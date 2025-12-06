Angel Michael
- Experts
- Michael Kofi Junior Taah
- Version: 1.0
- Activations: 5
Angel Michael FxBot combine cinq puissantes stratégies de trading dans un système unifié, utilisant un mécanisme de vote de stratégie à 60% pour filtrer les signaux faibles et prioriser les trades à haute probabilité.
⚠️ IMPORTANT : Cet EA doit être déployé et exécuté UNIQUEMENT sur le timeframe 1 Minute (M1). L'utilisation de tout autre timeframe entraînera des signaux incorrects et de mauvaises performances.
- Période de rodage : Le système a besoin de 2-3 jours de trading pour être pleinement opérationnel et accumuler des trades.
- Volume quotidien de trades : Attendez-vous à une moyenne de 5-30 trades par jour selon la volatilité du marché.
- Récupération du drawdown : Pendant les périodes de drawdown, la récupération prend généralement 2-3 jours. Ne vous alarmez pas – la patience est vitale ! Avec de la patience, le système se remet toujours du drawdown.
🔥 Système de Vote à 5 Stratégies (Tradez uniquement quand 3/5 sont d'accord)
- Double Stochastique
- Bandes de Bollinger + SAR Parabolique
- Divergence RSI
- Filtre de Momentum
- Confirmation CCI
📊 Moteur de Grille Adaptatif ATR
- S'élargit dans les conditions volatiles
- Se contracte dans les marchés calmes
💰 Gestion Intelligente des Profits par Cycle
- Toutes les positions de la grille se ferment ensemble une fois l'objectif de profit du cycle atteint.
- Chaque cycle vise à se terminer en profit net quelle que soit la profondeur de la grille.
✔️ Symboles Recommandés (Timeframe M1)
- AUDCAD
- USDCAD
- CADJPY
- EURCAD
- EURGBP
⭐ Meilleure Pratique : Tradez les cinq symboles en même temps pour la diversification et une performance d'équité plus lisse.
🧾 Solde, Levier et Taille de Lot
Recommandé : solde de 1 000 $, levier 1:500, lot de départ 0,01
📌 Tableau des Tailles de Lot
|Solde
|Taille de Lot
|1 000 $
|0,01
|2 000 $
|0,02
|3 000 $
|0,03
|5 000 $
|0,05
|7 500 $
|0,075
|10 000 $
|0,10
|15 000 $
|0,15
|20 000 $
|0,20
|25 000 $
|0,25
|30 000 $
|0,30
⭐ Compatibilité avec les Prop Firms
Angel Michael FxBot PEUT être utilisé sur les challenges de prop firms, mais les traders DOIVENT :
- Exécuter des backtests sur les paramètres de comptes de prop firms
- Ajuster la taille du lot pour rester dans les règles de drawdown
- S'assurer que le comportement de la grille ne dépasse pas le risque autorisé
- Tester sur démo avant de tenter un challenge
⚠️ Responsabilité : Il est de la responsabilité du trader de configurer l'EA pour respecter les règles de la prop firm.
🎁 Ce Qui Est Inclus
- Angel Michael FxBot EA (EX5)
- 5 fichiers SET optimisés
- Backtests pour tous les symboles recommandés
- Guide d'installation et manuel utilisateur
- Mises à jour gratuites à vie
👉 Cliquez ici pour télécharger EA / Algorithme / Fichier SET de l'EA