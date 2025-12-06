Angel Michael
Angel Michael FxBot combina cinque potenti strategie di trading in un unico sistema, utilizzando un meccanismo di voto strategico al 60% per filtrare i segnali deboli e dare priorità alle operazioni ad alta probabilità.
⚠️ IMPORTANTE: Questo EA deve essere distribuito ed eseguito SOLO sul timeframe 1 Minuto (M1). L'utilizzo di qualsiasi altro timeframe comporterà segnali errati e scarse prestazioni.
- Periodo di riscaldamento: Il sistema ha bisogno di 2-3 giorni di trading per essere completamente operativo e accumulare operazioni.
- Volume giornaliero di operazioni: Aspettati una media di 5-30 operazioni al giorno a seconda della volatilità del mercato.
- Recupero del drawdown: Durante i periodi di drawdown, il recupero richiede tipicamente 2-3 giorni. Non allarmarti – la pazienza è fondamentale! Con pazienza, il sistema si riprende sempre dal drawdown.
🔥 Sistema di Voto a 5 Strategie (Opera solo quando 3/5 concordano)
- Stocastico Doppio
- Bande di Bollinger + SAR Parabolico
- Divergenza RSI
- Filtro Momentum
- Conferma CCI
📊 Motore Griglia Adattivo ATR
- Si espande in condizioni volatili
- Si contrae in mercati calmi
💰 Gestione Intelligente del Profitto per Ciclo
- Tutte le posizioni della griglia si chiudono insieme una volta raggiunto l'obiettivo di profitto del ciclo.
- Ogni ciclo mira a terminare in profitto netto indipendentemente dalla profondità della griglia.
✔️ Simboli Raccomandati (Timeframe M1)
- AUDCAD
- USDCAD
- CADJPY
- EURCAD
- EURGBP
⭐ Migliore Pratica: Opera su tutti e cinque i simboli contemporaneamente per diversificazione e una performance di equity più liscia.
🧾 Saldo, Leva e Dimensione del Lotto
Raccomandato: saldo di $1.000, leva 1:500, lotto iniziale 0,01
📌 Tabella Dimensioni Lotto
|Saldo
|Dimensione Lotto
|$1.000
|0,01
|$2.000
|0,02
|$3.000
|0,03
|$5.000
|0,05
|$7.500
|0,075
|$10.000
|0,10
|$15.000
|0,15
|$20.000
|0,20
|$25.000
|0,25
|$30.000
|0,30
⭐ Compatibilità con Prop Firm
Angel Michael FxBot PUÒ essere utilizzato su challenge di prop firm, ma i trader DEVONO:
- Eseguire backtest sui parametri dei conti delle prop firm
- Regolare la dimensione del lotto per rimanere entro le regole di drawdown
- Assicurarsi che il comportamento della griglia non superi il rischio consentito
- Testare su demo prima di tentare una challenge
⚠️ Responsabilità: È responsabilità del trader configurare l'EA per rispettare le regole della prop firm.
🎁 Cosa È Incluso
- Angel Michael FxBot EA (EX5)
- 5 file SET ottimizzati
- Backtest per tutti i simboli raccomandati
- Guida all'installazione e manuale utente
- Aggiornamenti gratuiti a vita
