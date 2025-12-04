Engulfing Pattern Scanner

Grafikteki engulfing formasyonlarını otomatik olarak tespit eden bir göstergedir. Boğa ve ayı engulfing formasyonlarını arar, daha düşük bir zaman diliminde bunları doğrular ve giriş oklarını görüntüler.





Özellikler:





Klasik engulfing formasyonlarını bulur





Daha düşük bir zaman dilimindeki sinyalleri doğrular





Alım/satım oklarını görüntüler





Uyarılar gönderir (sesli, anlık, uyarılar)





Tüm zaman dilimlerinde çalışır





Nasıl çalışır:





Mevcut zaman dilimindeki engulfing formasyonlarını bulur





Daha düşük bir zaman diliminde onayı kontrol eder





Giriş oklarını çizer





MT5 mobil terminaline uyarılar gönderir





2 dakikada kurulum:





İndikatörü kurun





Onay için bir zaman dilimi seçin (örneğin, H1 için M15)





Uyarıları açın/kapatın (varsayılan olarak etkindir)