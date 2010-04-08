Falcon Eyes Personal Edition
- Junsai Yamazaki
■ 개요
Falcon Eyes – Personal Edition은
수학적 안전 마진 설계,
피보나치 기반 로트 증가 구조,
그리고 최근 5년간 최악의 7일 변동 폭 분석을 기반으로 한
역추세형 나ンピン(마틴게일) 회복 시스템 EA입니다.
이 EA는 “손실이 발생하지 않는다”는 전제를 두지 않습니다.
오히려 손실과 드로우다운은 반드시 발생한다는 가정 아래 설계되었습니다.
따라서 **운용 자금과 예비 자금(복구용 자금)**을 반드시 분리하여 관리해야 합니다.
본 에디션은 자동 복구 로직이 포함되어 있지 않습니다.
리스크 관리는 사용자 책임입니다.
■ 주요 기능 (Personal Edition)
🔹 피보나치 로트 계산
내장된 피보나치 계수를 사용하여
최대 10단계의 고정 나ンピン 구조를 자동 로트 증분과 함께 실행합니다.
🔹 SafetyMultiplier (안전 마진 계수)
최근 5년 동안의 최악의 7일 변동 폭을 기반으로
통계적 역행 위험을 계산합니다.
SafetyMultiplier 값이 낮을수록
→ 수익은 증가하지만
→ 통계적으로 매우 위험해집니다
(모든 통화쌍에서 동일하게 적용되는 원칙)
이는 전형적인 리스크/리턴 트레이드오프입니다.
🔹 고정 RSI 트리거
-
RSI ≥ 86 → 매수 역추세 진입
-
RSI ≤ 14 → 매도 역추세 진입
고정값을 사용함으로써
과최적화를 방지하고 다양한 시장 환경에서 안정적으로 작동합니다.
🔹 방향별 일괄 익절 구조
한 방향의 전체 미실현 이익이 다음 조건을 초과하면:
(계좌 잔고 + 크레딧) × TargetProfitPct%
해당 방향의 모든 포지션을 동시에 청산합니다.
나ンピン으로 만들어진 평균 단가 개선 효과를 활용한
Falcon Eyes 특유의 회복 설계입니다.
🔹 매매 모드 지원
-
Buy only
-
Sell only
-
Both
-
Force Close (신규 진입 정지 + 전체 청산)
일방적인 트렌드가 즉시 계좌 손실로 이어지지 않도록 설계되었습니다.
■ 시장 특성과 수익 발생 특징
-
스프레드 / 가격 레인지 / 일반적 변동성에 의존성이 낮음
-
장기 트렌드 상황에서도 방향 제어로 인해 비교적 안정적
-
안정적인 박스권·레인지 시장에서는 수익이 극대화될 가능성 있음
계좌 위험은
SafetyMultiplier 가정치를 통계적으로 크게 초과하는 일방적 추세가 장기간 지속될 때만 발생합니다.
■ 손실 발생에 대한 중요 설명
Falcon Eyes는 다음을 전제로 합니다:
✔ 손실과 드로우다운은 반드시 발생한다
설정값과 관계없이 완전 회피는 불가능합니다.
✔ 운용 자금과 예비 자금을 반드시 분리해야 한다
-
운용 계좌 : EA의 일반 매매 수행
-
예비 계좌 : 계좌 전액 손실 시 수동 복구용 자금
본 에디션에는 자동 복구 기능이 없기 때문에,
자금 관리는 반드시 사용자가 직접 수행해야 합니다.
■ 필수 사전 작업
🟧 1. 전략 테스터 사용 (필수)
다음 항목을 반드시 테스트하세요:
-
SafetyMultiplier
-
TargetProfitPct
-
MODE
-
개인 리스크 허용 범위
테스트 후 본인의 투자 전략에 맞게 설정을 조정해야 합니다.
🟧 2. 실거래 전 데모 운용 테스트 (필수)
실자금 투입 전 반드시:
-
전략 테스터로 성능 확인
-
데모 계좌에서 몇 주간 운용
-
예상 드로우다운 및 위험성 확인
🟧 SafetyMultiplier 추가 주의사항
2025년 말 기준 실데이터 관찰 결과:
-
EURUSD에서 Safety=100은 안정적인 장기 운용 기준으로 통계적으로 부족함
-
동일 현상은 다른 통화쌍에서도 발생
-
이는 “EURUSD 특유의 문제”가 아니라 보편적인 통계적 사실
■ 사양 요약
-
최대 나ンピン 단계: 10
-
피보나치 로트 계산: 내장 고정식
-
자동 계좌 복구: 없음
-
SafetyMultiplier: 자유 설정
-
RSI 트리거: 86 / 14 (고정)
-
익절: 방향별 전체 포지션 동시 청산
-
지원 통화쌍: 모든 통화쌍
-
최소 권장 운용 자금: 600 USD 이상
■ 추천 사용자
-
안정적인 구조의 역추세형 나ンピン EA를 찾는 사용자
-
블랙박스보다 수학적/통계적 로직을 중시하는 사용자
-
본인의 투자 전략에 맞게 파라미터 조정이 가능한 사용자
-
자금 관리의 중요성을 이해하고 실천할 수 있는 사용자