上观察数周

确认行为符合预期

🟧 SafetyMultiplier 的注意事项（基于真实数据）

截至 2025 年底：

Safety=100 对于 EURUSD 在追求稳定运行的前提下 统计上不足

其他主流货币对也存在同样现象

这并不是 EURUSD 独有的问题，而是普遍统计规律

■ 规格总结

最大加仓层数： 10 层

斐波那契加仓体系： 内置固定

自动恢复机制： 无

SafetyMultiplier： 用户可调

RSI： 固定阈值 86 / 14

盈利触发： 按方向整体平仓

支持交易品种： 不限

最低建议资金：≥ 600 USD

■ 推荐对象