Angel Michael

Angel Michael FxBot

Angel Michael FxBot объединяет пять мощных торговых стратегий в одну систему, используя механизм голосования стратегий 60% для фильтрации слабых сигналов и приоритизации высоковероятных сделок.

🎉 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАПУСКА – ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ! 🎉
Цена временно $30 в первые дни официального запуска!
Обычная цена: $250

⚠️ ВАЖНО: Этот EA должен быть установлен и запущен ТОЛЬКО на 1-минутном (M1) таймфрейме. Использование любого другого таймфрейма приведёт к неправильным сигналам и плохой производительности.

⏳ ЧЕГО ОЖИДАТЬ:
  • Период прогрева: Системе требуется 2-3 торговых дня для полного запуска и накопления сделок.
  • Ежедневный объём сделок: Ожидайте в среднем 5-30 сделок в день в зависимости от волатильности рынка.
  • Восстановление после просадки: В периоды просадки восстановление обычно занимает 2-3 дня. Не паникуйте – терпение жизненно важно! С терпением система всегда восстанавливается после просадки.

🔥 Система голосования 5 стратегий (Торгуйте только когда 3 из 5 согласны)

  • Двойной стохастик
  • Полосы Боллинджера + Параболический SAR
  • RSI дивергенция
  • Фильтр импульса
  • CCI подтверждение

📊 ATR-адаптивный сеточный движок

  • Расширяется в условиях высокой волатильности
  • Сужается на спокойных рынках

💰 Умное управление прибылью цикла

  • Все позиции сетки закрываются вместе при достижении целевой прибыли цикла.
  • Каждый цикл стремится завершиться с чистой прибылью независимо от глубины сетки.

✔️ Рекомендуемые символы (Таймфрейм M1)

  • AUDCAD
  • USDCAD
  • CADJPY
  • EURCAD
  • EURGBP

⭐ Лучшая практика: Торгуйте всеми пятью символами одновременно для диверсификации и более плавной динамики капитала.

🧾 Баланс, кредитное плечо и размер лота

Рекомендуется: баланс $1,000, плечо 1:500, начальный лот 0.01

📌 Таблица размеров лотов

Баланс Размер лота
$1,000 0.01
$2,000 0.02
$3,000 0.03
$5,000 0.05
$7,500 0.075
$10,000 0.10
$15,000 0.15
$20,000 0.20
$25,000 0.25
$30,000 0.30

⭐ Совместимость с проп-фирмами

Angel Michael FxBot МОЖЕТ использоваться на испытаниях проп-фирм, но трейдеры ДОЛЖНЫ:

  • Проводить бэктесты на параметрах счетов проп-фирм
  • Корректировать размер лота в соответствии с правилами просадки
  • Убедиться, что поведение сетки не превышает допустимый риск
  • Тестировать на демо перед началом испытания

⚠️ Ответственность: Настройка EA в соответствии с правилами проп-фирмы — ответственность трейдера.

