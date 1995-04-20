Engulfing Pattern Scanner MT4

Этот индикатор для платформы MT5

Профессиональный индикатор для обнаружения модели "Поглощающая свеча" (Engulfing Pattern) с гибкой системой подтверждений на младших таймфреймах.

Ключевые особенности:

Гибкая настройка таймфреймов

Полностью настраиваемые младшие таймфреймы для подтверждения

Можно использовать любую комбинацию: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 и т.д.

Подходит для любых торговых стилей и стратегий

Трехуровневое подтверждение сигналов

Слабое подтверждение (настраиваемый ТФ) — желтые стрелки

Среднее подтверждение (настраиваемый ТФ) — синие стрелки

Сильное подтверждение (настраиваемый ТФ) — зеленые/красные стрелки

Стабильная работа без перерисовки

Стрелки рисуются один раз и не исчезают

Используются только закрытые свечи для подтверждения

Защита от ложных срабатываний

Адаптация под любой стиль торговли

Для скальперов: M1-M2-M5

Для внутридневных трейдеров: M5-M15-H1

Для свинг-трейдеров: M15-H1-H4

Для долгосрочных инвесторов: H1-H4-D1

Умная система оповещений

Алерты приходят ТОЛЬКО для актуальных сигналов на текущем баре

Нет спама старыми сигналами при добавлении индикатора

Поддержка звуковых уведомлений

Популярные настройки:

Быстрые сигналы: M1-M3-M5

Сбалансированные: M5-M15-H1

Консервативные: M15-H1-H4

Долгосрочные: H1-H4-D1

Технические особенности:

Полностью настраиваемые таймфреймы подтверждения

Работает на любом основном таймфрейме

Не перерисовывает сигналы

Минимальное количество баров: 100

Поддержка всех торговых инструментов

Индикатор подстраивается под вашу торговую стратегию, а не наоборот. Вы сами выбираете, на каких таймфреймах получать подтверждения, что делает его универсальным инструментом для трейдеров любого уровня.

Версия 2.0

Индикатор для автоматического поиска паттернов поглощения на графике. Ищет бычьи и медвежьи поглощения, подтверждает их на младшем таймфрейме и показывает стрелки входа.

Особенности:

Находит классические поглощения

Подтверждает сигналы на младшем таймфрейме

Показывает стрелки покупки/продажи

Отправляет оповещения (звук, алерты)

Работает на всех таймфреймах

Как работает:

Ищет поглощение на текущем таймфрейме

Проверяет подтверждение на младшем таймфрейме

Рисует стрелки входа

Отправляет оповещения

Настройка за 2 минуты:

Установите индикатор

Выберите таймфрейм для подтверждения (например, M15 для H1)

Включите/выключите оповещения (включены по умолчанию)


