Angel Michael FxBot

Angel Michael FxBot, beş güçlü ticaret stratejisini tek bir birleşik sistemde birleştirerek, zayıf sinyalleri filtrelemek ve yüksek olasılıklı işlemlere öncelik vermek için %60 strateji oylama mekanizması kullanır.

🎉 LANSMAN ÖZELİ – SINIRLI SÜRELİ TEKLİF! 🎉
Resmi lansmanın ilk birkaç günü için fiyat geçici olarak $30!
Normal fiyat: $250

⚠️ ÖNEMLİ: Bu EA YALNIZCA 1 Dakikalık (M1) zaman diliminde dağıtılmalı ve çalıştırılmalıdır. Başka herhangi bir zaman dilimi kullanmak yanlış sinyallere ve düşük performansa neden olacaktır.

⏳ NE BEKLEMELİ:
  • Isınma Süresi: Sistemin tam olarak çalışır hale gelmesi ve işlem oluşturması için 2-3 işlem günü gerekir.
  • Günlük İşlem Hacmi: Piyasa oynaklığına bağlı olarak ortalama günde 5-30 işlem bekleyin.
  • Düşüş Toparlanması: Düşüş dönemlerinde toparlanma genellikle 2-3 gün sürer. Panik yapmayın – sabır hayati önem taşır! Sabırla sistem her zaman düşüşten toparlanır.

🔥 5 Strateji Oylama Sistemi (Sadece 3/5 aynı fikirde olduğunda işlem yapın)

  • Çift Stokastik
  • Bollinger Bantları + Parabolik SAR
  • RSI Diverjans
  • Momentum Filtresi
  • CCI Onayı

📊 ATR Adaptif Grid Motoru

  • Volatil koşullarda genişler
  • Sakin piyasalarda daralır

💰 Akıllı Döngü Kar Yönetimi

  • Hedef döngü karına ulaşıldığında tüm grid pozisyonları birlikte kapanır.
  • Her döngü, grid derinliğine bakılmaksızın net karla sonuçlanmayı hedefler.

✔️ Önerilen Semboller (M1 Zaman Dilimi)

  • AUDCAD
  • USDCAD
  • CADJPY
  • EURCAD
  • EURGBP

⭐ En İyi Uygulama: Çeşitlendirme ve daha düzgün öz sermaye performansı için beş sembolün tamamını aynı anda işlem yapın.

🧾 Bakiye, Kaldıraç ve Lot Boyutu

Önerilen: $1.000 bakiye, 1:500 kaldıraç, 0,01 başlangıç lotu

📌 Lot Boyutu Tablosu

Bakiye Lot Boyutu
$1.000 0,01
$2.000 0,02
$3.000 0,03
$5.000 0,05
$7.500 0,075
$10.000 0,10
$15.000 0,15
$20.000 0,20
$25.000 0,25
$30.000 0,30

⭐ Prop Firma Uyumluluğu

Angel Michael FxBot, prop firma yarışmalarında KULLANILABİLİR, ancak yatırımcılar MUTLAKA:

  • Prop firma hesap parametrelerinde backtest çalıştırmalı
  • Drawdown kuralları içinde kalmak için lot boyutunu ayarlamalı
  • Grid davranışının izin verilen riski aşmadığından emin olmalı
  • Bir yarışmayı denemeden önce demoda test etmeli

⚠️ Sorumluluk: EA'yı prop firma kurallarına uygun şekilde yapılandırmak yatırımcının sorumluluğundadır.

🎁 Neler Dahil

  • Angel Michael FxBot EA (EX5)
  • 5 optimize edilmiş SET dosyası
  • Tüm önerilen semboller için backtestler
  • Kurulum rehberi ve kullanıcı kılavuzu
  • Ücretsiz ömür boyu güncellemeler
