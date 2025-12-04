Engulfing Pattern Scanner

Grafikteki engulfing formasyonlarını otomatik olarak tespit eden bir göstergedir. Boğa ve ayı engulfing formasyonlarını arar, daha düşük bir zaman diliminde bunları doğrular ve giriş oklarını görüntüler.

Özellikler:

Klasik engulfing formasyonlarını bulur

Daha düşük bir zaman dilimindeki sinyalleri doğrular

Alım/satım oklarını görüntüler

Uyarılar gönderir (sesli, anlık, uyarılar)

Tüm zaman dilimlerinde çalışır

Nasıl çalışır:

Mevcut zaman dilimindeki engulfing formasyonlarını bulur

Daha düşük bir zaman diliminde onayı kontrol eder

Giriş oklarını çizer

MT5 mobil terminaline uyarılar gönderir

2 dakikada kurulum:

İndikatörü kurun

Onay için bir zaman dilimi seçin (örneğin, H1 için M15)

Uyarıları açın/kapatın (varsayılan olarak etkindir)
Filtrele:
