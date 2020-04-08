Engulfing Pattern Scanner
- Индикаторы
- Alexandr Saprykin
- Версия: 4.4
- Обновлено: 9 декабря 2025
- Активации: 10
Этот индикатор для платформы MT4
Обновление до версии 4.4
Профессиональный индикатор для обнаружения модели "Поглощающая свеча" (Engulfing Pattern) с гибкой системой подтверждений на младших таймфреймах.
Ключевые особенности:
Гибкая настройка таймфреймов
Полностью настраиваемые младшие таймфреймы для подтверждения
Можно использовать любую комбинацию: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 и т.д.
Подходит для любых торговых стилей и стратегий
Трехуровневое подтверждение сигналов
Слабое подтверждение (настраиваемый ТФ) — желтые стрелки
Среднее подтверждение (настраиваемый ТФ) — синие стрелки
Сильное подтверждение (настраиваемый ТФ) — зеленые/красные стрелки
Стабильная работа без перерисовки
Стрелки рисуются один раз и не исчезают
Используются только закрытые свечи для подтверждения
Защита от ложных срабатываний
Адаптация под любой стиль торговли
Для скальперов: M1-M2-M5
Для внутридневных трейдеров: M5-M15-H1
Для свинг-трейдеров: M15-H1-H4
Для долгосрочных инвесторов: H1-H4-D1
Умная система оповещений
Алерты приходят ТОЛЬКО для актуальных сигналов на текущем баре
Нет спама старыми сигналами при добавлении индикатора
Поддержка звуковых уведомлений и push-оповещений
Популярные настройки:
Быстрые сигналы: M1-M3-M5
Сбалансированные: M5-M15-H1
Консервативные: M15-H1-H4
Долгосрочные: H1-H4-D1
Технические особенности:
Полностью настраиваемые таймфреймы подтверждения
Работает на любом основном таймфрейме
Не перерисовывает сигналы
Минимальное количество баров: 100
Поддержка всех торговых инструментов
Индикатор подстраивается под вашу торговую стратегию, а не наоборот. Вы сами выбираете, на каких таймфреймах получать подтверждения, что делает его универсальным инструментом для трейдеров любого уровня.
