Trande Candle

Trend Candle — Индикатор мгновенного считывания тренда

Индикатор Trend Candle автоматически окрашивает свечи вашего графика, превращая сложный анализ в визуально понятную картину. Немедленно определяйте силу и направление рынка: зеленый для восходящего тренда, красный для нисходящего, серый для нейтральной фазы. Инструмент основан на синхронизации двух адаптивных фильтров, что обеспечивает четкие сигналы без лишнего шума.

Ключевые преимущества

Мгновенная визуализация тренда : Направление рынка определяется с первого взгляда.

Алгоритм без перерисовки (Non-Repainting) : Сигнал фиксируется на закрытии свечи и не меняется в будущем, что обеспечивает честный анализ истории и надежность в торговле.

Двойная фильтрация сигналов : Быстрый и медленный фильтры работают вместе, отсекая ложные движения и выделяя качественные трендовые условия.

Полный комплект оповещений : Получайте уведомления о смене тренда через всплывающие окна, push-уведомления на мобильный терминал, электронную почту или звуковые сигналы.

Универсальность: Индикатор работает на всех финансовых инструментах и таймфреймах.

Для кого создан Trend Candle?

Для трейдеров, ценящих скорость и простоту в принятии решений.

Для начинающих, кто хочет быстро научиться идентифицировать тренд.

Для опытных трейдеров, ищущих надежный фильтр для подтверждения своих стратегий.

Рекомендация по таймфрейму

Для достижения наилучшего баланса между реактивностью и надежностью сигналов рекомендуется использовать таймфрейм H1 и выше. На этих периодах индикатор наиболее эффективно отфильтровывает рыночный шум и точно определяет устойчивые трендовые движения.

Как начать

Установите индикатор на график. Настройте периоды фильтров по своему предпочтению (стандартные настройки 5/20 уже оптимизированы). Включите нужные типы оповещений. Следите за цветом свечей для определения тренда и получайте своевременные сигналы.

Специальное предложение для запуска

Стартовая цена для первых 50 покупателей — $49. После завершения этого лимита цена продукта будет повышена. Это ваш шанс приобрести премиальный инструмент для анализа тренда по специальной цене запуска.

Важное примечание

Все покупатели получают бесплатное обновление до версии 2.0, в которую войдут дополнительные инструменты анализа.