Angel Michael
- Michael Kofi Junior Taah
Angel Michael FxBot объединяет пять мощных торговых стратегий в одну систему, используя механизм голосования стратегий 60% для фильтрации слабых сигналов и приоритизации высоковероятных сделок.
⚠️ ВАЖНО: Этот EA должен быть установлен и запущен ТОЛЬКО на 1-минутном (M1) таймфрейме. Использование любого другого таймфрейма приведёт к неправильным сигналам и плохой производительности.
- Период прогрева: Системе требуется 2-3 торговых дня для полного запуска и накопления сделок.
- Ежедневный объём сделок: Ожидайте в среднем 5-30 сделок в день в зависимости от волатильности рынка.
- Восстановление после просадки: В периоды просадки восстановление обычно занимает 2-3 дня. Не паникуйте – терпение жизненно важно! С терпением система всегда восстанавливается после просадки.
🔥 Система голосования 5 стратегий (Торгуйте только когда 3 из 5 согласны)
- Двойной стохастик
- Полосы Боллинджера + Параболический SAR
- RSI дивергенция
- Фильтр импульса
- CCI подтверждение
📊 ATR-адаптивный сеточный движок
- Расширяется в условиях высокой волатильности
- Сужается на спокойных рынках
💰 Умное управление прибылью цикла
- Все позиции сетки закрываются вместе при достижении целевой прибыли цикла.
- Каждый цикл стремится завершиться с чистой прибылью независимо от глубины сетки.
✔️ Рекомендуемые символы (Таймфрейм M1)
- AUDCAD
- USDCAD
- CADJPY
- EURCAD
- EURGBP
⭐ Лучшая практика: Торгуйте всеми пятью символами одновременно для диверсификации и более плавной динамики капитала.
🧾 Баланс, кредитное плечо и размер лота
Рекомендуется: баланс $1,000, плечо 1:500, начальный лот 0.01
📌 Таблица размеров лотов
|Баланс
|Размер лота
|$1,000
|0.01
|$2,000
|0.02
|$3,000
|0.03
|$5,000
|0.05
|$7,500
|0.075
|$10,000
|0.10
|$15,000
|0.15
|$20,000
|0.20
|$25,000
|0.25
|$30,000
|0.30
⭐ Совместимость с проп-фирмами
Angel Michael FxBot МОЖЕТ использоваться на испытаниях проп-фирм, но трейдеры ДОЛЖНЫ:
- Проводить бэктесты на параметрах счетов проп-фирм
- Корректировать размер лота в соответствии с правилами просадки
- Убедиться, что поведение сетки не превышает допустимый риск
- Тестировать на демо перед началом испытания
⚠️ Ответственность: Настройка EA в соответствии с правилами проп-фирмы — ответственность трейдера.
🎁 Что включено
- Angel Michael FxBot EA (EX5)
- 5 оптимизированных SET-файлов
- Бэктесты для всех рекомендуемых символов
- Руководство по установке и пользовательская документация
- Бесплатные пожизненные обновления