🎁 Что включено

  • Angel Michael FxBot EA (EX5)
  • 5 оптимизированных SET-файлов
  • Бэктесты для всех рекомендуемых символов
  • Руководство по установке и пользовательская документация
  • Бесплатные пожизненные обновления
Рекомендуем также
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Эксперты
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки инде
MGH SuperTrend Scan Module
Jumnong Khamngam
Эксперты
MGH SuperTrend Scan Module – Version 1.6 - Advanced Multi-Trend Trading System for XAUUSD (Gold) - Designed for M15 trading   The MGH SuperTrend_Scan module is a fully automated Expert Advisor designed for Gold (XAUUSD). This module includes a built-in SuperTrend detection system, multiple EMA trend confirmations, momentum filtering, and a Strategy Scanner Engine.   Version 1.5 adds adjustable opening and closing times for news events each day. To reduce drawdown, closing trades on Fridays (
FREE
Proxy OrderFlow MT5
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Индикатор на основе дисбаланса тик-спреда. TF: Работает на всех таймфреймах (от M1 до D1). Пары: Совместим с Forex, индексами, золотом и CFD (автоматическая настройка для инструментов JPY, Gold, CFD). Параметры: TickWindow (200) – окно наблюдения тиков SpreadWeight (1.5) – вес спреда NormalizationPeriod (20) – период нормализации (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – уровни оповещения AlertCooldown (300s) – интервал между оповещениями Заключение: Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread v2
DYJ GlobalForexTradeWarLaguerreMT5
Daying Cao
Эксперты
The DYJ GlobalForexTradeWarLaguerreMT5   is based on   Laguerre    indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. It also uses    MA  indicator  filtering false signals. open long order when FastMA crosses above the SlowMA and  Laguerre's oversold. open short order when FastMA crosses below the SlowMA and Laguerre's overbought. Most trading strategies put their emphasis on finding out when to enter the market. Whether it’s technical or fundamental, everyone is looking for an e
AnacottTrading MultiAI BTC Edition
Oliver Jung
Эксперты
AnacottTrading MultiAI – The Honest Multi-Asset Trading Robot AnacottTrading MultiAI is not just another “blender EA” promising dream-like revenues with fake backtests. This is a transparent, professional trading system built on 15+ years of market experience. AnacottTrading   MultiAI  trades with discipline: Only one position at a time No Martingale, no Grid, no trade spam Full risk control for every single trade This EA uses a rolling optimization approach – always tuned to the last 3 months o
Artemis
Patrick Baumgart
Эксперты
Artemis is a currency-pair-EA which detects entry points by Moving Average - controlled by multiple trend-following-indicators. With Artemis you can trade every currency pair. Signals are generated when the price crosses the moving average and in parallel all three additional indicators confirm the trend direction. If only one indicator deviates from the trend direction, no position is opened. Basically, you can use Artemis on every time period. For best results it is recommended to use it on ti
Gold Quant Ai
Hizbullah Mangal
5 (4)
Эксперты
LIVE SIGNALS – REAL TRADING ACCOUNTS Primary Live Signal (Default Settings) Since 03 September 2025 https://www.mql5.com/en/signals/2329812 Secondary Live Signal (Default Settings) Since 08 December 2025 https://www.mql5.com/en/signals/2347752 Both signals are traded on real accounts and are fully public on MQL5, allowing independent verification of: Full trade history Drawdown and risk behaviour Growth and consistency Real market execution No demo trading. Full transparency. LIMITED LA
Gold Zenix
Md Billal Hossain
Эксперты
Представляем ZENIX EA — вашего элитного компаньона на рынке золота Добро пожаловать в ZENIX — экспертный советник нового поколения, созданный специально для XAU/USD (золото). ZENIX — это не просто автоматизированная торговая система — это точный движок, созданный с одной миссией: Доминировать на рынке золота с помощью интеллекта, адаптивности и мощности. ***Ограниченная цена — скоро закончится*** Следующая цена увеличится до $200,46 Не упустите возможность получить «Zenix» по сниженной
The Power of Unity
Pavel Malyshko
3.71 (14)
Эксперты
