Engulfing Pattern Scanner
- 지표
- Alexandr Saprykin
- 버전: 4.4
- 업데이트됨: 9 12월 2025
버전 4.4
다중 시간대 확인 기능을 갖춘 Engulfing Candlestick Patterns 감지 전문 지표
주요 기능:
유연한 시간대 구성
확정을 위한 하위 시간대를 완벽하게 사용자 정의 가능
M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 등 원하는 조합으로 사용 가능
모든 거래 스타일 및 전략에 적용 가능
3단계 신호 확인
약한 확인(맞춤형 TF) - 노란색 화살표
중간 확인(맞춤형 TF) - 파란색 화살표
강한 확인(맞춤형 TF) - 녹색/빨간색 화살표
재도색 없이 안정적인 작동
화살표는 한 번 그려지며 사라지지 않습니다.
확정을 위해 마감된 캔들만 사용
허위 신호 방지
모든 거래 스타일에 적용 가능
스캘퍼: M1-M2-M5
데이 트레이더: M5-M15-H1
스윙 트레이더: M15-H1-H4
장기 트레이더: H1-H4-D1
스마트 알림 시스템
현재 막대 신호에 대해서만 알림이 전송됩니다.
지표 추가 시 과거 신호에서 스팸이 발생하지 않습니다.
소리 알림 및 푸시 알림 지원
인기 설정:
빠른 신호: M1-M3-M5
균형: M5-M15-H1
보수: M15-H1-H4
장기: H1-H4-D1
기술적 특징:
완벽하게 사용자 정의 가능한 확인 시간 프레임
모든 주요 시간 프레임에서 작동
신호를 다시 표시하지 않습니다.
최소 막대: 100개
모든 거래 상품 지원
이 지표는 사용자의 거래 전략에 맞춰 조정되며, 반대의 경우는 없습니다. 확인에 사용할 시간 프레임을 선택할 수 있으므로 모든 레벨의 트레이더에게 유용한 도구입니다.