Рекомендуем также
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Morning Star pattern" для MT4. - Индикатор "Morning Star pattern" - очень мощный индикатор для торговли по ценовому действию: без перерисовки, без задержки. - Индикатор обнаруживает бычьи паттерны Morning Star на графике: синяя стрелка на графике (см. изображения). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте. - Также доступен его брат - медвежий индикатор "Evening Star pattern" (перейдите по ссылке ниже). - Индикатор "Morning Star pattern" отлично
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
MovingFlatBreakout
Stanislav Korotky
Индикаторы
Данный индикатор следит за рынком в поисках состояния флета и последующего его прорыва. Флет определяется как заданное количество последовательных баров, на которых цена колеблется в небольшом диапазоне. Если один из следующих баров закрывается вне диапазона, индикатор сигнализирует прорыв. Индикатор выводит 3 линии: синяя - верхняя граница диапазона флета И последующая зона контроля прорыва; красная - нижняя граница диапазона флета И последующая зона контроля прорыва; желтая - центр диапазона ф
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Индикаторы
Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Индекс силы с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки. - Индекс силы - один из лучших индикаторов, объединяющий данные о цене и объеме в одно значение. - Он отлично подходит для сделок на продажу из динамической зоны перекупленности и сделок на покупку из динамической зоны перепроданности. - Этот индикатор отлично подходит для торговли по импульсу в направлении тренда. - Динамическая зона перекупленности - выше желтой линии. - Дина
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Индикаторы
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
Этот индикатор был создан для агрессивного скальпинга и быстрых входов в бинарных опционах , генерируя сигналы на каждой свече , чтобы вы всегда точно знали, что происходит. Присоединяйтесь к каналу Happy Scalping: MQL5 Не перерисовывается : сигнал на текущей свече формируется в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ , то есть он может изменяться, пока свеча ещё формируется, в зависимости от того, растет ли цена или падает по сравнению с закрытием предыдущей свечи. Но как только свеча закрывается , цвет сигнала фик
Trend Monitor
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Индикаторы
Индикатор дает ранние сигналы при смене тренда, основываясь на показаниях ADX в комбинации с элементами ценовых паттернов. Работает на любых инструментах и таймфреймах. Индикатор не перерисовывает свои сигналы. Вы видите на истории ту же картину, которая была в реал-тайм. Сигналы отображаются стрелками для удобства восприятия (чтобы не загромождать график). Особенности Простота использования. Все настройки фильтров сводятся к выбору чувствительности параметром " Sensitivity of the indicator ".
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Индикаторы
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Shooting Star pattern mf
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Падающая звезда" для MT4. Не перерисовывается, не имеет задержек. - Индикатор "Падающая звезда" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action. - Индикатор обнаруживает медвежьи паттерны "Падающая звезда" на графике: красная стрелка на графике (см. изображения). - С оповещениями на ПК, мобильном телефоне и электронной почте. - Индикатор "Падающая звезда" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления. // Отличные торговые роботы и индикаторы доступны здес
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Индикаторы
Форекс индикатор  Wave Wold MT4   предназначен для поиска волн Вульфа и их отображения в текущем окне торгового терминала. Отличный  индикатор для трейдеров, использующих в торговле волны Вульфа. Его применение в торговых стратегиях значительно повысит их эффективность и прибыльность. ИНФОРМАЦИЯ О ИНДИКАТОРЕ В отличие от других индикаторов волн Вульфа, форекс индикатор  Wave Wold MT4  обладает рядом особенностей, которые значительно повышают его эффективность: Первая – это параметр Open Window
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Trend Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Используется новый продвинутый метод расчета — 20 вариантов параметра «Цена для расчета». - Самый плавный осциллятор из когда-либо созданных. - Зеленый цвет для восходящих трендов, красный цвет для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже 5, значения перекупленности: выше 95. - С этим индикатором есть множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий. - С
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Индикаторы
Сигнальный трендовый индикатор. Определяет направление тренда и  окрашивается в соответствующий цвет. Имеет встроенные звуковые и визуальные оповещение о смене тренда. Может отправлять уведомления на ваш телефон или на емеил. Позволяет вести трендовую и контр трендовую торговлю. Работает на всех таймфреймах, на всех валютных парах, металлах, индексах и криптовалюте. Можно использовать при работе с бинарными опционами. Отличительные особенности Не перерисовывается; Простые и понятные настройки;
Candlestick Patterns Analytics
Denis Luchinkin
Индикаторы
Candlestick Patterns Analytics - мощный инструмент анализа свечных моделей. Торгуете по свечным моделям? Candlestick Patterns Analytics создан для Вас. Неоспоримое преимущество индикатора Прогнозирует торговый результат при торговле по свечным моделям; Использует статистические данные по истории выбранного инструмента и таймфрейма. Индикатор выгодно отличается следующим Находит и помечает на графике 29 свечных моделей; Обозначает стрелкой классическое и статистическое направление торговли; Оп
The coated chart
Jin Wang
Индикаторы
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
PinBar Pattern mk
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "PINBAR Pattern" для MT4, без перерисовки и задержек. - Индикатор "PINBAR Pattern" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action. - Индикатор распознаёт пин-бары на графике: - Бычий пин-бар — сигнал в виде синей стрелки на графике (см. изображения). - Медвежий пин-бар — сигнал в виде красной стрелки на графике (см. изображения). - С оповещениями на ПК, мобильном телефоне и электронной почте. - Индикатор "PINBAR Pattern" отлично сочетается с уровнями поддержки/соп
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Индикаторы
