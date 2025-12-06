Angel Michael
- Uzman Danışmanlar
- Michael Kofi Junior Taah
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Angel Michael FxBot, beş güçlü ticaret stratejisini tek bir birleşik sistemde birleştirerek, zayıf sinyalleri filtrelemek ve yüksek olasılıklı işlemlere öncelik vermek için %60 strateji oylama mekanizması kullanır.
⚠️ ÖNEMLİ: Bu EA YALNIZCA 1 Dakikalık (M1) zaman diliminde dağıtılmalı ve çalıştırılmalıdır. Başka herhangi bir zaman dilimi kullanmak yanlış sinyallere ve düşük performansa neden olacaktır.
- Isınma Süresi: Sistemin tam olarak çalışır hale gelmesi ve işlem oluşturması için 2-3 işlem günü gerekir.
- Günlük İşlem Hacmi: Piyasa oynaklığına bağlı olarak ortalama günde 5-30 işlem bekleyin.
- Düşüş Toparlanması: Düşüş dönemlerinde toparlanma genellikle 2-3 gün sürer. Panik yapmayın – sabır hayati önem taşır! Sabırla sistem her zaman düşüşten toparlanır.
🔥 5 Strateji Oylama Sistemi (Sadece 3/5 aynı fikirde olduğunda işlem yapın)
- Çift Stokastik
- Bollinger Bantları + Parabolik SAR
- RSI Diverjans
- Momentum Filtresi
- CCI Onayı
📊 ATR Adaptif Grid Motoru
- Volatil koşullarda genişler
- Sakin piyasalarda daralır
💰 Akıllı Döngü Kar Yönetimi
- Hedef döngü karına ulaşıldığında tüm grid pozisyonları birlikte kapanır.
- Her döngü, grid derinliğine bakılmaksızın net karla sonuçlanmayı hedefler.
✔️ Önerilen Semboller (M1 Zaman Dilimi)
- AUDCAD
- USDCAD
- CADJPY
- EURCAD
- EURGBP
⭐ En İyi Uygulama: Çeşitlendirme ve daha düzgün öz sermaye performansı için beş sembolün tamamını aynı anda işlem yapın.
🧾 Bakiye, Kaldıraç ve Lot Boyutu
Önerilen: $1.000 bakiye, 1:500 kaldıraç, 0,01 başlangıç lotu
📌 Lot Boyutu Tablosu
|Bakiye
|Lot Boyutu
|$1.000
|0,01
|$2.000
|0,02
|$3.000
|0,03
|$5.000
|0,05
|$7.500
|0,075
|$10.000
|0,10
|$15.000
|0,15
|$20.000
|0,20
|$25.000
|0,25
|$30.000
|0,30
⭐ Prop Firma Uyumluluğu
Angel Michael FxBot, prop firma yarışmalarında KULLANILABİLİR, ancak yatırımcılar MUTLAKA:
- Prop firma hesap parametrelerinde backtest çalıştırmalı
- Drawdown kuralları içinde kalmak için lot boyutunu ayarlamalı
- Grid davranışının izin verilen riski aşmadığından emin olmalı
- Bir yarışmayı denemeden önce demoda test etmeli
⚠️ Sorumluluk: EA'yı prop firma kurallarına uygun şekilde yapılandırmak yatırımcının sorumluluğundadır.
🎁 Neler Dahil
- Angel Michael FxBot EA (EX5)
- 5 optimize edilmiş SET dosyası
- Tüm önerilen semboller için backtestler
- Kurulum rehberi ve kullanıcı kılavuzu
- Ücretsiz ömür boyu güncellemeler
👉 EA / Algoritma / EA SET Dosyasını İndirmek İçin Buraya Tıklayın