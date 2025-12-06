Angel Michael FxBot combine cinq puissantes stratégies de trading dans un système unifié, utilisant un mécanisme de vote de stratégie à 60% pour filtrer les signaux faibles et prioriser les trades à haute probabilité.

🎉 SPÉCIAL LANCEMENT – OFFRE À DURÉE LIMITÉE ! 🎉 Le prix est temporairement de 30 $ pendant les premiers jours du lancement officiel ! Prix régulier : 250 $

⚠️ IMPORTANT : Cet EA doit être déployé et exécuté UNIQUEMENT sur le timeframe 1 Minute (M1). L'utilisation de tout autre timeframe entraînera des signaux incorrects et de mauvaises performances.

⏳ À QUOI S'ATTENDRE : Période de rodage : Le système a besoin de 2-3 jours de trading pour être pleinement opérationnel et accumuler des trades.

Le système a besoin de pour être pleinement opérationnel et accumuler des trades. Volume quotidien de trades : Attendez-vous à une moyenne de 5-30 trades par jour selon la volatilité du marché.

Attendez-vous à une moyenne de selon la volatilité du marché. Récupération du drawdown : Pendant les périodes de drawdown, la récupération prend généralement 2-3 jours. Ne vous alarmez pas – la patience est vitale ! Avec de la patience, le système se remet toujours du drawdown.

🔥 Système de Vote à 5 Stratégies (Tradez uniquement quand 3/5 sont d'accord)

Double Stochastique

Bandes de Bollinger + SAR Parabolique

Divergence RSI

Filtre de Momentum

Confirmation CCI

📊 Moteur de Grille Adaptatif ATR

S'élargit dans les conditions volatiles

Se contracte dans les marchés calmes

💰 Gestion Intelligente des Profits par Cycle

Toutes les positions de la grille se ferment ensemble une fois l'objectif de profit du cycle atteint.

Chaque cycle vise à se terminer en profit net quelle que soit la profondeur de la grille.

✔️ Symboles Recommandés (Timeframe M1)

AUDCAD

USDCAD

CADJPY

EURCAD

EURGBP

⭐ Meilleure Pratique : Tradez les cinq symboles en même temps pour la diversification et une performance d'équité plus lisse.

🧾 Solde, Levier et Taille de Lot

Recommandé : solde de 1 000 $, levier 1:500, lot de départ 0,01

📌 Tableau des Tailles de Lot

Solde Taille de Lot 1 000 $ 0,01 2 000 $ 0,02 3 000 $ 0,03 5 000 $ 0,05 7 500 $ 0,075 10 000 $ 0,10 15 000 $ 0,15 20 000 $ 0,20 25 000 $ 0,25 30 000 $ 0,30

⭐ Compatibilité avec les Prop Firms

Angel Michael FxBot PEUT être utilisé sur les challenges de prop firms, mais les traders DOIVENT :

Exécuter des backtests sur les paramètres de comptes de prop firms

Ajuster la taille du lot pour rester dans les règles de drawdown

S'assurer que le comportement de la grille ne dépasse pas le risque autorisé

Tester sur démo avant de tenter un challenge

⚠️ Responsabilité : Il est de la responsabilité du trader de configurer l'EA pour respecter les règles de la prop firm.

🎁 Ce Qui Est Inclus

Angel Michael FxBot EA (EX5)

5 fichiers SET optimisés

Backtests pour tous les symboles recommandés

Guide d'installation et manuel utilisateur

Mises à jour gratuites à vie

