Engulfing Pattern Scanner
- 指标
- Alexandr Saprykin
- 版本: 4.4
- 更新: 9 十二月 2025
版本 4.4
用於檢測吞沒形態的專業指標，支援多時間週期確認。
主要功能：
靈活的時間框架配置
完全可自訂的低時間框架用於確認
可任意組合：M1-M5-M15、M5-M15-H1、M15-H1-H4 等
適應任何交易風格和策略
三級訊號確認
弱確認（自訂時間框架）- 黃色箭頭
中等確認（自訂時間框架）- 藍色箭頭
強確認（自訂時間框架）- 綠色/紅色箭頭
穩定運行，不重繪
箭頭僅繪製一次，不會消失
僅使用已收盤的K線進行確認
防止誤報
適應任何交易風格
短線交易：M1-M2-M5
日內交易：M5-M15-H1
波段交易：M15-H1-H4
長期交易：H1-H4-D1
智慧型警報系統
警報推送僅適用於目前K線訊號
新增指標後，不會再收到歷史訊號的干擾訊息
支援聲音通知和推播提醒
常用設定：
快速訊號：M1-M3-M5
平衡：M5-M15-H1
保守：M15-H1-H4
長期：H1-H4-D1
技術特性：
完全可自訂確認時間週期
適用於任何主要時間週期
訊號不會重繪
最小K線數：100
支持所有交易品種
指標會適應您的交易策略，而非反之。您可以選擇用於確認的時間週期，使其成為適合所有級別交易者的通用工具。