Light Bringer Grid EA

Light Bringer EA – Умная мультивалютная грид-система
Интеллектуальная торговля на возврат к среднему с расширенным управлением рисками
Light Bringer EA — это продвинутый советник для грид-трейдинга, который сочетает более 5 технических индикаторов и умные фильтры для поиска высоковероятных входов на возврат к среднему на нескольких валютных парах.
Ключевые особенности
Умная система входа
-
Более 5 индикаторов: RSI, Bollinger Bands, ATR, Standard Deviation
-
Фильтр флэта — открывает сделки только в благоприятных условиях
-
Поддержка мультипарного режима (рекомендуются AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD)
-
Размещайте советник на графике AUDCAD для оптимальной работы
Интеллектуальное грид-восстановление
-
Динамические шаги сетки на основе ATR
-
Прогрессивное увеличение лота
-
Закрытие корзины по общему профиту
-
Автоматическая защита безубытка
-
Компенсация свопов
Управление рисками
-
Фильтр спреда и выбор торговых дней
-
Режим проп-фирм с ограничением просадки
-
Таймер паузы между ордерами
-
До 9 уровней сетки в одном направлении
-
Автоматический или фиксированный размер лота
Требования
-
Минимальный депозит: $300 (0.01 лот)
-
Рекомендуется: $1,000+
-
VPS: настоятельно рекомендуется
-
Таймфрейм: по умолчанию M15
-
График: используйте AUDCAD
Почему Light Bringer?
В отличие от обычных грид-систем, Light Bringer открывает сделки только во время флэта, используя многоиндикаторное подтверждение. Интеллектуальная система восстановления и защита безубытка обеспечивают эффективное сокращение просадки, сохраняя прибыль.
Идеально подходит трейдерам, которым нужен полностью автоматизированный доход на Форекс с фильтрами институционального уровня.
Торговля связана с высоким уровнем риска. Сначала тестируйте на демо-счёте.