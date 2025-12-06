Angel Michael

Angel Michael FxBot

Angel Michael FxBot combine cinq puissantes stratégies de trading dans un système unifié, utilisant un mécanisme de vote de stratégie à 60% pour filtrer les signaux faibles et prioriser les trades à haute probabilité.

🎉 SPÉCIAL LANCEMENT – OFFRE À DURÉE LIMITÉE ! 🎉
Le prix est temporairement de 30 $ pendant les premiers jours du lancement officiel !
Prix régulier : 250 $

⚠️ IMPORTANT : Cet EA doit être déployé et exécuté UNIQUEMENT sur le timeframe 1 Minute (M1). L'utilisation de tout autre timeframe entraînera des signaux incorrects et de mauvaises performances.

⏳ À QUOI S'ATTENDRE :
  • Période de rodage : Le système a besoin de 2-3 jours de trading pour être pleinement opérationnel et accumuler des trades.
  • Volume quotidien de trades : Attendez-vous à une moyenne de 5-30 trades par jour selon la volatilité du marché.
  • Récupération du drawdown : Pendant les périodes de drawdown, la récupération prend généralement 2-3 jours. Ne vous alarmez pas – la patience est vitale ! Avec de la patience, le système se remet toujours du drawdown.

🔥 Système de Vote à 5 Stratégies (Tradez uniquement quand 3/5 sont d'accord)

  • Double Stochastique
  • Bandes de Bollinger + SAR Parabolique
  • Divergence RSI
  • Filtre de Momentum
  • Confirmation CCI

📊 Moteur de Grille Adaptatif ATR

  • S'élargit dans les conditions volatiles
  • Se contracte dans les marchés calmes

💰 Gestion Intelligente des Profits par Cycle

  • Toutes les positions de la grille se ferment ensemble une fois l'objectif de profit du cycle atteint.
  • Chaque cycle vise à se terminer en profit net quelle que soit la profondeur de la grille.

✔️ Symboles Recommandés (Timeframe M1)

  • AUDCAD
  • USDCAD
  • CADJPY
  • EURCAD
  • EURGBP

⭐ Meilleure Pratique : Tradez les cinq symboles en même temps pour la diversification et une performance d'équité plus lisse.

🧾 Solde, Levier et Taille de Lot

Recommandé : solde de 1 000 $, levier 1:500, lot de départ 0,01

📌 Tableau des Tailles de Lot

Solde Taille de Lot
1 000 $ 0,01
2 000 $ 0,02
3 000 $ 0,03
5 000 $ 0,05
7 500 $ 0,075
10 000 $ 0,10
15 000 $ 0,15
20 000 $ 0,20
25 000 $ 0,25
30 000 $ 0,30

⭐ Compatibilité avec les Prop Firms

Angel Michael FxBot PEUT être utilisé sur les challenges de prop firms, mais les traders DOIVENT :

  • Exécuter des backtests sur les paramètres de comptes de prop firms
  • Ajuster la taille du lot pour rester dans les règles de drawdown
  • S'assurer que le comportement de la grille ne dépasse pas le risque autorisé
  • Tester sur démo avant de tenter un challenge

⚠️ Responsabilité : Il est de la responsabilité du trader de configurer l'EA pour respecter les règles de la prop firm.

🎁 Ce Qui Est Inclus

  • Angel Michael FxBot EA (EX5)
  • 5 fichiers SET optimisés
  • Backtests pour tous les symboles recommandés
  • Guide d'installation et manuel utilisateur
  • Mises à jour gratuites à vie
📥 TÉLÉCHARGER EA / ALGORITHME / FICHIERS SET :

👉 Cliquez ici pour télécharger EA / Algorithme / Fichier SET de l'EA
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis