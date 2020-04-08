Engulfing Pattern Scanner

Versão 4.4

Indicador profissional para deteção de padrões de velas de engolfo com confirmação em múltiplos períodos de tempo.

Principais Características:

Configuração Flexível de Timeframes

Timeframes inferiores totalmente personalizáveis ​​para confirmação

Utilize qualquer combinação: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, etc.

Adapta-se a qualquer estilo e estratégia de trading

Confirmação de Sinal a Três Níveis

Confirmação fraca (TF personalizado) - setas amarelas

Confirmação média (TF personalizado) - setas azuis

Confirmação forte (TF personalizado) - setas verdes/vermelhas

Operação Estável Sem Repintura

As setas são desenhadas uma única vez e não desaparecem

Utiliza apenas velas fechadas para confirmação

Proteção contra sinais falsos

Adapta-se a Qualquer Estilo de Trading

Para scalpers: M1-M2-M5

Para day traders: M5-M15-H1

Para swing traders: M15-H1-H4

Para traders de longa duração: H1-H4-D1

Sistema de Alertas Inteligente

Os alertas são enviados APENAS para sinais da barra atual

Sem spam de sinais históricos quando o indicador é adicionado

Suporta notificações sonoras e alertas push

Configurações populares:

Sinais rápidos: M1-M3-M5

Equilibrado: M5-M15-H1

Conservador: M15-H1-H4

Longo prazo: H1-H4-D1

Características técnicas:

Períodos de confirmação totalmente personalizáveis

Funciona em qualquer período gráfico principal

Não repinta sinais

Número mínimo de barras: 100

Suporta todos os instrumentos de negociação

O indicador adapta-se à sua estratégia de negociação, e não o contrário. Você escolhe quais os períodos gráficos a utilizar para confirmação, tornando-o uma ferramenta universal para traders de todos os níveis.
