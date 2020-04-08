Engulfing Pattern Scanner
- インディケータ
- Alexandr Saprykin
- バージョン: 4.4
- アップデート済み: 9 12月 2025
- アクティベーション: 10
バージョン 4.4
マルチタイムフレームでエングルフィング・ローソク足パターンを検出するためのプロフェッショナルインジケーター。
主な機能：
柔軟な時間足設定
確認のための下限時間足を完全にカスタマイズ可能
任意の組み合わせ：M1-M5-M15、M5-M15-H1、M15-H1-H4 など
あらゆる取引スタイルと戦略に適応
3段階シグナル確認
弱確認（カスタムTF） - 黄色の矢印
中確認（カスタムTF） - 青色の矢印
強確認（カスタムTF） - 緑/赤色の矢印
再描画なしの安定した運用
矢印は一度描画され、消えることはありません
確認には終値ローソク足のみを使用
偽シグナル対策
あらゆる取引スタイルに適応
スキャルパー向け：M1-M2-M5
デイトレーダー向け：M5-M15-H1
スイングトレーダー向け：M15-H1-H4
長期トレーダー向け：H1-H4-D1
スマートアラートシステム
アラートは現在のバーシグナルのみに送信されます。
インジケーターを追加すれば、過去のシグナルからのスパムメールは送信されません。
サウンド通知とプッシュアラートに対応しています。
人気の設定：
高速シグナル：M1-M3-M5
バランスシグナル：M5-M15-H1
保守シグナル：M15-H1-H4
長期シグナル：H1-H4-D1
テクニカル機能：
確認時間枠は完全にカスタマイズ可能
どの主要時間枠でも動作
シグナルは再描画されません
最小バー数：100
すべての取引商品に対応
インジケーターはあなたの取引戦略に合わせて適応します。その逆はありません。確認に使用する時間枠はあなたが選択できるため、あらゆるレベルのトレーダーにとって汎用的なツールとなっています。