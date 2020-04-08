Engulfing Pattern Scanner
- Indicadores
- Alexandr Saprykin
- Versão: 4.4
- Atualizado: 9 dezembro 2025
- Ativações: 10
Versão 4.4
Indicador profissional para deteção de padrões de velas de engolfo com confirmação em múltiplos períodos de tempo.
Principais Características:
Configuração Flexível de Timeframes
Timeframes inferiores totalmente personalizáveis para confirmação
Utilize qualquer combinação: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, etc.
Adapta-se a qualquer estilo e estratégia de trading
Confirmação de Sinal a Três Níveis
Confirmação fraca (TF personalizado) - setas amarelas
Confirmação média (TF personalizado) - setas azuis
Confirmação forte (TF personalizado) - setas verdes/vermelhas
Operação Estável Sem Repintura
As setas são desenhadas uma única vez e não desaparecem
Utiliza apenas velas fechadas para confirmação
Proteção contra sinais falsos
Adapta-se a Qualquer Estilo de Trading
Para scalpers: M1-M2-M5
Para day traders: M5-M15-H1
Para swing traders: M15-H1-H4
Para traders de longa duração: H1-H4-D1
Sistema de Alertas Inteligente
Os alertas são enviados APENAS para sinais da barra atual
Sem spam de sinais históricos quando o indicador é adicionado
Suporta notificações sonoras e alertas push
Configurações populares:
Sinais rápidos: M1-M3-M5
Equilibrado: M5-M15-H1
Conservador: M15-H1-H4
Longo prazo: H1-H4-D1
Características técnicas:
Períodos de confirmação totalmente personalizáveis
Funciona em qualquer período gráfico principal
Não repinta sinais
Número mínimo de barras: 100
Suporta todos os instrumentos de negociação
O indicador adapta-se à sua estratégia de negociação, e não o contrário. Você escolhe quais os períodos gráficos a utilizar para confirmação, tornando-o uma ferramenta universal para traders de todos os níveis.