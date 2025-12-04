Engulfing Pattern Scanner

Un indicateur permettant de détecter automatiquement les figures d'englobement sur un graphique. Il recherche les figures d'englobement haussières et baissières, les confirme sur une unité de temps inférieure et affiche des flèches d'entrée.

Fonctionnalités :

Détection des figures d'englobement classiques

Confirmation des signaux sur une unité de temps inférieure

Affichage des flèches d'achat/vente

Envoi d'alertes (sonores, visuelles)

Compatible avec toutes les unités de temps

Fonctionnement :

Détection des figures d'englobement sur l'unité de temps actuelle

Vérification de la confirmation sur une unité de temps inférieure

Affichage des flèches d'entrée

Envoi d'alertes sur la plateforme mobile MT5

Configuration en 2 minutes :

Installation de l'indicateur

Sélection d'une unité de temps pour la confirmation (par exemple, M15 pour H1)

Activation/désactivation des alertes (activées par défaut)
Engulfing Pattern Scanner MT4
Alexandr Saprykin
Indicateurs
