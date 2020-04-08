Engulfing Pattern Scanner

Этот индикатор для платформы MT4

Обновление до версии 4.4

Профессиональный индикатор для обнаружения модели "Поглощающая свеча" (Engulfing Pattern) с гибкой системой подтверждений на младших таймфреймах.

Ключевые особенности:

Гибкая настройка таймфреймов Полностью настраиваемые младшие таймфреймы для подтверждения

Можно использовать любую комбинацию: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 и т.д.

Подходит для любых торговых стилей и стратегий Трехуровневое подтверждение сигналов Слабое подтверждение (настраиваемый ТФ) — желтые стрелки

Среднее подтверждение (настраиваемый ТФ) — синие стрелки

Сильное подтверждение (настраиваемый ТФ) — зеленые/красные стрелки Стабильная работа без перерисовки Стрелки рисуются один раз и не исчезают

Используются только закрытые свечи для подтверждения

Защита от ложных срабатываний Адаптация под любой стиль торговли Для скальперов: M1-M2-M5

Для внутридневных трейдеров: M5-M15-H1

Для свинг-трейдеров: M15-H1-H4

Для долгосрочных инвесторов: H1-H4-D1 Умная система оповещений Алерты приходят ТОЛЬКО для актуальных сигналов на текущем баре

Нет спама старыми сигналами при добавлении индикатора

Поддержка звуковых уведомлений и push-оповещений

Популярные настройки:

Быстрые сигналы: M1-M3-M5

Сбалансированные: M5-M15-H1

Консервативные: M15-H1-H4

Долгосрочные: H1-H4-D1

Технические особенности:

Полностью настраиваемые таймфреймы подтверждения

Работает на любом основном таймфрейме

Не перерисовывает сигналы

Минимальное количество баров: 100

Поддержка всех торговых инструментов

Индикатор подстраивается под вашу торговую стратегию, а не наоборот. Вы сами выбираете, на каких таймфреймах получать подтверждения, что делает его универсальным инструментом для трейдеров любого уровня.

______________________________________________________________________

Версия 2.0

Индикатор для автоматического поиска паттернов поглощения на графике. Ищет бычьи и медвежьи поглощения, подтверждает их на младшем таймфрейме и показывает стрелки входа.

Особенности:

Находит классические поглощения

Подтверждает сигналы на младшем таймфрейме

Показывает стрелки покупки/продажи

Отправляет оповещения (звук, push, алерты)

Работает на всех таймфреймах

Как работает:

Ищет поглощение на текущем таймфрейме Проверяет подтверждение на младшем таймфрейме Рисует стрелки входа Отправляет оповещения в мобильный терминал MT5

Настройка за 2 минуты: