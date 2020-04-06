Light Bringer Grid EA
- Asesores Expertos
- Lesiba Shalton Letsoalo
- Versión: 7.0
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Light Bringer EA – Sistema Inteligente de Grid Multidivisa
Trading de Reversión a la Media con Gestión de Riesgo Avanzada
Light Bringer EA es un asesor experto de grid altamente sofisticado que combina más de 5 indicadores técnicos con filtros inteligentes para identificar entradas de alta probabilidad de reversión a la media en múltiples pares de divisas.
Características Principales
Sistema de Entrada Inteligente
-
Más de 5 indicadores: RSI, Bandas de Bollinger, ATR, Desviación Estándar
-
Filtro de mercado lateral — opera solo en condiciones favorables
-
Soporte multidivisa (recomendados: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD)
-
Colocar el EA en el gráfico de AUDCAD para un rendimiento óptimo
Recuperación de Grid Inteligente
-
Espaciado dinámico del grid basado en ATR
-
Multiplicadores progresivos de lotes
-
Cierre de cesta al alcanzar el objetivo de beneficio
-
Protección de break-even automática
-
Cobertura de costos de swap
Gestión de Riesgo
-
Filtro de spread y selección de días de trading
-
Modo para prop firms con límites de DD
-
Temporizador de pausa entre órdenes del grid
-
Máximo de 9 niveles de grid por dirección
-
Tamaño de lote automático o fijo
Requisitos
-
Depósito mínimo: $300 (0.01 lote)
-
Recomendado: $1,000+
-
VPS: Altamente recomendado
-
Temporalidad: M15 por defecto
-
Gráfico: Usar AUDCAD
¿Por qué Light Bringer?
A diferencia de los sistemas de grid básicos, Light Bringer solo abre operaciones durante mercados laterales utilizando confirmación de múltiples indicadores. El sistema inteligente de recuperación y la protección de break-even garantizan una reducción eficiente del drawdown mientras se protegen las ganancias.
Perfecto para traders que buscan ingresos automáticos en Forex con filtros de nivel institucional.
El trading implica un riesgo considerable. Pruebe primero en una cuenta demo.