Engulfing Pattern Scanner
- Indicateurs
- Alexandr Saprykin
- Version: 2.0
- Activations: 10
Un indicateur permettant de détecter automatiquement les figures d'englobement sur un graphique. Il recherche les figures d'englobement haussières et baissières, les confirme sur une unité de temps inférieure et affiche des flèches d'entrée.
Fonctionnalités :
Détection des figures d'englobement classiques
Confirmation des signaux sur une unité de temps inférieure
Affichage des flèches d'achat/vente
Envoi d'alertes (sonores, visuelles)
Compatible avec toutes les unités de temps
Fonctionnement :
Détection des figures d'englobement sur l'unité de temps actuelle
Vérification de la confirmation sur une unité de temps inférieure
Affichage des flèches d'entrée
Envoi d'alertes sur la plateforme mobile MT5
Configuration en 2 minutes :
Installation de l'indicateur
Sélection d'une unité de temps pour la confirmation (par exemple, M15 pour H1)
Activation/désactivation des alertes (activées par défaut)