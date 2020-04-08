バージョン 4.4





マルチタイムフレームでエングルフィング・ローソク足パターンを検出するためのプロフェッショナルインジケーター。





主な機能：





柔軟な時間足設定





確認のための下限時間足を完全にカスタマイズ可能





任意の組み合わせ：M1-M5-M15、M5-M15-H1、M15-H1-H4 など





あらゆる取引スタイルと戦略に適応





3段階シグナル確認





弱確認（カスタムTF） - 黄色の矢印





中確認（カスタムTF） - 青色の矢印





強確認（カスタムTF） - 緑/赤色の矢印





再描画なしの安定した運用





矢印は一度描画され、消えることはありません





確認には終値ローソク足のみを使用





偽シグナル対策





あらゆる取引スタイルに適応





スキャルパー向け：M1-M2-M5





デイトレーダー向け：M5-M15-H1





スイングトレーダー向け：M15-H1-H4





長期トレーダー向け：H1-H4-D1





スマートアラートシステム





アラートは現在のバーシグナルのみに送信されます。





インジケーターを追加すれば、過去のシグナルからのスパムメールは送信されません。





サウンド通知とプッシュアラートに対応しています。





人気の設定：





高速シグナル：M1-M3-M5





バランスシグナル：M5-M15-H1





保守シグナル：M15-H1-H4





長期シグナル：H1-H4-D1





テクニカル機能：





確認時間枠は完全にカスタマイズ可能





どの主要時間枠でも動作





シグナルは再描画されません





最小バー数：100





すべての取引商品に対応





インジケーターはあなたの取引戦略に合わせて適応します。その逆はありません。確認に使用する時間枠はあなたが選択できるため、あらゆるレベルのトレーダーにとって汎用的なツールとなっています。