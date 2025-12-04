Engulfing Pattern Scanner
- Alexandr Saprykin
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 10
Un indicatore per il rilevamento automatico di pattern engulfing su un grafico. Cerca pattern engulfing rialzisti e ribassisti, li conferma su un timeframe inferiore e visualizza le frecce di ingresso.
Caratteristiche:
Trova i pattern engulfing classici
Conferma i segnali su un timeframe inferiore
Visualizza le frecce di acquisto/vendita
Invia avvisi (sonori, push, avvisi)
Funziona su tutti i timeframe
Come funziona:
Trova pattern engulfing sul timeframe corrente
Verifica la conferma su un timeframe inferiore
Disegna le frecce di ingresso
Invia avvisi al terminale mobile MT5
Configurazione in 2 minuti:
Installa l'indicatore
Seleziona un timeframe per la conferma (ad esempio, M15 per H1)
Attiva/disattiva gli avvisi (abilitati di default)