Light Bringer Grid EA

Light Bringer EA – Умная мультивалютная грид-система
Интеллектуальная торговля на возврат к среднему с расширенным управлением рисками

Light Bringer EA — это продвинутый советник для грид-трейдинга, который сочетает более 5 технических индикаторов и умные фильтры для поиска высоковероятных входов на возврат к среднему на нескольких валютных парах.

Ключевые особенности

Умная система входа

  • Более 5 индикаторов: RSI, Bollinger Bands, ATR, Standard Deviation

  • Фильтр флэта — открывает сделки только в благоприятных условиях

  • Поддержка мультипарного режима (рекомендуются AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD)

  • Размещайте советник на графике AUDCAD для оптимальной работы

Интеллектуальное грид-восстановление

  • Динамические шаги сетки на основе ATR

  • Прогрессивное увеличение лота

  • Закрытие корзины по общему профиту

  • Автоматическая защита безубытка

  • Компенсация свопов

Управление рисками

  • Фильтр спреда и выбор торговых дней

  • Режим проп-фирм с ограничением просадки

  • Таймер паузы между ордерами

  • До 9 уровней сетки в одном направлении

  • Автоматический или фиксированный размер лота

Требования

  • Минимальный депозит: $300 (0.01 лот)

  • Рекомендуется: $1,000+

  • VPS: настоятельно рекомендуется

  • Таймфрейм: по умолчанию M15

  • График: используйте AUDCAD

Почему Light Bringer?

В отличие от обычных грид-систем, Light Bringer открывает сделки только во время флэта, используя многоиндикаторное подтверждение. Интеллектуальная система восстановления и защита безубытка обеспечивают эффективное сокращение просадки, сохраняя прибыль.

Идеально подходит трейдерам, которым нужен полностью автоматизированный доход на Форекс с фильтрами институционального уровня.

Торговля связана с высоким уровнем риска. Сначала тестируйте на демо-счёте.


