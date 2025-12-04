Engulfing Pattern Scanner

MACD Color Histogram German David Nino Cifuentes 5 (1) 지표

MACD 히스토그램 지표는 트레이더가 시장 동향과 모멘텀 변화를 이해하기 쉽게 하기 위해 설계된 MACD 지표의 업데이트 버전입니다. 원래의 MACD와 달리 이 버전에는 히스토그램이 포함되어 있으며, 이는 MACD 라인과 신호 라인 간의 차이를 보여주는 막대 그래프입니다. 작동 방식은 다음과 같습니다. MACD 라인이 신호 라인 위에 있을 때 강세 시장을 나타내며 히스토그램 막대는 녹색으로 표시됩니다. 반면에 MACD 라인이 신호 라인 아래에 있을 때 약세 시장을 나타내며 히스토그램 막대는 빨간색으로 변합니다. MACD 히스토그램 지표의 흥미로운 점은 시장 모멘텀이 변화함에 따라 막대의 색이 변한다는 것입니다. 따라서 모멘텀이 강세에서 약세로 전환될 때 막대가 녹색에서 빨간색으로 변하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 또한 가격 움직임과 MACD 지표 간의 차이를 감지하는 것을 용이하게 하여, 잠재적인 시장 반전을 나타낼 수 있는 쌍의 가능한 다이버전스를 강조하는 데 도움이 되는