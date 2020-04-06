Light Bringer Grid EA
- 专家
- Lesiba Shalton Letsoalo
- 版本: 7.0
- 更新: 15 十二月 2025
- 激活: 10
Light Bringer EA — 智能多货币网格系统
智能均值回归交易，搭配高级风险管理
Light Bringer EA 是一款先进的网格交易智能交易系统，结合 5 个以上技术指标与智能过滤器，用于在多货币对中识别高概率的均值回归交易机会。
核心功能
智能进场系统
-
5+ 指标：RSI、布林带、ATR、标准差
-
震荡行情过滤器 —— 仅在有利市场条件下交易
-
支持多货币对（推荐：AUDCAD、NZDCAD、AUDNZD）
-
建议将 EA 放置在 AUDCAD 图表上以获得最佳表现
智能网格恢复系统
-
基于 ATR 的动态网格间距
-
逐步增加手数的倍数策略
-
盈利目标的篮子整体平仓
-
自动保本保护
-
覆盖隔夜费（Swap）成本
风险管理
-
点差过滤器 & 交易日筛选
-
Prop Firm 模式，带最大回撤限制
-
下单间隔的网格暂停计时器
-
每个方向最多 9 个网格层级
-
自动或固定手数模式
使用要求
-
最低入金：$300（0.01 手）
-
推荐资金：$1,000+
-
VPS：强烈推荐
-
时间周期：默认 M15
-
图表：使用 AUDCAD
为什么选择 Light Bringer？
不同于普通的网格系统，Light Bringer 仅在震荡行情得到多指标确认时才进场。智能恢复系统与保本机制保证在提升盈利的同时有效降低回撤风险。
非常适合希望实现自动化、低干预外汇收入，并追求机构级过滤机制的交易者。
外汇交易存在较高风险，请务必先在模拟账户测试。