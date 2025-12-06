Angel Michael FxBot объединяет пять мощных торговых стратегий в одну систему, используя механизм голосования стратегий 60% для фильтрации слабых сигналов и приоритизации высоковероятных сделок.

🎉 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАПУСКА – ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ! 🎉 Цена временно $30 в первые дни официального запуска! Обычная цена: $250

⚠️ ВАЖНО: Этот EA должен быть установлен и запущен ТОЛЬКО на 1-минутном (M1) таймфрейме. Использование любого другого таймфрейма приведёт к неправильным сигналам и плохой производительности.

⏳ ЧЕГО ОЖИДАТЬ: Период прогрева: Системе требуется 2-3 торговых дня для полного запуска и накопления сделок.

Ежедневный объём сделок: Ожидайте в среднем 5-30 сделок в день в зависимости от волатильности рынка.

Восстановление после просадки: В периоды просадки восстановление обычно занимает 2-3 дня. Не паникуйте – терпение жизненно важно! С терпением система всегда восстанавливается после просадки.

🔥 Система голосования 5 стратегий (Торгуйте только когда 3 из 5 согласны)

Двойной стохастик

Полосы Боллинджера + Параболический SAR

RSI дивергенция

Фильтр импульса

CCI подтверждение

📊 ATR-адаптивный сеточный движок

Расширяется в условиях высокой волатильности

Сужается на спокойных рынках

💰 Умное управление прибылью цикла

Все позиции сетки закрываются вместе при достижении целевой прибыли цикла.

Каждый цикл стремится завершиться с чистой прибылью независимо от глубины сетки.

✔️ Рекомендуемые символы (Таймфрейм M1)

AUDCAD

USDCAD

CADJPY

EURCAD

EURGBP

⭐ Лучшая практика: Торгуйте всеми пятью символами одновременно для диверсификации и более плавной динамики капитала.

🧾 Баланс, кредитное плечо и размер лота

Рекомендуется: баланс $1,000, плечо 1:500, начальный лот 0.01

📌 Таблица размеров лотов

Баланс Размер лота $1,000 0.01 $2,000 0.02 $3,000 0.03 $5,000 0.05 $7,500 0.075 $10,000 0.10 $15,000 0.15 $20,000 0.20 $25,000 0.25 $30,000 0.30

⭐ Совместимость с проп-фирмами

Angel Michael FxBot МОЖЕТ использоваться на испытаниях проп-фирм, но трейдеры ДОЛЖНЫ:

Проводить бэктесты на параметрах счетов проп-фирм

Корректировать размер лота в соответствии с правилами просадки

Убедиться, что поведение сетки не превышает допустимый риск

Тестировать на демо перед началом испытания

⚠️ Ответственность: Настройка EA в соответствии с правилами проп-фирмы — ответственность трейдера.

🎁 Что включено