Light Bringer Grid EA

Light Bringer EA – Умная мультивалютная грид-система

Интеллектуальная торговля на возврат к среднему с расширенным управлением рисками

Light Bringer EA — это продвинутый советник для грид-трейдинга, который сочетает более 5 технических индикаторов и умные фильтры для поиска высоковероятных входов на возврат к среднему на нескольких валютных парах.

Ключевые особенности

Умная система входа

Более 5 индикаторов: RSI, Bollinger Bands, ATR, Standard Deviation

Фильтр флэта — открывает сделки только в благоприятных условиях

Поддержка мультипарного режима (рекомендуются AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD)

Размещайте советник на графике AUDCAD для оптимальной работы

Интеллектуальное грид-восстановление

Динамические шаги сетки на основе ATR

Прогрессивное увеличение лота

Закрытие корзины по общему профиту

Автоматическая защита безубытка

Компенсация свопов

Управление рисками

Фильтр спреда и выбор торговых дней

Режим проп-фирм с ограничением просадки

Таймер паузы между ордерами

До 9 уровней сетки в одном направлении

Автоматический или фиксированный размер лота

Требования

Минимальный депозит: $300 (0.01 лот)

Рекомендуется: $1,000+

VPS: настоятельно рекомендуется

Таймфрейм: по умолчанию M15

График: используйте AUDCAD

Почему Light Bringer?

В отличие от обычных грид-систем, Light Bringer открывает сделки только во время флэта, используя многоиндикаторное подтверждение. Интеллектуальная система восстановления и защита безубытка обеспечивают эффективное сокращение просадки, сохраняя прибыль.

Идеально подходит трейдерам, которым нужен полностью автоматизированный доход на Форекс с фильтрами институционального уровня.

Торговля связана с высоким уровнем риска. Сначала тестируйте на демо-счёте.