Engulfing Pattern Scanner

Un indicateur permettant de détecter automatiquement les figures d'englobement sur un graphique. Il recherche les figures d'englobement haussières et baissières, les confirme sur une unité de temps inférieure et affiche des flèches d'entrée.





Fonctionnalités :





Détection des figures d'englobement classiques





Confirmation des signaux sur une unité de temps inférieure





Affichage des flèches d'achat/vente





Envoi d'alertes (sonores, visuelles)





Compatible avec toutes les unités de temps





Fonctionnement :





Détection des figures d'englobement sur l'unité de temps actuelle





Vérification de la confirmation sur une unité de temps inférieure





Affichage des flèches d'entrée





Envoi d'alertes sur la plateforme mobile MT5





Configuration en 2 minutes :





Installation de l'indicateur





Sélection d'une unité de temps pour la confirmation (par exemple, M15 pour H1)





Activation/désactivation des alertes (activées par défaut)