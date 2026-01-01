Falcon Eyes Personal Edition
- 专家
- Junsai Yamazaki
- 版本: 2.51
- 更新: 1 一月 2026
- 激活: 5
■ 概述
Falcon Eyes – Personal Edition 是一款基于
数学安全边际设计、统计区间建模
以及 斐波那契分层加仓体系 的平均化恢复型智能交易系统（EA）。
本 EA 并非以“不会亏损”为前提设计。
它从一开始就假设——
亏损与回撤一定会发生，系统必须在这种前提下稳定运行。
因此，您必须 将交易资金与备用资金分离管理
（备用资金用于账户亏损后的恢复）。
本版本 不包含自动账户恢复机制，
风险管理完全依赖用户自身。
■ 主要特性（Personal Edition）
🔹 斐波那契加仓体系
内置斐波那契系数，最多支持 10 层固定加仓结构。
🔹 SafetyMultiplier（安全倍数）
EA 使用过去 5 年内最糟糕的 7 天波动区间
来计算理论最大逆行承受范围（固定统计基准）。
降低 SafetyMultiplier → 利润提高
但 统计风险显著上升
（适用于 所有货币对，不仅是 EURUSD）。
这是典型的 风险—收益权衡关系。
🔹 RSI 入场触发（固定值）
-
RSI ≥ 86 → 逆势做多
-
RSI ≤ 14 → 逆势做空
固定阈值可避免过度优化，
确保在不同市场环境下保持一致行为。
🔹 盈利触发逻辑（按方向整体平仓）
当某一方向的 总浮动盈利 超过：
（余额 + 信用）× TargetProfitPct%
→ 该方向所有持仓将被同时平仓。
此机制利用平均价格差实现高效恢复，
是 Falcon Eyes 独特的回收结构。
🔹 MODE（交易方向控制）
-
仅做多（Buy only）
-
仅做空（Sell only）
-
双向（Both）
-
强制平仓（Force Close：停止下单 + 平掉所有单）
方向控制可避免“单边趋势 = 立即爆仓”这种情况。
■ 市场行为与收益特性
-
对 点差、短期波动区间、一般波动率 不敏感
-
由于方向可控，对长期趋势具有一定抗性
-
在 宽幅震荡或稳定区间市场 中可能出现 极高收益
风险出现的唯一情形是：
市场形成 远超 SafetyMultiplier 所假设范围的极端单边行情。
■ 关于亏损（重点）
Falcon Eyes 基于以下原则：
✔ 亏损与回撤必然发生
任何参数组合都无法在统计意义上完全避免。
✔ 必须分离“交易资金”和“备用资金”
-
交易账户 → 系统正常运行的资金
-
备用账户 → 若交易账户归零，用于手动补充（恢复资金）
由于本版本 没有自动恢复功能，
资金管理完全由用户负责。
■ 必须执行的设置步骤
🟧 1. 策略测试器（必须）
必须通过测试确认：
-
SafetyMultiplier
-
TargetProfitPct
-
MODE
-
可接受的风险水平
并根据您的 投资策略 进行调整。
🟧 2. 真实账户测试（必须）
在正式投入资金前：
-
必须先在策略测试器中验证
-
然后在模拟/真实账户上观察数周
-
确认行为符合预期
🟧 SafetyMultiplier 的注意事项（基于真实数据）
截至 2025 年底：
-
Safety=100 对于 EURUSD 在追求稳定运行的前提下 统计上不足
-
其他主流货币对也存在同样现象
-
这并不是 EURUSD 独有的问题，而是普遍统计规律
■ 规格总结
-
最大加仓层数：10 层
-
斐波那契加仓体系：内置固定
-
自动恢复机制：无
-
SafetyMultiplier：用户可调
-
RSI：固定阈值 86 / 14
-
盈利触发：按方向整体平仓
-
支持交易品种：不限
-
最低建议资金：≥ 600 USD
■ 推荐对象
-
寻找稳定的平均化恢复型 EA 的用户
-
比起“黑箱逻辑”，更重视 数学安全框架 的用户
-
能够根据策略调整参数的交易者
-
理解 资金管理至关重要 的用户