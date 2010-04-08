Falcon Eyes Personal Edition

■ 개요

Falcon Eyes – Personal Edition은

수학적 안전 마진 설계,

피보나치 기반 로트 증가 구조,

그리고 최근 5년간 최악의 7일 변동 폭 분석을 기반으로 한

역추세형 나ンピン(마틴게일) 회복 시스템 EA입니다.

이 EA는 “손실이 발생하지 않는다”는 전제를 두지 않습니다.

오히려 손실과 드로우다운은 반드시 발생한다는 가정 아래 설계되었습니다.

따라서 **운용 자금과 예비 자금(복구용 자금)**을 반드시 분리하여 관리해야 합니다.

본 에디션은 자동 복구 로직이 포함되어 있지 않습니다.

리스크 관리는 사용자 책임입니다.

■ 주요 기능 (Personal Edition)

🔹 피보나치 로트 계산

내장된 피보나치 계수를 사용하여

최대 10단계의 고정 나ンピン 구조를 자동 로트 증분과 함께 실행합니다.

🔹 SafetyMultiplier (안전 마진 계수)

최근 5년 동안의 최악의 7일 변동 폭을 기반으로

통계적 역행 위험을 계산합니다.

SafetyMultiplier 값이 낮을수록

→ 수익은 증가하지만

→ 통계적으로 매우 위험해집니다

(모든 통화쌍에서 동일하게 적용되는 원칙)

이는 전형적인 리스크/리턴 트레이드오프입니다.

🔹 고정 RSI 트리거

RSI ≥ 86 → 매수 역추세 진입

RSI ≤ 14 → 매도 역추세 진입

고정값을 사용함으로써

과최적화를 방지하고 다양한 시장 환경에서 안정적으로 작동합니다.

🔹 방향별 일괄 익절 구조

한 방향의 전체 미실현 이익이 다음 조건을 초과하면:

(계좌 잔고 + 크레딧) × TargetProfitPct%

해당 방향의 모든 포지션을 동시에 청산합니다.

나ンピン으로 만들어진 평균 단가 개선 효과를 활용한

Falcon Eyes 특유의 회복 설계입니다.

🔹 매매 모드 지원

Buy only

Sell only

Both

Force Close (신규 진입 정지 + 전체 청산)

일방적인 트렌드가 즉시 계좌 손실로 이어지지 않도록 설계되었습니다.

■ 시장 특성과 수익 발생 특징

스프레드 / 가격 레인지 / 일반적 변동성에 의존성이 낮음

장기 트렌드 상황에서도 방향 제어로 인해 비교적 안정적

안정적인 박스권·레인지 시장에서는 수익이 극대화될 가능성 있음

계좌 위험은

SafetyMultiplier 가정치를 통계적으로 크게 초과하는 일방적 추세가 장기간 지속될 때만 발생합니다.

■ 손실 발생에 대한 중요 설명

Falcon Eyes는 다음을 전제로 합니다:

✔ 손실과 드로우다운은 반드시 발생한다

설정값과 관계없이 완전 회피는 불가능합니다.

✔ 운용 자금과 예비 자금을 반드시 분리해야 한다

운용 계좌 : EA의 일반 매매 수행

예비 계좌 : 계좌 전액 손실 시 수동 복구용 자금

본 에디션에는 자동 복구 기능이 없기 때문에,

자금 관리는 반드시 사용자가 직접 수행해야 합니다.

■ 필수 사전 작업

🟧 1. 전략 테스터 사용 (필수)

다음 항목을 반드시 테스트하세요:

SafetyMultiplier

TargetProfitPct

MODE

개인 리스크 허용 범위

테스트 후 본인의 투자 전략에 맞게 설정을 조정해야 합니다.

🟧 2. 실거래 전 데모 운용 테스트 (필수)

실자금 투입 전 반드시:

전략 테스터로 성능 확인

데모 계좌에서 몇 주간 운용

예상 드로우다운 및 위험성 확인

🟧 SafetyMultiplier 추가 주의사항

2025년 말 기준 실데이터 관찰 결과:

EURUSD에서 Safety=100은 안정적인 장기 운용 기준으로 통계적으로 부족함

동일 현상은 다른 통화쌍에서도 발생

이는 “EURUSD 특유의 문제”가 아니라 보편적인 통계적 사실

■ 사양 요약

최대 나ンピン 단계: 10

피보나치 로트 계산: 내장 고정식

자동 계좌 복구: 없음

SafetyMultiplier: 자유 설정

RSI 트리거: 86 / 14 (고정)

익절: 방향별 전체 포지션 동시 청산

지원 통화쌍: 모든 통화쌍

최소 권장 운용 자금: 600 USD 이상

■ 추천 사용자