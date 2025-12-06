Angel Michael

Angel Michael FxBot combina cinque potenti strategie di trading in un unico sistema, utilizzando un meccanismo di voto strategico al 60% per filtrare i segnali deboli e dare priorità alle operazioni ad alta probabilità.

🎉 SPECIALE LANCIO – OFFERTA A TEMPO LIMITATO! 🎉
Il prezzo è temporaneamente di $30 per i primi giorni del lancio ufficiale!
Prezzo regolare: $250

⚠️ IMPORTANTE: Questo EA deve essere distribuito ed eseguito SOLO sul timeframe 1 Minuto (M1). L'utilizzo di qualsiasi altro timeframe comporterà segnali errati e scarse prestazioni.

⏳ COSA ASPETTARSI:
  • Periodo di riscaldamento: Il sistema ha bisogno di 2-3 giorni di trading per essere completamente operativo e accumulare operazioni.
  • Volume giornaliero di operazioni: Aspettati una media di 5-30 operazioni al giorno a seconda della volatilità del mercato.
  • Recupero del drawdown: Durante i periodi di drawdown, il recupero richiede tipicamente 2-3 giorni. Non allarmarti – la pazienza è fondamentale! Con pazienza, il sistema si riprende sempre dal drawdown.

🔥 Sistema di Voto a 5 Strategie (Opera solo quando 3/5 concordano)

  • Stocastico Doppio
  • Bande di Bollinger + SAR Parabolico
  • Divergenza RSI
  • Filtro Momentum
  • Conferma CCI

📊 Motore Griglia Adattivo ATR

  • Si espande in condizioni volatili
  • Si contrae in mercati calmi

💰 Gestione Intelligente del Profitto per Ciclo

  • Tutte le posizioni della griglia si chiudono insieme una volta raggiunto l'obiettivo di profitto del ciclo.
  • Ogni ciclo mira a terminare in profitto netto indipendentemente dalla profondità della griglia.

✔️ Simboli Raccomandati (Timeframe M1)

  • AUDCAD
  • USDCAD
  • CADJPY
  • EURCAD
  • EURGBP

⭐ Migliore Pratica: Opera su tutti e cinque i simboli contemporaneamente per diversificazione e una performance di equity più liscia.

🧾 Saldo, Leva e Dimensione del Lotto

Raccomandato: saldo di $1.000, leva 1:500, lotto iniziale 0,01

📌 Tabella Dimensioni Lotto

Saldo Dimensione Lotto
$1.000 0,01
$2.000 0,02
$3.000 0,03
$5.000 0,05
$7.500 0,075
$10.000 0,10
$15.000 0,15
$20.000 0,20
$25.000 0,25
$30.000 0,30

⭐ Compatibilità con Prop Firm

Angel Michael FxBot PUÒ essere utilizzato su challenge di prop firm, ma i trader DEVONO:

  • Eseguire backtest sui parametri dei conti delle prop firm
  • Regolare la dimensione del lotto per rimanere entro le regole di drawdown
  • Assicurarsi che il comportamento della griglia non superi il rischio consentito
  • Testare su demo prima di tentare una challenge

⚠️ Responsabilità: È responsabilità del trader configurare l'EA per rispettare le regole della prop firm.

🎁 Cosa È Incluso

  • Angel Michael FxBot EA (EX5)
  • 5 file SET ottimizzati
  • Backtest per tutti i simboli raccomandati
  • Guida all'installazione e manuale utente
  • Aggiornamenti gratuiti a vita
