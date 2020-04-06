Light Bringer Grid EA

Light Bringer EA – Sistema Inteligente de Grid Multidivisa

Trading de Reversión a la Media con Gestión de Riesgo Avanzada

Light Bringer EA es un asesor experto de grid altamente sofisticado que combina más de 5 indicadores técnicos con filtros inteligentes para identificar entradas de alta probabilidad de reversión a la media en múltiples pares de divisas.

Características Principales

Sistema de Entrada Inteligente

Más de 5 indicadores: RSI, Bandas de Bollinger, ATR, Desviación Estándar

Filtro de mercado lateral — opera solo en condiciones favorables

Soporte multidivisa (recomendados: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD)

Colocar el EA en el gráfico de AUDCAD para un rendimiento óptimo

Recuperación de Grid Inteligente

Espaciado dinámico del grid basado en ATR

Multiplicadores progresivos de lotes

Cierre de cesta al alcanzar el objetivo de beneficio

Protección de break-even automática

Cobertura de costos de swap

Gestión de Riesgo

Filtro de spread y selección de días de trading

Modo para prop firms con límites de DD

Temporizador de pausa entre órdenes del grid

Máximo de 9 niveles de grid por dirección

Tamaño de lote automático o fijo

Requisitos

Depósito mínimo: $300 (0.01 lote)

Recomendado: $1,000+

VPS: Altamente recomendado

Temporalidad: M15 por defecto

Gráfico: Usar AUDCAD

¿Por qué Light Bringer?

A diferencia de los sistemas de grid básicos, Light Bringer solo abre operaciones durante mercados laterales utilizando confirmación de múltiples indicadores. El sistema inteligente de recuperación y la protección de break-even garantizan una reducción eficiente del drawdown mientras se protegen las ganancias.

Perfecto para traders que buscan ingresos automáticos en Forex con filtros de nivel institucional.

El trading implica un riesgo considerable. Pruebe primero en una cuenta demo.