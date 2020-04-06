Light Bringer Grid EA

Light Bringer EA — 智能多货币网格系统

智能均值回归交易，搭配高级风险管理

Light Bringer EA 是一款先进的网格交易智能交易系统，结合 5 个以上技术指标与智能过滤器，用于在多货币对中识别高概率的均值回归交易机会。

核心功能

智能进场系统

5+ 指标：RSI、布林带、ATR、标准差

震荡行情过滤器 —— 仅在有利市场条件下交易

支持多货币对（推荐：AUDCAD、NZDCAD、AUDNZD）

建议将 EA 放置在 AUDCAD 图表上以获得最佳表现

智能网格恢复系统

基于 ATR 的动态网格间距

逐步增加手数的倍数策略

盈利目标的篮子整体平仓

自动保本保护

覆盖隔夜费（Swap）成本

风险管理

点差过滤器 & 交易日筛选

Prop Firm 模式，带最大回撤限制

下单间隔的网格暂停计时器

每个方向最多 9 个网格层级

自动或固定手数模式

使用要求

最低入金： $300（0.01 手）

推荐资金： $1,000+

VPS：强烈推荐

时间周期：默认 M15

图表：使用 AUDCAD

为什么选择 Light Bringer？

不同于普通的网格系统，Light Bringer 仅在震荡行情得到多指标确认时才进场。智能恢复系统与保本机制保证在提升盈利的同时有效降低回撤风险。

非常适合希望实现自动化、低干预外汇收入，并追求机构级过滤机制的交易者。

外汇交易存在较高风险，请务必先在模拟账户测试。