Price 175 set for limited time then price 599 I differ from many developers in that I continue. improve your products. The main goal is to make such products that users will be satisfied with. You can always write to me and I will try to help, because I appreciate every client. Without regular updates, the Expert Advisor will work much worse. therefore, if someone tries to sell activation to you, your benefit is very doubtful. The MT4 and MT5 versions will have different results due to
Algocore MT5
Designetics Enterprises (Private) Limited
5 (1)
Эксперты
The AlgoCore MT5 Expert Advisor is a straightforward trading system developed for XAUUSD on the MetaTrader 5 platform. It applies a trend based methodology with additional filters to manage risk and adapt to market conditions. The system is designed with simplicity in mind, avoiding unnecessary complexity. NOTE: Current Live Signal is for small account. You can find it HERE .  AlgoCore Settings Currency Pair: XAUUSD Timeframe: M15 Recommended Balance: 500 USD minimum Recommended Lot Size: 0.01 (
FREE
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Эксперты
Introducing MLTA by Vertice – A Cutting-Edge Trading Solution At Vertice , we firmly believe that data-driven insights can significantly enhance trading performance. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) is our fully automated trading strategy, designed to streamline decision-making and optimize trade execution with precision. How It Works MLTA leverages advanced computational techniques to identify the most optimal trading channel within a specified time horizon T . This channel is mathem
Project Maximum Heat MT5
Ruslan Pishun
Эксперты
Project Maximum Heat - это уникальная полностью автоматизированная система рассчитанная на работу на 28 валютных пар и 5 таймфреймов: М5, М15, М30, Н1, Н4. Стратегия основана на многочисленных стратегий, таких как работа по боковому тренду, нисходящему тренду, восходящему  тренду, пробой треугольных трендов и другие. Для вычисления нужных комбинаций используется такие индикаторы как: Moving Average, MACD, Standard Deviation, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bollinger Bands. Советник испо
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Crazy Cobra
Fudheni Petrus Nambambi
Эксперты
PARAMETER RECOMMENDATION Symbol USDCHF Timeframe H2 Minimum Balance $420 Recommended  $550+ Broker Type ECN / RAW Spread Prop Firm Compatible Yes (strict drawdown control) Hartman Trading Co:   https://t.me/ +-8Cc5F2r3-thOTVk Crazy Cobra Pricing Tiers: Upon purchase, please send me a direct message to receive your two bonuses of Premium EA's. https://www.mql5.com/en/market/product/155637 https://www.mql5.com/en/market/product/155251 Purchase: To   meet   the   interests   of the   buyer   and
Pafpaf BTCUSD
裕介 石野
Эксперты
１．自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴 当自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴を詳しくお伝え致します。 FX 証券会社：CryptoGT、FXGT etc... プラットフォーム：MT5 専用 取引通貨：ビットコインドル (BTCUSD) 取引スタイル：スキャルピング～中期 取引時間軸：15 分足 (M15) まず、チャート上では、インジケーターなどは必要ありません。 当 EA へ全て組み込まれています。 推進はビットコインドル (BTCUSD) 15 分足用です。 ビットコインはご存じの通り、値動きが激しいです。 ほとんどがレンジですが、ブレイクするととんでもないほど動きます。 保有ポジション損失リスクを抑えたハーフ＆ハーフのトラップ＆リピートタイプ EA 利益はあっても保有ポジションによる損失（ロスカット）を減らす工夫として 値幅設定レンジ中央値より上では売りのトラップ＆リピート、 中央値より下では買いのトラップ＆リピートを行います。 パラメーター設定では、注文範囲の調整・フィルターによる発注抑制・トレーリングストップ の機能を備えています。 トラップ＆リピートタイプの取引では、弱点
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Эксперты
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Эксперты
Aura Superstar    — полностью автоматизированный советник, предназначенный для торговли    валютами во время ролловера .  Он основан на кластерном анализе машинного обучения и генетических    алгоритмах скальпинга. Первый мультивалютный скальпер, использующий механизм глубокого машинного обучения, многоуровневый персептрон и адаптивный нейро-фильтр в сочетании с классическими индикаторами. Эксперт показывает стабильные результаты с 2003 года. Не использует опасные методы управления капиталом, не
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
MartiMax Pro
Dorian Okan Froissart
Эксперты
Take Control with a Versatile and Effective Expert Advisor MartiMax Pro stands out for its elaborate trading strategy and extensive backtesting history. Indeed, the backtests show a very promising growth curve with well-controlled drawdowns. One of the key elements that makes MartiMax Pro unique is its integrated martingale system. Unlike traditional martingales, which are often criticized for their risky management, our system has been specially designed to enhance risk management. By intellig
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Индикаторы
