Angel Michael FxBot, beş güçlü ticaret stratejisini tek bir birleşik sistemde birleştirerek, zayıf sinyalleri filtrelemek ve yüksek olasılıklı işlemlere öncelik vermek için %60 strateji oylama mekanizması kullanır.

⚠️ ÖNEMLİ: Bu EA YALNIZCA 1 Dakikalık (M1) zaman diliminde dağıtılmalı ve çalıştırılmalıdır. Başka herhangi bir zaman dilimi kullanmak yanlış sinyallere ve düşük performansa neden olacaktır.

⏳ NE BEKLEMELİ: Isınma Süresi: Sistemin tam olarak çalışır hale gelmesi ve işlem oluşturması için 2-3 işlem günü gerekir.

Sistemin tam olarak çalışır hale gelmesi ve işlem oluşturması için gerekir. Günlük İşlem Hacmi: Piyasa oynaklığına bağlı olarak ortalama günde 5-30 işlem bekleyin.

Piyasa oynaklığına bağlı olarak ortalama bekleyin. Düşüş Toparlanması: Düşüş dönemlerinde toparlanma genellikle 2-3 gün sürer. Panik yapmayın – sabır hayati önem taşır! Sabırla sistem her zaman düşüşten toparlanır.

🔥 5 Strateji Oylama Sistemi (Sadece 3/5 aynı fikirde olduğunda işlem yapın)

Çift Stokastik

Bollinger Bantları + Parabolik SAR

RSI Diverjans

Momentum Filtresi

CCI Onayı

📊 ATR Adaptif Grid Motoru

Volatil koşullarda genişler

Sakin piyasalarda daralır

💰 Akıllı Döngü Kar Yönetimi

Hedef döngü karına ulaşıldığında tüm grid pozisyonları birlikte kapanır.

Her döngü, grid derinliğine bakılmaksızın net karla sonuçlanmayı hedefler.

✔️ Önerilen Semboller (M1 Zaman Dilimi)

AUDCAD

USDCAD

CADJPY

EURCAD

EURGBP

⭐ En İyi Uygulama: Çeşitlendirme ve daha düzgün öz sermaye performansı için beş sembolün tamamını aynı anda işlem yapın.

🧾 Bakiye, Kaldıraç ve Lot Boyutu

Önerilen: $1.000 bakiye, 1:500 kaldıraç, 0,01 başlangıç lotu

📌 Lot Boyutu Tablosu

Bakiye Lot Boyutu $1.000 0,01 $2.000 0,02 $3.000 0,03 $5.000 0,05 $7.500 0,075 $10.000 0,10 $15.000 0,15 $20.000 0,20 $25.000 0,25 $30.000 0,30

⭐ Prop Firma Uyumluluğu

Angel Michael FxBot, prop firma yarışmalarında KULLANILABİLİR, ancak yatırımcılar MUTLAKA:

Prop firma hesap parametrelerinde backtest çalıştırmalı

Drawdown kuralları içinde kalmak için lot boyutunu ayarlamalı

Grid davranışının izin verilen riski aşmadığından emin olmalı

Bir yarışmayı denemeden önce demoda test etmeli

⚠️ Sorumluluk: EA'yı prop firma kurallarına uygun şekilde yapılandırmak yatırımcının sorumluluğundadır.

🎁 Neler Dahil

Angel Michael FxBot EA (EX5)

5 optimize edilmiş SET dosyası

Tüm önerilen semboller için backtestler

Kurulum rehberi ve kullanıcı kılavuzu

Ücretsiz ömür boyu güncellemeler

