Engulfing Pattern Scanner

Versão 4.4





Indicador profissional para deteção de padrões de velas de engolfo com confirmação em múltiplos períodos de tempo.





Principais Características:





Configuração Flexível de Timeframes





Timeframes inferiores totalmente personalizáveis ​​para confirmação





Utilize qualquer combinação: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, etc.





Adapta-se a qualquer estilo e estratégia de trading





Confirmação de Sinal a Três Níveis





Confirmação fraca (TF personalizado) - setas amarelas





Confirmação média (TF personalizado) - setas azuis





Confirmação forte (TF personalizado) - setas verdes/vermelhas





Operação Estável Sem Repintura





As setas são desenhadas uma única vez e não desaparecem





Utiliza apenas velas fechadas para confirmação





Proteção contra sinais falsos





Adapta-se a Qualquer Estilo de Trading





Para scalpers: M1-M2-M5





Para day traders: M5-M15-H1





Para swing traders: M15-H1-H4





Para traders de longa duração: H1-H4-D1





Sistema de Alertas Inteligente





Os alertas são enviados APENAS para sinais da barra atual





Sem spam de sinais históricos quando o indicador é adicionado





Suporta notificações sonoras e alertas push





Configurações populares:





Sinais rápidos: M1-M3-M5





Equilibrado: M5-M15-H1





Conservador: M15-H1-H4





Longo prazo: H1-H4-D1





Características técnicas:





Períodos de confirmação totalmente personalizáveis





Funciona em qualquer período gráfico principal





Não repinta sinais





Número mínimo de barras: 100





Suporta todos os instrumentos de negociação





O indicador adapta-se à sua estratégia de negociação, e não o contrário. Você escolhe quais os períodos gráficos a utilizar para confirmação, tornando-o uma ferramenta universal para traders de todos os níveis.