RED ZONE Monitor Loss-Cut & Break-Even Risk Monitor for Averaging Traders (MT5) RED ZONE Monitor is a risk management indicator for traders who use averaging, scaling-in, or multiple open positions . It visually displays: The loss-cut (liquidation) risk zone The break-even price Based on current open positions, lots, and margin conditions This indicator does not provide entry signals. It does not promise profits. It shows where your account actually fails if price moves against you. What RED ZO
Three Majors Scalper
Wilna Barnard
Эксперты
Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5 Обзор Three Majors Scalper — это правил-ориентированный советник (M5), сфокусированный на EURUSD, USDJPY и GBPUSD. Он сочетает расписание по сессиям/дням, фильтр по спреду, управление трейлинг-стопом и расчёт размера позиции по equity, а также компактную панель управления с онлайн-телеметрией. Разработан с учётом требований брокеров (соблюдает шаг объёма, мин/макс лот, уровни freeze/stop) и удобен для проп-фирм (ограничения по риску, лимитер
Gap Rider
Ofer Dvir
Эксперты
GapRider EA - Динамический экспертный советник для торговли гэпами на стороне покупки Обзор GapRider EA — это сложный и адаптивный экспертный советник (EA), разработанный для MetaTrader 5, специализирующийся на торговле гэпами на стороне покупки. Этот EA выявляет значительные рыночные гэпы и размещает стратегические ордера на покупку, используя динамическую настройку размеров на основе волатильности рынка для оптимизации входов и выходов из сделок. Благодаря надежному набору функций, GapRider пр
Gold Master Indicator MT5
German Pablo Gori
Индикаторы
Gold Master Indicator MT5 - Specialized Gold Trading Indicator OVERVIEW Gold Master Indicator is a specialized technical indicator designed specifically for gold trading (XAUUSD). The indicator combines multiple analysis methods to provide comprehensive signals for gold market movements. ANALYSIS COMPONENTS Trend Analysis - EMA-based trend identification - Multiple timeframe trend confirmation - Trend strength measurement - Trend reversal detection Momentum Analysis - RSI momentum tracking
Multi Currency Portfolio EA Ichi
Tetsushi O-nishi
Эксперты
No Martingale & No Grid Trading Logic. This EA operates on three currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDJPY with the same trading rules. Also, the trade rules for Buy (long) and Sell (short) are symmetrical. That is, it is not over-optimized. Under the conditions of "multiple currency pairs" and "Buy (long), Sell (short) symmetry", This EA can withstand long-term backtesting for nearly 20 years. This EA will not destroy your account after a few trades. Stop losses are applied to all trades and po
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT5  - уникальный советник, который может торговать по сигналам  MT5 индикатора Matrix Arrow  с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически.  Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
Эксперты
Советник локирует убыточную позицию или сетку с указанным Magic number и в дальнейшем пытается свести убыток к нулю, или минимуму. Продолжительность операции зависит от параметров советника и может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Параметры советника и их назначение: What position is locked             Какого направления позицию или сетку позиций локируем. Buy или Sell. Magic number                           Magic number позиции которую локируем. Width lock                 
SalarymanEA
Jose Luis Thenier Villa
Эксперты
Salaryman EA, inexahustible, as it works 24/7 into the forex market. SalarymanEA is a customizable multicurrency sophisticated expert advisor that trades into 7 currency pairs; AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, USDCAD, GBPCAD, AUDUSD and NZDUSD The advisor is based on the following principles: Market levels of liquidity are hidden from charts, Salaryman EA identifies critical zones of liquidity based on several propietary indicators. The market should not know our operations, for this we use our own indic
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Фильтр:
Nathaniel94
19
Nathaniel94 2025.12.14 15:06 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Eric Boehm
21
Eric Boehm 2025.12.07 08:49 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Michael Kofi Junior Taah
219
Ответ разработчика Michael Kofi Junior Taah 2025.12.14 15:24
Thanks for the purchase. Happy Trading
Ответ на отзыв