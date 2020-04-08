Engulfing Pattern Scanner

Этот индикатор для платформы MT4

Обновление до версии 4.4

Профессиональный индикатор для обнаружения модели "Поглощающая свеча" (Engulfing Pattern) с гибкой системой подтверждений на младших таймфреймах.

Ключевые особенности:

  1. Гибкая настройка таймфреймов

    • Полностью настраиваемые младшие таймфреймы для подтверждения

    • Можно использовать любую комбинацию: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 и т.д.

    • Подходит для любых торговых стилей и стратегий

  2. Трехуровневое подтверждение сигналов

    • Слабое подтверждение (настраиваемый ТФ) — желтые стрелки

    • Среднее подтверждение (настраиваемый ТФ) — синие стрелки

    • Сильное подтверждение (настраиваемый ТФ) — зеленые/красные стрелки

  3. Стабильная работа без перерисовки

    • Стрелки рисуются один раз и не исчезают

    • Используются только закрытые свечи для подтверждения

    • Защита от ложных срабатываний

  4. Адаптация под любой стиль торговли

    • Для скальперов: M1-M2-M5

    • Для внутридневных трейдеров: M5-M15-H1

    • Для свинг-трейдеров: M15-H1-H4

    • Для долгосрочных инвесторов: H1-H4-D1

  5. Умная система оповещений

    • Алерты приходят ТОЛЬКО для актуальных сигналов на текущем баре

    • Нет спама старыми сигналами при добавлении индикатора

    • Поддержка звуковых уведомлений и push-оповещений

Популярные настройки:

  • Быстрые сигналы: M1-M3-M5

  • Сбалансированные: M5-M15-H1

  • Консервативные: M15-H1-H4

  • Долгосрочные: H1-H4-D1

Технические особенности:

  • Полностью настраиваемые таймфреймы подтверждения

  • Работает на любом основном таймфрейме

  • Не перерисовывает сигналы

  • Минимальное количество баров: 100

  • Поддержка всех торговых инструментов

Индикатор подстраивается под вашу торговую стратегию, а не наоборот. Вы сами выбираете, на каких таймфреймах получать подтверждения, что делает его универсальным инструментом для трейдеров любого уровня.

______________________________________________________________________

Версия 2.0

Индикатор для автоматического поиска паттернов поглощения на графике. Ищет бычьи и медвежьи поглощения, подтверждает их на младшем таймфрейме и показывает стрелки входа.

Особенности:

  • Находит классические поглощения

  • Подтверждает сигналы на младшем таймфрейме

  • Показывает стрелки покупки/продажи

  • Отправляет оповещения (звук, push, алерты)

  • Работает на всех таймфреймах

Как работает:

  1. Ищет поглощение на текущем таймфрейме

  2. Проверяет подтверждение на младшем таймфрейме

  3. Рисует стрелки входа

  4. Отправляет оповещения в мобильный терминал MT5

Настройка за 2 минуты:

  1. Установите индикатор

  2. Выберите таймфрейм для подтверждения (например, M15 для H1)

  3. Включите/выключите оповещения (включены по умолчанию)