Индикатор паттерна 31 ("Длинный остров") из книги Томас Н. Булковский "Полная энциклопедия графических ценовых моделей". Второй гэп в обратном направлении. Параметры: Alerts - Включение алертов при появлении стрелки   Push - Отправка Push-уведомления при появлении стрелки (требуется настройка в терминале) GapSize - Минимальный размер гэпа в пунктах ArrowType - Значок: от 1 до 17 ArrowVShift - Сдвиг значков по вертикали в пунктах   ShowLevels - Показывать уровни ColUp - Цвет линий вверх ColDn
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Индикаторы
Индикаторы [ZhiBiCCI] подходят для всех циклов использования, а также подходят для всех разновидностей рынка. [ZhiBiCCI] Зеленая сплошная линия - разворот бычьей дивергенции. Зеленая пунктирная линия - классическая бычья дивергенция. [ZhiBiCCI] Сплошная линия к красному - обратная медвежья дивергенция. Красная пунктирная линия - классическая медвежья дивергенция. [ZhiBiCCI] можно установить в параметрах (Предупреждение, Отправить почту, Отправить уведомление), установить на (true) для отправк
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Индикаторы
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
AutoFiboLevels
Sergey Zhukov
Индикаторы
Индикатор создан для профессиональной торговли по уровням Фибоначчи. AutoFiboLevels строит уровни коррекций и расширений Фибоначчи на импульсной и коррекционной волне. Индикатор однозначно трактует рыночную ситуацию. Расчет экстремальных точек для построения уровней производится на основе фрактального анализа. Трейдер может самостоятельно задавать уровни коррекций и расширений, а также таймфрейм расчета, настраивая индикатор под индивидуальные стратегии. Параметры: WorkTF - таймфрейм расчета ин
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Индикаторы
Устали от построения линий поддержки и сопротивления? Сопротивление поддержки - это мульти-таймфреймовый индикатор, который автоматически обнаруживает и отображает линии поддержки и сопротивления на графике с очень интересным поворотом: поскольку ценовые уровни тестируются с течением времени и его важность возрастает, линии становятся более толстыми и темными. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Повысьте технический анализ в одноч
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Индикаторы
Индикатор.  "Индикаторные Волны ". Используя 23-и стандартных индикатора и авторский алгоритм, рассчитываются уровни покупок (от 0 до +100) и продаж (от 0 до -100). Далее используя рассчитанные уровни, "Индикатор Волны" рисует волну с 21 средними скользящими. Номер волны равен периоду усреднения, рассчитанных уровней. Волны 1 - 7       быстрые скользящие средние  Волны с 8 -14   средние скользящие средние Волны с 15-21   медленные скользящие средние Глядя на фигуры, которые рисует ин
HC ARROW
Cuong Pham
Индикаторы
Индикатор показывает сигналы на покупку/продажу и не перерисовывается. Продукт работает на всех парах. Наиболее подходящие – GBPUSD, XAUUSD и EURUSD. Самые оптимальные таймфреймы – H1 и H4. Вы можете менять параметры на вкладке входных параметров для получения лучших сигналов и торговых результатов на каждой паре. Вы можете включать/отключать алерты при появлении сигналов. Индикатор прост в использовании. Параметры barstrip & Sensitive: количество баров для поиска ценовых максимумов и минимумов
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Индикаторы
Усовершенствованная версия бесплатного индикатора HMA Trend (для MetaTrader 4) , с возможностью статистического анализа. HMA Trend - трендовый индикатор, базирующийся на скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA) с двумя периодами. HMA с медленным периодом определяет тренд, HMA с быстрым периодом - краткосрочные движения и сигналы в сторону тренда. Главные отличия от бесплатного варианта: Возможность предсказать вероятность разворота тренда с помощью анализа исторических данных; Постро
Mirror
Stanislav Korotky
Индикаторы
Это индикатор-предсказатель изменений курса, основывающийся на принципе отображения графика. Он использует идею о том, что колебания курсов состоят из фаз "воздействия" и "реакции", причем "реакция" соизмерима и похожа на "воздействие", поэтому для её прогнозирования можно применить зеркало. У индикатора 3 параметра: predict - количество баров для прогнозирования (24 по-умолчанию); depth - количество баров в прошлом, которые будут использоваться в качестве точек отображения; для всех depth отобр
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Индикаторы
TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Title: KATANA Scalper Pro - High-Speed Momentum & Price Action Suite Description: SOLD OUT & YEAR-END ENCORE SALE! The first 10 copies at the launch price ($35) sold out instantly! Due to overwhelming demand, we are extending the Special Encore Price of $35 until the end of 2025! CURRENT STATUS: Special Price: $35 (Valid until Dec 31, 2025) From Jan 2026: $59 (Gradual price increase) Final Retail Price: $499 This is your absolute last chance to get a professional-grade scalping tool at
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Индикаторы
Эта панель показывает последние доступные гармонические паттерны для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны / MT5 версия . Бесплатный индикатор: Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol: отображаются выбранные символы Trend : бычий или медвежий Pattern : тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry : цена входа SL: цена стоп-лосса TP1: цена первого тейк-профита TP2: цена второго тейк-профита TP3: цена 3-го тейк-профи
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Другие продукты этого автора
Economic Calendar AS
Alexandr Saprykin
Утилиты
Утилита отображает экономические новости прямо на графике. Она показывает ближайшие события, время до их выхода, важность и отправляет уведомления. Для кого: Для трейдеров, которые следят за экономическими новостями Для тех, кто торгует на новостях Для трейдеров, которые хотят получать своевременные оповещения Для пользователей, которым нужен простой и понятный календарь прямо на графике Основные функции Панель с новостями   - Показывает ближайшее экономическое событие на графике Фильтр по валют
FREE
Engulfing Pattern Scanner
Alexandr Saprykin
Индикаторы
Этот индикатор для платформы MT4 Обновление до версии 4.4 Профессиональный индикатор для обнаружения модели "Поглощающая свеча" (Engulfing Pattern) с гибкой системой подтверждений на младших таймфреймах. Ключевые особенности: Гибкая настройка таймфреймов Полностью настраиваемые младшие таймфреймы для подтверждения Можно использовать любую комбинацию: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 и т.д. Подходит для любых торговых стилей и стратегий Трехуровневое подтверждение сигналов Слабое подтверждение (на
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв