Smart Pivot Points

Smart Pivot Points для MetaTrader 5 — Четкие уровни для умной торговли

Smart Pivot Points — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, который автоматически вычисляет и отображает на графике полный набор ключевых торговых уровней. Он трансформирует хаос ценового движения в понятную структурную карту, выделяя зоны поддержки, сопротивления, ценового баланса и потенциальных целей. Инструмент создан для трейдеров, которые ценят ясность, и работает на любом рынке: Форекс, криптовалюты (Bitcoin, Ethereum), фондовые индексы, акции и сырьевые товары (XAUUSD).

Этот индикатор — ваш надежный аналитический помощник, который экономит время на расчетах и добавляет объективности анализу. Он не дает рыночных сигналов и не принимает решений за вас, а предоставляет качественную информационную основу для принятия ваших собственных обдуманных торговых решений.

Ключевые особенности и преимущества

  • Готовая система ценовых координат: Больше не нужно чертить уровни вручную. На графике мгновенно появляется пять четких линий: Центральный уровень (баланс), Поддержка (Support), Сопротивление (Resistance), Цель на покупку (Target Buy) и Цель на продажу (Target Sell).

  • Полная визуальная настройка: Вы сами решаете, что отображать. Легко включайте или отключайте группы уровней и ценовые метки, чтобы настроить график под нужды вашей стратегии и не загромождать рабочее пространство.

  • Абсолютная гибкость расчетов: Выбирайте любой таймфрейм для расчета — от минутного (M5, M15) для скальпинга до дневного (D1) и недельного (W1) для свинговой торговли. Настройте глубину анализа, указав, данные скольких прошлых периодов использовать.

  • Профессиональный и чистый дизайн: Уровни отображены в продуманной цветовой схеме (серый, зеленый, красный, синий), которая интуитивно понятна и не отвлекает от наблюдения за ценой.

Как использовать Smart Pivot Points в торговле

Индикатор автоматически строит уровни на основе проверенного алгоритма, использующего ценовые данные выбранного периода (High, Low, Open, Close). Это позволяет сосредоточиться на анализе, а не на арифметике.

Типичные сценарии использования:

  • Планирование входов в рынок: Ищите возможности для покупки в зоне уровня Support и для продажи — у уровня Resistance. Индикатор помогает определить потенциальные точки разворота и отскока цены.

  • Определение целей для тейк-профита: Уровни Target Buy и Target Sell служат логичными и обоснованными ориентирами для фиксации прибыли, что заменяет установку произвольных целей.

  • Оценка риска и потенциала сделки: Расстояние между уровнями помогает визуально оценить соотношение потенциальной прибыли к риску (риск-реворд) перед входом в позицию.

  • Подтверждение рыночного контекста: Расположение цены относительно Центрального уровня позволяет быстро оценить текущий баланс сил («бычий» или «медвежий» уклон) на выбранном таймфрейме.

  • Усиление любой торговой стратегии: Добавляйте объективные уровни Smart Pivot Points к своей системе, основанной на Price Action, осцилляторах или трендовых индикаторах, для получения дополнительного подтверждения.

Начать работу очень просто

  1. Покупка и установка: Приобретите Smart Pivot Points в MQL5 Маркете. Нажмите кнопку «Установить» — индикатор автоматически загрузится и появится в вашем терминале MetaTrader 5.

  2. Добавление на график: Откройте график нужного актива и таймфрема. В окне «Навигатор» найдите Smart Pivot Points и перетащите его на график.

  3. Базовая настройка (опционально): Во всплывающем окне вы можете сразу настроить два главных параметра: таймфрейм для расчета (CalculationTF) и глубину исторических данных (LookbackPeriods).

  4. Анализ и торговля: Используйте построенную сетку уровней в рамках своего торгового плана для принятия решений.

Технические требования и поддержка

  • Платформа: Только MetaTrader 5.

  • Поддержка: Все покупатели получают бесплатные обновления индикатора и техническую поддержку через систему сообщений MQL5.

  • Совместимость: Индикатор стабильно работает на компьютере и на виртуальном сервере (VPS).

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким риском потери вложенного капитала. Smart Pivot Points — это аналитический инструмент, а не система, гарантирующая прибыль. Перед использованием на реальных средствах обязательно протестируйте индикатор на демо-счете. Вы всегда остаетесь единственным, кто несет ответственность за свои торговые решения. Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы готовы допустить.

Smart Pivot Points — добавьте ясности своей торговле, чтобы сосредоточиться на главном.


Economic Calendar AS
Alexandr Saprykin
Утилиты
Утилита отображает экономические новости прямо на графике. Она показывает ближайшие события, время до их выхода, важность и отправляет уведомления. Для кого: Для трейдеров, которые следят за экономическими новостями Для тех, кто торгует на новостях Для трейдеров, которые хотят получать своевременные оповещения Для пользователей, которым нужен простой и понятный календарь прямо на графике Основные функции Панель с новостями   - Показывает ближайшее экономическое событие на графике Фильтр по валют
FREE
Engulfing Pattern Scanner MT4
Alexandr Saprykin
Индикаторы
Этот индикатор для платформы MT5 Профессиональный индикатор для обнаружения модели "Поглощающая свеча" (Engulfing Pattern) с гибкой системой подтверждений на младших таймфреймах. Ключевые особенности: Гибкая настройка таймфреймов Полностью настраиваемые младшие таймфреймы для подтверждения Можно использовать любую комбинацию: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 и т.д. Подходит для любых торговых стилей и стратегий Трехуровневое подтверждение сигналов Слабое подтверждение (настраиваемый ТФ) — желтые
Engulfing Pattern Scanner
Alexandr Saprykin
Индикаторы
Этот индикатор для платформы MT4 Обновление до версии 4.4 Профессиональный индикатор для обнаружения модели "Поглощающая свеча" (Engulfing Pattern) с гибкой системой подтверждений на младших таймфреймах. Ключевые особенности: Гибкая настройка таймфреймов Полностью настраиваемые младшие таймфреймы для подтверждения Можно использовать любую комбинацию: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 и т.д. Подходит для любых торговых стилей и стратегий Трехуровневое подтверждение сигналов Слабое подтверждение (на
