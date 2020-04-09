Economic Calendar AS

Утилита отображает экономические новости прямо на графике. Она показывает ближайшие события, время до их выхода, важность и отправляет уведомления.

Для кого:

  • Для трейдеров, которые следят за экономическими новостями

  • Для тех, кто торгует на новостях

  • Для трейдеров, которые хотят получать своевременные оповещения

  • Для пользователей, которым нужен простой и понятный календарь прямо на графике

Основные функции

  1. Панель с новостями - Показывает ближайшее экономическое событие на графике

  2. Фильтр по валютам - Можно показывать только новости по валютам вашего торгового инструмента

  3. Алерты - Уведомляет за выбранное время до выхода новости

  4. Push-уведомления - Отправляет уведомления на мобильный MetaTrader

  5. Звуковые сигналы - Настраиваемые звуковые оповещения

  6. Цветная индикация - Визуальная индикация важности и срочности

  7. Настройки

    • AlertMinutesBefore - За сколько минут до события отправлять алерт

    • MinImportance - Минимальная важность новости для алерта

    • FilterByCurrency - Фильтровать новости по валютам текущего символа

    • EnableSoundAlert - Включить звуковые уведомления

    • EnablePushAlert - Включить push-уведомления на телефон

    • EnableExtra1MinAlert - Дополнительный алерт за 1 минуту до события


    Как пользоваться

    1. Установите утилиту на график

    2. Настройте параметры в окне свойств

    3. Панель появится в левом верхнем углу

    4. Алерты будут приходить за указанное время до события

