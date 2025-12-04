Engulfing Pattern Scanner

Un indicatore per il rilevamento automatico di pattern engulfing su un grafico. Cerca pattern engulfing rialzisti e ribassisti, li conferma su un timeframe inferiore e visualizza le frecce di ingresso.

Caratteristiche:

Trova i pattern engulfing classici

Conferma i segnali su un timeframe inferiore

Visualizza le frecce di acquisto/vendita

Invia avvisi (sonori, push, avvisi)

Funziona su tutti i timeframe

Come funziona:

Trova pattern engulfing sul timeframe corrente

Verifica la conferma su un timeframe inferiore

Disegna le frecce di ingresso

Invia avvisi al terminale mobile MT5

Configurazione in 2 minuti:

Installa l'indicatore

Seleziona un timeframe per la conferma (ad esempio, M15 per H1)

Attiva/disattiva gli avvisi (abilitati di default)
