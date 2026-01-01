Falcon Eyes Personal Edition

■ 概述

Falcon Eyes – Personal Edition 是一款基于
数学安全边际设计统计区间建模
以及 斐波那契分层加仓体系 的平均化恢复型智能交易系统（EA）。

本 EA 并非以“不会亏损”为前提设计
它从一开始就假设——
亏损与回撤一定会发生，系统必须在这种前提下稳定运行。

因此，您必须 将交易资金与备用资金分离管理
（备用资金用于账户亏损后的恢复）。
本版本 不包含自动账户恢复机制
风险管理完全依赖用户自身。

■ 主要特性（Personal Edition）

🔹 斐波那契加仓体系

内置斐波那契系数，最多支持 10 层固定加仓结构

🔹 SafetyMultiplier（安全倍数）

EA 使用过去 5 年内最糟糕的 7 天波动区间
来计算理论最大逆行承受范围（固定统计基准）。

降低 SafetyMultiplier → 利润提高
统计风险显著上升
（适用于 所有货币对，不仅是 EURUSD）。

这是典型的 风险—收益权衡关系

🔹 RSI 入场触发（固定值）

  • RSI ≥ 86 → 逆势做多

  • RSI ≤ 14 → 逆势做空

固定阈值可避免过度优化，
确保在不同市场环境下保持一致行为。

🔹 盈利触发逻辑（按方向整体平仓）

当某一方向的 总浮动盈利 超过：

（余额 + 信用）× TargetProfitPct%

该方向所有持仓将被同时平仓

此机制利用平均价格差实现高效恢复，
是 Falcon Eyes 独特的回收结构。

🔹 MODE（交易方向控制）

  • 仅做多（Buy only）

  • 仅做空（Sell only）

  • 双向（Both）

  • 强制平仓（Force Close：停止下单 + 平掉所有单）

方向控制可避免“单边趋势 = 立即爆仓”这种情况。

■ 市场行为与收益特性

  • 点差、短期波动区间、一般波动率 不敏感

  • 由于方向可控，对长期趋势具有一定抗性

  • 宽幅震荡或稳定区间市场 中可能出现 极高收益

风险出现的唯一情形是：
市场形成 远超 SafetyMultiplier 所假设范围的极端单边行情

■ 关于亏损（重点）

Falcon Eyes 基于以下原则：

✔ 亏损与回撤必然发生

任何参数组合都无法在统计意义上完全避免。

✔ 必须分离“交易资金”和“备用资金”

  • 交易账户 → 系统正常运行的资金

  • 备用账户 → 若交易账户归零，用于手动补充（恢复资金）

由于本版本 没有自动恢复功能
资金管理完全由用户负责

■ 必须执行的设置步骤

🟧 1. 策略测试器（必须）

必须通过测试确认：

  • SafetyMultiplier

  • TargetProfitPct

  • MODE

  • 可接受的风险水平

并根据您的 投资策略 进行调整。

🟧 2. 真实账户测试（必须）

在正式投入资金前：

  • 必须先在策略测试器中验证

  • 然后在模拟/真实账户上观察数周

  • 确认行为符合预期

🟧 SafetyMultiplier 的注意事项（基于真实数据）

截至 2025 年底：

  • Safety=100 对于 EURUSD 在追求稳定运行的前提下 统计上不足

  • 其他主流货币对也存在同样现象

  • 这并不是 EURUSD 独有的问题，而是普遍统计规律

■ 规格总结

  • 最大加仓层数：10 层

  • 斐波那契加仓体系：内置固定

  • 自动恢复机制：

  • SafetyMultiplier：用户可调

  • RSI：固定阈值 86 / 14

  • 盈利触发：按方向整体平仓

  • 支持交易品种：不限

  • 最低建议资金：≥ 600 USD

■ 推荐对象

  • 寻找稳定的平均化恢复型 EA 的用户

  • 比起“黑箱逻辑”，更重视 数学安全框架 的用户

  • 能够根据策略调整参数的交易者

  • 理解 资金管理至关重要 的用户


