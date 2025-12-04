Engulfing Pattern Scanner
- Göstergeler
- Alexandr Saprykin
- Sürüm: 2.0
- Etkinleştirmeler: 10
Grafikteki engulfing formasyonlarını otomatik olarak tespit eden bir göstergedir. Boğa ve ayı engulfing formasyonlarını arar, daha düşük bir zaman diliminde bunları doğrular ve giriş oklarını görüntüler.
Özellikler:
Klasik engulfing formasyonlarını bulur
Daha düşük bir zaman dilimindeki sinyalleri doğrular
Alım/satım oklarını görüntüler
Uyarılar gönderir (sesli, anlık, uyarılar)
Tüm zaman dilimlerinde çalışır
Nasıl çalışır:
Mevcut zaman dilimindeki engulfing formasyonlarını bulur
Daha düşük bir zaman diliminde onayı kontrol eder
Giriş oklarını çizer
MT5 mobil terminaline uyarılar gönderir
2 dakikada kurulum:
İndikatörü kurun
Onay için bir zaman dilimi seçin (örneğin, H1 için M15)
Uyarıları açın/kapatın (varsayılan olarak etkindir)