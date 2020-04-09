Economic Calendar AS
- Утилиты
- Alexandr Saprykin
- Версия: 1.5
Утилита отображает экономические новости прямо на графике. Она показывает ближайшие события, время до их выхода, важность и отправляет уведомления.
Для кого:
-
Для трейдеров, которые следят за экономическими новостями
-
Для тех, кто торгует на новостях
-
Для трейдеров, которые хотят получать своевременные оповещения
-
Для пользователей, которым нужен простой и понятный календарь прямо на графике
Основные функции
-
Панель с новостями - Показывает ближайшее экономическое событие на графике
-
Фильтр по валютам - Можно показывать только новости по валютам вашего торгового инструмента
-
Алерты - Уведомляет за выбранное время до выхода новости
-
Push-уведомления - Отправляет уведомления на мобильный MetaTrader
-
Звуковые сигналы - Настраиваемые звуковые оповещения
-
Цветная индикация - Визуальная индикация важности и срочности
-
Настройки
-
AlertMinutesBefore - За сколько минут до события отправлять алерт
-
MinImportance - Минимальная важность новости для алерта
-
FilterByCurrency - Фильтровать новости по валютам текущего символа
-
EnableSoundAlert - Включить звуковые уведомления
-
EnablePushAlert - Включить push-уведомления на телефон
-
EnableExtra1MinAlert - Дополнительный алерт за 1 минуту до события
Как пользоваться
-
Установите утилиту на график
-
Настройте параметры в окне свойств
-
Панель появится в левом верхнем углу
-
Алерты будут приходить за указанное время до события
-